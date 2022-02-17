Ключевое – зафиксировать, что снаряды прилетели с контролируемых РФ территорий, - Кулеба об обстрелах на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил важность демонстрации для всего мира, что обстрелы на Донбассе в четверг осуществлялись с контролируемых РФ оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ключевым сейчас является зафиксировать для всего мира, что эти снаряды прилетели с временно оккупированных территорий Украины, которые контролирует Россия", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с государственным секретарем Великобритании Элизабет Трасс.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время российская пропаганда пытается исказить эту информацию.

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"С 2014 года мы уже видели все: провокации, безосновательные обвинения, искажения реальности, целью которых было возложение ответственности за обострение на Украину, найти оправдания для России и дать ей дополнительные причины для эскалации", - добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина ведет очень четкую и быструю коммуникацию с миром, чтобы попытки России исказить информацию были безуспешными.