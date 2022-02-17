По состоянию на 19:00 зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - прессцентр ОС
По состоянию на 19 часов текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 38 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
НОВОТОШКОВСКОВСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
ВОДЯНОЕ - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
ТРУДОВСКОЕ – из минометов калибра 82 мм.
СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ЮЖНОЕ и МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из противотанковых ракетных комплексов.
ЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
ТРОИЦКОЕ – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
ПОПАСНУЮ – из станковых противотанковых гранатометов.
ЗАЙЦЕВО - из автоматических станковых гранатометов.
СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
ПЕСКИ - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.
ГОЛЬМОВСКИЙ и МАЙОРСК – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
ХРЯЩЕВКУ и СИЗОЕ - из артиллерии калибра 122 мм.
АВДИЕВКУ, ШУМЫ, МАЙСКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ, ДОНЕЦКИЙ, ОПЫТНОЕ, ГРАНИТНОЕ И СТАРЫЙ АЙДАР - из минометов калибра 120 мм.
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