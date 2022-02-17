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Новости Война
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Блинкен в ООН: Среди целей РФ – Киев, ракеты и бомбы будут падать по всей стране

Блинкен в ООН: Среди целей РФ – Киев, ракеты и бомбы будут падать по всей стране

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал на заседании Совета Безопасности ООН о планах российского вторжения в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Блинкена, одной из целей РФ в Украине является Киев.

"Эти цели включают столицу Украины, Киев, город с населением 2,8 млн людей", - сказал госсекретарь США.

По его словам, у США также есть информация, которая указывает, что Россия будет нацелена на определенные группы населения.

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"Потом планируется начало нападения. Российские ракеты и бомбы будут падать по всей Украине. Связь будет заблокирована, кибератаки выведут из строя ключевые украинские институции. После этого российские танки и солдаты пойдут в наступление на ключевые цели, которые уже были определены и намечены в детальных планах", - рассказал госсекретарь.

Блинкен добавил, что США предупреждали обо всем этом украинское правительство.

Автор: 

россия (95441) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+80
У випадку війни наш уряд втіче з країни. Подяка за попередження
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17.02.2022 18:52
+60
"...Блинкен добавил, что США предупреждали об этом украинское правительство..."
В ответ Агрохамия прогугнел, что Запад нагнетает.
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17.02.2022 18:55
+48
Вполне правдоподобно, учитывая то, что они снесли Грозный и другие города Чечни. Но Украиной они подавятся. Проглотят, но в результате будут блевать кровью. И в конце концов посыпятся. А это, как ни странно, плохо. Но шо есть...
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17.02.2022 18:54
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Этого кремлевского подпевалу следует привлечь к ответственности за разжигание паники.
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18.02.2022 07:22 Ответить
А ЕСЛИ НЕТ ТО ШО !?)
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18.02.2022 15:58 Ответить
А це нічого що в Україні 15 атомних реакторів,та багато хімічних заводів .
Вторгнення в Україну створює ризик радіоактивної та хімічної катастрофи, яка негативно вплине не лише на Україну, а й на саму Росію і взагалі на весь світ. У разі помилкових ударів , а те що вони можуть бути сумнівів не має ,ці об'єкти можуть перетворитися на радіоактивні міни. Жодна війна не варта такого ризику !!!
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19.02.2022 08:07 Ответить
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