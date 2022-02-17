Появление новых "дат вторжения" России и паника работают против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что появление новых "дат вторжения" России и паника работают против Украины и несут потери.

Об этом глава государства заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Об этом можно долго говорить. Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно.

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"Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника – все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - добавил он.