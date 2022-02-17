Россия не упоминается в тексте Минских соглашений, - замглавы МИД РФ Вершинин на Совбезе ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин выступая на заседании Совета Безопасности ООН обвинил руководство Украины в нежелании выполнять минские соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"К сожалению, спустя семь лет у нас появляется все больше оснований полагать, что реализация Минского комплекса мер в планы наших украинских соседей по-прежнему не входит. Они уже говорят об этом в открытую", - заявил Вершинин.

Российский дипломат подчеркнул, что украинские политики "пытаются укоренить на Западе мнение о том, что Минские соглашения противоречат интересам Украины".

"Другая распространенная отговорка подобного рода - о том, что якобы некие свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия. При этом очевидно, что у такой постановки вопроса нет никаких оснований, так как упоминания России в тексте Минских соглашений, нет", - добавил замглавы МИД РФ.

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