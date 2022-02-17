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Новости Агрессия России против Украины Война
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Запад пытается украинским кризисом "замотать" разговор о гарантиях безопасности России, - МИД РФ

Запад пытается украинским кризисом

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что обострение на Украине используется Западом, чтобы "замотать" разговор о гарантиях безопасности России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.

"Нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии. Сделал это и госсекретарь США, который перечислил некие провокации как предлоги для нападения на Украину",— сказал Вершинин. По его мнению, такие заявления создают опасное напряжение.

"Информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе — для чего они нужны? Для того, чтобы это было прикрытием. Поэтому цель для нас очевидна: есть желание замотать разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны",— объяснил представитель российского МИДа.

Читайте также: Россия не упоминается в тексте Минских соглашений, - замглавы МИД РФ Вершинин на Редбезе ООН

Заявления на заседании Совета Безопасности ООН по поводу обращению Госдумы по ДНР и ЛНР Вершинин назвал спекуляциями.

"Речь идет о предложении рассмотреть этот вопрос, хотя сама его постановка отражает настроения в российском обществе, Донбассе",— отметил дипломат. "Важно сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений, о чем сегодня многие говорили, а не на спекуляциях",— сказал замглавы МИД РФ.

Автор: 

МИД РФ (1665) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+29
Замотать бы вам парашенцам узлы на шеях!
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17.02.2022 21:57
+12
Надо же, Запад не желает давать гарантии безопасности оркам, стреляющим из танков по детским садикам...
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17.02.2022 22:10
+12
Вам же дали "гарантии"...
Чёрным по белому - "ИДИТЕ НАХ@Й!"...
На 37ми языках...
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17.02.2022 22:10
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Замотать бы вам парашенцам узлы на шеях!
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17.02.2022 21:57 Ответить
Дохла мокша - добра мокша.
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17.02.2022 21:57 Ответить
Кацапи кому ви нах здалися? Сидіть тихенько в своїх ****** і не скигліть! українці самі обиратимуть свій шлях розвитку і військові союзи! Ви нам вже й так поперек горлянки за століття! ПНХ !
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17.02.2022 22:25 Ответить
петляющие мошканцы..вы че берега попутали....
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17.02.2022 23:16 Ответить
Да вам же на-ть?
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17.02.2022 21:57 Ответить
а зачем кацапам гарантии безопасности? у них же все анала говнет
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17.02.2022 21:57 Ответить
Кажє : "російському суспільстві"

У вас є, нібито, якесь "суспільство"?
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17.02.2022 22:08 Ответить
Захід зрозумів головне,що криза це сама -Російска Федерація!
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17.02.2022 21:58 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1494394413807767562 25 мин



Страны Европейского Союза ведут переговоры относительно исключения энергетики из пакета санкций, который может быть введен в случае полномасштабного вторжения России в Украину. В переговорах принимают участие, в частности, Германия, Франция и Италия
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17.02.2022 21:58 Ответить
еврошлюхи...
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17.02.2022 21:59 Ответить
Пошли на хер со своими гарантиями.
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17.02.2022 21:58 Ответить
така вона "гібридна" війна, господа козломорды)
Нашелся и на вас болт с резьбой
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17.02.2022 21:58 Ответить
распад и неуважение

США видят, как российские войска медленно из-за распутицы приближаются к украинской границе, пополняя запасы донорской крови - сообщил глава Минобороны США

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17.02.2022 22:01 Ответить
Крови на долго не хватит. Она через день-два уже непригодна. Так что либо они сейчас начинают войну или это очередная акция по запугиванию украинцев и всего мира.
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17.02.2022 22:38 Ответить
*день-два*,сразу видно большого хрюсского спэшиалиста во всех областях ...
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17.02.2022 23:13 Ответить
Хранение биологического материала Кровь может хранится в пробирке с вакуумной системой в течении 24 часов при температуре +18- +24оС, в сухой пробирке в течение 24 часов при температуре +4- +8оС. Транспортировка Кровь необходимо доставить в лабораторию в течение 24 часов с момента ее забора.
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17.02.2022 23:17 Ответить
В камере Гуантанамо вам мразям террористическим будет безопасность
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17.02.2022 22:03 Ответить
никаких вам "гарантий безопасности" не будет, твари
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17.02.2022 22:04 Ответить
Потому шо людям нужны гарантии безопасности от орды русских дикарей.
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17.02.2022 22:04 Ответить
Пусть бы еще сказал кто им угрожает
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17.02.2022 22:06 Ответить
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17.02.2022 22:07 Ответить
💯🎯
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17.02.2022 22:52 Ответить
Надо же, Запад не желает давать гарантии безопасности оркам, стреляющим из танков по детским садикам...
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17.02.2022 22:10 Ответить
Сидят на двух десятках тысяч ядерных зарядов и им страшно. Валенки, вы совсем галоши растеряли?
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17.02.2022 22:10 Ответить
Вам же дали "гарантии"...
Чёрным по белому - "ИДИТЕ НАХ@Й!"...
На 37ми языках...
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17.02.2022 22:10 Ответить
кацпляндський мзс дивним чином перликаетьсья з мзч і тою аграмавпою...
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17.02.2022 22:11 Ответить
Типичное наглое поведение посконно-лаптеногого мокшанина-кацапыдла.
Если бы от меня зависело дать гарантии кацапам, я бы дал, но выполнял бы их так же, как это делает их сцарь ***** со всеми международными договорами - срал бы на эти гарантии, а они пусть хавают. В отношении Кацапии-********* Международное право не должно действовать. Они сам этого добились.
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17.02.2022 22:13 Ответить
Тільки но пропало світло в мікрорайоні,ну все думаю,почалося((,вийшов на балкон-далі світло є,а хай йому грець,досить читати новини))) P.S. Світло дали через кілька хвилин)
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17.02.2022 22:17 Ответить
"Это не Россия никакая, а просто большой огрызок Советского Союза. Его обитатели хотят, чтобы в вашем доме воняло так же, как и у них самих. Не воняет? Тогда мы летим к вам. Все разбомбим к чертовой матери, это вопрос нашей национальной безопасности."

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17.02.2022 22:18 Ответить
Статья на гранях -" экспорт вони" и на обозревателе есть. Статья отличная, так я вижу кацапов.
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17.02.2022 22:30 Ответить
а в чем суть этих "гарантий безопасности" для России, чтобы она, как обычно, убивала, насиловала и грабила, и ей за это не было никакого наказания? если это не пресекать, то это только поощряет преступника совершать новые, еще более ужасные преступления. коллективный Запад очень долго делал вид, что не замечает людоедскую сущность России, и теперь всем приходиться дорого за это расплачиваться. болезнь легче лечить на ранней стадии, а не тогда когда уже все безнадежно запущено.
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17.02.2022 22:23 Ответить
Никаких гарантий разбойничей кровавой банде, захватившей власть в России! Они должны за все ответить!
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17.02.2022 22:40 Ответить
Вся эта возня с гарантиями "безопасности" мордора имеет цель ухода от ответственности за уже совершённые преступления и снятия санкций. В идеале Перезагрузка-2 и океан бабла от запада в мордор.
Путлер уже устал намекать: Украина в НАТО и тогда НАТО придётся воевать с Украиной за Крым. Путлер пытается донести до запада "мысль", что признай запад Крым российским, доведи запад это Украине и тогда никакой войны с Россией за Крым не будет. Даже если Украина вступит в НАТО. Но такой вариант для мордора признания Крыма идёт, а может и не идти, в опции с мынскии маразмом.
План войны тоже на столе мордора, но это уже чистое самоубийство. А кремль предпочитает убивать, а не самоубийство.
План мордора - это план преступника, желающего избежать ответственности за совершённое преступление. Это можно назвать высокой политикой или гарантиями безопасности.
К сожалению для мордора, легализация Крыма невозможна. Ни запад, ни Украина на это не пойдёт.
Единственный вариант разрядки и подобия перезагрузки - это восстановление статус-кво: Крым - это Украина. А вот на этот вариант уже не пойдёт Путлер. Мордор может быть и пошёл, но не Путлер.
Да там на Путлере еще и боинг, и десятки тысяч убитых.
По ходу у Путлера есть вариант поднять ставки и убить еще с расчетом на шантаж запада. Но вот незадача: запад сволочь не боится и уже выкатил новые более серьёзные санкции. А там и до военного ответа остался всего один шаг.
Запад прекрасно понимает, что война в Украине или где то ещё - это последняя война и для Путлера, и для всего мордора.
Можно конечно ещё ультиматумов выкатить, но это только убедит запад в прогрессировании неадекватности мордора, с которым нельзя иметь никаких общих дел. Пусть мордор продаёт свои нефть и газ Китаю
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17.02.2022 22:41 Ответить
***** потрібна Україна і ця скотина буде вигадувати, що завгодно,
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17.02.2022 22:42 Ответить
Нахєр кому потрібні ті ваші болота, заселені довпойопами???

яких вам ще потрібно гарантій???

нафту та газ ви й самі продаєте, щоби жерти купити…
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17.02.2022 22:45 Ответить
брехать и ставить все с ног на голову - это не отъемная часть политики рахи и ее людишек...
никогда и нигде и ни разу за всю свою короткую))) историю раха не призналась ни в одном своем преступлении, даже с руками в крови и горячим дерьмом в кальсонах она типа не при делах... и ей это подбросили...
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17.02.2022 22:46 Ответить
Российские военные возле границы с Беларусью попали под грузовик с картошкой. 2 оккупанта в тяжелом состоянии госпитализированы.
https://charter97.org/be/news/2022/2/17/455122/
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17.02.2022 22:46 Ответить
Картохи захателласся.
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17.02.2022 23:15 Ответить
Ёрничать будешь на швабре фсиновской
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17.02.2022 23:19 Ответить
Гарантии будут написаны на обратной стороне Будапештского меморандума
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17.02.2022 22:54 Ответить
Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что обострение на Украине ,(создали именно мы, рашистские ,лживые твари,которые стянули около 140000 тысяч рашистского войска и всякой прочей амуниции и оружия к украинской границе ,но вот используется это все Западом, чтобы "замотать" разговор о гарантиях безопасности не Украине,
часть которой оккупирует рашист ,а именно России.
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17.02.2022 23:04 Ответить
это знаменитые мастера называть черное белым!
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17.02.2022 23:37 Ответить
"птах" мастерам называть черное белым очень далеко до лживых,лицемерных рашистских скотов ,называющий кровопролитие и войны,которые они создают то тут то там -"миролюбием"
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18.02.2022 11:39 Ответить
Пида рассия безапасна будет у приделах мехесрань мудянскава балота адназначна.
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17.02.2022 23:14 Ответить
Ватные рашистские пдрсы, гарантии безопасности возможны только после того, как вы ****...сь нах из Донбасса и Крыма ,как минимум , а компенсации убийств и грабежей будут рассмотрены после...
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17.02.2022 23:22 Ответить
вашу мать, гаспада кацапы! а где же гарантии безопасности для Украины?? те самые гарантии которые та же рф обещала в Будепештском меморандуме???
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17.02.2022 23:36 Ответить
 
 