По состоянию на 19:00 зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - прессцентр ОС

По состоянию на 19 часов текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 38 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

НОВОТОШКОВСКОВСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

ВОДЯНОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

ТРУДОВСКОЕ – из минометов калибра 82 мм.

СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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ЮЖНОЕ и МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из противотанковых ракетных комплексов.

ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

ТРОИЦКОЕ – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПОПАСНУЮ – из станковых противотанковых гранатометов.

ЗАЙЦЕВО - из автоматических станковых гранатометов.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

ПЕСКИ - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

ГОЛЬМОВСКИЙ и МАЙОРСК – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

ХРЯЩЕВКУ и СИЗОЕ - из артиллерии калибра 122 мм.

АВДИЕВКУ, ШУМЫ, МАЙСКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ, ДОНЕЦКИЙ, ОПЫТНОЕ, ГРАНИТНОЕ И СТАРЫЙ АЙДАР - из минометов калибра 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток ранены 2 воина и 2 гражданских. Войска РФ 39 раз открывали огонь, используя артиллерию, - пресс-центр ОС