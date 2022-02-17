Байден: Угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию и может напасть в течение нескольких дней

Россия готовит "операцию под фальшивым флагом", которая оправдала бы вторжение в Украину.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, есть "все признаки" того, что Россия планирует вторгнуться в Украину, включая признаки того, что Москва готовит "операцию под фальшивым флагом", чтобы оправдать свои действия.

Он также подчеркнул, что угроза российского вторжения в Украину остается "очень высокой".

Байден отправил государственного секретаря США Энтони Блинкена выступить на заседании Совета Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос реализации Минских договоренностей.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада в Луганской области является провокацией РФ, призванной оправдать российское вторжение в Украину.

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