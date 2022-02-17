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Обращение Госдумы РФ о признании "Л/ДНР" повторяет сценарий по Грузии в 2008 году, - Украина в Совбезе ООН

Обращение Госдумы РФ о признании

Признание Российской Федерацией так называемых "ЛДНР" равнозначно выходу Москвы из Минских соглашений. Слабая реакция ООН по аналогичным действиям РФ в 2008 году привела к оккупации части территории Грузии.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Совбезе ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Постпред напомнил, что два дня назад Государственная Дума России обратилась к президенту РФ с просьбой признать "народными республиками" оккупированные части Донецкой и Луганской областей Украины. "Это решение противоречит обязательствам, взятым на себя Россией как стороной, подписавшей Минские соглашения", - подчеркнул Кислица.

Такой шаг нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, в продвижении которого Украина и ее партнеры активно участвуют, добавил постпред. При этом, по его словам, такой шаг не будет иметь никаких юридических последствий.

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"России не удастся замаскировать российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей как "независимые образования" или свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе", - сказал представитель Украины

Если президент России одобрит постановление Госдумы, "это будет иметь гораздо более широкие, разрушительные последствия для международного порядка, основанного на правилах и архитектуре глобальной безопасности", подчеркнул Кислица. У России есть выбор, заметил он, "встать на путь деэскалации и дипломатического диалога или опробовать решительный консолидированный ответ международного сообщества".

Он напомнил, что такая же схема была реализована в 2008 году, когда обращение Государственной думы к президенту России "о необходимости признания Республики Южная Осетия и Республики Абхазия" предшествовало соответствующему президентскому указу. Именно тогда "мягкая и слабая реакция ООН" привела к оккупации части территории Грузии, отметил постпред Украины.

Автор: 

Грузия (4499) россия (95441) Совбез ООН (1106) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+9
Мордор постійно повторює власні злочини. Все що він зараз робить та буде робити - то вже колись було.
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17.02.2022 22:32
+8
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1494348442168180743 4 ч



...Той незручний момент, коли посольство США говорить, що дитячий садочок обстріляла росія, а наш президент каже, що це "якісь проросійські сили".

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17.02.2022 22:35
+3
ваш президент может говорить что угодно. он недееспособен
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17.02.2022 22:36
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Мордор постійно повторює власні злочини. Все що він зараз робить та буде робити - то вже колись було.
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17.02.2022 22:32 Ответить
оон бестолковая говорильня. только выборный орган может иметь полномочия, а до всемирного правительства нам еще лет 500
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17.02.2022 22:33 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1494348442168180743 4 ч



...Той незручний момент, коли посольство США говорить, що дитячий садочок обстріляла росія, а наш президент каже, що це "якісь проросійські сили".

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17.02.2022 22:35 Ответить
ваш президент может говорить что угодно. он недееспособен
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17.02.2022 22:36 Ответить
**********, нам очень интересно твое мнение. Оставайся на линии
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18.02.2022 06:20 Ответить
посмотрите на Грузию и на Обхазию( абизяны агрохимии родина кстати со всеми вытекающими оттуда повадками швондера) - страна, стремящаяся в НАТО (даже при иванишвили совке) и говенная совковая территория.... отпустите шахтеров в безбрежное плавание по просторам Сомали
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17.02.2022 22:41 Ответить
Тогда же сработало, почему же и да......
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18.02.2022 00:31 Ответить
У предсказаний очень часто - непредсказуемый финал..(с)
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18.02.2022 00:50 Ответить
то байден прийшов та як дав путину!
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html Цена на нефть в Европе подскочила выше $100
17 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html

Пока рынок фьючерсов на нефть набирается сил, чтобы, может быть, двинуться к отметке 100 долларов за баррель, реальные поставки физического сырья в Европе уже идут по трехзначным ценам.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5.html#more-153981 Читать далее
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18.02.2022 03:48 Ответить
+сев.поток 2
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18.02.2022 03:50 Ответить
Утихомирят пуйла, разберутся с нефтью. Им щас не до этого
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18.02.2022 06:21 Ответить
 
 