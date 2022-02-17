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Новости Война
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Байден: Угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию и может напасть в течение нескольких дней

Байден: Угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию и может напасть в течение нескольких дней

Россия готовит "операцию под фальшивым флагом", которая оправдала бы вторжение в Украину.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, есть "все признаки" того, что Россия планирует вторгнуться в Украину, включая признаки того, что Москва готовит "операцию под фальшивым флагом", чтобы оправдать свои действия.

Он также подчеркнул, что угроза российского вторжения в Украину остается "очень высокой".

Байден отправил государственного секретаря США Энтони Блинкена выступить на заседании Совета Безопасности ООН, где будет рассмотрен вопрос реализации Минских договоренностей.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада в Луганской области является провокацией РФ, призванной оправдать российское вторжение в Украину.

Также читайте: Ключевое – зафиксировать, что снаряды прилетели с контролируемых РФ территорий, - Кулеба об обстрелах на Донбассе

Автор: 

Байден Джо (2785) обстрел (27016) россия (95420) США (26513) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+20
Зараз арахамія виступить, і звинуватить Байдена у фейках. Так як він вже звинуватив СNN, Bloomberg....
От же мудрий нарід обрав лихо в 2019р😕
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17.02.2022 17:13
+15
снять видосик и закатать в асфальт еще пару миллиардов.
А не, єто не они.
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17.02.2022 17:12
+12
Где заканчиваются границы России?
Там, где можно огрести люлей...
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17.02.2022 17:11
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ДЖО-ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА...
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17.02.2022 17:10 Ответить
Зараз головне, це розсередити по різних дрібних складах набої та техніку. Рашисти ракетними ударами планують знищити всю військову інфраструктуру. Наше завдання не дати цьому трапитись, зберегти ресурс для оборони, закріпитись в населених пунтах та вимусити кацапів застрягти в Україні НАДОВГО!!!

Закріплені в містах та містечках війська із зброєю мають потім мобілізуватись, обєднатись та атакувати вслід, тому кацапам прийдеться на кожне місто залишати велику кількість людей. Це їх буде затягувати. Якщо ціль в них Київ, то поки вони дійдуть до столиці, залишать по дорозі дуууже багато сил, але Київ їх теж буде "гостинно" чекати. І справа навіть не лише в Києві. Так само і інше велике місто. Треба використовувати переваги бетонних джунглів та затягнути кацапів на виснажливі та довгі військові дії, які вони не зможуть вести. Чим довше ми їх затримаємо, тим більше буде сипатись нам допомоги, а їм на голови прильотів від союзників. Шкода, що я не бачу, щоб зараз ми готувались до цього. Те, що старі пушки вивозять в поля та пуляють по цілях майже нічим не допоможе у майбутніх бойових діях.
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17.02.2022 17:48 Ответить
Блазню та блазенятам знову будуть потрібні "докази.
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17.02.2022 17:10 Ответить
Где заканчиваются границы России?
Там, где можно огрести люлей...
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17.02.2022 17:11 Ответить
там, где можно получить П?ЗДЫ
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17.02.2022 18:56 Ответить
И что, в связи с этим, планирует предпринять США? (за Европу молчу - с этими всё понятно)
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17.02.2022 17:11 Ответить
снять видосик и закатать в асфальт еще пару миллиардов.
А не, єто не они.
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17.02.2022 17:12 Ответить
Та нє, асфальт то вже застаріла і не модна інформація. Зараз починають закатувати в смартфони для *******. Зате теж на мільярди.
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17.02.2022 19:47 Ответить
Більше цікавить, що робитиме Пасєрєдін.
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17.02.2022 17:14 Ответить
А чому ж тоді припинилися прилети літаків зі зброєю для України зі США?
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17.02.2022 17:17 Ответить
Ты впал в алкогольно -наркотическую кому на несколько дней, самолеты постоянно прилетают
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17.02.2022 20:32 Ответить
Зеленський виступив проти іноземних військових в Україні.

"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе "захищати", - зазначив Зеленський.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/zelenskiy-vystupil-protiv-inostrannyh-*******-v-ukraine-17022022-451694
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17.02.2022 17:11 Ответить
мдяс....
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17.02.2022 17:13 Ответить
фейспалм
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17.02.2022 17:42 Ответить
і що далі? ну висока що тепер пакувати валізи і бігти в

ЄС
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17.02.2022 17:12 Ответить
до тебе досі не дійшло?
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17.02.2022 17:15 Ответить
просвіти
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17.02.2022 17:16 Ответить
если зе не хочет вести информационную войну против рф, значит США будут.
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17.02.2022 17:17 Ответить
та він мабуть не дуже добре розуміє де чудова армія а де чужа
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17.02.2022 17:22 Ответить
Зараз арахамія виступить, і звинуватить Байдена у фейках. Так як він вже звинуватив СNN, Bloomberg....
От же мудрий нарід обрав лихо в 2019р😕
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17.02.2022 17:13 Ответить
а сколько было от них фейков всю осень и зиму ?! раз уже 15 нас уничтожали по их графику ! я бы уже давно прикрыл эти шараги !
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17.02.2022 17:15 Ответить
дубков ми тебе впізнали. раніше такі як ти у друзях в люцифера значилися
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17.02.2022 17:19 Ответить
пшол в жопу, петух, пишу как есть, давай пруфы что это не так !
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17.02.2022 17:24 Ответить
питушара ватная, фейк - твой наномогз. усохли, чепушила опущенная на параше бурятами.

я доступно пояснил для любителя хрюсского мира на его языке?
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17.02.2022 17:38 Ответить
Беспокойство крыс возрастает. И писк их невразумителен...
Мне интересно, Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер и многие другие поддерживали идею Нюрнбергского трибунала или нет, кто как думает?
Oтвет: - Они самым решительным образом считали, что это контрпродуктивно... Милошевич тоже считал, что это несвоевременно. Чикатило знал, что суд преждевременен, что надо спросить мнение коллектива трудового, соседей..
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17.02.2022 17:14 Ответить
А тим часом у говорільні ООН почалося засідання по Україні, куди представник москвабаду запросив не кого-небудь, а монтян. Трансляція йде на un.gov.
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17.02.2022 17:15 Ответить
Дед, что собираешся по этому поводу предпринять, я так понял у тебя железные пруфы есть ? Ничего ? Понятно.
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17.02.2022 17:18 Ответить
а це воно і було. вчасно хтось вумний помітив як всім відому станицю замінили на якусь там кандрашовку. маніпулятори і провокатори
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17.02.2022 17:21 Ответить
15 лютого у Верховній Раді була відсутня майже половина членів фракції ОПЗЖ (18 із 44), які виїхали з України. Здавалося б, у них не повинно бути жодних причин боятися приходу до Києва російських окупантів.

Цікавою версією поділився політолог Сергій Таран: "Джерело з фракції ОПЗЖ повідомляє, що вони бояться російських спецслужб, які можуть здійснити над ними розправи від імені українських патріотів, а потім використати це як привід для війни. Проросійські політики просто не хочуть бути "розіп'ятими хлопчиками в трусиках", тому масово і залишили Україну напередодні передбачуваного вторгнення. У цій історії два в одному - тут вам і "високі відносини" в межах "русского мира", і глибоке знання опезежистами стилю своїх кремлівських кураторів".
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17.02.2022 17:24 Ответить
ну, примерно так и будет - ***** метр за метром будет выдавливать Украину , пока "партнёры" будут сотрясать кулачками воздух мифическими санкциями и НЕ приёмом в НАТО всё той же Украины, Грузии, Молдовы...
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17.02.2022 17:24 Ответить
хорошо бы, китайское посольство из киева в нью-йорк или в торецк переехало. пусть бы попробовали тогда вторгнуться или даже стрельнуть в их сторону.
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17.02.2022 17:35 Ответить
Дорого прийдется платить потом...Штаты уже попадали...какие после этого произошли изменения в экономике китая надо искать...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96 Бомбардування китайського посольства в Белграді
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17.02.2022 17:51 Ответить
"но есть один ньюанс"(С) штаты это одно, а вот параша, как китайский кнэхт, пусть попробует ))
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17.02.2022 18:01 Ответить
В Белграде НАТО не испугались. Разнесли китайское посольство с послами в щепки.
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17.02.2022 17:55 Ответить
- тітко, а чи правда, що ви побилися з невісткою?
- а чого вона бігає по селу і всім розповідає, що я голосувала за Зеленського
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17.02.2022 17:40 Ответить
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17.02.2022 17:45 Ответить
- Такие как Чарли незаменимы. А ты похож на Джо Байдена. Ты никто.(ц) Сверхъестественное.
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17.02.2022 17:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p7YYpnk14VU
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17.02.2022 17:52 Ответить
Чому "ЗЕ" не закликає міжнародну спільноту про ВВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ? Чи кеби бракує ?
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17.02.2022 18:17 Ответить
 
 