Попадание из тяжелого оружия в жилой дом произошло в Станице Луганской вечером 17 февраля, - Цаплиенко

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал информацию, что вечером 17 февраля в жилой дом в Станице Луганской попал боеприпас из тяжелого оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмме.

Цаплиенко подчеркнул: "17.02.2022 в 21:24 по адресу: Станично-Луганский район пгт Станица Луганская, улица Магистральная д.8, 10 минут назад произошло попадание в жилой дом из тяжелого оружия. Начался пожар, горит дом. Пострадавших нет".

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