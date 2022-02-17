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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия не упоминается в тексте Минских соглашений, - замглавы МИД РФ Вершинин на Совбезе ООН

Россия не упоминается в тексте Минских соглашений, - замглавы МИД РФ Вершинин на Совбезе ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин выступая на заседании Совета Безопасности ООН обвинил руководство Украины в нежелании выполнять минские соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"К сожалению, спустя семь лет у нас появляется все больше оснований полагать, что реализация Минского комплекса мер в планы наших украинских соседей по-прежнему не входит. Они уже говорят об этом в открытую", - заявил Вершинин.

Российский дипломат подчеркнул, что украинские политики "пытаются укоренить на Западе мнение о том, что Минские соглашения противоречат интересам Украины".

"Другая распространенная отговорка подобного рода - о том, что якобы некие свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия. При этом очевидно, что у такой постановки вопроса нет никаких оснований, так как упоминания России в тексте Минских соглашений, нет", - добавил замглавы МИД РФ.

Читайте также: Обстрелами на Донбассе Россия обостряет конфликт, чтобы заставить Украину выполнять Минские договоренности, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

россия (95441) Совбез ООН (1106) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+32
в Мінську-2 є чітка прив`язка виконання останніх пунктів після виконання перших - припинення вогню і виводу іноземних військ. За невиконання цих перших пунктів кацапам і насипали санкцій.
Тобто спочатку весілля а потім трахаться. Бубося ж в Нормандії погодилася спочатку трахаться а вісілля потім. І це трохи не те що підписували в 2015.
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17.02.2022 21:49
+29
Зато подпись свинособаки там есть, как участника конфликта.
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17.02.2022 21:38
+26
єта брехня.
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17.02.2022 21:39
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Рашистське лайно ,ти не розумієш посилнафуй? Повторюю тобі ще 100 разів
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17.02.2022 23:45 Ответить
Не вважали, та наразі їхнїй світогляд змінюється, недоумку. Так це вони з якцапами воюють а не ми? Нещодавно гостював в мене англієць з Лондона і був просто вражений Києвом. Найбільше його вразила саме кількість БІЛИХ людей. З його слів "стільки БІЛИХ в одному місці і за один день він ще не бачив за все життя". Готовий вже переїздити сюди на пмп і вчити українську.
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17.02.2022 23:46 Ответить
Підпис Зурабова за для чого там???
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17.02.2022 21:41 Ответить
Гарантами там ті, які потім санкції ввели, проти тих, хто не виконує забов'язання…
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18.02.2022 00:35 Ответить
Ну по такой логике там и Украина не упоминается.
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17.02.2022 21:44 Ответить
Есть бумажка, которая НИЧЕГО по Международному праву не значит, и есть ФАКТЫ. Пусть бумажкой в первую очередь подотрется *****, у которого танки продаются в военторге, а потом все остальные, в первую очередь немцы.
"Після ВСЬОГО, що Йухло зробив з Міжнародним правом, міжнародними конвенціями, договорами і меморандумами, потоптавшись на них та наклавши купи ординського лайна, обговорювати якісь окремі документи, підписані і навіть ратифіковані думою-курултаєм Московітської орди, не тільки контрпродуктивно, а і до того ж це ознака поганого тону та меншовартості."
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17.02.2022 21:44 Ответить
це на чию територію повинні були відвести Смерчі, Урагани та точки У???

2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
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17.02.2022 21:46 Ответить
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17.02.2022 21:53 Ответить
кроме подписи зурабова...
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17.02.2022 21:50 Ответить


ежели паРаша-рассея там не стояла, то какого хрена она настаивает на их выполнении?

ежели это внутриукраинское якобы дело, то какого хрена эрэфии все время их

проталкивает?


тогда энто вообще не ума ********* дело.
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17.02.2022 21:53 Ответить
паРаша врет всегда



.
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17.02.2022 21:56 Ответить
Ну так без проблем. Мы чуток наведем порядок на своей территории. Просьба эвакуировать своих граждан срочно. Ну а со своими это уже не ваша проблема ж. Да?
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17.02.2022 21:54 Ответить
А кто же тогда их подписывал?
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17.02.2022 21:54 Ответить
Тальявини подписала первой. Она во всем виновата.
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17.02.2022 22:01 Ответить
Так паРаша краще б взагалі не згадувалась у світі...
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17.02.2022 21:55 Ответить
Порохатой соевой гвардии поступил очередной универсал-методичка распинаться и гадить на людей, котрые отлично понимают гнусную опасность для Украины минских договорняков, текст которых написали Меркель, Гетьман Петя и Сурков-Дудаев.
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17.02.2022 21:57 Ответить
Васю, вгамуйтеся. Епрст...
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17.02.2022 22:02 Ответить
Брехня, поддєлка, хвотомонтаж?
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17.02.2022 22:03 Ответить
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17.02.2022 22:04 Ответить
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17.02.2022 22:26 Ответить
може кацап просто читати не вміє ?
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17.02.2022 21:59 Ответить
А Юля с бубой про парашу и не згадують. для них - это та сторона.
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17.02.2022 22:01 Ответить
є на світі такі люди-перевертні.... согодні вони тут завтра там - тому в таких людей світ ділиться не на біле та чорне, правду та брехню а він сірий - і щоб цих не образити і щоб там "харчєваться"
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17.02.2022 22:28 Ответить
кацап - кідається дурнем,
він про зурабова не чув ...
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17.02.2022 22:03 Ответить
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.

Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну.

Мінськ - це інструмент, яким або вмієш користатися, або ні. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна. Після нас, особливо після згоди на формулу Штайнмаєра - перетворилася на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Звідки ростуть руки, теж має значення.
https://www.facebook.com/100044276327179/posts/496304945188712/?d=n
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17.02.2022 22:11 Ответить
Стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року

Турчинов: «Яка теоретична можливість, враховуючи небезпеку для країни, активних консультацій з НАТО щодо вступу хоча б асоційованим членом?»
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії.
***
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».

Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»

https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
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17.02.2022 22:24 Ответить
Вы манипулируете, вырывая слова из контекста. Вот что она говорила на самом деле.
Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази? Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі. Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ссылка ваша. https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
А вот речь Порошенко, которую вы процитировали.
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Не неходите ничего общего?
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17.02.2022 22:48 Ответить
Відповідь була на маніпуляцію щодо Мінських угод такого як ви. І щоб розвіяти ваші маніпуляції, я не вирвав слова з контексту, а навів цитату з виступу. Ідемо далі.

Тимошенко: Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.

Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.

Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!

Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».

Поясніть, як це "стати на захист України", і при тому "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". Це так може тільки Юлія Тимошенко "захищати".


Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»

Тимошенко: «Маємо придумати якісь нестандартні ходи. Наприклад, запросити лідерів європейських країн на якийсь мирний саміт до Києва чи до Криму. Провести конференцію з питань миру».
А тепер слова Порошенка:
Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН.

Сподіваюсь ви розумієте різницю між конференцію з питань миру та відновленням і зміцненням армії та санкціях ЄС і США проти агресора.
Я так розумію, що ви ждали, що путін захопить і знищить Україну, тому так ненавидите Порошенка, що не дав путіну зробити свою чорну справу. І не знищить! Не діждеться ні він, ні ви.
Нехай щастить!
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17.02.2022 23:29 Ответить
я не вирвав слова з контексту, а навів цитату з виступу. Не просто цитату, а вторую полвину цитаты. А первая половина куда-то пропала, потому что не удобня для вас. Это и называется манипуляцией.
Поясніть, як це "стати на захист України", і при тому "Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". Точно так же как "стати на захист України" и отводить войска от Дебальцево.
Сподіваюсь ви розумієте різницю між конференцію з питань миру та відновленням і зміцненням армії та санкціях ЄС і США проти агресора. Нет не понимаю, на войне все средста хороши, и конференции и санкции и укрепление армии. Р.С. особо "укрепило" армию потеря всех запасов 152мм снарядов.
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18.02.2022 00:00 Ответить
Якщо не розумієш, то сиди собі в Канаді, а швидше за все прикриваєшся канадським прапором, бо соромно признатись що в параші, і не сунь свого носа в українські справи. Самі розберемося і з московською зозулею, і з клоунами, і з кремлівськими кротами.
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18.02.2022 03:30 Ответить
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17.02.2022 22:27 Ответить
Твой хозяин Лещенко тебе не заплатит за повторение комментария, плохо работаете таварищ!
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17.02.2022 22:30 Ответить
А за окупацию Украинского Крыма путинская шестёрка забыла сказать
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17.02.2022 22:05 Ответить
Жирна свинособака читає з луб'янських методичок "злочини фашистської хунти проти народу Бімбаси"... ****, жодного слова правди!
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17.02.2022 22:05 Ответить
Раисси нигде нет. Ни в Крыму, ни в ордло, ни даже на олимпиаде.
Тогда вопрос, что за кусок земли между Украиной и Китаем? Может его делить пора 🤷‍♂️
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17.02.2022 22:07 Ответить
Знаменитый гигантский/космический стол Путина (стоит 100 тысяч евро).
Его создал Ренато Полонья. Он же был поставщиком мебели для Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна.
Как говорил в таких случаях Жванецкий: Ну, это нам какая-то радость, и надежда.

Алексей Черемушкин


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17.02.2022 22:07 Ответить
Россия не упоминается?
ну так и идите лесом *****
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17.02.2022 22:07 Ответить
Заверните ЭТО в подписанный х@йлом "будапештский меморандум", скатайте в трубочку и затасуйте пуцину в его расшатанную жопу...
Можно ещё и свисток вставить, для помпезности...
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17.02.2022 22:08 Ответить
тоді якого півня лаптеногія приймала участь у тих перемовинах і яке їй діло до низ зараз?
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17.02.2022 22:17 Ответить
*них
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17.02.2022 22:18 Ответить
Трудности перевода для кацапов: Для тех, кто не в курсе: по-немецки Untermensch - это недочеловек. Сверхчеловек будет Übermensch.
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17.02.2022 22:17 Ответить
ета бальшая діпламатічєская пабєда расісі!
горіти їй за це у пеклі
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17.02.2022 22:21 Ответить
В установчих документах ООН також ніде не згадується країна Росія чи РФ.
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17.02.2022 22:24 Ответить
а почему этого лаптеногого в ответ не макнули мордой в Будапештский меморандум ?
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17.02.2022 22:29 Ответить
В Минских соглашениях её нет, но она очень переживает за исполнение соглашений. В Будапештском меморандуме россия есть, но ей насрать на его выполнение. 🤔
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17.02.2022 22:30 Ответить
А что их войска делают на нашей территории ?П@дары в вашу чушь путинскую никто не верит !
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17.02.2022 22:33 Ответить
Так это ж "сивочолый" эту гребаную россию специально в них забыл указать. Гнида шоколадная!!!
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17.02.2022 22:37 Ответить
Читайте угоди українською мовою і менше слухайте мокшів.
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17.02.2022 22:41 Ответить
Зебіл, у тебе в Гугл доступу не має. Почитай хто підписував ці угоди і перші рядки самої угоди. Ви всі включаючи МЗЧ мабуть мрієте стати південно західним регіоном РФ, тільки х.й ви вгадали.
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17.02.2022 22:43 Ответить
Ах ті ж тварь рашистская подлая и лживая,идешнах...
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17.02.2022 23:38 Ответить
забирайте свой металлолом, ванек, которых нагнали к границе, соих попочленцев с российскими паспортами, и идите в свои ибеня осваивать да репарации выплачивыать за десятки тысяч убитых Защитников Украины, сотни детей, рагражданских, разрушенные заводы разграбленные земли, полезные ископаемые .....
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17.02.2022 22:39 Ответить
расіся настільки нікчемне чмо, що вона навіть не згадується у мінських угодах
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17.02.2022 22:41 Ответить
Есть там пункт про вывод иностранных войск с территории ОРДЛО.Любому идиоту понятно что это войска рашки(с РСЗО Торнадо руснявые прокололись тогда знатно).
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17.02.2022 22:42 Ответить
России вааще НЕТ. От винта. Прицепились.
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17.02.2022 22:49 Ответить
Ватній рашистский длбб,ві можете сколько угодно повторять єту фуйню исключительно для себя, весь мир знает ,что ві- ******** , оккупанті и убийці
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17.02.2022 23:42 Ответить
Вы для начала хотя бы Хасавюртовские соглашения выполните, вероломные кацапские твари.
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17.02.2022 23:01 Ответить
Погорелый танковый бурят, которого недоброй памяти покойный Йося посещал в госпитале: "вы бурят ? как я рад !" - однозначно доказывает: кто является участником конфликта.
Другое дело: на войне всегда играет роль только право сильного. У Украины тогда просто не было сил сопротивляться, и Порошенко был вынужден согласиться на ультиматум, чтобы агрессор не пошёл дальше.
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17.02.2022 23:03 Ответить
Как и все подобные "мирные соглашения" в мировой истории были вынужденные для одной из сторон. Россия тоже "не проиграла" в своё время Японии официально, она просто подписала "мирный договор", согласно которому поделилась Сахалином, Камчаткой, морем и островами. А так да- "вынужденно согласилась на ультиматум". И сколько таких "мирных договоров" было в мировой истории? И все, что характерно, "вынужденные"- "Выбирая между позором и войной- получишь и позор, и войну"!
Что спорить, если очевидно что петя подписал абсолютно позорный минский договорняк? Причём, по всем направлениям. Причём, выход всё равно состоялся с боем и массовыми потерями. Причём, подписана была капитуляция так, чтобы дать время врагу добить украинцев, находящихся в котле. Т.е. зачем он подписал, если всё равно пришлось на собственных кишках вылазить из этой западни?
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17.02.2022 23:31 Ответить
Порошенко спас Украину от полномасштабной оккупации. Украина больше не могла сопротивляться. Это следует хотя бы из того факта что РФ могла просто войти в Мариуполь - его некому было защищать.
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17.02.2022 23:45 Ответить
Сейчас конечно сопротивляется. Та передышка позволила восстановить армию с полного нуля.
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17.02.2022 23:51 Ответить
Передышка для восстановления армии.
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18.02.2022 00:03 Ответить
именно благодаря тем соглашениям и выигранному времени, Украина и может защищаться столько лет, а не понимает это только дурак, бот или чел., который здесь не живет))))
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17.02.2022 23:52 Ответить
Или просто лахтинский пропагандист.
Для них самое страшное - если Порох вернётся к власти.
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17.02.2022 23:56 Ответить
Если порох вернётся к власти, для лахты это будет праздник. Они снова будут жать друг другу руки и обниматься. Массовое зомбирование народа Украины, с помощь медвечуковских, мураевских, шариёвских помоек тут же воскресят. Сколько их там, 5, 10 каналов "оружий", охотившихся на умы? Повторный приход пети к власти, в кремле отметят шампанским. Причем, бухать будут пару месяцев.
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18.02.2022 00:05 Ответить
Пустопорожний трёп.
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18.02.2022 00:08 Ответить
Он бот, в спам его---не кормите бота)))
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18.02.2022 00:55 Ответить
Зате є підпис представника росії Зурабова, поряд з підписами Тальйавіні та Кучми.
З фінальним текстом були також ознайомлені представники бантустанів, в чому вони розписалися на полях.
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17.02.2022 23:34 Ответить
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17.02.2022 23:40 Ответить
Кстати, Азербайджан с Арменией , в свое время, 30 лет назад подписал свои минские соглашения. Вялотекущие переговоры длились в их ТКГ 30 лет, но за это время они подняли экономику, укрепили армию и нашли союзника, не ныли и не выбирали продажных зека или зеко! Собрались и освободили территорию за месяц.
И КТО ВСПОМНИЛ ИМ сейчас их Минские? НИКТО!
Но , схыльный до халявы и чудес наш мудрый нарид, ждать и ковать победу не хочет---он хочет чуда и халявы....
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17.02.2022 23:50 Ответить
Российский дипломат подчеркнул, что украинские политики "пытаются укоренить на Западе мнение о том, что Минские соглашения противоречат интересам Украины".
"==========
Пора уже открыто заявить, что соглашения , принятые под угрозой оружия в Минске, являются планом распада Украины.
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18.02.2022 04:52 Ответить
Але ж там чітко згадується виключно російське озброєння яке кацапи повинні відвести.
На цьому вони тоді в черговий раз спалилися.
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18.02.2022 06:54 Ответить
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