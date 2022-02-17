Обращение Госдумы РФ о признании "Л/ДНР" повторяет сценарий по Грузии в 2008 году, - Украина в Совбезе ООН

Признание Российской Федерацией так называемых "ЛДНР" равнозначно выходу Москвы из Минских соглашений. Слабая реакция ООН по аналогичным действиям РФ в 2008 году привела к оккупации части территории Грузии.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Совбезе ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Постпред напомнил, что два дня назад Государственная Дума России обратилась к президенту РФ с просьбой признать "народными республиками" оккупированные части Донецкой и Луганской областей Украины. "Это решение противоречит обязательствам, взятым на себя Россией как стороной, подписавшей Минские соглашения", - подчеркнул Кислица.

Такой шаг нанесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, в продвижении которого Украина и ее партнеры активно участвуют, добавил постпред. При этом, по его словам, такой шаг не будет иметь никаких юридических последствий.

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"России не удастся замаскировать российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей как "независимые образования" или свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе", - сказал представитель Украины

Если президент России одобрит постановление Госдумы, "это будет иметь гораздо более широкие, разрушительные последствия для международного порядка, основанного на правилах и архитектуре глобальной безопасности", подчеркнул Кислица. У России есть выбор, заметил он, "встать на путь деэскалации и дипломатического диалога или опробовать решительный консолидированный ответ международного сообщества".

Он напомнил, что такая же схема была реализована в 2008 году, когда обращение Государственной думы к президенту России "о необходимости признания Республики Южная Осетия и Республики Абхазия" предшествовало соответствующему президентскому указу. Именно тогда "мягкая и слабая реакция ООН" привела к оккупации части территории Грузии, отметил постпред Украины.