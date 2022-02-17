Полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации на Донбассе, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что не видит на сегодняшний день признаков того, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 30 октября прошлого года мы начали получать информацию от разведсообщества о тех процессах, которые есть на сегодняшний день. Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, но тем не менее, большинство информации подтверждалось, мы делали соответствующие шаги и не сидели сложа руки", – сказал секретарь СНБО.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны – мы такого не видим. Что мы сегодня видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно, но сегодня это была дерзкая и массированная провокация", – рассказал Данилов.

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"Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, для того чтобы нас обвинить, что якобы мы причастны к тому, что они хотели, чтобы развернулось на нашей территории", - сказал Данилов. "Мы должны быть сдержанными, не вестись ни на какие провокации", - добавил чиновник.

Данилов добавил, что у СНБО и на уровне президента есть прекрасное понимание состояния армии. "Она абсолютно готова, мотивирована, она понимает, что ей нужно делать", – сказал он.

Также, по словам секретаря СНБО, "Украина получила переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, будет охлаждать пыл России вести полномасштабную войну".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина ставить вопрос о правомочии гарантий Будапештского меморандума, Данилов ответил, что "в случае, если их предоставят Украине, то будет хорошо, если нет, то Украина имеет куда лучшие гарантии как армия, общество и национальное сопротивление".

"Будапештским меморандумом нужно было начинать заниматься в 2014 году... Можем ли мы к нему вернуться? Должны ли мы?... Там стоят подписи президентов, премьер-министров больших стран. Будут ли они отказываться от них – я не могу сказать, потому что у меня такого ответа нет", - добавил секретарь СНБО.