Байден в срочном порядке возвращается в Вашингтон из-за ситуации в Европе. ВИДЕО

Президент США Джо Байден заявил о том, что срочно возвращается в Вашингтон из-за ситуации в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере CSPAN

Байден в срочном порядке возвращается из Огайо в Вашингтон из-за "ухудшения погодных условий в американской столице и еще из-за происходящего в Европе прямо сейчас"

President Biden concludes remarks in Ohio: "The reason they tell me I've got to head out, I hadn't planned on going immediately, is because of weather going back to Washington and there's a little thing going on in Europe right now." pic.twitter.com/muJ4mUkpsg