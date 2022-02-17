Украина, Польша и Великобритания усилят работу по обороне, безопасности и санкциям, - Трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявляет, что Лондон усилит совместную работу с Польшей и Украиной по обороне, безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации.

Об этом она заявила на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ.

"Я также горжусь, что вместе с Дмитрием мы запускаем наше трехстороннее партнерство с Польшей и Украиной. Мы усилим работу по обороне и безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации. Это демонстрирует, что Соединенное королевство хочет и готово стоять бок о бок с нашими союзниками в восточной и центральной Европе", - отметила она.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально объявил о создании трехстороннего формата сотрудничества Украины с Польшей и Великобританией.

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