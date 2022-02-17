В случае вторжения в Украину Россию ждет беспрецедентный пакет скоординированных санкций, - Трасс
В случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций в отношении РФ.
Об этом сообщила сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе я передала Сергею Лаврову в Москве сильный сигнал. Я сказала ему прямо, что Россия должна уважать суверенитет Украины и поучаствовать в содержательных переговорах. Если они не выберут путь, который мы очертили, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит. Мы готовы с нашими союзниками применить серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия посредством беспрецедентного пакета скоординированных санкций", - сказала Трасс.
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Так может возьмете нас в нато спустя 8 лет ? Что, когда ни будь ?! Понятно, мы для вас полигон...
ибо первые обстрелы уже пошли - а санкций страшных пока нет никаких
КАК И С КРЫМОМ ДОНЕЦКОМ И ЛУГАНСКОМ!
ПОТОМ - ПОЗДНО