Украина стремится к мирному разрешению российско-украинского конфликта, но в случае нападения будет защищать себя, - постпред Украины при ООН Кислица
Украина привержена мирному разрешению российско-украинского конфликта, но в случае эскалации со стороны России Украина будет защищать себя.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина остается приверженной мирному разрешению российско-украинского конфликта политическими дипломатическими средствами. Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но также для всей Европы. В то же время я повторяю, что в случае выбора Россией эскалации Украина будет защищать себя", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН.
Постпред указал, что, извлекая уроки истории, Украина призывает Россию оставить ее длительную стратегию относительно Украины, базирующуюся на угрозах и использовании силы против территориальной целостности Украины.
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https://twitter.com/P22067877/status/1494241204892012544 10 ч
Угрожали взять Киев за 24 часа, по итогу обстреляли садик.
Все, что нужно знать про русню
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/267740
/ru/ - шо це за херня в посиланні?
Досі не мав і не планую
Дурень! Это сайт города Николаев. Географию своей страны учи.
"Із радянської точки зору, фінляндизація була успішною, і тому зрозуміло, що Росія хоче повторити те, чого навчилася. Із російського боку ідеальною була б фінляндизація всієї Європи, а не лише України. Це намагання підкріплено численними інструментами впливу Росії за межами її кордонів. Методи, які відомі з часів фінляндизації: маніпуляції думкою та мовою, почергове використання пряника і батога, бажання двосторонніх відносин та неявні погрози насильством.
У Європі не завжди достатньо твердо ставляться до російських методів впливу, а варто би, зважаючи на те, як фінляндизована Європа або нордичні країни можуть виглядати. Якщо застосувати форму фінляндизації до цих регіонів, вимальовується сценарій, за яким основні цінності ЄС стануть жартом, а кишені осіб, які ухвалюють рішення, будуть відкриті Москві. Ми все одно їздили б на західних автомобілях і подорожували, куди нам заманеться, і це не позначилося би на наших стандартах життя. Проте ми не мали би більше свободи висловлювання, і медіа друкувати би російські пресрелізи такими, якими вони є. Через кілька поколінь наші нащадки насміхалися би з думки про злочини Росії проти людяности, а будь-які супротивники були би затавровані як параноїдальні порушники спокою. Опозиційний лідер Олексій Навальний запам'ятався би як терорист такого самого калібру, як Усама бен Ладен". - Софі Оксанен https://localhistory.org.ua/texts/statti/uiavit-finliandizovanu-ievropu/?fbclid=IwAR1RQ3Krbina4gEsF7D6ntZrBwM2xTAWtx6bGB2RuVw2MputDYQj6sL5Xps
це що до паніки, якої нема.
і пусті полиці магазинів зброї
це, що до того, як готова громада.
хай подумає,
ми будемо тікати, як наші алігархи
чи боронити до кінця, свою землю, будинок, родину
Говорити з гідністю мовою ультиматумів ти не в змозі? Навіщо ти нас ганьбиш і зраджуєш нашу Україну?
Кислиця ты теж у коленно-локтевій стойці готовий прийняти з будь якого боку?