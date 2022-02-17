Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

Петр Порошенко призвал украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на террористические акты российских боевиков на Донбассе и ужесточить санкции против страны-агрессора.

"Глубоко шокирован сегодняшними обстрелами объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе со стороны российских оккупационных сил, несших реальную угрозу человеческой жизни, в первую очередь детям", – написал лидер партии "Европейская Солидарность" на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это не только провокация! Призываю украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на этот дерзкий террористический акт со стороны агрессора, который в очередной раз подтверждает истинную преступную сущность российской власти и ее преспешников", - отмечает пятый Президент.

"Считаю, что это преступление против человечества должно получить достойный ответ посредством усиления санкций против Кремля и стать еще одной страницей доказательной базы преступлений России на территории Украины в рамках международных судебных инстанций, в том числе в Международном суде ООН", – резюмирует Петр Порошенко.

Также читайте: С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС