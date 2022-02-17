Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН
Петр Порошенко призвал украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на террористические акты российских боевиков на Донбассе и ужесточить санкции против страны-агрессора.
"Глубоко шокирован сегодняшними обстрелами объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе со стороны российских оккупационных сил, несших реальную угрозу человеческой жизни, в первую очередь детям", – написал лидер партии "Европейская Солидарность" на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это не только провокация! Призываю украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на этот дерзкий террористический акт со стороны агрессора, который в очередной раз подтверждает истинную преступную сущность российской власти и ее преспешников", - отмечает пятый Президент.
"Считаю, что это преступление против человечества должно получить достойный ответ посредством усиления санкций против Кремля и стать еще одной страницей доказательной базы преступлений России на территории Украины в рамках международных судебных инстанций, в том числе в Международном суде ООН", – резюмирует Петр Порошенко.
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Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які НЕ можуть мати навіть права на гарантії безпеки від розбою росії,... сприймати як "щастя" чи "божий дар"...
Сколько ещё надо времени, что бы собрать достаточное кол-во доказательств для "международного суда ООН"?
На всяк випадок нагадую, зараз не 2019 , і поржать уже ні у кого немає бажання. Зараз 2022 рік.
По некоторым данным под 20% уже. Получается 20% любят; 5% равнодушны; и 75% недолюбливают.
А до вашего бункера какая социология доходит? Делитесь, будьте любезны!
Про напад на Шефіра Зеленський розповідав з трибуни ООН,
а про обстріл бойовиками дитсадка та школи мовчить - Климпуш-Цинцадзе
Наразі повідомляють про трьох дорослих, які отримали контузії при обстріді Станичнолуганського дитсадка. На щастя, діти не постраждали.
Виявляється, «челенджі», прапорці і «поїзд єдності» не спинили російські війська! Як і одноразове свято Зеленського.
Бо в час загрози країні потрібен той, хто може її захистити, а не тамада.
Наразі обстріли мирних міст, селищ та сіл на підконтрольній Києву території тривають.
https://t.me/zelenicholovichky/4345 t.me/zelenicholovichky/4345
Кто нибудь может объяснить
Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?