Украина, Польша и Великобритания усилят работу по обороне, безопасности и санкциям, - Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляет, что Лондон усилит совместную работу с Польшей и Украиной по обороне, безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации.
Об этом она заявила на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.
"Я также горжусь, что вместе с Дмитрием мы запускаем наше трехстороннее партнерство с Польшей и Украиной. Мы усилим работу по обороне и безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации. Это демонстрирует, что Соединенное королевство хочет и готово стоять бок о бок с нашими союзниками в восточной и центральной Европе", - отметила она.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего формата сотрудничества Украины с Польшей и Великобританией.
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Олег Шарп, edited https://t.me/Sharpreview/7634 15:18
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Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III вместе с министром привёз нам новые печеньки от Британской короны. Очень хорошие печеньки - таких раньше не было. Министр сегодня улетит, а печеньки останутся...
Олег Шарп, edited https://t.me/Sharpreview/7638 17:13
Свобода - головна теза України і ніяке пуйло це не зруйнує.
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс повідомила, що британська розвідка https://www.dsnews.ua/ukr/politics/kreml-hoche-pislya-vtorgnennya-postaviti-u-kiyevi-marionetkovu-vladu-ymovirno-na-choli-z-murayevim-mzs-britaniji-23012022-449104 викрила "план Кремля встановити в Україні проросійське керівництво" на чолі з Мураєвим. Трас наголосила, що ця інформація "дає уявлення про мислення Кремля". "Ми не потерпимо змови Кремля з метою встановлення проросійського керівництва в Україні", - заявила вона у Twitter.
На початку вересня Мураєв розпочав поїздки містами України з обговоренням "нової формули країни". Проект "Тут наша земля" стартував у рідному місті Мураєва - Змієві Харківської області. Це електоральна вотчина Мураєва: за Януковича він очолював там районну держадміністрацію, а потім був обраний нардепом. Потім Мураєв зі своєю "новою формулою" побував у Маріуполі, Умані, Ізмаїлі, Херсоні, Кривому Розі, Первомайську, Сєверодонецьку, Сумах. 19 листопада, за підсумками всіх цих поїздок, він презентував "Формулу країни". Як пояснив він сам, "в основі "Формули країни" - мир, справжня незалежність, зміна всієї системи влади, широка культурна автономія регіонів…".
А 14 грудня Мураєв оголосив: "Україні потрібна нова Конституція. Наша команда закінчує роботу над проектом нової Конституції, і він буде представлений до загального обговорення. У тому числі і на непідконтрольних територіях. Адже з новою Конституцією їм не потрібен буде особливий статус - особливий статус буде у кожного регіону".
Отже, Мураєв готувався до нової ролі цілий рік. Звичайно, зараз можна припускати, що ця роль йому не дістанеться, оскільки британці вже зірвали ці плани. Але залишається питання про те, як викрутиться із цієї історії Зеленський.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/muraev-vmesto-vtorzheniya-o-chem-britaniya-i-ssha-predupredili-zelenskogo-24012022-449208
PS. РНБО ввело санкції проти каналу "Наш", але не ввело санкції проти Мураєва.
Сегодня -известие о "трестороннем формате сотрудничества"....Как то расплывчато....Может ,конкретика о ЗАЩИТЕ Украины будет в ближайшие дни?