Джонсон: Обстрел детсада в Луганской области должен создать повод для вторжения РФ
В ближайшие дни возможно еще больше подобных провокаций.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror.
"Я хотел бы сообщить всем лучшие новости об этом, но я должен сказать вам, что картина продолжает быть мрачной", - сказал он.
"Сегодня, как я уверен, вы уже поняли, был обстрелян детский сад. Мы считаем, что это была "операция под чужим флагом" для дискредитации украинцев, созданная для того, чтобы создать повод, провокация для действий России", - добавил Джонсон.
"Мы очень боимся, что увидим еще больше подобного в течение следующих нескольких дней", - подчеркнул он.
По словам Джонсона, правительство Великобритании делает все для пакета санкций, которые будут применены в случае вторжения РФ в Украину.
Джонсон добавил: "Мы укрепляем восточную границу НАТО, и я поеду на конференцию по европейской безопасности в Мюнхене в выходные, чтобы поговорить о том, что мы собираемся сделать для объединения Запада".
Он также отметил, что пора ввести более жесткие санкции против российского режима и крупных российских компаний.
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(с) https://ukraine.d3.ru/a-smolii-karta-obstriliv-za-sogodni-2256459/?sorting=rating вазелинский
Обстреляют градами Донецк со стороны Новотроицкого, где начинаются позиции ВСУ и заявят что это Украина!
Им же начхать, сколько аборигенов погибнет, главное результат.
вОнюшки, кацапо-орда срана, гниди манкурти та колаборанти, щоб ви всi повиздихали !
Все стекла целые.
Да, так бывает.
Что касается детсада - там взрывная волна вся пошла в комнату в саду. Это еще проще объяснить чем то, почему у моей тетки за все лето обстрелов Счастья, когда снаряды валились как градины, - ВСЕ СТЕКЛА ЦЕЛЫЕ.
Ну и она сама, славатегосподи и ВСУ.