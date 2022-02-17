Запад пытается украинским кризисом "замотать" разговор о гарантиях безопасности России, - МИД РФ
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что обострение на Украине используется Западом, чтобы "замотать" разговор о гарантиях безопасности России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.
"Нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии. Сделал это и госсекретарь США, который перечислил некие провокации как предлоги для нападения на Украину",— сказал Вершинин. По его мнению, такие заявления создают опасное напряжение.
"Информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе — для чего они нужны? Для того, чтобы это было прикрытием. Поэтому цель для нас очевидна: есть желание замотать разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны",— объяснил представитель российского МИДа.
Заявления на заседании Совета Безопасности ООН по поводу обращению Госдумы по ДНР и ЛНР Вершинин назвал спекуляциями.
"Речь идет о предложении рассмотреть этот вопрос, хотя сама его постановка отражает настроения в российском обществе, Донбассе",— отметил дипломат. "Важно сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений, о чем сегодня многие говорили, а не на спекуляциях",— сказал замглавы МИД РФ.
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У вас є, нібито, якесь "суспільство"?
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Страны Европейского Союза ведут переговоры относительно исключения энергетики из пакета санкций, который может быть введен в случае полномасштабного вторжения России в Украину. В переговорах принимают участие, в частности, Германия, Франция и Италия
Нашелся и на вас болт с резьбой
США видят, как российские войска медленно из-за распутицы приближаются к украинской границе, пополняя запасы донорской крови - сообщил глава Минобороны США
Чёрным по белому - "ИДИТЕ НАХ@Й!"...
На 37ми языках...
Если бы от меня зависело дать гарантии кацапам, я бы дал, но выполнял бы их так же, как это делает их сцарь ***** со всеми международными договорами - срал бы на эти гарантии, а они пусть хавают. В отношении Кацапии-********* Международное право не должно действовать. Они сам этого добились.
Путлер уже устал намекать: Украина в НАТО и тогда НАТО придётся воевать с Украиной за Крым. Путлер пытается донести до запада "мысль", что признай запад Крым российским, доведи запад это Украине и тогда никакой войны с Россией за Крым не будет. Даже если Украина вступит в НАТО. Но такой вариант для мордора признания Крыма идёт, а может и не идти, в опции с мынскии маразмом.
План войны тоже на столе мордора, но это уже чистое самоубийство. А кремль предпочитает убивать, а не самоубийство.
План мордора - это план преступника, желающего избежать ответственности за совершённое преступление. Это можно назвать высокой политикой или гарантиями безопасности.
К сожалению для мордора, легализация Крыма невозможна. Ни запад, ни Украина на это не пойдёт.
Единственный вариант разрядки и подобия перезагрузки - это восстановление статус-кво: Крым - это Украина. А вот на этот вариант уже не пойдёт Путлер. Мордор может быть и пошёл, но не Путлер.
Да там на Путлере еще и боинг, и десятки тысяч убитых.
По ходу у Путлера есть вариант поднять ставки и убить еще с расчетом на шантаж запада. Но вот незадача: запад сволочь не боится и уже выкатил новые более серьёзные санкции. А там и до военного ответа остался всего один шаг.
Запад прекрасно понимает, что война в Украине или где то ещё - это последняя война и для Путлера, и для всего мордора.
Можно конечно ещё ультиматумов выкатить, но это только убедит запад в прогрессировании неадекватности мордора, с которым нельзя иметь никаких общих дел. Пусть мордор продаёт свои нефть и газ Китаю
яких вам ще потрібно гарантій???
нафту та газ ви й самі продаєте, щоби жерти купити…
никогда и нигде и ни разу за всю свою короткую))) историю раха не призналась ни в одном своем преступлении, даже с руками в крови и горячим дерьмом в кальсонах она типа не при делах... и ей это подбросили...
https://charter97.org/be/news/2022/2/17/455122/
часть которой оккупирует рашист ,а именно России.