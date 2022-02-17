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Новости Агрессия России против Украины Война
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Полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации на Донбассе, - Данилов

Полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации на Донбассе, - Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что не видит на сегодняшний день признаков того, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом чиновник сказал в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 30 октября прошлого года мы начали получать информацию от разведсообщества о тех процессах, которые есть на сегодняшний день. Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, но тем не менее, большинство информации подтверждалось, мы делали соответствующие шаги и не сидели сложа руки", – сказал секретарь СНБО.

"Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны – мы такого не видим. Что мы сегодня видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно, но сегодня это была дерзкая и массированная провокация", – рассказал Данилов.

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"Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, для того чтобы нас обвинить, что якобы мы причастны к тому, что они хотели, чтобы развернулось на нашей территории", - сказал Данилов. "Мы должны быть сдержанными, не вестись ни на какие провокации", - добавил чиновник.

Данилов добавил, что у СНБО и на уровне президента есть прекрасное понимание состояния армии. "Она абсолютно готова, мотивирована, она понимает, что ей нужно делать", – сказал он.

Также, по словам секретаря СНБО, "Украина получила переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, будет охлаждать пыл России вести полномасштабную войну".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина ставить вопрос о правомочии гарантий Будапештского меморандума, Данилов ответил, что "в случае, если их предоставят Украине, то будет хорошо, если нет, то Украина имеет куда лучшие гарантии как армия, общество и национальное сопротивление".

"Будапештским меморандумом нужно было начинать заниматься в 2014 году... Можем ли мы к нему вернуться? Должны ли мы?... Там стоят подписи президентов, премьер-министров больших стран. Будут ли они отказываться от них – я не могу сказать, потому что у меня такого ответа нет", - добавил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066)


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Топ комментарии
+15
47 артобстрілів за день це в зелених провокаціею зветься?
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17.02.2022 22:41
+10
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1494311161453588480 6 ч



Зеленский постоянно пишет, что он готов к встрече с Путиным в "КАКОМ УГОДНО ФОРМАТЕ". У меня одной в голове всплывает сауна и Вова перед высокопоставленными зрителями, завернутыми в мягкие простыни?
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17.02.2022 22:42
+9
и этот сдулся. называйте уже вещи своими именами. когда в тебя прилетает арт снаряд, это война, а не провокация
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17.02.2022 22:39
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и этот сдулся. называйте уже вещи своими именами. когда в тебя прилетает арт снаряд, это война, а не провокация
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17.02.2022 22:39 Ответить
зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ ! Он пособник путлера !
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17.02.2022 23:02 Ответить
47 артобстрілів за день це в зелених провокаціею зветься?
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17.02.2022 22:41 Ответить
Це колись у 1941 був довбень, який "не піддавався" на "провокації".
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17.02.2022 22:53 Ответить
маємо другого довбня після 1941 року
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17.02.2022 23:18 Ответить
Это точно. Того кто решил напасть, формула не вестись на провокации остановить не сможет. Он и спровацирует и сам ответит. Так поступали и Сталин и Гитлер. Путин тоже хочет стать в этот ряд.
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17.02.2022 23:28 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1494311161453588480 6 ч



Зеленский постоянно пишет, что он готов к встрече с Путиным в "КАКОМ УГОДНО ФОРМАТЕ". У меня одной в голове всплывает сауна и Вова перед высокопоставленными зрителями, завернутыми в мягкие простыни?
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17.02.2022 22:42 Ответить
У цього облизня мати досі в Луганську..так що він, як заручник зараз..виходить.
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17.02.2022 22:42 Ответить
Повномасштабна військова не спостерігається, але масштабна хакерська атака почалася 15 лютого, та й підготовка до подальшого вторгнення триває.
А вперто виказувати альтернативне бачення - це підігравання ворогу. Західні розвідки послідовно викривають плани Кремля, а союзники тим часом постачають нам зброю. Треба дякувати, а не нести маячню.
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17.02.2022 22:47 Ответить
Это не маячня , а пособничествоТЕРРОРИСТАМ - УБИЙЦЕ ПУТЛЕРУ ! Просто МРАЗИ ПОДОНК
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17.02.2022 23:08 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.02.2022 22:48 Ответить
после зимы наступит весна
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17.02.2022 22:52 Ответить
будемо вивішувати зелення на просушку?
смереки вже ридають так зачекались...
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17.02.2022 23:02 Ответить
Как же ты, ветеринар, можешь её наблюдать если обучен под хвосты коровам заглядывать?
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17.02.2022 22:53 Ответить
Какой поп🐲🤡 , таков - приход ! Данилов ,Арахламидия , д'ерьмак ……………
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17.02.2022 23:10 Ответить
Господи, які ж це кон...чєні зелені клоуни!
Це війна, данілОВ.... ВІЙНА 8 РОКІВ !!!
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17.02.2022 23:00 Ответить
у него 8 классов и ветеринарное училище
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17.02.2022 23:39 Ответить
Данилов как там ДОЗ ? уже весь в росийский асфальт закатали!!!
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17.02.2022 23:18 Ответить
капец !!! кацаповояки по всей границе выстраиваются в боевой порядок для наступления а эти зеленые диверсанты убаюкивают Нас !!! ох и твари !!! нужно говорить людям ПРАВДУ в такой тяжелой ситуации а не на писте ездть и успокаивать - мол ситуация под контролем.. не бзидите !!!
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17.02.2022 23:41 Ответить
А когда уже будет наступление?Ты же знаешь правду!У вас в Ольгино вам уже сообщили
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18.02.2022 00:39 Ответить
***.. как вы утомили Шаловливые Пушистики Лоханок !!
давай сербай вонючую лоханку шо калмык дыню и не отвлекайся на пистиж !!
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18.02.2022 00:46 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky·2 чУ военного преступника Пу в войне с Украиной два союзника : Гестапо {ФСБ, вагнеровцы, кадыровцы,) и ВКС. Армия на карательную войну не пойдёт.
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17.02.2022 23:42 Ответить
Всех паникеров ,что сдесь пишут,на фронт!!!Конечно кроме ольгинских .Ольгинские пишут с РФ.
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18.02.2022 00:40 Ответить
слушайте своих, Данилов прав
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18.02.2022 08:27 Ответить
Джо, подари этому дураку "Рей-Бен", какие ты подарил плешивому!
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18.02.2022 09:42 Ответить
 
 