РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10737 посетителей онлайн
Новости Война
33 985 129

Джонсон: Обстрел детсада в Луганской области должен создать повод для вторжения РФ

Джонсон: Обстрел детсада в Луганской области должен создать повод для вторжения РФ

В ближайшие дни возможно еще больше подобных провокаций.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror.

"Я хотел бы сообщить всем лучшие новости об этом, но я должен сказать вам, что картина продолжает быть мрачной", - сказал он.

"Сегодня, как я уверен, вы уже поняли, был обстрелян детский сад. Мы считаем, что это была "операция под чужим флагом" для дискредитации украинцев, созданная для того, чтобы создать повод, провокация для действий России", - добавил Джонсон.

"Мы очень боимся, что увидим еще больше подобного в течение следующих нескольких дней", - подчеркнул он.

Читайте также: Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

По словам Джонсона, правительство Великобритании делает все для пакета санкций, которые будут применены в случае вторжения РФ в Украину.

Джонсон добавил: "Мы укрепляем восточную границу НАТО, и я поеду на конференцию по европейской безопасности в Мюнхене в выходные, чтобы поговорить о том, что мы собираемся сделать для объединения Запада".

Он также отметил, что пора ввести более жесткие санкции против российского режима и крупных российских компаний.

Автор: 

детсад (428) обстрел (27016) россия (95420) Джонсон_Борис (504) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
Вони вночі обстріляють ще не один дитячий садочок і не одну школу. В них вже є відоси, що це ніби роблять ВСУ і навіть свідки готові для ООН із секти "73%". Вову попереджали, що потрібно робити фінансування армії, а Воно будувало дороги для російської армії, щоб скоріше добралися до Києва, Одеси і Дніпра.
показать весь комментарий
17.02.2022 16:44
+37
касапи вперто шукають casus belli
показать весь комментарий
17.02.2022 16:43
+28
Самі обстріляли і самі вторглись. Все самі..
показать весь комментарий
17.02.2022 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Данилко не такой дурак как Зеленский - не повелся, не стал позорить страну.
показать весь комментарий
17.02.2022 21:20 Ответить
Не не не, там ещё один стендапЁр из Збаража в очереди. Родственник одного региАнала-олигарха из Макеевки. Свояки они.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:51 Ответить
а почему нельзя ввести санкции до вторжения? чтобы они откатили к гребаной матери
показать весь комментарий
17.02.2022 17:07 Ответить
Санкцій не буде, буде фінансова криза, створена глобалістами.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:14 Ответить
тому що в разi справжнього вторгнення вже не буде чим стримувати москальську рашистську орду.
показать весь комментарий
17.02.2022 19:21 Ответить
Донбасс - Украина, силы пророссийские, нет никакой внешней агрессии. расходитесь, граждане, не мешайте в глаза заглядывать.
(с) https://ukraine.d3.ru/a-smolii-karta-obstriliv-za-sogodni-2256459/?sorting=rating вазелинский
показать весь комментарий
17.02.2022 17:12 Ответить
Не для того путін орла різав, щоб відступити.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:12 Ответить
Они вполне могут устроить второй Гляйвиц!
Обстреляют градами Донецк со стороны Новотроицкого, где начинаются позиции ВСУ и заявят что это Украина!
Им же начхать, сколько аборигенов погибнет, главное результат.
показать весь комментарий
17.02.2022 17:13 Ответить
***** не нужен не какой повод , он может орков отправить отжимать Марик или Авдеевку , с криками : Нас там нет , как всегда , а то что орки из Мордора , то уже детали.
показать весь комментарий
18.02.2022 00:17 Ответить
почему западные "союзники" ничего не говорили в 2014м, когда таких обстрелов было куда больше?
показать весь комментарий
17.02.2022 17:19 Ответить
Обама.
показать весь комментарий
17.02.2022 19:56 Ответить
Ну, и у кого из мордорских чинуш вы уже конфисковали недвижимость за это?
показать весь комментарий
17.02.2022 17:28 Ответить
та ну на.. Борис ти погнав гусей . Казус беллі має бути більш перконливим. З трупами, з кишками крупним планом і звичайно ж на їхньому боці а не на нашому. І поданий лохам так що однозначнобуло зрозуміло що це натворили прокляті бандерівці. А тут не фіга цього немає. Це рутинний обстріл житлового сектору. Хоча якщо під нашу отвєточку то вони можуть щось зварганити на своїй стороні , мовляв дивіться, укри відповіли зруйнувавши школу і вбивши 10 чи 20 руцкіх дєтєй..
показать весь комментарий
17.02.2022 17:36 Ответить
Так це ж садочок на контрольованій території??? Чи я помиляюсь???
показать весь комментарий
17.02.2022 18:42 Ответить
Тоді, можливо, тексти Джонсону готують в РФ?
показать весь комментарий
17.02.2022 18:52 Ответить
ну так де ембарго на нафту, газ, зброю?
показать весь комментарий
17.02.2022 18:50 Ответить

вОнюшки, кацапо-орда срана, гниди манкурти та колаборанти, щоб ви всi повиздихали !
показать весь комментарий
17.02.2022 19:17 Ответить
пшла вон, кацапсинка вася.
показать весь комментарий
17.02.2022 20:13 Ответить
Що ти мелеш? Ну будь-ласка дай своє бачення 😡
показать весь комментарий
17.02.2022 20:27 Ответить
у моей тетки снаряд упал от дома метров 5, ни заборов, ни деревьев. Град
Все стекла целые.
Да, так бывает.
Что касается детсада - там взрывная волна вся пошла в комнату в саду. Это еще проще объяснить чем то, почему у моей тетки за все лето обстрелов Счастья, когда снаряды валились как градины, - ВСЕ СТЕКЛА ЦЕЛЫЕ.
Ну и она сама, славатегосподи и ВСУ.
показать весь комментарий
17.02.2022 21:08 Ответить
Каждые сутки промедления будут стоить кацапам тысячу голов их молодняка отправленого на убой. Так что пусть топчутся.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:42 Ответить
Кацапи сцуть наступати по всьому фронту, тому як і завжди будуть косити під шахтарів Донбасу
показать весь комментарий
17.02.2022 23:23 Ответить
Напрягает не то что ***** опять лезет , а то что благодаря 73% идиотов которые вместо войны хотели позор , мы получили и войну и позор да еще и под руководством идиота.
показать весь комментарий
18.02.2022 00:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 