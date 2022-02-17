Кулеба объявил о создании нового формата сотрудничества Украины, Великобритании и Польши

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего формата сотрудничества Украины с Польшей и Великобританией.

Об этом он объявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.

"С радостью сообщаю, что Украина, Великобритания и Польша начинают новый трехсторонний формат сотрудничества. К сожалению, мы не можем сделать это втроем. Здесь должен быть Збигнев Рау, но дистанционно он с нами. Мы объявляем именно о создании этого трехстороннего украинско-польско-британского альянса", - отметил он.

"Польша и Великобритания будут помогать нам защищать наше государство...(Формат. - Ред.) будет предусматривать углубление сотрудничества в экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и в борьбе с дезинформацией. Отдельное внимание будет уделяться поддержке "Крымской платформы"", - добавил Кулеба.

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По его словам, в ближайшее время будет обнародовано совместное заявление трех стран. В частности, речь пойдет о том, что Великобритания и Польша будут способствовать Украине в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.