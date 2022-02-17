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Попадание из тяжелого оружия в жилой дом произошло в Станице Луганской вечером 17 февраля, - Цаплиенко

Попадание из тяжелого оружия в жилой дом произошло в Станице Луганской вечером 17 февраля, - Цаплиенко

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что вечером 17 февраля в жилой дом в Станице Луганской попал боеприпас из тяжелого оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.

Цаплиенко подчеркнул: "17.02.2022 в 21:24 по адресу: Станично-Луганский район пгт Станица Луганская, улица Магистральная д.8, 10 минут назад произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия. Начался пожар, горит дом. Пострадавших нет".

Читайте также: По состоянию на 19:00 зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - прессцентр ОС

Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) Цаплиенко Андрей (36)


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Топ комментарии
+35
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17.02.2022 22:04
+15
надо просто перестать тупить на избирательном участке
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17.02.2022 22:24
+7
Staryi Haidamaka





Артдуель з важкого між орками та ЗСУ в районі Попасна Золоте - Калинове Первомайськ перешла майже у безперервну канонаду все трясеться....аби хлопці влучно цілили..Смерть ворогам!
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17.02.2022 22:24
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17.02.2022 22:04 Ответить
Не Найвеличніший?
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17.02.2022 22:10 Ответить
Це йому Нобелевську премію миру хочуть дати Ермак та Монастирський.
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17.02.2022 22:44 Ответить
так в разі чого бригада може швидко заняти свої позиції
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17.02.2022 22:20 Ответить
там все на своих местах, не переживай. если у пуйла случится обострение и он кинет бамбазятский сброд на штурм наших позиций, то об этом просто никто в рашковании не узнает
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17.02.2022 22:31 Ответить
Staryi Haidamaka





Артдуель з важкого між орками та ЗСУ в районі Попасна Золоте - Калинове Первомайськ перешла майже у безперервну канонаду все трясеться....аби хлопці влучно цілили..Смерть ворогам!
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17.02.2022 22:24 Ответить
что значит аби? конечно в цель.
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17.02.2022 22:25 Ответить
мне даже новости не надо читать... открываю окно и слышу, как в Мечникова едут скорые из Подгороднего.
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17.02.2022 22:30 Ответить
надо просто перестать тупить на избирательном участке
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17.02.2022 22:24 Ответить
А кто-бы сомневался.. Еще в Мировой истории не было ни одного Начала столетия без Европейско-Московской войны, начиная с конца 15 Столетия, когда Московия напала войной на Литовское Княжество и от Литоввкого княжества Литвы, Украины и Белой Руси получила Кацапия таких ********, что даже, от жалости, на Кацапию Литовское государство своего московитяниа на княжение в Моссковии поставили Князя Дмитрия, который сразу отменил у Московких мокшанцев рабство.

Ровно через 2 года Мокшанские рабы взбунтовлись, что у них рабство отменили, и князю Дмитрию пришлось опять уехать жить в Европу.
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17.02.2022 22:48 Ответить
 
 