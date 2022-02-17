МИД РФ не исключает "мер военно-технического характера" из-за позиции США по "гарантиям безопасности"
Вашингтон якобы не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по поводу так называемых "гарантий безопасности". Российская сторона предупреждает, что "при отсутствии готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера".
Об этом говорится в письменном ответе Москвы на реакцию США по предложенным в декабре Россией требованиям по "гарантиям безопасности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Как утверждается, ответ опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. МИД РФ уверяет, что письменный ответ был передан 17 февраля послу США Джону Салливану, которого для этого пригласили на Смоленскую площадь. Источник CNN в Госдепартаменте США подтвердил, что ответ Москвы получен.
"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - говорится в ответе.
"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год". "Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение", - напомнил МИД базовые требования Москвы.
В ответе также констатируется, что "проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников".
"Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", - подчеркивают российские дипломаты.
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Хоча тепер остаточно зрозуміло - кацапи хочуть "устроить маленькую атомную войну"..
Военный грузовик раздавил легковую Audi на белорусской трассе.
Читатель https://auto.onliner.by/2022/02/17/*******-gruzoviki-razdavili-audi Onlíner прислал видео, как он утверждает, с трассы М10 (Граница России - Гомель - Кобрин). Легковой автомобиль Audi оказался зажат между двумя военными грузовиками. На месте находится ВАИ - Военная автомобильная инспекция.
Повреждения у Audi весьма значительные: задняя часть раздавлена.
- Похоже, буквально только что случилось. Трасса М10, у моста через Случь, в двух-трех километрах от Микашевичей, в направлении Житковичей, - рассказал корреспонденту Onlíner автор видео. - Скорой не видно, вроде все живы, стояли за левым отбойником. Гражданских: человека два или три. Сотрудник ВАИ что-то им говорил. Наверное, сопровождали эту колонну, дальше на обочине стояла техника.
1. Больно
2. Нет жрать
3. Нет водки
Окрім цього "мудрий нарід" обрав всіляке лайно та паскуд з п'ятої колони. От і маємо бовтання хз скільки вже часу в ополонці.
А війна -- це смерті, кров, страждання, у ній нічого привабливого немає від слова зовсім.
Люто підтримаю Вас.🙂
Тушками собак бродячих прикроют на скотомогильниках и то ладно...
не отъе*утся..
предъявы предьявляют США и НАТО, а воевать будут с Украиной, ну не придурки?
Ультимативная форма, угроза за угрозой, никаких компромисов!
Захід хоче уникнути гарячої фази і він в змозі її уникнути економічними методами.
- Це вони Машкє Захаровій новий електросамотик камуфляжного розфарбування куплять. А світлинами Машки з тим паскудством будуть намагатися залякувати США.
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на укрепление процесса интеграции в Европе.
Выступали главы делегаций и члены правительств.
Припев:
А я не поехал. Я купил мотыля и пошёл на реку.
Я люблю рыбалку.
Сядешь на берегу, закинешь удочку.
Клюёт!
Рыба-рыба, рыба-кит! (4 раза)
https://youtu.be/Y6Q9zQRvZCw