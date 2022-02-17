Россия возвращает войска в места дислокации после военных учений, но для этого надо время, - Песков
Для возвращения русских войск в места постоянной дислокации требуется время, это невозможно сделать за один день. О размещении российских войск в Беларуси "речь не идет".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российское государственное информационное агентство ТАСС.
Песков заявил, что о размещении российских войск на территории Беларуси после завершения совместных белорусско-российских учений пока "речь не идет". Он также сообщил, что возвращение военных в места постоянной дислокации не может состояться за один день и будет занимать какое-то время.
В российском министерстве обороны, между тем, сообщили о выводе эшелона военной техники с территории оккупированного Россией Крыма после завершения учений.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Когда Пентагон или МО Британии скажут, что войска отошли, тогда и поверим
От шоб вас всех, на обратной дороге вши заели, москали ***...чи.
но - справедливый...
Це результат розграбування казарми грузинського війська ,2008 рік.
Один з них кричав: " У них всьо йесть.Бері всьо!"Спецназ по унітазам
і матрасам добре попрацював. Ось що значить дірка в голові та в
зручностях на вулиці! Ото і нас чекає якщо розпустимо шмарклі!
Яна Супоровська@YanaSuporovska
До речі, Леся Українка в листах весь час писала "кацапи". Хто я така, щоб не цитувати геніальну землячку?
В 8 км от границы Гомельской области (участок трассы между Добрушем и российской Злынкой) сегодня произошло (https://t.me/flagshtok/6999) лобовое столкновение военного КамАЗа с фурой.
Пострадали три военных грузовых автомобиля МО РФ (один из пострадавших автомобилей зарегистрирован в Чукотском автономном округе - 6,7 тыс. километров от Беларуси и имеет уникальный самодельный комуфляж). Авто сопровождения с кодом Московской области.
Двоих военных в тяжёлом состояние отправили в больницу.
Информация об этом и фото с места ДТП появились в ВКонтакте в группе Тревожный Брянск. https://t.me/charter97_org/62169 https://t.me/charter97_org/62169
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1493970145840095235 16 февр.
Лавров: Россия может принять закон о санкциях против лиц, связанных с Лондоном.
Неужели мы сами введём санкции против Абрамовича, Усманова, Шувалова, Брилёва, сыновей Пескова и Якунина и сотен других чиновников, депутатов Госдумы и олигархов, у которых в Лондоне семьи и деньги?
наверное помогать ускорять процесс
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1494402716415799302 14 мин
Зеленский: Нужен документ между ведущими государствами, где были бы зафиксированы гарантии безопасности Украины.
Владимсаныч, такой документ существует. Он называется North Atlantic Treaty. Чтобы его подписать, надо строить не дороги за откаты, а армию.
верим тибе писькофф !
рыбы высоко летають
птицы глубоко плавають,
а на заборе слово МЕЛ написано не х#ем...
Цитата слов Евгения Кисельова на вчерашнем гордоновском шоу. Поржал))