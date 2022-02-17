Заявление партии "Слуга народа": отвод войск РФ – фейк, российские обстрелы – терроризм

Политическая партия "Слуга народа" подчеркивает приверженность дипломатии, подчеркивает необходимость обороны и призывает все политсилы к единству в стремлении дать отпор агрессору.

Об этом говорится в официальном заявлении партии, опубликованном на ее сайте, сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, все заявления российских чиновников об отсутствии намерений атаковать Украину не более чем лживая пропаганда. Тиражируемые российскими СМИ кадры и сообщения об отводе войск от границы с Украиной, по данным разведки Украины и разведок партнерских государств, являются фейковыми и имитацией", - сказано в заявлении.

В "Слуге народа" напомнили, что Украина стала объектом кибератак, следы которых ведут в Россию, а также РФ пытается блокировать украинские порты.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская, что на Луганщине. ...Также обстреляли школу во Врубовке, в которой в это время шли занятия и находились дети. ... Это откровенные акты терроризма против мирных жителей, осуществляемые российской армией наемников. Армией, которой командуют российские офицеры, вооруженные и финансируемые Россией", - отметили "слуги народа".

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Партийцы подтвердили приверженность поиску дипломатических путей урегулирования конфликта.

"Также мы готовы обороняться и не позволим безнаказанно совершать вооруженные провокации против мирных граждан Украины и ее инфраструктуры. Призываем Вооруженные силы продолжать проявлять бдительность и сдержанность, а при необходимости твердость в обороне жизней украинцев и территории нашего государства", - говорится в заявлении.

"Слуга народа" призывает мир немедленно усилить санкции против Путина и его окружения.

Все политические силы Украины "слуги народа" призвали к единству.

Время работать вместе на защиту Украины от врага, на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, на обеспечение будущего нации, страны и государства. Украина у нас одна на всех независимо от цвета партийного флага или идеологических взглядов. Сохранить страну для потомков – наша общая задача", - подытожили они.