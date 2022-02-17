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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина стремится к мирному разрешению российско-украинского конфликта, но в случае нападения будет защищать себя, - постпред Украины при ООН Кислица

Украина стремится к мирному разрешению российско-украинского конфликта, но в случае нападения будет защищать себя, - постпред Украины при ООН Кислица

Украина привержена мирному разрешению российско-украинского конфликта, но в случае эскалации со стороны России Украина будет защищать себя.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина остается приверженной мирному разрешению российско-украинского конфликта политическими дипломатическими средствами. Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но также для всей Европы. В то же время я повторяю, что в случае выбора Россией эскалации Украина будет защищать себя", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН.

Постпред указал, что, извлекая уроки истории, Украина призывает Россию оставить ее длительную стратегию относительно Украины, базирующуюся на угрозах и использовании силы против территориальной целостности Украины.

Читайте также: Кислица обратился к генсеку ООН по поводу блокирования Россией судоходства

Автор: 

Совбез ООН (1106) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+18
Ванья,Пиз..уй домой,водки нет
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17.02.2022 20:41
+10
Мордор інакше не вміє. Він вміє продукувати лише війну.
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17.02.2022 20:43
+10
Смерть ворогам! Перемога буде за нами!
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17.02.2022 20:47
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Ванья,Пиз..уй домой,водки нет
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17.02.2022 20:41 Ответить
Им бояры мало, поэтому летят на водку как пчелы на мед
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17.02.2022 20:47 Ответить
Мордор інакше не вміє. Він вміє продукувати лише війну.
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17.02.2022 20:43 Ответить
Колбаса по 2.20@P22067877

https://twitter.com/P22067877/status/1494241204892012544 10 ч



Угрожали взять Киев за 24 часа, по итогу обстреляли садик.
Все, что нужно знать про русню
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17.02.2022 21:25 Ответить
Смерть ворогам! Перемога буде за нами!
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17.02.2022 20:47 Ответить
Неужели??? А как надо еще на вас напасть?
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17.02.2022 20:49 Ответить
Вот, почитайте, что хочет Пуйло от США.

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/267740
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17.02.2022 20:52 Ответить
кацапські порносайти не читаємо - в спам!!!!!!
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17.02.2022 22:13 Ответить
Дурень! Это сайт города Николаев. Географию своей страны учи.
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18.02.2022 10:47 Ответить
От дурака слышу
/ru/ - шо це за херня в посиланні?
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18.02.2022 10:51 Ответить
Дурень, это означает текст сообщения на русском языке
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18.02.2022 10:54 Ответить
Тебе смартфон нужен, чтобы колоть орехи и бить себя по макушке.
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18.02.2022 10:56 Ответить
Неповіриш, досі живу без смартфона.
Досі не мав і не планую
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18.02.2022 11:07 Ответить
Верю. Очень даже верю. Поэтому ты дураками и обзываешь.
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18.02.2022 11:13 Ответить
Перепрошую пана, мої вибачення але не я перший почав



Дурень! Это сайт города Николаев. Географию своей страны учи.
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18.02.2022 11:47 Ответить
Нет, извини, обознался - ты умник! Не в состоянии отличить новостной сайт от сайта с голыми письками - это может только недюжинно умная голова.
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18.02.2022 12:14 Ответить
тут все розставлене по місцях

"Із радянської точки зору, фінляндизація була успішною, і тому зрозуміло, що Росія хоче повторити те, чого навчилася. Із російського боку ідеальною була б фінляндизація всієї Європи, а не лише України. Це намагання підкріплено численними інструментами впливу Росії за межами її кордонів. Методи, які відомі з часів фінляндизації: маніпуляції думкою та мовою, почергове використання пряника і батога, бажання двосторонніх відносин та неявні погрози насильством.

У Європі не завжди достатньо твердо ставляться до російських методів впливу, а варто би, зважаючи на те, як фінляндизована Європа або нордичні країни можуть виглядати. Якщо застосувати форму фінляндизації до цих регіонів, вимальовується сценарій, за яким основні цінності ЄС стануть жартом, а кишені осіб, які ухвалюють рішення, будуть відкриті Москві. Ми все одно їздили б на західних автомобілях і подорожували, куди нам заманеться, і це не позначилося би на наших стандартах життя. Проте ми не мали би більше свободи висловлювання, і медіа друкувати би російські пресрелізи такими, якими вони є. Через кілька поколінь наші нащадки насміхалися би з думки про злочини Росії проти людяности, а будь-які супротивники були би затавровані як параноїдальні порушники спокою. Опозиційний лідер Олексій Навальний запам'ятався би як терорист такого самого калібру, як Усама бен Ладен". - Софі Оксанен https://localhistory.org.ua/texts/statti/uiavit-finliandizovanu-ievropu/?fbclid=IwAR1RQ3Krbina4gEsF7D6ntZrBwM2xTAWtx6bGB2RuVw2MputDYQj6sL5Xps
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17.02.2022 20:52 Ответить
Мирное решение это капитуляция
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17.02.2022 20:54 Ответить
чим захищатиме... особливо при застосуванні ракет я вже мовчу про ЯЗ
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17.02.2022 20:57 Ответить
После развала совка, когда ещё не потеряла блеск военная техника, которую драяли солдаты всего союза, вооруженная до зубов расейская армия, два года не могла покорить Чечню, где было миллион с небольшим населения. Никто из нас не желает, чтобы пришла к нам война, поэтому мы все за ВСУ, враг будет разбит. Если ЯО, то будет расплата в мацкве.
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17.02.2022 21:09 Ответить
Скажіть їм хтось, що росія вже напала з 2014 року. А то вони ведуть себе як мазохісти.
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17.02.2022 21:02 Ответить
путіну потрібно показати фото, відео повних полиць в продуктових магазинах
це що до паніки, якої нема.
і пусті полиці магазинів зброї
це, що до того, як готова громада.
хай подумає,
ми будемо тікати, як наші алігархи
чи боронити до кінця, свою землю, будинок, родину
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17.02.2022 21:20 Ответить
Пане Постпред, Ви краще поясніть товариству, як так сталось, що на засіданні Радбезу ООН виступила придурковата сепарка Тетяна Монтян? Як це Ви допустили? Може треба було організувати виступ тих виховательок з дітсадка із Станиці Луганської, які підпали під артобстріл?
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17.02.2022 21:22 Ответить
Бубнение про мирное решение не помогает и не поможет.
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17.02.2022 21:33 Ответить
Кислиця ты что курва несешь: "Україна віддана мирному вирішенню російсько-українського конфлікту" ""Україна залишається відданою мирному вирішенню російсько-українського конфлікту політичними дипломатичними засобами."
Говорити з гідністю мовою ультиматумів ти не в змозі? Навіщо ти нас ганьбиш і зраджуєш нашу Україну?
Кислиця ты теж у коленно-локтевій стойці готовий прийняти з будь якого боку?
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17.02.2022 22:26 Ответить
 
 