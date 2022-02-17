Кулеба объявил о создании нового формата сотрудничества Украины, Великобритании и Польши
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего формата сотрудничества Украины с Польшей и Великобританией.
Об этом он объявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.
"С радостью сообщаю, что Украина, Великобритания и Польша начинают новый трехсторонний формат сотрудничества. К сожалению, мы не можем сделать это втроем. Здесь должен быть Збигнев Рау, но дистанционно он с нами. Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского альянса", - отметил он.
"Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство...(Формат. - Ред.) будет предусматривать углубление сотрудничества в экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и в борьбе с дезинформацией. Отдельное внимание будет уделяться поддержке "Крымской платформы"", - добавил Кулеба.
По его словам, в ближайшее время будет обнародовано совместное заявление трех стран. В частности, речь пойдет о том, что Великобритания и Польша будут способствовать Украине в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
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так вести себе може тільки провокатор, або людина яка не в темі: війну між УПА та Армією Крайовою ніхто не відміняв, так само як загиблитх мирних українців та поляків на Волині та операцію "Вісла".
Залишимо Провідника українського народу Степана Бандеру та УПА українцям, а
Маршала Пілсудського та Армію Крайову полякам.
у нас з поляками попереду страшні виклики і маємо бути певні в плечі товариша по зброї !
это или провокация, или реальная подготовка к войне
І толку від цих заяв, нам потрібні конкретні ДІЇ
тоже можна подключить.
Достаточно интересная ось получится, если проводить реальную работу, а не просто комитеты комитетствовать.