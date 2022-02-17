С начала суток ранены 2 воина и 2 гражданских. Войска РФ 39 раз открывали огонь, используя артиллерию, - пресс-центр ОС
По состоянию на 16 часов текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 39 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 30 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
НОВОТОШКОВСКОВСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
ВОДЯНОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
ТРУДОВСКОЕ – из минометов калибра 82 мм.
СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
СТАРЫЙ АЙДАР и МАРЬИНКУ - из минометов калибра 120 мм.
ЮЖНОЕ и МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
ЛОБАЧЕВО – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из противотанковых ракетных комплексов.
ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
ТРОИЦКОЕ – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
ПОПАСНУЮ – из станковых противотанковых гранатометов.
ЗАЙЦЕВО - из автоматических станковых гранатометов.
АВДИЕВКУ, ШУМЫ, МАЙСКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ и ДОНЕЦКИЙ - из минометов калибра 120 мм.
НОВОЗВАНОВКУ – из артиллерии калибра 152 мм.
СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
ПЕСКИ - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
ГОЛЬМОВСКИЙ – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
ХРЯЩЕВКУ - из артиллерии калибра 122 мм.
СИЗОЕ – из артиллерии калибра 122 мм.
ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм.
"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.
Также сегодня от вражеских обстрелов повреждено сооружение детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт ВРУБИВКА и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.
Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
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мирукапитуляции? Ответки не будет, гражданин Зе?
Без міротворцев же проще обьявіть Капітуляцію.
в @ОПє і Слугі ЗЕ! счітают что ви тут усьо нагнетаєті паніку!! ПРІКРАТІТЕ!!!
https://fr24.com/RRR7214/2ad98b52
17 февраля 2022, 17:36
В письме Генеральному секретарю ООН по украинскому кризису Россия повторила предыдущее заявление о том, что украинские вооруженные силы совершили военные преступления на востоке Украины. Геополитические аналитики считают, что заявления России о военных преступлениях украинцев против этнических русских на востоке Украины, а также заявления о геноциде против этих людей могут стать частью предлога для военной интервенции в регионе.
Если скажет агресор - "сватов" на расее запретят!
сегодня, 17 февраля, произошло серьезное обострение ситуации на фронте.
Солдата, который получил осколочное ранение, срочно эвакуировали в Днепр и уже готовят к операции. Известно, что возле военнослужащего разорвался снаряд, осколками которого мужчине повредило лицо и конечности. Также пострадали глаза.
А ***** Бубачка щоби на своїй шкурі це відчув разом з Ермаком!!
Величайший шо,опять обоссался?