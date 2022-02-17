РФ не замедляет наращивание сил и не отводит войска, несмотря на заявления, - Трасс

Несмотря на заявления РФ, наращивание ее военных сил не замедляется, и нет никакого отвода войск от границ Украины.

Об этом сообщила государственный секретарь Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия должна подумать еще раз. Несмотря на их заявления, военное наращивание России не замедляется. Пока нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края. Они должны идти по пути дипломатии", - сказала Трасс на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.

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