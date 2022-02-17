Появление новых "дат вторжения" России и паника работают против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что появление новых "дат вторжения" России и паника работают против Украины и несут потери.
Об этом глава государства заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Об этом можно долго говорить. Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно.
"Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника – все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - добавил он.
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Ви що не зрозуміли, шо рашка саме того і добивається, що би всі притомолись від криків "Вовки вовки". А не кричати в нас немає вибору, тому що "вовки" таки є! І весь світ це бачить окрім зебілів!!!!
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів на засіданні Ради Безпеки ООН про плани російського вторгнення в Україну.
За словами Блінкена, однією з цілей РФ в Україні є Київ.
"Ці цілі включають столицю України, Київ, місто з населенням 2,8 млн людей", - сказав держсекретар США.
За його словами, Сполучені Штати також мають інформацію, яка вказує, що Росія буде націлена на певні групи населення.
"Потім планується початок нападу. Російські ракети та бомби будуть падати по всій Україні. Зв'язок буде заблоковано, кібератаки виведуть з ладу ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати підуть у наступ на ключові цілі, які вже були визначені та намічені у детальних планах ", - розповів держсекретар.
Блінкен додав, що США попереджали про це український уряд.
Это было конкретно видно по перепуганному иплу комика когда на конференции с Макроном оно пыталось что то шутить а на морде был написан дичайший пэрэляк именно от этой фразы.
Видно действо совершали под эти слова...
навіть затиснутий у кутку, без власних грошей і зброї, все одно щось бурчить, аби не здатися вдячним за фінансову і військову допомогу,
щоб ватники не були впевнені, щоб мали ще надію, що він їх не зрадив
остаточно
Все отрекутся
Во все века сжигали люди на кострах." - Владимир Высоцкий
- Слухай, куме, щоб ти зробив якби на тебе в лісі ведмідь напав?
- Я його із рушниці вбив би.
- А немає рушниці.
- Тоді я його ножем зарізав би.
- А немає ножа.
- Як немає? А де він?
- А ти його вдома забув.
- Не може бути.
- Може!
- Тоді я тікав би!
- А він доганяв.
- А я на дерево заліз би.
- А немає дерев.
- Слухай, що за ліс такий - немає дерев?
- От такий ліс, немає дерев.
- Слухай, ти кому кум, мені чи ведмедеві?
Наркот довбаний
Хламидия тоже металась, то из-за кораблей рашистских мы деньги теряем, потом по вине СМИ, а закатать в асфальт $400 мпрд грн., при нависающей военной угрозе, да еще и без "прозорро"... и ничего так, нормальнинько. У нас же денег куры не клюют, ни кредитов, ни нищеты, экономика развитая.
Значить ЗЕплан оборони - не розізлити жодного Івана, зразу вийти і сказати що ми здаємося, щоб не було жертв, депутати з Швейцарії підтримають онлайн, Зе отримає нагороду від Путіна за мир, і улетить в теплі края. Війна закінчена.
выдай беню штатам и прекрати крадивництво свое. будут бабки
ВОРОВАТЬ по 40 миллиардов баксов в год --треть бюджета--ПЕРЕСТАНЬТЕ!
А то понравилось---три года сотнями миллиардов гривен каждый год печатают, столько же занимают под 10-12%---и ни на что полезное у них денег все равно ТРИ ГОДА НЕТ!
Уйди сам по-хорошему, не доводи страну до края, а людей до греха!