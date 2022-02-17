Блинкен в ООН: Среди целей РФ – Киев, ракеты и бомбы будут падать по всей стране

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал на заседании Совета Безопасности ООН о планах российского вторжения в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Блинкена, одной из целей РФ в Украине является Киев.

"Эти цели включают столицу Украины, Киев, город с населением 2,8 млн людей", - сказал госсекретарь США.

По его словам, у США также есть информация, которая указывает, что Россия будет нацелена на определенные группы населения.

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"Потом планируется начало нападения. Российские ракеты и бомбы будут падать по всей Украине. Связь будет заблокирована, кибератаки выведут из строя ключевые украинские институции. После этого российские танки и солдаты пойдут в наступление на ключевые цели, которые уже были определены и намечены в детальных планах", - рассказал госсекретарь.

Блинкен добавил, что США предупреждали обо всем этом украинское правительство.