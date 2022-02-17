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Новости Санкции против России
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В случае вторжения в Украину Россию ждет беспрецедентный пакет скоординированных санкций, - Трасс

В случае вторжения в Украину Россию ждет беспрецедентный пакет скоординированных санкций, - Трасс

В случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций в отношении РФ.

Об этом сообщила сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я передала Сергею Лаврову в Москве сильный сигнал. Я сказала ему прямо, что Россия должна уважать суверенитет Украины и поучаствовать в содержательных переговорах. Если они не выберут путь, который мы очертили, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит. Мы готовы с нашими союзниками применить серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия посредством беспрецедентного пакета скоординированных санкций", - сказала Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Угроза вторжения РФ очень высока, Москва готовит провокацию и может напасть в течение нескольких дней

Автор: 

армия РФ (19143) Великобритания (4943) вторжение (508) россия (95441) санкции (11268) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+14
А обстрелы украинских городов - это не вторжение? А захват Крыма - это не вторжение? А боевые действия против Украины столько лет -это не вторжение? Странно все у них.
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17.02.2022 17:31
+9
Может заранее их введете ? Что, до вторжения никак ? Понятно.
Так может возьмете нас в нато спустя 8 лет ? Что, когда ни будь ?! Понятно, мы для вас полигон...
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17.02.2022 17:30
+8
это кацап под прокси, за ***** он голосовал
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17.02.2022 17:34
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Может заранее их введете ? Что, до вторжения никак ? Понятно.
Так может возьмете нас в нато спустя 8 лет ? Что, когда ни будь ?! Понятно, мы для вас полигон...
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17.02.2022 17:30 Ответить
Лапоть, ты не полигон, ты- удобрение
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17.02.2022 17:35 Ответить
Лучше не допускайте вторжения ! Ликвидируйте ,взбесившегося нелюдя , готового применитьЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ и убивать невинных детей , женщин стариков ! Усаму бен Ладена смогли и путлера сможете , было-бы желание
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17.02.2022 17:58 Ответить
А обстрелы украинских городов - это не вторжение? А захват Крыма - это не вторжение? А боевые действия против Украины столько лет -это не вторжение? Странно все у них.
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17.02.2022 17:31 Ответить
да плевать им на нас
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17.02.2022 17:31 Ответить
А ти за кого голосував?
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17.02.2022 17:33 Ответить
это кацап под прокси, за ***** он голосовал
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17.02.2022 17:34 Ответить
Побольше полезных санкций
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17.02.2022 17:32 Ответить
всё пойдёт по накатанной - ***** начнёт взрывать многоэтажки кармильцев.
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17.02.2022 17:33 Ответить
вот только сша обьявят об этом всему миру за 3 минуты до взрыва
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17.02.2022 17:35 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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17.02.2022 17:35 Ответить
Санкции должны начать работать уже сейчас,а в ответ на нападение на Украину на вонючую,путинскую засрашку должен обрушиться ядерный удар.
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17.02.2022 17:35 Ответить
никто не хочет ************* рашку чтоб не растеклось140 лямов ссущих в подьездах беженцев по всему миру.
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17.02.2022 17:42 Ответить
Мокши набрались сотен миллиардных долгов на Западе поэтому ни удара ни отключения свифта не будет.
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17.02.2022 17:48 Ответить
У попа была собака....
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17.02.2022 17:43 Ответить
Санкции надо вводить до а не после и принимать Украину в НАТО ,при чём СРОЧНО .
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17.02.2022 17:47 Ответить
Если бы вы в 14-ом ввели этот "беспрецедентный пакет",вместо своих озабоченностей,то ничего этого сейчас бы и не было
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17.02.2022 17:48 Ответить
Короткая память, фюрер третьего рейха не научил, что преступника надо останавливать сразу.
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17.02.2022 18:07 Ответить
начните уже выдавать авансы санкций...
ибо первые обстрелы уже пошли - а санкций страшных пока нет никаких
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17.02.2022 17:49 Ответить
********* мировые террористы.
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17.02.2022 18:10 Ответить
И передайте *****, що в разі вторгнення його орди в Україну, на очах його дочок буде по-звірячому згвалтовано піаніно. (хоч якась користь від того пісюніаніста буде).
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17.02.2022 18:10 Ответить
Та тысячу раз слышали про это. Сцат йухла. За ********* уже болтовней про эти санкции.
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17.02.2022 18:14 Ответить
ПОТОМУ БУДЕТ ПОЗДНО!
КАК И С КРЫМОМ ДОНЕЦКОМ И ЛУГАНСКОМ!

ПОТОМ - ПОЗДНО
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17.02.2022 19:09 Ответить
 
 