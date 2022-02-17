РФ не замедляет наращивание сил и не отводит войска, несмотря на заявления, - Трасс
Несмотря на заявления РФ, наращивание ее военных сил не замедляется, и нет никакого отвода войск от границ Украины.
Об этом сообщила государственный секретарь Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия должна подумать еще раз. Несмотря на их заявления, военное наращивание России не замедляется. Пока нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края. Они должны идти по пути дипломатии", - сказала Трасс на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.
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Путлер сам остановиться не может - у него кроме войны и убийств больше ничего нет.
Развернуться сейчас - это как признать перед своими слабость и бессмысленность всего совершённого.
Уступи запад сейчас хотелкам Путлера или попытайся его задобрить - получат мегапроблемы в будущем.
Провальная попытка откупиться от мордора привела лишь к тому, что мордор ещё больше вооружился, ещё больше стал убивать, ещё больше стал угрожать.
В общем звпад понимает, что уступи Путлеру сегодня - проблема вырастит в геометрической прогрессии уже очень и очень скоро.
Имеем патовую ситуацию. Ни запад, ни мордор не могут отступить.
Для Путлера Украина это объект устрашения запада для достижения своих идиотских целей.
Для запада Украина - это рубикон принятия волевых решений не в пользу мордора.
По сути если мордор сейчас не отступит - больше не будет мордора. Нет ни единного даже гипотетического шанса на экономическую выгоду для мордорв. Ужаса даже настоящего достаточно, чтобы капитал бежал из мордора во всех временных перспективах. Тем более, что ЕС будет с удесятерённой силой искать замену российским нефти и газа.
От репутации агрессора мордору придётся отмываться полвека даже после того как Крым будет возвращен законному владельцу.
У мордора вообще нет ни малейшего выходв на деньги. И это значит, что квазиимперия развалится с высоким коэффициентом вероятности.