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Новости Агрессия России против Украины Война
18 012 223

Нужен глобальный документ между ведущими государствами мира, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины, – Зеленский

Нужен глобальный документ между ведущими государствами мира, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины, – Зеленский

Пока Украина не является полноправным членом НАТО, следует заключить глобальный документ между ведущими государствами мира, в котором были бы зафиксированы гарантии безопасности для нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "РБК-Украина".

"Мы на пути в Альянс. НАТО – по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция "открытых дверей". Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – заявил Глава государства.

Как отметил Владимир Зеленский, этот вопрос обсуждается со всеми мировыми лидерами, особенно с теми, кто имеет контакты с Российской Федерацией.

По словам Президента, это фактически единственная альтернатива в ситуации, когда Украина вынуждена защищать себя своими силами, содержать мощную армию во время продолжающейся агрессии и при этом обеспечивать жизнедеятельность государства и внедрять реформы.

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"Поэтому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. Нет, это не альтруизм, это о том, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", – сказал он.

Глава государства заверил, что такая позиция получила понимание стран-лидеров.

"Мы подняли этот вопрос на уровень лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность, – сильные мира сего", – убежден Владимир Зеленский.

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По словам президента, речь идет прежде всего о поддержке украинской армии – ее финансировании, обучении, реабилитации военных и т. д.

Не менее важным пунктом Глава государства назвал энергетическую безопасность, в частности в контексте угроз от газопровода "Северный поток – 2".

"Нужен глобальный документ. Коллективом Нормандского формата мы не отделаемся. Сильные мира сего, включая США и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – резюмировал Владимир Зеленский.

Автор: 

безопасность (1103) Зеленский Владимир (20290)


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Топ комментарии
+100
Потрібний розумний Президент, а не пародія з моносбродом...
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17.02.2022 20:07
+81
Ты *******. Уже был такой докумэнт. Ху***ло им жопу вытер. То ли наивный то ли полный дурак.
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17.02.2022 20:07
+60
можно и на обратной стороне Будапештского меморандума... чо уж бумагу лишний раз марать
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17.02.2022 20:09
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Страница 3 из 3
Такие документы уже есть, начиная с Хельсинских соглашений. Их просто нужно читать! А "глобальный" документ - это что-то из вечернего квартала...
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18.02.2022 09:08 Ответить
Кого ж ви @#@#@## понаобирали?
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18.02.2022 09:11 Ответить
Задаю этот вопрос 1000 раз, из 73% недоумков за 3года никто не ответил.
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23.02.2022 16:40 Ответить
ВСЕ ВІРНО!
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18.02.2022 09:43 Ответить
Як тут писали уже "на обратной стороне Будапештского миморандума"...🤣
А потім ,після підписання в Києві рашкотанки зустрічать....
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18.02.2022 09:46 Ответить
Я думаю, что нужен глобальный документ между ведущими государствами мира, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины, потому что я неуч...и искренне уверен что до меня в мире ничего не происходило.
И я тупо нихера не знаю ни про Мюнхеский документ 38-го года, ни про пакт молотова-риббентропа, ни про Хельсинский Документ, ни про Будапештский меморандум - глобальные документы, которыми "ведущие государства" подтёрлись.
И поэтому я (хоть за мной 40 миллионов людей ) изобретаю велосипеды с квадратными колёсами , чтоб весь мир надо мной поржал - Зеленский
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18.02.2022 09:47 Ответить
Зе!леного как прорвало последнее время... так и фонтанирует.
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18.02.2022 10:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/28008114.html Друзі, а ще якісь покращення в нас передбачались?

Бо вони так стрімко прилітають, до наступних вже хотілось би й приготуватись.

З тарифами дуже добре вийшло, змінились рівно вдвічі, як обіцяно. З паливом також, низькі ціни надійно контрольовані презедентом. Як обкрадав зубожілий нарід Порошенко коли продукти були втричі дешевші - забути ті воплі складно, добре що прогнали баригу - тепер тиша.

Від пандемії наче ніхто й не вмер. А про втрати на фронті ви коли останнього разу чули? Режим тиші в ЗМІ працює!

ФОПи не можуть втримати в собі вдячність, на вулицю виходять радіти, вчителі нарешті зрозуміли абсолютно все, військовим зарплати підвищено вже другим указом, з дати першого ще й місяця не пройшло. ЗМІ нарешті недорогенькі в усіх сенсах цих слів. Навіть конкурси на євробачення прозорі та чесні, якщо добре придивитись.

Тепер от і наша Швейцарія - десь там повинен бути жовтий банер з зеленим написом на півсела.

То ж може хто пам'ятає, що там у нас далі в програмі?

https://www.facebook.com/Viktor.z10y.Ataev/posts/10227256705064024 Viktor Ataiev
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18.02.2022 09:49 Ответить
Цікаве на фото те що безмозглі голови взули в тактичні шоломи тіх хто і уяви не мають для чого ті шоломи предназначені.Один ,,розумний,,серед ний тай тот надів кепку.
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18.02.2022 09:55 Ответить
Потрібні власні ракети середньої дальності зрадіусом дії 1500-2000 км. Папірці до сраки... https://novynarnia.com/2022/02/18/sapsan-zaporuka/
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18.02.2022 09:59 Ответить
Дурник, крім тупого мавпування очільника здичавілих про "тугамент", нічого не здатен запропонувати ? Як на мене, то потрібно переглянути статут, повноваження ООН з огляду на досвід конфліктів, ухвалити чіткі визначення подій.....
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18.02.2022 10:04 Ответить
ООН не спрацює. РФ та Китай як постійні члени Радбезу ветуватимуть усі спроби переглянути Статут ООН. Тільки ракети, що долітають до красної площі.
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18.02.2022 10:32 Ответить
Почитайте маю статтю на novynarnia.com (посилання вище), там все це викладено.
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18.02.2022 10:34 Ответить
Самый главный документ ,и аргумент, для русни , это ракеты , флот, авиация . Все остальное это глупости ,. Марне витрачання грошей та часу
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18.02.2022 10:06 Ответить
Все правильно. Украина отдала третий в мире ядерный потенциал в обмен на безопасность, а одна из сторон-подписантов оказалась оккупантом и захватчиком Украины. Эта же недострана и сегодня угрожает, заставляя выполнять "минские", вынужденно подписанные во время тяжелых боев, ей же развязанных.
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18.02.2022 10:09 Ответить
не забывай, что еще "одна из сторон-подписантов" состояла из колхозных дегенератов, которые поехали покрасоваться, и скупиться за командировочные баксы$$$. и теперь, эту дичь прокукарекал не опытный политик, дипломат, государственник, а чмошник, клоун, наркоман! какую ответственность он понесет? никакую.
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18.02.2022 11:16 Ответить
Мне нужна такая бумажка, что би всем бумагам бумажка!!!
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18.02.2022 10:11 Ответить
Не, ну не может же он в армию вкладывать, ну что вы право... Вот и имитирует бурную деятельность
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18.02.2022 10:18 Ответить
Та за Два месяце уже би зделали сапог что до Кремля достал би , если би ти денег дал. Чі ти тупий чі прикидаєшься
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18.02.2022 10:14 Ответить
сев. бензоколонка в 1997 году подписала с Украиной .. большой договор о НЕРУШИМОСТИ границ . о вечной дружбе и сладкой жвачке .. а про будапештский меморандум где сев. рейх тоже подписался . жюлька тимошенко визжит из каждого утюга и микроволновки . но крым и даунбас поголовно получили паспорта с орлом мутантом . за редким исключением и им ..какаяразница.. а вове-квартальному мало этих ..документов.. или не понимает или чайником прикинулся что с ****** никакие договора не работают . вчера уроды по детскому садочку ******** снарядами . это такое ..перемирие.. с ****** на фронте . они грозный сравняли с землей бомбами . тоже после перемирия про какие договора вова мечтает непонятно
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18.02.2022 10:19 Ответить
Опять бредятина всем насрать уже на договоры, конвенции, уставы ООН итд все это похерено в очередной раз. Только одна истина вечна: хочешь мира готовься к войне.
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18.02.2022 11:00 Ответить
Бубочка всё делает для того чтобы потом сказать украинцам - вот видите нас не берут в НАТО поэтому мы туда не идём и будем нейтральны. Путлер страшно обрадуется и от нас отстанет… а я пойду на второй срок и получу Нобелевскую премию мира. Вава, а морда не треснет? Хорошо что в Украине есть патриоты
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18.02.2022 11:36 Ответить
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