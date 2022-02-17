Запад пытается украинским кризисом "замотать" разговор о гарантиях безопасности России, - МИД РФ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что обострение на Украине используется Западом, чтобы "замотать" разговор о гарантиях безопасности России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.

"Нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии. Сделал это и госсекретарь США, который перечислил некие провокации как предлоги для нападения на Украину",— сказал Вершинин. По его мнению, такие заявления создают опасное напряжение.

"Информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе — для чего они нужны? Для того, чтобы это было прикрытием. Поэтому цель для нас очевидна: есть желание замотать разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны",— объяснил представитель российского МИДа.

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Заявления на заседании Совета Безопасности ООН по поводу обращению Госдумы по ДНР и ЛНР Вершинин назвал спекуляциями.

"Речь идет о предложении рассмотреть этот вопрос, хотя сама его постановка отражает настроения в российском обществе, Донбассе",— отметил дипломат. "Важно сконцентрироваться на выполнении Минских соглашений, о чем сегодня многие говорили, а не на спекуляциях",— сказал замглавы МИД РФ.