Украина стремится к мирному разрешению российско-украинского конфликта, но в случае нападения будет защищать себя, - постпред Украины при ООН Кислица

Украина привержена мирному разрешению российско-украинского конфликта, но в случае эскалации со стороны России Украина будет защищать себя.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина остается приверженной мирному разрешению российско-украинского конфликта политическими дипломатическими средствами. Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но также для всей Европы. В то же время я повторяю, что в случае выбора Россией эскалации Украина будет защищать себя", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН.

Постпред указал, что, извлекая уроки истории, Украина призывает Россию оставить ее длительную стратегию относительно Украины, базирующуюся на угрозах и использовании силы против территориальной целостности Украины.

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