Блинкен в ООН: Среди целей РФ – Киев, ракеты и бомбы будут падать по всей стране
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал на заседании Совета Безопасности ООН о планах российского вторжения в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Блинкена, одной из целей РФ в Украине является Киев.
"Эти цели включают столицу Украины, Киев, город с населением 2,8 млн людей", - сказал госсекретарь США.
По его словам, у США также есть информация, которая указывает, что Россия будет нацелена на определенные группы населения.
"Потом планируется начало нападения. Российские ракеты и бомбы будут падать по всей Украине. Связь будет заблокирована, кибератаки выведут из строя ключевые украинские институции. После этого российские танки и солдаты пойдут в наступление на ключевые цели, которые уже были определены и намечены в детальных планах", - рассказал госсекретарь.
Блинкен добавил, что США предупреждали обо всем этом украинское правительство.
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Вторгнення в Україну створює ризик радіоактивної та хімічної катастрофи, яка негативно вплине не лише на Україну, а й на саму Росію і взагалі на весь світ. У разі помилкових ударів , а те що вони можуть бути сумнівів не має ,ці об'єкти можуть перетворитися на радіоактивні міни. Жодна війна не варта такого ризику !!!