Песков ответил, планирует ли Россия вторжение в Украину 20 февраля: "Наверное, очередной фейк появился"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", – сказал он в беседе с журналистами.

Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении".

"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - подытожил пресс-секретарь.

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По его словам, представители некоторых западных государств и организаций в последнее время "обнаруживают откровенную информационную агрессию по Москве и реальному положению дел вокруг происходящего в Украине".