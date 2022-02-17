РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11179 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 739 50

Россия возвращает войска в места дислокации после военных учений, но для этого надо время, - Песков

Россия возвращает войска в места дислокации после военных учений, но для этого надо время, - Песков

Для возвращения русских войск в места постоянной дислокации требуется время, это невозможно сделать за один день. О размещении российских войск в Беларуси "речь не идет".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Песков заявил, что о размещении российских войск на территории Беларуси после завершения совместных белорусско-российских учений пока "речь не идет". Он также сообщил, что возвращение военных в места постоянной дислокации не может состояться за один день и будет занимать какое-то время.

В российском министерстве обороны, между тем, сообщили о выводе эшелона военной техники с территории оккупированного Россией Крыма после завершения учений.

Также читайте: Песков ответил, планирует ли Россия вторжение в Украину 20 февраля: "Наверное, очередной фейк появился"

Автор: 

армия РФ (19143) Песков Дмитрий (1860)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Ткнули в вранье, вот и оправдывайся!

Когда Пентагон или МО Британии скажут, что войска отошли, тогда и поверим
показать весь комментарий
17.02.2022 22:14
+33
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 22:13
+27
показать весь комментарий
17.02.2022 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
17.02.2022 22:13 Ответить
это менталитет козломордых - врать, быть агрессивным, злым и упоротым, убежденным в своей правоте
показать весь комментарий
17.02.2022 22:27 Ответить
неделя месяц год 5 лет.... как получится...
показать весь комментарий
17.02.2022 23:15 Ответить
Ткнули в вранье, вот и оправдывайся!

Когда Пентагон или МО Британии скажут, что войска отошли, тогда и поверим
показать весь комментарий
17.02.2022 22:14 Ответить
Посмотрели на Карпати и Днипро могучий?
От шоб вас всех, на обратной дороге вши заели, москали ***...чи.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:15 Ответить
строгий ты!
но - справедливый...
показать весь комментарий
17.02.2022 22:16 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 22:18 Ответить
Верим свинособакам ,ну.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:15 Ответить
подібна галіматня від кремлівських виродків лише підтверджує що від планів вторгнення вони ще не відмовились, а цей висер розрахований виключно на внутрішнє споживання, щоб при нагоді рашапідам втирати що внаслідок "провокації " з боку України були змушені терміново повертатися щоб захистити "Родину".
показать весь комментарий
18.02.2022 09:36 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 22:16 Ответить
Как говорил Кива, освободители рузкоязычных Уходя нужно все минировать даже унитазы. А на столе бутылку водки с цианистым калием
показать весь комментарий
17.02.2022 22:30 Ответить
Дорого и сложно достать. И палево - запах миндаля. То ли дело метил денатурат - пахнет как надо, действует не сразу - помучается и больший охват, и достать легко. Всему учить надо...
показать весь комментарий
17.02.2022 23:09 Ответить
О! Впізнаю кацапських мародерів! Особливо того гімнюка з теліком.
Це результат розграбування казарми грузинського війська ,2008 рік.
Один з них кричав: " У них всьо йесть.Бері всьо!"Спецназ по унітазам
і матрасам добре попрацював. Ось що значить дірка в голові та в
зручностях на вулиці! Ото і нас чекає якщо розпустимо шмарклі!
показать весь комментарий
18.02.2022 13:05 Ответить
Пропоную "Цензору" змінити комбінацію "В Білорусі, або в росії" на правильні правописні "На росії, та На Білорусі"
показать весь комментарий
17.02.2022 22:16 Ответить
а також привести у відповідність з академічним словником А. Кримського назву протиборчої сторони

Яна Супоровська@YanaSuporovska



До речі, Леся Українка в листах весь час писала "кацапи". Хто я така, щоб не цитувати геніальну землячку?

показать весь комментарий
17.02.2022 22:20 Ответить
Згоден з Вами на 100%
показать весь комментарий
17.02.2022 22:24 Ответить
На Московії і на Біломосковії ...
показать весь комментарий
17.02.2022 22:24 Ответить
Первые небоевые потери РФ

В 8 км от границы Гомельской области (участок трассы между Добрушем и российской Злынкой) сегодня произошло (https://t.me/flagshtok/6999) лобовое столкновение военного КамАЗа с фурой.
Пострадали три военных грузовых автомобиля МО РФ (один из пострадавших автомобилей зарегистрирован в Чукотском автономном округе - 6,7 тыс. километров от Беларуси и имеет уникальный самодельный комуфляж). Авто сопровождения с кодом Московской области.
Двоих военных в тяжёлом состояние отправили в больницу.
Информация об этом и фото с места ДТП появились в ВКонтакте в группе Тревожный Брянск. https://t.me/charter97_org/62169 https://t.me/charter97_org/62169

показать весь комментарий
17.02.2022 22:18 Ответить
Там грузовичек валяется на обочине, а рядом плакат -Выкинул мусор на обочину - ты чмо.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:22 Ответить
Слава партизанам Вейшнории!
показать весь комментарий
17.02.2022 22:26 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 22:50 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1493970145840095235 16 февр.



Лавров: Россия может принять закон о санкциях против лиц, связанных с Лондоном.
Неужели мы сами введём санкции против Абрамовича, Усманова, Шувалова, Брилёва, сыновей Пескова и Якунина и сотен других чиновников, депутатов Госдумы и олигархов, у которых в Лондоне семьи и деньги?
показать весь комментарий
17.02.2022 22:19 Ответить
ну вон ,там байден сказал,что экстренно в Вашингтон возвращается.
наверное помогать ускорять процесс
показать весь комментарий
17.02.2022 22:20 Ответить
головне ,щоб не заблукали як завжди ...
показать весь комментарий
17.02.2022 22:20 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1494402716415799302 14 мин



Зеленский: Нужен документ между ведущими государствами, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины.

Владимсаныч, такой документ существует. Он называется North Atlantic Treaty. Чтобы его подписать, надо строить не дороги за откаты, а армию.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:21 Ответить
Есть же прекрасный Будапештский меморандум.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:23 Ответить
і не горить же, падло ершaте, від стиду і не соромиться...
показать весь комментарий
17.02.2022 22:22 Ответить
Музразрядка - https://youtu.be/tRrCLdn8Xp0 I'm In Love With My Car
показать весь комментарий
17.02.2022 22:41 Ответить
Зараз на flightradar24:
показать весь комментарий
17.02.2022 22:24 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 22:24 Ответить
В основном - вдоль северной границы.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:55 Ответить
Ага, верим. Шли в казарму и зашли по пути в Украину шмальнули по детсому саду и школе
показать весь комментарий
17.02.2022 22:26 Ответить
Ничего, подучатся немного, и снова... Образование у них - бесплатное и лучшее в мире

показать весь комментарий
17.02.2022 22:28 Ответить
ага
верим тибе писькофф !
рыбы высоко летають
птицы глубоко плавають,
а на заборе слово МЕЛ написано не х#ем...
показать весь комментарий
17.02.2022 22:29 Ответить
Может полезных санкций, шоб придать ускорение?
показать весь комментарий
17.02.2022 22:29 Ответить
"але для цього потрібен час, і екскаватори" - додав Пєсков.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:51 Ответить
Ну, мля... Казахский тренаж забыли?Шо, опять дядюшку СИ от дел отрывать ? От трибун ? И в течение 12-ти часов все загрузиться, отвалит и разгрузиться.
показать весь комментарий
17.02.2022 22:55 Ответить
пэсков снова врёт, оно врёт всегда, и пэсков - должен в Гааге идти с ****** как соучастник военных преступлений против человечества..
показать весь комментарий
17.02.2022 23:00 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2022 23:01 Ответить
для цього потрібна петелька зі сталевого дроту 0,025мм і верба... ідеальне повернення в нікуди ))
показать весь комментарий
17.02.2022 23:13 Ответить
В переводе: Мы еще не все стянули к границам, нужно время
показать весь комментарий
17.02.2022 23:14 Ответить
Ну раз письков сказав, всі йоршики унітазів аплодують
показать весь комментарий
17.02.2022 23:32 Ответить
письков опять пистит !!!
показать весь комментарий
17.02.2022 23:35 Ответить
як дихає!
показать весь комментарий
18.02.2022 09:41 Ответить
серйозно? а чому цього ніхто не бачить?
показать весь комментарий
17.02.2022 23:41 Ответить
Ты кому врешь, *** усатый?
показать весь комментарий
17.02.2022 23:42 Ответить
Які чесні очі у бандита Пєскова! Чесніші напевно тільки у українського бомжа Арахамії...
показать весь комментарий
18.02.2022 11:58 Ответить
"Песков это отставной козы барабанщик!"
Цитата слов Евгения Кисельова на вчерашнем гордоновском шоу. Поржал))
показать весь комментарий
18.02.2022 13:28 Ответить
 
 