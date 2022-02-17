Заявление партии "Слуга народа": отвод войск РФ – фейк, российские обстрелы – терроризм
Политическая партия "Слуга народа" подчеркивает приверженность дипломатии, подчеркивает необходимость обороны и призывает все политсилы к единству в стремлении дать отпор агрессору.
Об этом говорится в официальном заявлении партии, опубликованном на ее сайте, сообщает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, все заявления российских чиновников об отсутствии намерений атаковать Украину не более чем лживая пропаганда. Тиражируемые российскими СМИ кадры и сообщения об отводе войск от границы с Украиной, по данным разведки Украины и разведок партнерских государств, являются фейковыми и имитацией", - сказано в заявлении.
В "Слуге народа" напомнили, что Украина стала объектом кибератак, следы которых ведут в Россию, а также РФ пытается блокировать украинские порты.
"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. ...Также обстреляли школу во Врубовке, в которой в это время шли занятия и находились дети. ... Это откровенные акты терроризма против мирных жителей, осуществляемые российской армией наемников. Армией, которой командуют российские офицеры, вооруженные и финансируемые Россией", - отметили "слуги народа".
Партийцы подтвердили приверженность поиску дипломатических путей урегулирования конфликта.
"Также мы готовы обороняться и не позволим безнаказанно совершать вооруженные провокации против мирных граждан Украины и ее инфраструктуры. Призываем Вооруженные силы продолжать проявлять бдительность и сдержанность, а при необходимости твердость в обороне жизней украинцев и территории нашего государства", - говорится в заявлении.
"Слуга народа" призывает мир немедленно усилить санкции против Путина и его окружения.
Все политические силы Украины "слуги народа" призвали к единству.
Время работать вместе на защиту Украины от врага, на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на обеспечение будущего нации, страны и государства. Украина у нас одна на всех независимо от цвета партийного флага или идеологических взглядов. Сохранить страну для потомков – наша общая задача", - подытожили они.
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- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
у бєні кошти закінчились, чи якісь інші на то причини?
"слуги наріду" це хто? конкретно хто ото написав? бо ара-хамія іншої думки...як і багато інших з того болота... (думаю половина і не знає, що від їх імені там шось виголошували)))
Да?
Ось же шо клоун ваш ізригает: "Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією задля встановлення миру Зеленський" Джерело:
На фоне военного обострения... украинском парламенте проголосовали за правки в закон о статусе нардепов по части зарплат и надбавок.
Отмечается, что соответствующее решение поддержало 305 народных избранников.
Так заработная плата парламентария будет состоять из должностного оклада в размере 10 прожиточных минимумов (примерно 24 тысячи гривен) и надбавок
Примечательно, что в этом постановлении предусматривается и ряд "бонусов", включая:
- надбавку за интенсивность труда в размере до 100% от должностного оклада (+ до 24 000грн);
- премию за персональный вклад в общие результаты работы;
- помощь на оздоровление при предоставлении отпуска в размере среднемесячной зарплаты работника (+ 24 000 грн)
- доплата за выслугу и такое прочее...
Таким образом нардеп за месяц может получить до 50 тысяч гривен зарплаты плюс всевозможные премии и надбавки (столько же).
Кроме того, нардепам на месяц выделяется фонд на выплату зарплат помощникам и консультантам, который составляет 29,2 прожиточных минимума, или 72,4 тысячи гривен.
В пояснительной записке указано, что предыдущая схема начисления зарплат нардепам совсем не учитывала систему надбавок.