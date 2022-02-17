Россия возвращает войска в места дислокации после военных учений, но для этого надо время, - Песков

Для возвращения русских войск в места постоянной дислокации требуется время, это невозможно сделать за один день. О размещении российских войск в Беларуси "речь не идет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Песков заявил, что о размещении российских войск на территории Беларуси после завершения совместных белорусско-российских учений пока "речь не идет". Он также сообщил, что возвращение военных в места постоянной дислокации не может состояться за один день и будет занимать какое-то время.

В российском министерстве обороны, между тем, сообщили о выводе эшелона военной техники с территории оккупированного Россией Крыма после завершения учений.

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