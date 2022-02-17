Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно изменил свой график и выступит на заседании Совета Безопасности ООН, потому что данные разведки свидетельствуют о том, что Россия "движется к неизбежному вторжению".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
"Наша цель – передать всю серьезность ситуации. Доказательства на месте свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению", – сказала Томас-Гринфилд.
По словам дипломата, США делают "все возможное, чтобы предотвратить войну".
Речь Блинкена намечена на 17:00 по киевскому времени. Он выступит на встрече, посвященной реализации Минских договоренностей. И будет говорить об интенсивной приверженности США дипломатии и деэскалации. Томас Гринфилд отметила, что она попросила Блинкена выступить в Совете Безопасности ООН, потому что "это решающий момент".
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Резюмируя:
Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html
Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
А так поле битвы Украина...и вся тяжесть ляжет на нас...
Заявление что страны НАТО не будут воевать за Украину его только подстегивает.
А почему не ввести присутствие военного контингента в Украину,в страну,которой угрожают? Это ведь не будет войной против России,это будет мера обороны государства от разрушения ,защита Конституции,в которой прописано стремление Украины,но которое много лет сами страны НАТО игнорируют...
Может,стоит президенту Украины обнародовать обращение к НАТЩ с просьбой о присутствии? Вот и будет видно,кто есть кто...
- Перекинути в Україну своїх інструкторів на основні аєродроми і обласні центри.
- ***** сказати, що США буде захищати всоїх громадян силою своєї армії всюди, де б вони не знаходились.
- Почати партрулювати українське небо винищувачами.
- Сказати, що якщо протягом місяця ***** не забере свої війська від України на 200 км та не забере з собою підарів з ордло, США визнають ордло терористами, підерацію - державою спонсором тероризму і почнуть міжнародну антитерористичну операцію.