Песков ответил, планирует ли Россия вторжение в Украину 20 февраля: "Наверное, очередной фейк появился"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", – сказал он в беседе с журналистами.
Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении".
"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - подытожил пресс-секретарь.
По его словам, представители некоторых западных государств и организаций в последнее время "обнаруживают откровенную информационную агрессию по Москве и реальному положению дел вокруг происходящего в Украине".
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Речь вообще-то шла про 22-23 февраля.
Фото https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-stanici-luganskiy-do-dityachogo-sadka-potrapiv-snaryad-okupantiv-novini-ukrajini-50217433.html обстрелянного россиянами детского сада в Станице Луганской прямо сейчас разгоняют по телеграм-каналам РФ и ЛДНР, уверяя, что детский сад находится в «ЛНР» и его обстреляли ВСУ. То есть, как обычно, просто приписали собственные военные преступления выдуманным «карателям».
Причём, информация проверяется достаточно легко. Обстрелян детский сад «Сказка», местоположение которого https://www.google.sk/maps/place/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9621+%22%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%22/@48.6525039,39.4270446,11z/data=!4m5!3m4!1s0x411fc734dbd80d93:0xf09b5e177811c06e!8m2!3d48.6737278!4d39.4511522?hl=ru известно .
Это подконтрольная территория Украины.
Но российские людоеды Соловьев, Песков и компания будут и дальше конструировать альтернативную реальность, не заморачиваясь деталями.
Вот этот пример российского вранья сейчас надо показывать во всем мире. Чтобы все понимали, чего стоят истории про карателей, фашистов и прочий «геноцид Донбасса»
https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4923858444360295 Денис Казанский
Например, Крым даже в мыслях не было желания оккупировать, но ведь вынудили...
Речь о таких регионах, как Дагестан, Алтайский край, Якутия и Чувашия, Башкирия, Татарстан и другие.
Об этом написала турецкая газета Karar. Параллельно свой материал о «полунезависимых турецких государствах» опубликовало также издание *******.
В списке вышеназванных государств оказались регионы Российской Федерации - Кабардино-Балкария и Чувашия, Хакасия и Тива, Карачаево-Черкесия и Дагестан, Якутия и Алтайский край, а также Татарстан.
Интересно, что такие публикации в Турции не редкость. Так, немногим ранее в официальном Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции разместили «говорящее» фото под названием «Тюркский мир». Согласно карте, в зону тюркского влияния попадает не только Татарстан и Башкирия, но и юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.