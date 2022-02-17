Нужен глобальный документ между ведущими государствами мира, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины, – Зеленский
Пока Украина не является полноправным членом НАТО, следует заключить глобальный документ между ведущими государствами мира, в котором были бы зафиксированы гарантии безопасности для нашего государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "РБК-Украина".
"Мы на пути в Альянс. НАТО – по сути, единственный из существующих сегодня союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция "открытых дверей". Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – заявил Глава государства.
Как отметил Владимир Зеленский, этот вопрос обсуждается со всеми мировыми лидерами, особенно с теми, кто имеет контакты с Российской Федерацией.
По словам Президента, это фактически единственная альтернатива в ситуации, когда Украина вынуждена защищать себя своими силами, содержать мощную армию во время продолжающейся агрессии и при этом обеспечивать жизнедеятельность государства и внедрять реформы.
"Поэтому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. Нет, это не альтруизм, это о том, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее", – сказал он.
Глава государства заверил, что такая позиция получила понимание стран-лидеров.
"Мы подняли этот вопрос на уровень лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что-нибудь случится, должны нести ответственность, – сильные мира сего", – убежден Владимир Зеленский.
По словам президента, речь идет прежде всего о поддержке украинской армии – ее финансировании, обучении, реабилитации военных и т. д.
Не менее важным пунктом Глава государства назвал энергетическую безопасность, в частности в контексте угроз от газопровода "Северный поток – 2".
"Нужен глобальный документ. Коллективом Нормандского формата мы не отделаемся. Сильные мира сего, включая США и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор", – резюмировал Владимир Зеленский.
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А потім ,після підписання в Києві рашкотанки зустрічать....
И я тупо нихера не знаю ни про Мюнхеский документ 38-го года, ни про пакт молотова-риббентропа, ни про Хельсинский Документ, ни про Будапештский меморандум - глобальные документы, которыми "ведущие государства" подтёрлись.
И поэтому я (хоть за мной 40 миллионов людей ) изобретаю велосипеды с квадратными колёсами , чтоб весь мир надо мной поржал - Зеленский
Бо вони так стрімко прилітають, до наступних вже хотілось би й приготуватись.
З тарифами дуже добре вийшло, змінились рівно вдвічі, як обіцяно. З паливом також, низькі ціни надійно контрольовані презедентом. Як обкрадав зубожілий нарід Порошенко коли продукти були втричі дешевші - забути ті воплі складно, добре що прогнали баригу - тепер тиша.
Від пандемії наче ніхто й не вмер. А про втрати на фронті ви коли останнього разу чули? Режим тиші в ЗМІ працює!
ФОПи не можуть втримати в собі вдячність, на вулицю виходять радіти, вчителі нарешті зрозуміли абсолютно все, військовим зарплати підвищено вже другим указом, з дати першого ще й місяця не пройшло. ЗМІ нарешті недорогенькі в усіх сенсах цих слів. Навіть конкурси на євробачення прозорі та чесні, якщо добре придивитись.
Тепер от і наша Швейцарія - десь там повинен бути жовтий банер з зеленим написом на півсела.
То ж може хто пам'ятає, що там у нас далі в програмі?
https://www.facebook.com/Viktor.z10y.Ataev/posts/10227256705064024 Viktor Ataiev