В случае вторжения в Украину Россию ждет беспрецедентный пакет скоординированных санкций, - Трасс

В случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций в отношении РФ.

Об этом сообщила сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я передала Сергею Лаврову в Москве сильный сигнал. Я сказала ему прямо, что Россия должна уважать суверенитет Украины и поучаствовать в содержательных переговорах. Если они не выберут путь, который мы очертили, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит. Мы готовы с нашими союзниками применить серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия посредством беспрецедентного пакета скоординированных санкций", - сказала Трасс.

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