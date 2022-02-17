РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4857 посетителей онлайн
Новости Война
10 312 34

По состоянию на 19:00 зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - прессцентр ОС

По состоянию на 19:00 зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - прессцентр ОС

По состоянию на 19 часов текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 38 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

НОВОТОШКОВСКОВСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

ВОДЯНОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

ТРУДОВСКОЕ – из минометов калибра 82 мм.

СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе: бьют из танков в районе села Троицкое, - Бутусов

ЮЖНОЕ и МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из противотанковых ракетных комплексов.

ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

ТРОИЦКОЕ – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПОПАСНУЮ – из станковых противотанковых гранатометов.

ЗАЙЦЕВО - из автоматических станковых гранатометов.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

ПЕСКИ - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

ГОЛЬМОВСКИЙ и МАЙОРСК – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

ХРЯЩЕВКУ и СИЗОЕ - из артиллерии калибра 122 мм.

АВДИЕВКУ, ШУМЫ, МАЙСКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ, ДОНЕЦКИЙ, ОПЫТНОЕ, ГРАНИТНОЕ И СТАРЫЙ АЙДАР - из минометов калибра 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток ранены 2 воина и 2 гражданских. Войска РФ 39 раз открывали огонь, используя артиллерию, - пресс-центр ОС

Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
А зеленая мразь тем временем кричит про нагнетание Западом и продолжает искать мир в глазах пуйла
показать весь комментарий
17.02.2022 20:00
+14
дебилы фиксаторы..ответка будет ?!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 19:59
+14
Мордор буде зруйновано...
показать весь комментарий
17.02.2022 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дебилы фиксаторы..ответка будет ?!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 19:59 Ответить
где надо там и работаем 4 5 0
показать весь комментарий
17.02.2022 20:01 Ответить
Так держать.
показать весь комментарий
17.02.2022 20:51 Ответить
Верю и надеюсь
показать весь комментарий
17.02.2022 21:13 Ответить
А как же олимпиада? Ведь в это время войны должны прекращаться? Или это к Рашке не относится
показать весь комментарий
17.02.2022 20:56 Ответить
Иди давай на бутылку ватное чмо
показать весь комментарий
17.02.2022 20:10 Ответить
А зеленая мразь тем временем кричит про нагнетание Западом и продолжает искать мир в глазах пуйла
показать весь комментарий
17.02.2022 20:00 Ответить
Мордор буде зруйновано...
показать весь комментарий
17.02.2022 20:01 Ответить
Це вже шашлики, чи ще ні?
показать весь комментарий
17.02.2022 20:01 Ответить
по всей лбс нарываются
показать весь комментарий
17.02.2022 20:01 Ответить
Наш Президент уже выступил по этому поводу?
показать весь комментарий
17.02.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 20:05 Ответить
Бубочка не пропускать же из за этого шашлычный пикник. Суббота будет солнечная. Бери Архама пару сосен и на природу.
показать весь комментарий
17.02.2022 20:06 Ответить
Не называйте его бабочкой, это же бубонная чума
показать весь комментарий
17.02.2022 21:15 Ответить
ну вот, и что теперь делать? ситуация конечно просто патовая
показать весь комментарий
17.02.2022 20:11 Ответить
Если судить по высоте полета и скорости, это очередной бпла.

https://fr24.com/XCSGM/2ad9a688
показать весь комментарий
17.02.2022 20:12 Ответить
Скорость прыгает... 260-950км/ч
показать весь комментарий
17.02.2022 21:23 Ответить
Чекаємо орду 22.02.22. Кремлівський пацюк любить символізм.
показать весь комментарий
17.02.2022 20:14 Ответить
100%
показать весь комментарий
17.02.2022 20:18 Ответить
22 кола ему в зад
показать весь комментарий
17.02.2022 21:16 Ответить
А это разведчик https://www.flightradar24.com/RRR7214/2ad98b52
показать весь комментарий
17.02.2022 20:17 Ответить
Ну, що, зєлєбобікі...."ХОЧ ПОСМІЯЛИСЬ" (с) ? Главноє перестать стрєлять, увідєть мір в Глазах Путіна, Порошенко наживаєтся на войнє. Я правильно все процитував, нічого не забув, а....зелень?
показать весь комментарий
17.02.2022 20:20 Ответить
ета другоє забыл
показать весь комментарий
17.02.2022 20:26 Ответить
Где ответ с байрактаров? Так и будем терпеть? Учитесь у Эрдогана блет. У него ни один мокша границу не пересекает и по детским садам не стреляет потому что знают - сразу будет ответ. И что еще важнее, при этом мокши Эрдогана уважают. Сколько еще будем ждать а может успокоятся, не будем провоцировать, отведем вооружение?
показать весь комментарий
17.02.2022 20:28 Ответить
Когда ждать тебя в АТО?
показать весь комментарий
17.02.2022 20:42 Ответить
А тебя?
показать весь комментарий
17.02.2022 20:54 Ответить
Я уже тут) Так когда, отвечающий вопросом на воппрос?
показать весь комментарий
17.02.2022 21:21 Ответить
Я из Одессы, тут все так отвечают. Так что, байрактары нк подымать, под обстрелами норм? Можем потерпеть?
показать весь комментарий
17.02.2022 22:51 Ответить
Нужно обозначить места выдачи боевого оружия в Киеве в случае начала боевых действий и документы, которые обязаны иметь при себе желающие!!
показать весь комментарий
17.02.2022 20:39 Ответить
Всих цих обстрілів не було б ,якби ідіоти не вибрали кретина-наркомана в головнокомандувачі. Зебіли, всі наступні смерті на війні через вас. Я вас ненавиджу. Своїм вибором ви заслуговуєте не тільки злидні, а і смерть.
показать весь комментарий
17.02.2022 20:45 Ответить
Всем пустившим шептуна, если бы пыня мог, уже бы сделал вторжение. Пока что отбиваемся.
показать весь комментарий
17.02.2022 20:52 Ответить
Зеленский и его хенералы теперь и пукнуть в ответ боятся.
показать весь комментарий
17.02.2022 21:04 Ответить
Будні всеохоплюючого перемир'я імені Найвеличнішого. Головне, що в нас все п плану. Решта то провокації!
показать весь комментарий
17.02.2022 21:23 Ответить
 
 