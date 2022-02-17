Джонсон: Обстрел детсада в Луганской области должен создать повод для вторжения РФ

В ближайшие дни возможно еще больше подобных провокаций.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror.

"Я хотел бы сообщить всем лучшие новости об этом, но я должен сказать вам, что картина продолжает быть мрачной", - сказал он.

"Сегодня, как я уверен, вы уже поняли, был обстрелян детский сад. Мы считаем, что это была "операция под чужим флагом" для дискредитации украинцев, созданная для того, чтобы создать повод, провокация для действий России", - добавил Джонсон.

"Мы очень боимся, что увидим еще больше подобного в течение следующих нескольких дней", - подчеркнул он.

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По словам Джонсона, правительство Великобритании делает все для пакета санкций, которые будут применены в случае вторжения РФ в Украину.

Джонсон добавил: "Мы укрепляем восточную границу НАТО, и я поеду на конференцию по европейской безопасности в Мюнхене в выходные, чтобы поговорить о том, что мы собираемся сделать для объединения Запада".

Он также отметил, что пора ввести более жесткие санкции против российского режима и крупных российских компаний.