Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно изменил свой график и выступит на заседании Совета Безопасности ООН, потому что данные разведки свидетельствуют о том, что Россия "движется к неизбежному вторжению".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Наша цель – передать всю серьезность ситуации. Доказательства на месте свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению", – сказала Томас-Гринфилд.

По словам дипломата, США делают "все возможное, чтобы предотвратить войну".

Речь Блинкена намечена на 17:00 по киевскому времени. Он выступит на встрече, посвященной реализации Минских договоренностей. И будет говорить об интенсивной приверженности США дипломатии и деэскалации. Томас Гринфилд отметила, что она попросила Блинкена выступить в Совете Безопасности ООН, потому что "это решающий момент".

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