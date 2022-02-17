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Украина, Польша и Великобритания усилят работу по обороне, безопасности и санкциям, - Трасс

Украина, Польша и Великобритания усилят работу по обороне, безопасности и санкциям, - Трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляет, что Лондон усилит совместную работу с Польшей и Украиной по обороне, безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации.

Об этом она заявила на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Я также горжусь, что вместе с Дмитрием мы запускаем наше трехстороннее партнерство с Польшей и Украиной. Мы усилим работу по обороне и безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации. Это демонстрирует, что Соединенное королевство хочет и готово стоять бок о бок с нашими союзниками в восточной и центральной Европе", - отметила она.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего формата сотрудничества Украины с Польшей и Великобританией.

Читайте также: Существует большая угроза наступательных действий со стороны России, - Трасс

Автор: 

Великобритания (4943) Польша (8405) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+10
До УПА планують приєднатись Литва, Латвія, Естонія і Туреччина.
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17.02.2022 17:58
+8
УПА-була та буде й надалі...
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17.02.2022 17:49
+6
С детства за британцев! Вот на таком красивом военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III (фото за ссиллю) к нам только что прилетела министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Олег Шарп, edited https://t.me/Sharpreview/7634 15:18
*
*

Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III вместе с министром привёз нам новые печеньки от Британской короны. Очень хорошие печеньки - таких раньше не было. Министр сегодня улетит, а печеньки останутся...

Олег Шарп, edited https://t.me/Sharpreview/7638 17:13
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17.02.2022 17:51
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УПА-була та буде й надалі...
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17.02.2022 17:49 Ответить
До УПА планують приєднатись Литва, Латвія, Естонія і Туреччина.
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17.02.2022 17:58 Ответить
Гарна така собі кумпанія вимальовується. Тепер головне щоб нічого не зіпсувалося. Тьфу-тьфу-тьфу. Можу припустити що ще й Грузія може приєднатись.
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17.02.2022 18:02 Ответить
До того ж ООН англійською OUN - Організація Об'єднаних (української, польської, англійської) Націй. OUN - UPA.
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17.02.2022 18:01 Ответить
не варто перекручувати Велику Британію та притягати за вуха якісь назви....Британія не перекручує назву України. Гадаю що зараз це не начасі. Краще одбуджувати Зе та добряче осмикувати ... щоб не спаплюжив своїм ротом історичні домовленості
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17.02.2022 18:37 Ответить
Воно й видно, що для тебе ОУН та УПА - це якісь назви.
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17.02.2022 19:36 Ответить
Всех живее живых
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17.02.2022 18:54 Ответить
Ото й добре. Ще б Блазень десь загубився, та не псував нам стосунки з союзниками...
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17.02.2022 17:50 Ответить
Свіженьке, ти бажаєш українцям смерті?!
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17.02.2022 19:10 Ответить
Спробуйте на питання відповісти, а виправдовуватися будете в Петра на брамі.
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17.02.2022 19:17 Ответить
Наступний ваш пост буде - "абирвалг"?
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17.02.2022 19:23 Ответить
С детства за британцев! Вот на таком красивом военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III (фото за ссиллю) к нам только что прилетела министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Олег Шарп, edited https://t.me/Sharpreview/7634 15:18
*
*

Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III вместе с министром привёз нам новые печеньки от Британской короны. Очень хорошие печеньки - таких раньше не было. Министр сегодня улетит, а печеньки останутся...

Олег Шарп, edited https://t.me/Sharpreview/7638 17:13
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17.02.2022 17:51 Ответить
"Вони обрали свободу, ми покажемо, що вільний світ готовий встати й підтримати вас у цьому виборі. - це головна теза Ліз Трасс.
Свобода - головна теза України і ніяке пуйло це не зруйнує.
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17.02.2022 17:54 Ответить
Кремль давно готував Мураєва на прем'єра для Зеленського. Росія навіть заборонила Мураєву в'їзд до РФ. Кандидатура узгоджена через Єрмака як альтернатива Медведчуку. Відставку Шмигаля Банкова планувала на початок лютого, потім новий уряд мав пройти через Раду Голоси є! Вже приготували кэш 250 зрадникам (по $100 тыс.). Вся ця метушня з військами на кордоні та ультиматумом мала захистити Зеленського від бунту. Далі поїздка Зеленського до Путіна, мир, дружба. Британці зірвали цей сценарій".

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс повідомила, що британська розвідка https://www.dsnews.ua/ukr/politics/kreml-hoche-pislya-vtorgnennya-postaviti-u-kiyevi-marionetkovu-vladu-ymovirno-na-choli-z-murayevim-mzs-britaniji-23012022-449104 викрила "план Кремля встановити в Україні проросійське керівництво" на чолі з Мураєвим. Трас наголосила, що ця інформація "дає уявлення про мислення Кремля". "Ми не потерпимо змови Кремля з метою встановлення проросійського керівництва в Україні", - заявила вона у Twitter.

На початку вересня Мураєв розпочав поїздки містами України з обговоренням "нової формули країни". Проект "Тут наша земля" стартував у рідному місті Мураєва - Змієві Харківської області. Це електоральна вотчина Мураєва: за Януковича він очолював там районну держадміністрацію, а потім був обраний нардепом. Потім Мураєв зі своєю "новою формулою" побував у Маріуполі, Умані, Ізмаїлі, Херсоні, Кривому Розі, Первомайську, Сєверодонецьку, Сумах. 19 листопада, за підсумками всіх цих поїздок, він презентував "Формулу країни". Як пояснив він сам, "в основі "Формули країни" - мир, справжня незалежність, зміна всієї системи влади, широка культурна автономія регіонів…".

А 14 грудня Мураєв оголосив: "Україні потрібна нова Конституція. Наша команда закінчує роботу над проектом нової Конституції, і він буде представлений до загального обговорення. У тому числі і на непідконтрольних територіях. Адже з новою Конституцією їм не потрібен буде особливий статус - особливий статус буде у кожного регіону".

Отже, Мураєв готувався до нової ролі цілий рік. Звичайно, зараз можна припускати, що ця роль йому не дістанеться, оскільки британці вже зірвали ці плани. Але залишається питання про те, як викрутиться із цієї історії Зеленський.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/muraev-vmesto-vtorzheniya-o-chem-britaniya-i-ssha-predupredili-zelenskogo-24012022-449208

PS. РНБО ввело санкції проти каналу "Наш", але не ввело санкції проти Мураєва.
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17.02.2022 17:59 Ответить
Есть видео в сети как этот шперик умник в карты сдаёт в парламенте. Давно бы пора....
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17.02.2022 18:42 Ответить
вот сразу відна русскава чєлавєка!
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17.02.2022 18:09 Ответить
К сожалению при Байдене США не станет участником такого ценного формата и полноценным союзником Украины
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17.02.2022 18:32 Ответить
Смерть кацапским оккупантам !
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17.02.2022 18:39 Ответить
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17.02.2022 18:44 Ответить
Чего они так тянутся к мёртвой бабке?
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17.02.2022 18:56 Ответить
Хто знає на якому рівні зараз знаходиться договір союзу УПА?
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17.02.2022 18:53 Ответить
Ранее анонсировался военный союз трех стран:Великобритании,Польши и Украины.Был бы слздан-мытарства Украины бы закончились.Ни одна страна ранее не согласилась участвовать не в"войне с Россией" а в оборонительных боях внутри Украины.
Сегодня -известие о "трестороннем формате сотрудничества"....Как то расплывчато....Может ,конкретика о ЗАЩИТЕ Украины будет в ближайшие дни?
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17.02.2022 21:23 Ответить
 
 