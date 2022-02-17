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Новости Война
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РФ не замедляет наращивание сил и не отводит войска, несмотря на заявления, - Трасс

РФ не замедляет наращивание сил и не отводит войска, несмотря на заявления, - Трасс

Несмотря на заявления РФ, наращивание ее военных сил не замедляется, и нет никакого отвода войск от границ Украины.

Об этом сообщила государственный секретарь Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия должна подумать еще раз. Несмотря на их заявления, военное наращивание России не замедляется. Пока нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края. Они должны идти по пути дипломатии", - сказала Трасс на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.

Читайте также: Существует большая угроза наступательных действий со стороны России, - Трасс

Автор: 

армия РФ (19143) россия (95441) Трасс Элизабет (116)


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Не думаю, что параша будет нападать именно со стороны своей границы. как обычно, чужими руками со стороны ордло, или со стороны белорусии, чтоб потом опять мычать что их там нет
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17.02.2022 17:49 Ответить
як перейдуть кордон - запускайте бойових бджол !

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17.02.2022 18:30 Ответить
Мы живём в историческое время самоликвидации мордора.
Путлер сам остановиться не может - у него кроме войны и убийств больше ничего нет.
Развернуться сейчас - это как признать перед своими слабость и бессмысленность всего совершённого.
Уступи запад сейчас хотелкам Путлера или попытайся его задобрить - получат мегапроблемы в будущем.
Провальная попытка откупиться от мордора привела лишь к тому, что мордор ещё больше вооружился, ещё больше стал убивать, ещё больше стал угрожать.
В общем звпад понимает, что уступи Путлеру сегодня - проблема вырастит в геометрической прогрессии уже очень и очень скоро.
Имеем патовую ситуацию. Ни запад, ни мордор не могут отступить.
Для Путлера Украина это объект устрашения запада для достижения своих идиотских целей.
Для запада Украина - это рубикон принятия волевых решений не в пользу мордора.
По сути если мордор сейчас не отступит - больше не будет мордора. Нет ни единного даже гипотетического шанса на экономическую выгоду для мордорв. Ужаса даже настоящего достаточно, чтобы капитал бежал из мордора во всех временных перспективах. Тем более, что ЕС будет с удесятерённой силой искать замену российским нефти и газа.
От репутации агрессора мордору придётся отмываться полвека даже после того как Крым будет возвращен законному владельцу.
У мордора вообще нет ни малейшего выходв на деньги. И это значит, что квазиимперия развалится с высоким коэффициентом вероятности.
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17.02.2022 17:49 Ответить
Как я говорю всем на протяжении 2-3 месяцев - война будет, и тешьте себя иллюзиями - она неизбежна и нужно быть готовыми !!! ..(я не хочу войны, но выхода нет - все решают без нас .. и те кто был на войне больше всего не хотят этой войны как и я - потому что на войну можно прийти - но нельзя уже выйти с нее никогда !!!)
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17.02.2022 18:36 Ответить
Интересно,почему опустели магазины по продаже официального оружия и боеприпасов?Почему они не могут нигде пополнить свой асортимент и сидят в пустых оружейных магазинах при том что в обычных продукты ламают прилавки?
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17.02.2022 18:57 Ответить
Тоесть президент Брехло, так и говорите!
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17.02.2022 19:02 Ответить
 
 