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Новости Война
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Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

Петр Порошенко призвал украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на террористические акты российских боевиков на Донбассе и ужесточить санкции против страны-агрессора.

"Глубоко шокирован сегодняшними обстрелами объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе со стороны российских оккупационных сил, несших реальную угрозу человеческой жизни, в первую очередь детям", – написал лидер партии "Европейская Солидарность" на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это не только провокация! Призываю украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на этот дерзкий террористический акт со стороны агрессора, который в очередной раз подтверждает истинную преступную сущность российской власти и ее преспешников", - отмечает пятый Президент.

"Считаю, что это преступление против человечества должно получить достойный ответ посредством усиления санкций против Кремля и стать еще одной страницей доказательной базы преступлений России на территории Украины в рамках международных судебных инстанций, в том числе в Международном суде ООН", – резюмирует Петр Порошенко.

Также читайте: С начала суток ранены двое воинов и двое гражданских. Войска РФ 34 раза открывали огонь, по Станице Луганской выпущено 32 снаряда, - ООС

Автор: 

обстрел (27016) Порошенко Петр (19594) россия (95420) Донбасс (26955) Международный суд ООН (153) наемники рф (2077)


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Топ комментарии
+19
Да конечно клован президент в такое время это полный пздц...
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17.02.2022 15:49
+13
Європейська Солідарність@Euro_Solidarity·1 год

Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 16:05
+12
Все правильно говорить. А де клоун обісцяний
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17.02.2022 15:59
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Да конечно клован президент в такое время это полный пздц...
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17.02.2022 15:49 Ответить
Таким був План Путіна...
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17.02.2022 15:51 Ответить
Да понятно, обидно просто за 73% баранов
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17.02.2022 15:53 Ответить
Росія клянчить у НАТО гарантії власної безпеки ( а фактично -індульгенцію для себе на безкарний розбій) , ... наплювавши при цьому на безпеку тих держав, куди вона безцеремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які НЕ можуть мати навіть права на гарантії безпеки від розбою росії,... сприймати як "щастя" чи "божий дар"...
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17.02.2022 16:22 Ответить
Жми на здоровье. Только не переборщи с жим-жим, как Кива.
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17.02.2022 16:10 Ответить
ЗЕбіл?
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17.02.2022 16:52 Ответить
Петя ты за народ, или за эту зеленую власть. Почему ФОПов, которые митингуют, неподдерживаешь.
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17.02.2022 15:53 Ответить
Да і вабщє он какойта нєрусскій...
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17.02.2022 15:55 Ответить
Проблем больше нет??? Только ФОПы которые не хотят в белую работать???
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17.02.2022 15:57 Ответить
ФОПы как раз налоги платят, только этими новациями, от ганд..на Гетманцева, не дают нормально работать. Во многих городах большое количество ФОПов закрывается. Если дальше так буде, экономике придет полный пипец.
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17.02.2022 16:01 Ответить
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17.02.2022 16:13 Ответить
Поцікавтесь у зебілів? Вам же більше нічим цікавитись?
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17.02.2022 16:02 Ответить
Все правильно говорить. А де клоун обісцяний
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17.02.2022 15:59 Ответить
Говорив, говорить и буде говорить.)) А клоун в Марьинке.
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17.02.2022 16:01 Ответить
А где твоё *****?
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17.02.2022 17:29 Ответить
В Марьинке? В какой Марьинке? главзебил сегодня покатушки на катерах устроил и без всяких обстрелов)))
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17.02.2022 22:11 Ответить
пишаюсь Гетьманом
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17.02.2022 16:00 Ответить
А я ещё больше люблю господина Пэжэ!))
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17.02.2022 16:05 Ответить
***** чтоль? Так оно же сопливое и вонючее))) скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты
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17.02.2022 17:31 Ответить
Карта обстрілу Кремлем української території сьогодні, 17 лютого 2022
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17.02.2022 16:01 Ответить
фашисти
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17.02.2022 16:04 Ответить
8 лет ...
Сколько ещё надо времени, что бы собрать достаточное кол-во доказательств для "международного суда ООН"?
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17.02.2022 16:02 Ответить
Пороха треба вибрать тільки за те, що його ненавидять путін та зеленський, ой обоє ненавидять, що за збіг?!
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17.02.2022 16:03 Ответить
Вже 75%. Схоже що у зебілів шиза прогресує.
На всяк випадок нагадую, зараз не 2019 , і поржать уже ні у кого немає бажання. Зараз 2022 рік.
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17.02.2022 16:10 Ответить
Почему вже? Всё ещё! Годы идут, а Петра всё так же недолюбливают.
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17.02.2022 16:13 Ответить
Схоже, що до вашого бункеру соціологія не доходить.
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17.02.2022 16:18 Ответить
Доходит. У меня даже Цензор ловит в бункере. Подрос рейтинг у Петра.
По некоторым данным под 20% уже. Получается 20% любят; 5% равнодушны; и 75% недолюбливают.
А до вашего бункера какая социология доходит? Делитесь, будьте любезны!
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17.02.2022 16:24 Ответить
І кого ж ******* 75%, у вашому рейтингу? Повідомте, будьте ласкаві.
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17.02.2022 16:27 Ответить
Ой, та там разные. Разве общая нелюбовь к кому-то одному обязательно должна означать общую любовь к другому кому-то одному?
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17.02.2022 16:41 Ответить
Не сміши з ненавистю путіна до порошенка. Якби той його ненавидів, то фабрику ліпецьку закрив би на другий день. А так скільки років Пеця армію рашки спонсирував?
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17.02.2022 16:20 Ответить
Європейська Солідарність@Euro_Solidarity·1 год

Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
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17.02.2022 16:05 Ответить
Російські окупаційні тварюки обстрілюють мирну інфрастуктуру в Станиці Луганській, Мар'їнці, Троїцькому, Кіндрашівці Новій та в інших прифронтових населених пунктах. Ще й нахабно брешуть, мовляв дитячий садок, який, мовляв, обстріляла "хунта" - на їхній території.
Наразі повідомляють про трьох дорослих, які отримали контузії при обстріді Станичнолуганського дитсадка. На щастя, діти не постраждали.
Виявляється, «челенджі», прапорці і «поїзд єдності» не спинили російські війська! Як і одноразове свято Зеленського.

Бо в час загрози країні потрібен той, хто може її захистити, а не тамада.

Наразі обстріли мирних міст, селищ та сіл на підконтрольній Києву території тривають.

https://t.me/zelenicholovichky/4345 t.me/zelenicholovichky/4345
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17.02.2022 16:11 Ответить
вот как должен реагировать нормальный президент страны против которой ведется война
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17.02.2022 16:13 Ответить
а в цей час покідьки народні депутати встановили собі та помічникам нові, збільшені оклади та надбавки....
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17.02.2022 16:17 Ответить
підтримую
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17.02.2022 16:32 Ответить
Приєднуюсь ))
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17.02.2022 17:57 Ответить
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17.02.2022 16:37 Ответить
А недомерок что то проблеял про "большую провокацию "...прочему эта зелёная блоха так любит слово "большой",интересно)
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17.02.2022 16:41 Ответить
Ця подія з тієї ж опери, що й обстріл трамвайної зупинки 22.02.15, коли сєпари влаштували розбірки, обстріл КПВВ з автобусом на ньому, градами, обстріл Луганскої администрації НАРами (свої ж і вальнули бо приліт був зі сторони авіаційного музею, Ленінський район).
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17.02.2022 16:53 Ответить
Молодец Порошенко - собирает доказательства.
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17.02.2022 17:00 Ответить
Просвітіть, будьте ласкаві. Скільки доказів Рошенко зібрав за свою каденцію?
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17.02.2022 18:00 Ответить
Как ты гомосек не написало ИЛЛовайск)))) научили поди))
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17.02.2022 17:33 Ответить
Минские соглашения

Кто нибудь может объяснить

Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?
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17.02.2022 17:52 Ответить
правильно, все запротоколировать
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17.02.2022 18:42 Ответить
 
 