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Новости Война
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МИД РФ не исключает "мер военно-технического характера" из-за позиции США по "гарантиям безопасности"

МИД РФ не исключает

Вашингтон якобы не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по поводу так называемых "гарантий безопасности". Российская сторона предупреждает, что "при отсутствии готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера".

Об этом говорится в письменном ответе Москвы на реакцию США по предложенным в декабре Россией требованиям по "гарантиям безопасности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Как утверждается, ответ опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. МИД РФ уверяет, что письменный ответ был передан 17 февраля послу США Джону Салливану, которого для этого пригласили на Смоленскую площадь. Источник CNN в Госдепартаменте США подтвердил, что ответ Москвы получен.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - говорится в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон: Обстрел детсада в Луганской области должен создать повод для вторжения РФ

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год". "Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение", - напомнил МИД базовые требования Москвы.

В ответе также констатируется, что "проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников".

"Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", - подчеркивают российские дипломаты.

Читайте: Глава Пентагона Остин обсудил с европейскими коллегами важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины

Автор: 

МИД РФ (1665) переговоры (4926) россия (95420) США (26513)


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Топ комментарии
+57
вяликие понимают толькоо в трёх случаях :

1. Больно
2. Нет жрать
3. Нет водки
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17.02.2022 16:52
+55
Боже когда вы уже срать то всему миру прекратите?
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17.02.2022 16:50
+43
Американці, забийте на москалів, давайте Петріоти і Томагавки і будуть гарантії безпеки + добрива.
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17.02.2022 16:52
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насрать.
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17.02.2022 16:50 Ответить
10000%
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17.02.2022 17:24 Ответить
так.
Хоча тепер остаточно зрозуміло - кацапи хочуть "устроить маленькую атомную войну"..
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17.02.2022 17:31 Ответить
нє, то даві іх, блд

Военный грузовик раздавил легковую Audi на белорусской трассе.

Читатель https://auto.onliner.by/2022/02/17/*******-gruzoviki-razdavili-audi Onlíner прислал видео, как он утверждает, с трассы М10 (Граница России - Гомель - Кобрин). Легковой автомобиль Audi оказался зажат между двумя военными грузовиками. На месте находится ВАИ - Военная автомобильная инспекция.

Повреждения у Audi весьма значительные: задняя часть раздавлена.

- Похоже, буквально только что случилось. Трасса М10, у моста через Случь, в двух-трех километрах от Микашевичей, в направлении Житковичей, - рассказал корреспонденту Onlíner автор видео. - Скорой не видно, вроде все живы, стояли за левым отбойником. Гражданских: человека два или три. Сотрудник ВАИ что-то им говорил. Наверное, сопровождали эту колонну, дальше на обочине стояла техника.
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17.02.2022 19:40 Ответить
Занимать место в колонне нельзя по ПДД.
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17.02.2022 20:39 Ответить
Боже когда вы уже срать то всему миру прекратите?
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17.02.2022 16:50 Ответить
вяликие понимают толькоо в трёх случаях :

1. Больно
2. Нет жрать
3. Нет водки
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17.02.2022 16:52 Ответить
4. постачати кориснi копалини Заходу.
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17.02.2022 16:57 Ответить
5. Тю, чуть не забыл, чечня - это круто.
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17.02.2022 17:34 Ответить
Нет водки - на первое место, а так да.
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17.02.2022 17:08 Ответить
Пока "мир" позволяет им это делать - никогда.
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17.02.2022 16:58 Ответить
Ванючіє лапатнікі-ідітє нахрєн...
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17.02.2022 16:50 Ответить
Балалаешнікі.
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17.02.2022 20:31 Ответить
Люто плюсую
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17.02.2022 20:42 Ответить
Да давайте уже нападайте, у меня руки уже чешутся!
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17.02.2022 16:52 Ответить
Непотрібна нам війна. Захід обрав тактику поступового економічного придушення. І, якби не окремі колаборанти у лавах Заходу, я маю на увазі Угорщину, Німеччину та Францію та деяких, що коливаються туди-сюди, то ця тактика б справно працювала.
Окрім цього "мудрий нарід" обрав всіляке лайно та паскуд з п'ятої колони. От і маємо бовтання хз скільки вже часу в ополонці.
А війна -- це смерті, кров, страждання, у ній нічого привабливого немає від слова зовсім.
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17.02.2022 17:28 Ответить
Угроза в адрес США бесследно не пройдет.
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17.02.2022 16:52 Ответить
Американці, забийте на москалів, давайте Петріоти і Томагавки і будуть гарантії безпеки + добрива.
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17.02.2022 16:52 Ответить
Это дело.
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17.02.2022 16:55 Ответить
Даю в аренду под Патриоты, за 1 гривну, чтобы впрок, свою дiлянку.
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17.02.2022 17:00 Ответить
Пэтриоты даже туркам не доверяют сын мой... они же на 3-й день войны у русских окажутся.
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18.02.2022 04:00 Ответить
московська 3ара3а
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17.02.2022 16:53 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/rossiya-vernulos-v-tualet-s-dyirkoj-obyaviv-ego-hramom-duhovnosti.htm
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17.02.2022 16:53 Ответить
там гуглпереклад правильно "россия вернулось в туалет с дыркой"
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17.02.2022 16:59 Ответить
как интересно откуда дебильные в Кремлядске взяли термин военно технический характер как мера и основание и некое право для захвата Украины может в свете нового бреда военно технического характера УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ КАК ЯВЛЕНИЕ???!! эти придурки вместе с Х..лом потеряли ориентиры и реальность сами себе надают полномочия сами себе пишут какие то термины основания права на их применение а пенделя в ответ ублюдки не боятся получить.. е@нутым в кацапстане х..ляткам нет покояв своей стране ни в мире......
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17.02.2022 16:53 Ответить
вони всі під солями,а під солями ще й не таке наверзеш
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17.02.2022 17:01 Ответить
Нажаль гугл не може передати весь кайф від почутого.🙂
Люто підтримаю Вас.🙂
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17.02.2022 20:48 Ответить
Налякали їжака голою сракою
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17.02.2022 16:54 Ответить
Пітерські гопники-банальні,жадібні злодії.У них одна ідеологія-це гроші...Вони понтують проти Заходу і не більше.
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17.02.2022 16:55 Ответить
Козломорді геть ******
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17.02.2022 16:55 Ответить
Акции производителей сосновых досок в х@йлостане взлетели...
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17.02.2022 16:56 Ответить
Та кто на них доски будет тратить? Будут в мусорных мешках прикапывать.
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17.02.2022 17:45 Ответить
Та какие там пакеты...
Тушками собак бродячих прикроют на скотомогильниках и то ладно...
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17.02.2022 17:58 Ответить
"Доски" это образно...))
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17.02.2022 17:59 Ответить
можна,например, технично слится.
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17.02.2022 16:56 Ответить
Є варіант, що вони хочуть створити бази в Венесуелі і на Кубі.
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17.02.2022 16:57 Ответить
Не знаю как Венесуэла, А Куба должна их нах послать - нельзя же в одно говно вступать два раза.
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17.02.2022 17:00 Ответить
Гроші все рішать. Це як визнання островом Науру незалежними державами Абхазії і Осетії. 50 лямів і всьо пучком)
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17.02.2022 17:11 Ответить
от уж *********** вонючие, то они ничем не угрожают, то они военно-технические способы угрожают применить, то им Украина виновата и наращивает военный потенциал... *****, где тот Оруэл, чтобы книги с них писать!?
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17.02.2022 16:57 Ответить
300 лет с болот как вылезли, так и канут быстро в небытие злобные кровожадные московиты. Зачем их увековечивать - предать забытию тупиковую ветвь цивилизации
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17.02.2022 17:59 Ответить
От есть же твари -пока в рожу не дашь, -
не отъе*утся..
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17.02.2022 16:57 Ответить
Вот теперь верю кацапам. А то блеяли что-то про отвод войск, завершение учений. Теперь они озвучивает свои истинные цели, без лицемерия.
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17.02.2022 16:58 Ответить
Ага, типа задвиньтесь в 1997-й год, а мы тут будем свою "безопасность" строить за счет Украины и других.
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18.02.2022 02:10 Ответить
Заходи військово-технічного характеру? Запросто -Лавров самоубивается гаечным ключом перед воротами кантемировской дивизии. Пойдет, кацапы? Есть ищо идеи, если шо.
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17.02.2022 16:58 Ответить
Колективному Заходу ,після такої відповіді,настав час до дій реальних а не бла,бла,бла!
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17.02.2022 16:59 Ответить
Мені здається що в цій ситуації лище українці не бояться кацапів.
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17.02.2022 16:59 Ответить
ще китайці свиноcoбакам гострять за даманський
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17.02.2022 17:04 Ответить
в ответ на эти писульки должны быть введены адские санкции и тогда парашкинцы не только забудут про "заходи військово-технічного характеру" но и залезут под шконку и отсвечивать не будут
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17.02.2022 17:01 Ответить
и заходів військово-технічного характеру" против кого? против США? против НАТО? давайте, повоюйте.
предъявы предьявляют США и НАТО, а воевать будут с Украиной, ну не придурки?
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17.02.2022 17:02 Ответить
Я так думаю - американці ВЖЕ вживають "заходи військово-технічного характеру" - фарширують країни НАТО у Східній Європі своїми військами А я-б наприклад "нафарширував" мул під трубами ПП-2 зарядами вибухівки з радіокеруванням Для бойових плавців подібне - "заіграшки"! І в потрібний момент натиснуть кнопку! Десяток розірваних труб і "вже ніхто нікуди не йде" - сумніваюся що вони зможуть провести ремонт! Тим більше - не піднімаючи трубу з води!
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17.02.2022 17:05 Ответить
Наверно через берегов пролив атакуют Америку!
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17.02.2022 17:06 Ответить
Лёша, Витус БерИНг
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17.02.2022 17:18 Ответить
рашка таки нарветься на пиз...ну...що за народєц 1/7 частину суші займають і лізуть і лізуть
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17.02.2022 17:10 Ответить
Договариваться? Ето обыкновенный шантаж а не договоры. Если США не пойдет на уступки то Рашка начнет бомбить школы и детские сады.
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17.02.2022 17:10 Ответить
Да. Начнет расстрел заложников.
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17.02.2022 17:18 Ответить
Не почне, а продовжить. Он вчора в Станиці по садку вгатили...
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18.02.2022 02:08 Ответить
Это уже повод вводить новые санкции?!или ещё чего подождем
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17.02.2022 17:11 Ответить
Так багато написано. Можна було коротше: Слиш ти, амбал! Мнє стрьомно с тобой драться, паетаму я буду звіздячіть тваєво сосєда-ботана.
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17.02.2022 17:19 Ответить
Любопытно что на это Штаты ответят. Ведь кацапы явно быкуют.
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17.02.2022 17:20 Ответить
Бидон пробздится пару раз и пошлет шлюху Салливана к своему московскому сутенеру.
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17.02.2022 23:45 Ответить
Не быкуют... выводят на логическую цепочку свои запланированные действия в Латинской Америке... чтобы оставить США без аргументов. Очень хитрый подход, американцы это понимают и потому шустрят.
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18.02.2022 04:05 Ответить
Воронежу приготовиться)
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17.02.2022 17:23 Ответить
мифический посейдон возле западного побережья США, ответ известен давно.
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17.02.2022 17:24 Ответить
Военно-технический характер - это когда в жопу пьяный кучер тянет на вожжах по красной площади глухую "срамату".
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17.02.2022 17:26 Ответить
Как там Шольц? Попа не болит после московского вояжа?
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18.02.2022 04:07 Ответить
Пора США начать говорить на языке кацапов.
Ультимативная форма, угроза за угрозой, никаких компромисов!
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17.02.2022 17:26 Ответить
Потрібно Заходу прискорювати економічне придушення московії. Менше озиратися на "глибинне мордорське населення" та жорстко щимити олігархів та топ-паханів.
Захід хоче уникнути гарячої фази і він в змозі її уникнути економічними методами.
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17.02.2022 17:32 Ответить
знищити росію дуже просто : знайти/підкупити/улестити/змусити члена імператорської російської родини щоб оголосив/ла про свої права на престол і назвав/ла путіна "нєнастоящім царьом" : там миттєво почнеться громадянська війна і розруха, бо такий хід б'є їхню самоідентифікацію прямо в тємєчко
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17.02.2022 17:36 Ответить
А це ідея -Царя на трон московського царства!Золоте кільце -десь так....
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17.02.2022 21:22 Ответить
Я ору с того как кацапы в своих бухих выблевах используют умные термины типа "формула" и "уравнение" - математики *****. Пора исключать эту раковую опухоль из уравнения по формуле умножения на ноль.
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17.02.2022 17:41 Ответить
А при чем тут США ? НАТО расширяется,вот с НАТО и договаривайтесь.
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17.02.2022 17:44 Ответить
Напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька днів, або вже ближче до літа. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
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17.02.2022 17:50 Ответить
тогода Россия подпишет себе гибель как государству (во всяком случае в нынешнем виде существования)..В Кремле,похоже,совсем потеряли реальность и перестали здраво оценивать свои реальные возможности и свою реальную значимость
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17.02.2022 17:52 Ответить
Ну если они потеряли чувство реальности то боюсь кому-то точно будут кранты...
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18.02.2022 04:10 Ответить
- Куме, Ви чули? Росія заявила, що вони не виключають заходів військово-технічного характеру через позицію США щодо гарантій безпеки. Що це означає?
- Це вони Машкє Захаровій новий електросамотик камуфляжного розфарбування куплять. А світлинами Машки з тим паскудством будуть намагатися залякувати США.
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17.02.2022 17:53 Ответить
статью не читал но ссудя по заголовку рф решила напасть на сша
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17.02.2022 17:54 Ответить
Я прочитал после заголовка. Судя по по изложеной информации - РФ придется отлэкать (орально обслужить) у США.
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17.02.2022 21:09 Ответить
Да разбомбите вы уже Воронеж и оставьте всех в покое!😁
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17.02.2022 18:03 Ответить
мне лично не под силу прочесть весь этот бред!!!
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17.02.2022 18:25 Ответить
Дайте ***** револьвер (воєнно-тєхнічєскоє срєдство) - хай застрелиться!
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17.02.2022 18:59 Ответить
похоже ******** в очередной раз забыл выпить таблетку и наступило обострение! но ето временно
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17.02.2022 19:26 Ответить
На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на укрепление процесса интеграции в Европе.
Выступали главы делегаций и члены правительств.

Припев:
А я не поехал. Я купил мотыля и пошёл на реку.
Я люблю рыбалку.
Сядешь на берегу, закинешь удочку.
Клюёт!
Рыба-рыба, рыба-кит! (4 раза)
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17.02.2022 21:31 Ответить
Позади их вояк загранотряды фсб. Так и будут пьяные штабелями ложиться. Бабы еще бурятов нарожают. Ужас. ХІІ век орда и ХХІ орда. Ничего не меняется
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17.02.2022 21:57 Ответить
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17.02.2022 23:32 Ответить
Наивные и тупые гермафродиты никогда в детстве не ставлкивались с агрессией и конфликтными ситуациями. Когда на них наезжает хулиган, они пердят, потируют потные ладошки об ляжеи, и думают как можно договориться. Ну ладно, я понимаю, ты не можешь драться. Но придушить же ты бандита можешь?
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17.02.2022 23:41 Ответить
*****, как любителю частушек
https://youtu.be/Y6Q9zQRvZCw
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18.02.2022 01:41 Ответить
"Народ Крима і Сєвастополя" - а народ Воронєжа вони там часом не хочуть нічого запитати? Чи може народ якогось села під своїм кордоном? "Государствєнний пєрєворот" - ну дибіли натуральні, який може бути переворот в парламентсько-президентській державі, якщо склад парламенту не змінився і він продовжував працювати увесь цей час?
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18.02.2022 02:04 Ответить
Они подтерлись Будапештским меморандумом - поэтому посрать.
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18.02.2022 04:12 Ответить
 
 