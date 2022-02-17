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Новости Война
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С начала суток ранены 2 воина и 2 гражданских. Войска РФ 39 раз открывали огонь, используя артиллерию, - пресс-центр ОС

С начала суток ранены 2 воина и 2 гражданских. Войска РФ 39 раз открывали огонь, используя артиллерию, - пресс-центр ОС

По состоянию на 16 часов текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 39 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 30 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

НОВОТОШКОВСКОВСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

ВОДЯНОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

ТРУДОВСКОЕ – из минометов калибра 82 мм.

СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе: бьют из танков в районе села Троицкое, - Бутусов

СТАРЫЙ АЙДАР и МАРЬИНКУ - из минометов калибра 120 мм.

ЮЖНОЕ и МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

ЛОБАЧЕВО – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из противотанковых ракетных комплексов.

ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

ТРОИЦКОЕ – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПОПАСНУЮ – из станковых противотанковых гранатометов.

ЗАЙЦЕВО - из автоматических станковых гранатометов.

АВДИЕВКУ, ШУМЫ, МАЙСКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ и ДОНЕЦКИЙ - из минометов калибра 120 мм.

НОВОЗВАНОВКУ – из артиллерии калибра 152 мм.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

ПЕСКИ - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

ГОЛЬМОВСКИЙ – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

ХРЯЩЕВКУ - из артиллерии калибра 122 мм.

СИЗОЕ – из артиллерии калибра 122 мм.

ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм.

"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Также сегодня от вражеских обстрелов повреждено сооружение детского сада и линии электропередач в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт ВРУБИВКА и повредили здание местной общеобразовательной школы и газопровод.

Отмечается, что украинские воины открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Ну вы уже поняли что только сильна армия и мощная ответка способна держать мир а не ваши переговоры с кремлевским безумцем?
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17.02.2022 17:52
+7
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17.02.2022 17:48
+7
Мені здається, що це дуже сильне фото. Навчання біля Харкова.
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17.02.2022 18:07
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А некоторые вот отлынивают. Солдат спит - служба идёт

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17.02.2022 17:48 Ответить
в єтой Новасті прєкрастно фсьо!
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17.02.2022 18:13 Ответить
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17.02.2022 20:08 Ответить
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17.02.2022 17:48 Ответить
Ну вы уже поняли что только сильна армия и мощная ответка способна держать мир а не ваши переговоры с кремлевским безумцем?
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17.02.2022 17:52 Ответить
Какое резкое и повсеместное обострение на фронте. Ху принуждает Зе к миру капитуляции? Ответки не будет, гражданин Зе?
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17.02.2022 18:00 Ответить
Воно залізло під диван і тремтить.
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17.02.2022 18:23 Ответить
А де ж байрактари!?Один масований удар по всім задіяним в обстрілах позиціям,іначе це не закінчиться!
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17.02.2022 18:01 Ответить
100%
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17.02.2022 18:22 Ответить
зараз іде засідання радбезу ООН. Прикиньте, кацапи по скайпу туди включили якусь курву Мунтян. Воно несло таку ахінєю, що на голову не налазить хвилин 10. Після неї кацап взяв слово і продовжив свою лінію. Я просто фігєю, як таке може буде на радбезу ООН?...
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17.02.2022 18:01 Ответить
Думаю хотели что бы всу начали лупить в ответ из всех стволов по донецку, что бы обвинить украину в эскалации.
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17.02.2022 18:03 Ответить
зашибись режим тишины
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17.02.2022 18:04 Ответить
Мені здається, що це дуже сильне фото. Навчання біля Харкова.
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17.02.2022 18:07 Ответить
и сколько из этих 39 раз - козломордые получили в ответку ?
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17.02.2022 18:07 Ответить
Це при Порошенку, згідно з мінськими домовленостями, від ВСУ були відповідалки та звільнялися окуповані території...
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17.02.2022 18:15 Ответить
какая ответка, о чём вы? ***** посадит на свои ржавые танки женщин-детей - так до самого Львова будут доблесное ЗСУ катится...
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17.02.2022 18:19 Ответить
ЧОМУ "ЗЕ" МОВЧИТЬ щодо введення МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ ?! Кеби замало ???
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17.02.2022 18:10 Ответить
А зачем? КакаяРазніца??
Без міротворцев же проще обьявіть Капітуляцію.
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17.02.2022 18:12 Ответить
Никто из европейских пуцек не рискнет вводить миротворческий контингент на этом этапе.
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17.02.2022 18:14 Ответить
фанати ЗЕ подтянулись!! А НУ ЖГИ!!
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17.02.2022 18:14 Ответить
ідіота в дзеркалі побачив? Підгорає у ЗЕ!бабуїна чи що?
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17.02.2022 18:38 Ответить
А четырежды уклонист рискнет об этом просить в ООН? Или тогда его говносериальчики на стране-помойке продаваться перестанут?
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17.02.2022 18:53 Ответить
Цензор, шо ви нагнєтаєтє Агрохімію??? Ви вже як СNN ілі гдє?? Западноє СМІ??
в @ОПє і Слугі ЗЕ! счітают что ви тут усьо нагнетаєті паніку!! ПРІКРАТІТЕ!!!
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17.02.2022 18:11 Ответить
А где шваль, которая устала от войны, где заявления, что надо просто перестать стрелять? Где вопросы, типа почему зеленый мародер продолжает зарабатывать на крови?
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17.02.2022 18:11 Ответить
Хто збагачується на крові?
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17.02.2022 18:38 Ответить
Сидит на Банковой,за обоссавшимся петухом без головы.
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17.02.2022 18:46 Ответить
Дякую вам!

https://fr24.com/RRR7214/2ad98b52

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17.02.2022 18:14 Ответить
А это вообще так бывает? 39(!) Обстрелов и только четверо раненных?
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17.02.2022 18:16 Ответить
Тебе мЛядь мало?!!!
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17.02.2022 18:17 Ответить
Я же этому не радуюсь, просто неправдоподобно как то
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17.02.2022 19:02 Ответить
Прелюдия. Или попытка вызвать ответку, а самим при этом обстрелять жилые кварталы на территории ОРДЛО с жертвами ( разбери тогда и докажи куда ответка ВСУ прилетела) В общем идет прощупывание и поиск повода для войны. Понятно что они его если захотят и сами придумают вплоть до поджога Рейхстага , в смысле Кремля.. но нашим придется пока потерпеть ( с ответкой) что бы не помочь в создании "картинки" рашистким пропагандистам ( ученикам Геббельса). Они на ДНРоЛНРовских и московских новостных сайтах уже пишут о сегодняшних варварских обстрелах ВСУ "их территории"...так что все в процессе.
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17.02.2022 18:16 Ответить
Россия вновь заявляет о том, что Украина совершила военные преступления на Донбассе в письме в ООН

17 февраля 2022, 17:36

В письме Генеральному секретарю ООН по украинскому кризису Россия повторила предыдущее заявление о том, что украинские вооруженные силы совершили военные преступления на востоке Украины. Геополитические аналитики считают, что заявления России о военных преступлениях украинцев против этнических русских на востоке Украины, а также заявления о геноциде против этих людей могут стать частью предлога для военной интервенции в регионе.
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17.02.2022 18:17 Ответить
а як як їх вова назвало? ну отих що гатять?
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17.02.2022 18:18 Ответить
Вроде бы "тамнашилюдиж" ))
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17.02.2022 18:44 Ответить
"Та сторона" - цытата.
Если скажет агресор - "сватов" на расее запретят!
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17.02.2022 18:44 Ответить
А рабсеян это военное преступление , зовется доблестью, а иногда и, смекалкой. Равно, как и обстрел Марьинки.Тут писали, что фсбшный ТАСС сразу же написал, что это ЗСУ совершили преступление.. После чего, быстренько убрали с ресурса. В этом-вся гнилостная и низкая сущность этих нелюдей.(с)
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17.02.2022 18:20 Ответить
Не пора ли ввести санкции по самые гланды кацапам? За тероризм
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17.02.2022 18:26 Ответить
Или ждем пока по Киеву будут е***ть ракетами от своей безнаказанности?
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17.02.2022 18:28 Ответить
///
сегодня, 17 февраля, произошло серьезное обострение ситуации на фронте.
Солдата, который получил осколочное ранение, срочно эвакуировали в Днепр и уже готовят к операции. Известно, что возле военнослужащего разорвался снаряд, осколками которого мужчине повредило лицо и конечности. Также пострадали глаза.
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17.02.2022 18:28 Ответить
Жалко чоловіка.... Дай Боже - щоби вижив.
А ***** Бубачка щоби на своїй шкурі це відчув разом з Ермаком!!
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17.02.2022 18:34 Ответить
А где байрактары для упокоения обстреливающих?
Величайший шо,опять обоссался?
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17.02.2022 18:42 Ответить
Главное, не стрелять по оккупантов. И тахда Путин не нападет. Ну или нападет. Тогда украинские хенералы-пацифисты и их верховные главнокомандующие должны застрелится. Их многолетние мантры про мир вылетят в унитаз.
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17.02.2022 19:30 Ответить
 
 