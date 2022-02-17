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Новости Война
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Заявление партии "Слуга народа": отвод войск РФ – фейк, российские обстрелы – терроризм

Заявление партии

Политическая партия "Слуга народа" подчеркивает приверженность дипломатии, подчеркивает необходимость обороны и призывает все политсилы к единству в стремлении дать отпор агрессору.

Об этом говорится в официальном заявлении партии, опубликованном на ее сайте, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, все заявления российских чиновников об отсутствии намерений атаковать Украину не более чем лживая пропаганда. Тиражируемые российскими СМИ кадры и сообщения об отводе войск от границы с Украиной, по данным разведки Украины и разведок партнерских государств, являются фейковыми и имитацией", - сказано в заявлении.

В "Слуге народа" напомнили, что Украина стала объектом кибератак, следы которых ведут в Россию, а также РФ пытается блокировать украинские порты.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. ...Также обстреляли школу во Врубовке, в которой в это время шли занятия и находились дети. ... Это откровенные акты терроризма против мирных жителей, осуществляемые российской армией наемников. Армией, которой командуют российские офицеры, вооруженные и финансируемые Россией", - отметили "слуги народа".

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Партийцы подтвердили приверженность поиску дипломатических путей урегулирования конфликта.

"Также мы готовы обороняться и не позволим безнаказанно совершать вооруженные провокации против мирных граждан Украины и ее инфраструктуры. Призываем Вооруженные силы продолжать проявлять бдительность и сдержанность, а при необходимости твердость в обороне жизней украинцев и территории нашего государства", - говорится в заявлении.

"Слуга народа" призывает мир немедленно усилить санкции против Путина и его окружения.

Все политические силы Украины "слуги народа" призвали к единству.

Время работать вместе на защиту Украины от врага, на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на обеспечение будущего нации, страны и государства. Украина у нас одна на всех независимо от цвета партийного флага или идеологических взглядов. Сохранить страну для потомков – наша общая задача", - подытожили они.

Автор: 

заявление (393) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+26
я так понимаю что это чистосердечное признание Зебилов и всей зрадошушеры, которые когда то проклинали Барыгу за торгивлю на крови та вбывство путрийотов. Ну выбрали вы Клоуна обнюханного, и шо? Помогло?
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17.02.2022 18:27
+18
позно зебилы позно
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17.02.2022 18:25
+17
До тебе ще не дійшло,що ***** пахріну,що зебіли,що порохоботи?
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17.02.2022 18:32
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Правила форума Совет форумчан
позно зебилы позно
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17.02.2022 18:25 Ответить
До тебе ще не дійшло,що ***** пахріну,що зебіли,що порохоботи?
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17.02.2022 18:32 Ответить
ему и тебе может да,мне нет
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17.02.2022 18:36 Ответить
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17.02.2022 18:58 Ответить
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17.02.2022 19:07 Ответить
Доя чого мені це згадувати? Я що про це писав? Я писав про ху@ла і українців.
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17.02.2022 19:14 Ответить
Дурням потрібно пояснювати.
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17.02.2022 20:10 Ответить
Про дурнів,це ти мені?
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17.02.2022 20:12 Ответить
Дебілам важко щось доводити
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17.02.2022 18:43 Ответить
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

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17.02.2022 18:37 Ответить
но почему то оно рвется у зебилов,порохоботы спокойны
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17.02.2022 18:58 Ответить
А слуги народу насправді не слуги народу....
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17.02.2022 18:25 Ответить
Головне нині для ЗЕ-банди - "вчасно" підготувати хліб-сіль та квіти для зустрічі окупантів...
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17.02.2022 18:36 Ответить
я здесь с декабря 13 года так что узбагойся на булочку ты заработал к 24.00 глядишь и на масло хватит
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17.02.2022 19:05 Ответить
Зустрінемо московитів-окупантів ординських гіацинтами - це одні з тих квіточок , на які вони заслуговують
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17.02.2022 19:00 Ответить
Підписати капітуляцию та звинуватити Німеччину та Францію що вони тиснуть приняти ДНР та ЛНР.
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17.02.2022 19:04 Ответить
Ну так и копайте сокиры и идите домой.
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17.02.2022 18:26 Ответить
я так понимаю что это чистосердечное признание Зебилов и всей зрадошушеры, которые когда то проклинали Барыгу за торгивлю на крови та вбывство путрийотов. Ну выбрали вы Клоуна обнюханного, и шо? Помогло?
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17.02.2022 18:27 Ответить
Сьогодні в зелених день просвітлення. мордор почали називати агресором.
у бєні кошти закінчились, чи якісь інші на то причини?
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17.02.2022 18:28 Ответить
Нет, Ара до сих пор кричит что американцы и бриты гонят волну на МЗЧ. МЗЧ злится и ножками топает
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17.02.2022 18:34 Ответить
ну той попугай завжди був несповна розуму
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17.02.2022 19:02 Ответить
Так задумано.... в кремлі...
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17.02.2022 18:37 Ответить
сегодня зелень своему бене 9 млрд. кубов газа подарили. а заява правильная, но то слова..
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17.02.2022 18:39 Ответить
Помните песенку Челентано "Parole, parole, parole.." слова, слова, слова ?
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17.02.2022 19:13 Ответить
Нажаль ще не в вашій компетенції Зе слуг
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17.02.2022 18:29 Ответить
*****, вухам своім не вірю: зелені шмарклі нарешті прокинулися!!!
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17.02.2022 18:30 Ответить
правильно робите що не вірите!!!
"слуги наріду" це хто? конкретно хто ото написав? бо ара-хамія іншої думки...як і багато інших з того болота... (думаю половина і не знає, що від їх імені там шось виголошували)))
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17.02.2022 19:00 Ответить
Смело мы в бой пойдём за власть ээ...
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17.02.2022 18:32 Ответить
Овації, зєТВ марафон, відосьі, зє-шабаш))
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17.02.2022 19:27 Ответить
Ну і що, шо вони прокинулись? Зараз побіжуть від загрози !
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17.02.2022 18:32 Ответить
Падажити а как же заглянуть в шоколадній глаз и перестать стрелять ? Вы еще скажите армия мова вира ковер бенд ******
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17.02.2022 18:33 Ответить
Вам сразу сказали, что никакого отвода войск нет. А вы праздники устраиваете и про плохой запад чушь несёте. Переможники тупые.
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17.02.2022 18:37 Ответить
Та ви шо?! А хламидия говорит, что єто Байден нагнетает.
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17.02.2022 18:37 Ответить
А партія ************ вже готує хліб-сіль на рушниках кольорів аквафрешу.
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17.02.2022 18:38 Ответить
де вони. курви, були коли таран-хомчак розвалювали українську армію?
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17.02.2022 18:39 Ответить
А агрохимия в курсе? Что-то партия слуг от рук отбилась... Нагнетает прям как западные СМИ.
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17.02.2022 18:39 Ответить
Цікаво - а "Блазень" із "божевільною сухумською макакою" знають про подібні заяви власних "слугунів"? І друге - КУДИ ПОДІВСЯ Д"ЄРМАК?!!! Який день уже не "відсвічує"!
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17.02.2022 18:40 Ответить
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17.02.2022 20:18 Ответить
с трудом верится, что до них наконец то дошло на восьмом году войны, что Россия - агрессор. скорее всего, у "слуг народа" сработал инстинкт самосохранения, чтобы не попасть под горячую руку украинского общества.
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17.02.2022 18:41 Ответить
А Арахамія знає за ці глупості , які вони напатякали?
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17.02.2022 18:42 Ответить
"Но нинагнитайте апстанофку, ничево нипраисходит"...
Да?
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17.02.2022 18:45 Ответить
То шепніть про це абрахамії, а то воно ще по старим методичкам
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17.02.2022 18:53 Ответить
Так сообщите об этом зекрысе,а то ваше обращение подозрительно напоминает выступление Порошенко по риторике,но никак не зелупино ...
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17.02.2022 18:59 Ответить
та наверное оттуда и передрали ...ибо шото совсем не в их арахамской манере...
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17.02.2022 19:02 Ответить
Так а чего осел так уперто желает переговоров с террористами? Нетерпится сдаться?
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17.02.2022 19:11 Ответить
Виродки, може щось перекинете з "великого_крадівництва" на Військо?
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17.02.2022 19:17 Ответить
Так ви суки зелені вже апріделітесь ви будете торгувати Україною чи захищати її?
Ось же шо клоун ваш ізригает: "Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією задля встановлення миру Зеленський" Джерело:
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17.02.2022 19:24 Ответить
Він хотів сказати "Я готовий...". Але його " Я" не звучить так твердо, об'ємно, і сильно... Тлму написав *Україна готова...."
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17.02.2022 19:57 Ответить
Партия "СН" - вот это фейк, И состоит из стада гнид и подонков всех мастей и размеров
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17.02.2022 19:30 Ответить
А що там абхаське чудо мовчить? Чому не коментує?
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17.02.2022 19:57 Ответить
Добре, що мовчить. Бо знов щось ляпне
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17.02.2022 19:58 Ответить
Противное слово С Л У Г И
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17.02.2022 20:43 Ответить
"Слуга народа" призывает мир немедленно усилить санкции против ..."А САМИ? Где ВАШИ санкции? Торговля с рашкой увеличилась!
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17.02.2022 20:50 Ответить
а Арахамія підписав, чи ходить і дальше сере
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17.02.2022 21:15 Ответить
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17.02.2022 21:25 Ответить
///
На фоне военного обострения... украинском парламенте проголосовали за правки в закон о статусе нардепов по части зарплат и надбавок.
Отмечается, что соответствующее решение поддержало 305 народных избранников.

Так заработная плата парламентария будет состоять из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов (примерно 24 тысячи гривен) и надбавок
Примечательно, что в этом постановлении предусматривается и ряд "бонусов", включая:
- надбавку за интенсивность труда в размере до 100% от должностного оклада (+ до 24 000грн);
- премию за персональный вклад в общие результаты работы;
- помощь на оздоровление при предоставлении отпуска в размере среднемесячной зарплаты работника (+ 24 000 грн)
- доплата за выслугу и такое прочее...
Таким образом нардеп за месяц может получить до 50 тысяч гривен зарплаты плюс всевозможные премии и надбавки (столько же).

Кроме того, нардепам на месяц выделяется фонд на выплату зарплат помощникам и консультантам, который составляет 29,2 прожиточных минимума, или 72,4 тысячи гривен.
В пояснительной записке указано, что предыдущая схема начисления зарплат нардепам совсем не учитывала систему надбавок.
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17.02.2022 22:02 Ответить
точно.
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18.02.2022 01:07 Ответить
 
 