Нужен глобальный документ между ведущими государствами мира, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины, – Зеленский

Пока Украина не является полноправным членом НАТО, следует заключить глобальный документ между ведущими государствами мира, в котором были бы зафиксированы гарантии безопасности для нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "РБК-Украина".

"Мы на пути в Альянс. НАТО – по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция "открытых дверей". Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – заявил Глава государства.

Как отметил Владимир Зеленский, этот вопрос обсуждается со всеми мировыми лидерами, особенно с теми, кто имеет контакты с Российской Федерацией.

По словам Президента, это фактически единственная альтернатива в ситуации, когда Украина вынуждена защищать себя своими силами, содержать мощную армию во время продолжающейся агрессии и при этом обеспечивать жизнедеятельность государства и внедрять реформы.

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"Поэтому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. Нет, это не альтруизм, это о том, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", – сказал он.

Глава государства заверил, что такая позиция получила понимание стран-лидеров.

"Мы подняли этот вопрос на уровень лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность, – сильные мира сего", – убежден Владимир Зеленский.

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По словам президента, речь идет прежде всего о поддержке украинской армии – ее финансировании, обучении, реабилитации военных и т. д.

Не менее важным пунктом Глава государства назвал энергетическую безопасность, в частности в контексте угроз от газопровода "Северный поток – 2".

"Нужен глобальный документ. Коллективом Нормандского формата мы не отделаемся. Сильные мира сего, включая США и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – резюмировал Владимир Зеленский.