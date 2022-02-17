С начала суток ранены 2 воина и 2 гражданских. Войска РФ 39 раз открывали огонь, используя артиллерию, - пресс-центр ОС

По состоянию на 16 часов текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 39 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 30 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

НОВОТОШКОВСКОВСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

ВОДЯНОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

ТРУДОВСКОЕ – из минометов калибра 82 мм.

СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе: бьют из танков в районе села Троицкое, - Бутусов

СТАРЫЙ АЙДАР и МАРЬИНКУ - из минометов калибра 120 мм.

ЮЖНОЕ и МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

ЛОБАЧЕВО – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из противотанковых ракетных комплексов.

ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

ТРОИЦКОЕ – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПОПАСНУЮ – из станковых противотанковых гранатометов.

ЗАЙЦЕВО - из автоматических станковых гранатометов.

АВДИЕВКУ, ШУМЫ, МАЙСКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ и ДОНЕЦКИЙ - из минометов калибра 120 мм.

НОВОЗВАНОВКУ – из артиллерии калибра 152 мм.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

ПЕСКИ - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

ГОЛЬМОВСКИЙ – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

ХРЯЩЕВКУ - из артиллерии калибра 122 мм.

СИЗОЕ – из артиллерии калибра 122 мм.

ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм.

"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Также сегодня от вражеских обстрелов повреждено сооружение детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт ВРУБИВКА и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.

Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.