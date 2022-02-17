Байден: Угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию и может напасть в течение нескольких дней
Россия готовит "операцию под фальшивым флагом", которая оправдала бы вторжение в Украину.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, есть "все признаки" того, что Россия планирует вторгнуться в Украину, включая признаки того, что Москва готовит "операцию под фальшивым флагом", чтобы оправдать свои действия.
Он также подчеркнул, что угроза российского вторжения в Украину остается "очень высокой".
Байден отправил государственного секретаря США Энтони Блинкена выступить на заседании Совета Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос реализации Минских договоренностей.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада в Луганской области является провокацией РФ, призванной оправдать российское вторжение в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закріплені в містах та містечках війська із зброєю мають потім мобілізуватись, обєднатись та атакувати вслід, тому кацапам прийдеться на кожне місто залишати велику кількість людей. Це їх буде затягувати. Якщо ціль в них Київ, то поки вони дійдуть до столиці, залишать по дорозі дуууже багато сил, але Київ їх теж буде "гостинно" чекати. І справа навіть не лише в Києві. Так само і інше велике місто. Треба використовувати переваги бетонних джунглів та затягнути кацапів на виснажливі та довгі військові дії, які вони не зможуть вести. Чим довше ми їх затримаємо, тим більше буде сипатись нам допомоги, а їм на голови прильотів від союзників. Шкода, що я не бачу, щоб зараз ми готувались до цього. Те, що старі пушки вивозять в поля та пуляють по цілях майже нічим не допоможе у майбутніх бойових діях.
Там, где можно огрести люлей...
А не, єто не они.
"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - зазначив Зеленський.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/zelenskiy-vystupil-protiv-inostrannyh-*******-v-ukraine-17022022-451694
ЄС
От же мудрий нарід обрав лихо в 2019р😕
я доступно пояснил для любителя хрюсского мира на его языке?
Мне интересно, Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер и многие другие поддерживали идею Нюрнбергского трибунала или нет, кто как думает?
Oтвет: - Они самым решительным образом считали, что это контрпродуктивно... Милошевич тоже считал, что это несвоевременно. Чикатило знал, что суд преждевременен, что надо спросить мнение коллектива трудового, соседей..
Цікавою версією поділився політолог Сергій Таран: "Джерело з фракції ОПЗЖ повідомляє, що вони бояться російських спецслужб, які можуть здійснити над ними розправи від імені українських патріотів, а потім використати це як привід для війни. Проросійські політики просто не хочуть бути "розіп'ятими хлопчиками в трусиках", тому масово і залишили Україну напередодні передбачуваного вторгнення. У цій історії два в одному - тут вам і "високі відносини" в межах "русского мира", і глибоке знання опезежистами стилю своїх кремлівських кураторів".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96 Бомбардування китайського посольства в Белграді
- а чого вона бігає по селу і всім розповідає, що я голосувала за Зеленського