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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ключевое – зафиксировать, что снаряды прилетели с контролируемых РФ территорий, - Кулеба об обстрелах на Донбассе

Ключевое – зафиксировать, что снаряды прилетели с контролируемых РФ территорий, - Кулеба об обстрелах на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил важность демонстрации для всего мира, что обстрелы на Донбассе в четверг осуществлялись с контролируемых РФ оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевым сейчас является зафиксировать для всего мира, что эти снаряды прилетели с временно оккупированных территорий Украины, которые контролирует Россия", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с государственным секретарем Великобритании Элизабет Трасс.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время российская пропаганда пытается исказить эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

"С 2014 года мы уже видели все: провокации, безосновательные обвинения, искажения реальности, целью которых было возложение ответственности за обострение на Украину, найти оправдания для России и дать ей дополнительные причины для эскалации", - добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина ведет очень четкую и быструю коммуникацию с миром, чтобы попытки России исказить информацию были безуспешными.

Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Ну хорошо, уже фиксировали попадания снарядов с дыры по Краматорску, Мариуполю, Павлополю, селам вокруг Мариуполя, поселкам возле Донецка и тд и что??? Раше класть на эти фиксации, как и Европе. Куда все эти фиксации идут? Видимо никуда.
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17.02.2022 17:17
+3
Кулеба, ключове, аби діти не постраждали, фіксатор хренов.
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17.02.2022 17:06
+3
А толку? Москалям до лампочки, і так всі знають, як це робиться
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17.02.2022 17:08
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Шо, ещё одни, стотысячные по счету доказательства предоставить? А я думал "ключове" это ответочку дать такую, чтобы больше не хотелось обстреливать.
Кулебе простительно. Он же дипломат ...
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17.02.2022 17:03 Ответить
Обострение по всей линии фронта , именно в рабочий день с утра оккупанты целились в детей , попали в лицей и в детский садик ! Про детский садик в Станице, в который прилетело от оккупантов, трубят все! А ведь ещё снаряды прилетели и во двор Врубовского лицея(Попаснянского района). На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 работников.(с)
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17.02.2022 17:40 Ответить
Кулеба, ключове, аби діти не постраждали, фіксатор хренов.
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17.02.2022 17:06 Ответить
ну так едь и фиксируй
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17.02.2022 17:06 Ответить
ну и где же лейтенант баканов со всоими бакланами - как видео наших разрушений так быстро попало к рф-ским пропагандонам?
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17.02.2022 17:07 Ответить
А толку? Москалям до лампочки, і так всі знають, як це робиться
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17.02.2022 17:08 Ответить
Це не складно зробити...
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17.02.2022 17:08 Ответить
так де відповідь? адекватна? головне що б Київ не почали обстрілювати, хоча набагато легше фіксувати буде... і кричати провокація
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17.02.2022 17:15 Ответить
Ну хорошо, уже фиксировали попадания снарядов с дыры по Краматорску, Мариуполю, Павлополю, селам вокруг Мариуполя, поселкам возле Донецка и тд и что??? Раше класть на эти фиксации, как и Европе. Куда все эти фиксации идут? Видимо никуда.
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17.02.2022 17:17 Ответить
Аллеппо і Станиця Луганська - міста-побратими"+?
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17.02.2022 17:18 Ответить
А наші хоч мають право відповідати? Чи діє всеоохоплююче припинення вогню і режим тиші?(с)
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17.02.2022 17:35 Ответить
Кулеба, где Нота протеста России? Вызови посла к себе.
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17.02.2022 18:21 Ответить
Голёвнэ...Посмотрите на фото - в стене дыра, рядом стекла целы...Ума не хватает даже такую подставу сделать. Тытульня нация....
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19.02.2022 16:31 Ответить
 
 