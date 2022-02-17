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Новости Война
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Кулеба объявил о создании нового формата сотрудничества Украины, Великобритании и Польши

Кулеба объявил о создании нового формата сотрудничества Украины, Великобритании и Польши

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего формата сотрудничества Украины с Польшей и Великобританией.

Об этом он объявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.

"С радостью сообщаю, что Украина, Великобритания и Польша начинают новый трехсторонний формат сотрудничества. К сожалению, мы не можем сделать это втроем. Здесь должен быть Збигнев Рау, но дистанционно он с нами. Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского альянса", - отметил он.

"Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство...(Формат. - Ред.) будет предусматривать углубление сотрудничества в экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и в борьбе с дезинформацией. Отдельное внимание будет уделяться поддержке "Крымской платформы"", - добавил Кулеба.

Также читайте: Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов, - Трасс

По его словам, в ближайшее время будет обнародовано совместное заявление трех стран. В частности, речь пойдет о том, что Великобритания и Польша будут способствовать Украине в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Автор: 

Великобритания (4943) Польша (8405) Рау Збигнев (69) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+24
А вот тут начинается новая История и новая Европа в т.ч...
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17.02.2022 17:07
+21
УПА-бути...
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17.02.2022 17:06
+18
Нарешті! Гарна новина
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17.02.2022 17:08
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УПА-бути...
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17.02.2022 17:06 Ответить
ідіоти, перестаньте використовувати "УПА", якщо хочете мати в союзі поляків !!!!

так вести себе може тільки провокатор, або людина яка не в темі: війну між УПА та Армією Крайовою ніхто не відміняв, так само як загиблитх мирних українців та поляків на Волині та операцію "Вісла".

Залишимо Провідника українського народу Степана Бандеру та УПА українцям, а
Маршала Пілсудського та Армію Крайову полякам.

у нас з поляками попереду страшні виклики і маємо бути певні в плечі товариша по зброї !
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17.02.2022 20:00 Ответить
це ти до поляків звертаєшся?
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17.02.2022 20:16 Ответить
А вот тут начинается новая История и новая Европа в т.ч...
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17.02.2022 17:07 Ответить
Это возрождается киммерийско-венедский янтарный путь.
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17.02.2022 17:13 Ответить
насчет пути не скажу,но у кацапов головняка на порядок больше будет..
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17.02.2022 17:15 Ответить
Нарешті! Гарна новина
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17.02.2022 17:08 Ответить
Ща у лаптей будут диваны гореть. )))
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17.02.2022 17:09 Ответить
это мы только узнали, а московиты еще днем прознали и у них там в Киеве знатный прогрев пердаков был - аж белый дым с посольства валил

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17.02.2022 18:12 Ответить
нечему радоваться когда жгут документы в посольстве врага:
это или провокация, или реальная подготовка к войне
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17.02.2022 20:06 Ответить
Респект англосаксам , которые продолжают лидировать на земле, бо это и наши родственники, которые тоже произошли от киммерийцев.
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17.02.2022 17:11 Ответить
Украина, Польша, Англия - УПА.
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17.02.2022 17:14 Ответить
ідіоти, перестаньте використовувати "УПА", якщо хочете мати в союзі поляків !!!!
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17.02.2022 20:07 Ответить
України. Польща..Британія...УПА
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17.02.2022 17:12 Ответить
ідіоти, перестаньте використовувати "УПА", якщо хочете мати в союзі поляків !!!!
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17.02.2022 20:08 Ответить
Надо пригласить страны Балтии и Чехию, Швецию и Данию.
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17.02.2022 17:13 Ответить
автоматом подтянутся
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17.02.2022 17:15 Ответить
Норвегія та Молдова. І модливо пізніше підтягнуться Болгарія, Хорватія, Грузія, Азербайджан. Бо ще Президент Кучма створив ГУАМ - Грузія, Україна, Азербайджан, Молдлва, що правда Ющенко той союз зруйнував, бо такий союз неподобався Кремлю.
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17.02.2022 19:29 Ответить
🇺🇦🇵🇱🇬🇧 УПА 👊🏼
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17.02.2022 17:19 Ответить
Да, это большое подспорье.
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17.02.2022 17:24 Ответить
З часом приєднається Литва
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17.02.2022 17:33 Ответить
"За його словами, найближчим часом буде оприлюднено спільну заяву трьох країн."

І толку від цих заяв, нам потрібні конкретні ДІЇ
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17.02.2022 17:33 Ответить
А поставки озброєнь?
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17.02.2022 17:59 Ответить
Страны Балтии, Грузия

тоже можна подключить.

Достаточно интересная ось получится, если проводить реальную работу, а не просто комитеты комитетствовать.
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17.02.2022 17:56 Ответить
Рашисты роют сами себе яму
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17.02.2022 17:58 Ответить
Нормально... Три немаленькі країни з сумарним населенням навіть трохи більше ніж в Рашці, а фінансові й технологічні ресурси досить значні. Можливо пізніше до цього союзу пристануть і наші друзі з невеликою територією та населенням, але з великим серцем - Естонія, Латвія та Литва. Можливо ще Молдова, Грузія, Чехія...
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17.02.2022 18:06 Ответить
Мини-НАТО.
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17.02.2022 18:10 Ответить
Поздравляю Украину! Это историческое событье! Мини НАТО! (пока мини)
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17.02.2022 18:10 Ответить
Нужно расширять формат. Подтягивать страны Балтии, Румынию, Молдову ( как вариант страны Скандинавии, Турцию, Грузию, Азербайджан, Канаду, Чехию, Словакию и США).
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17.02.2022 18:19 Ответить
Про румун і Молдову я промовчу!!!!!!!Не грає в нас з ними!!!!!!!!!
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17.02.2022 19:00 Ответить
Ну уж о Венгрии, Болгарии и т.д. и вспоминать не приходится.
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17.02.2022 19:01 Ответить
Факт!!!!!
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17.02.2022 19:38 Ответить
Лиха беда начало! Срасибо англичанам и полякам!
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17.02.2022 18:21 Ответить
Историческое событие господа!
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17.02.2022 18:51 Ответить
***! Та про це ще Порошенко за своєї каденції домовився! 😜
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17.02.2022 19:45 Ответить
 
 