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Новости Война
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Песков ответил, планирует ли Россия вторжение в Украину 20 февраля: "Наверное, очередной фейк появился"

Песков ответил, планирует ли Россия вторжение в Украину 20 февраля:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", – сказал он в беседе с журналистами.

Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении".

"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - подытожил пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН

По его словам, представители некоторых западных государств и организаций в последнее время "обнаруживают откровенную информационную агрессию по Москве и реальному положению дел вокруг происходящего в Украине".

Автор: 

Песков Дмитрий (1858) россия (95420)


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Топ комментарии
+6
Ну они же ясно сказали,что не планируют нападать. Только если вынудят.
Например, Крым даже в мыслях не было желания оккупировать, но ведь вынудили...
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17.02.2022 16:05
+5
Брехуну піськову у відповідь-черговий фак...
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17.02.2022 15:51
+4
https://ibigdan.livejournal.com/28003078.html Для иллюстрации, как работает российская пропаганда

Фото https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-stanici-luganskiy-do-dityachogo-sadka-potrapiv-snaryad-okupantiv-novini-ukrajini-50217433.html обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в «ЛНР» и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным «карателям».


Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад «Сказка», местоположение которого https://www.google.sk/maps/place/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9621+%22%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%22/@48.6525039,39.4270446,11z/data=!4m5!3m4!1s0x411fc734dbd80d93:0xf09b5e177811c06e!8m2!3d48.6737278!4d39.4511522?hl=ru известно .
Это подконтрольная территория Украины.


Но российские людоеды Соловьев, Песков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями.

Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий «геноцид Донбасса»

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4923858444360295 Денис Казанский
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17.02.2022 16:04
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А кто про 20-е число говорил?
Речь вообще-то шла про 22-23 февраля.
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17.02.2022 15:50 Ответить
АраХламидия твой сын? Писькофф?
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17.02.2022 15:51 Ответить
Брехуну піськову у відповідь-черговий фак...
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17.02.2022 15:51 Ответить
а стреляю на Донбассе марсиане против венерианцев..
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17.02.2022 16:27 Ответить
Не довго залишилось переносити 28 кінець лютого.
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17.02.2022 15:55 Ответить
Не дают напасть.. Оно не любит по чужому расписанию. Перестанут называть даты и оно нападет.
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17.02.2022 16:02 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/28003078.html Для иллюстрации, как работает российская пропаганда

Фото https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-stanici-luganskiy-do-dityachogo-sadka-potrapiv-snaryad-okupantiv-novini-ukrajini-50217433.html обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в «ЛНР» и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным «карателям».


Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад «Сказка», местоположение которого https://www.google.sk/maps/place/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9621+%22%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%22/@48.6525039,39.4270446,11z/data=!4m5!3m4!1s0x411fc734dbd80d93:0xf09b5e177811c06e!8m2!3d48.6737278!4d39.4511522?hl=ru известно .
Это подконтрольная территория Украины.


Но российские людоеды Соловьев, Песков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями.

Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий «геноцид Донбасса»

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4923858444360295 Денис Казанский
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17.02.2022 16:04 Ответить
вот падлюки брехливі... так в оману всіх і вводять..... готуються ж це 100% ((( тягнуть все..
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17.02.2022 16:04 Ответить
Ну они же ясно сказали,что не планируют нападать. Только если вынудят.
Например, Крым даже в мыслях не было желания оккупировать, но ведь вынудили...
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17.02.2022 16:05 Ответить
Письков, ты сам не в курсе, что у обезьяны с гранатой на уме.
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17.02.2022 16:09 Ответить
закрадываются подозрения - а может ***** у писькова такой же нарукавник как зеленский у коломойского?
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17.02.2022 16:34 Ответить
А откуда письков может знать что в башке у психованого карлика
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17.02.2022 16:12 Ответить
О с утра ему в рот заглядывает
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17.02.2022 16:26 Ответить
ну да... а обстріл садика танком сьогодні - це просто фізична зарядка? і взагалі ні про що...
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17.02.2022 16:18 Ответить
После сегодняшнего гибридного обстрела территории Украины российскими войсками, нужно вводить санкции, Россия открыто обстреляла территорию Украины..
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17.02.2022 16:27 Ответить
Будапештський меморандум" вимагав від України позбутися ядерної зброї, а РФ, США та Великобританія брали на себе гарантії безпеки територіальної цілісності й суверенітету України. Україна виконала всі свої зобов'язання.
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17.02.2022 16:30 Ответить
Турция потроллила Россию и включила 10 регионов РФ в «тюркский мир»

Речь о таких регионах, как Дагестан, Алтайский край, Якутия и Чувашия, Башкирия, Татарстан и другие.

Об этом написала турецкая газета Karar. Параллельно свой материал о «полунезависимых турецких государствах» опубликовало также издание *******.

В списке вышеназванных государств оказались регионы Российской Федерации - Кабардино-Балкария и Чувашия, Хакасия и Тива, Карачаево-Черкесия и Дагестан, Якутия и Алтайский край, а также Татарстан.

Интересно, что такие публикации в Турции не редкость. Так, немногим ранее в официальном Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции разместили «говорящее» фото под названием «Тюркский мир». Согласно карте, в зону тюркского влияния попадает не только Татарстан и Башкирия, но и юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.
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17.02.2022 16:31 Ответить
странный он какой-то...
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17.02.2022 16:32 Ответить
не менее странные чем остальные кацапы. У них постоянно, как видят чистое и новое - так аж горит как загадить хочется, изрисовать, а если нечем так по обезьяньи экскрементами будут.. либо на наскальные живописи тянет... в подьездах, лифтах, вагонах метро.. и конечно же патологическая, прямо до невмоготы тяга к задницам, жопам, и всем что с этим связано. тупиковая ветвь цивилизации...
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17.02.2022 16:39 Ответить
Просто кубло кремлевско-воровское хочет чтоб им сделали персональное приглашение на вторжение. А они уже сами не знают писать или ....
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17.02.2022 16:35 Ответить
 
 