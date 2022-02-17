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Новости Война
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По состоянию на 22:00 зафиксировано 50 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - пресс-центр ОС

По состоянию на 22:00 зафиксировано 50 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - пресс-центр ОС

По состоянию на 22 часа текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 50 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, 39 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

НОВОТОШКОВСКОВСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

ВОДЯНОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов

ТРУДОВСКОЕ – из минометов калибра 82 мм.

СТАРОГНАТОВКУ – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе: бьют из танков в районе села Троицкое, - Бутусов

ЮЖНОЕ и МАЙОРСК – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из противотанковых ракетных комплексов.

ЛУГАНСКОЕ и СТАРЫЙ АЙДАР – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте также: По состоянию на 19:00 зафиксировано 47 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - прессцентр ОС

ТРОИЦКОЕ – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

ПОПАСНУЮ – из станковых противотанковых гранатометов.

ЗАЙЦЕВО - из автоматических станковых гранатометов.

НОВОЗВАНОВКУ – из артиллерии калибра 152 мм.

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

ПЕСКИ - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

ГОЛЬМОВСКИЙ и МАЙОРСК – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

ХРЯЩЕВКУ и СИЗОЕ - из артиллерии калибра 122 мм.

АВДИЕВКУ, ШУМЫ, МАЙСКОЕ, НЕВЕЛЬСКОЕ, ДОНЕЦКИЙ, ОПЫТНОЕ и ГРАНИТНОЕ  - из минометов калибра 120 мм.

ШИРОКИНО – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Когда у кацапов начнется жопа,а она точно начнется,желаю вам ,тварям, что бы вас поддержало во всем мире столько же людей,сколько на вашей помойке вышли поддержать Украину.
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17.02.2022 22:59
+3
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17.02.2022 22:52
+1
Фото зели с котиком. Мало?
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18.02.2022 00:07
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статисти)))
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17.02.2022 22:50 Ответить
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17.02.2022 22:52 Ответить
для татар, Крым это Украина?
как бы после деоккупации Крыма - татары при поддержке турции не аннексировали снова Крым.. уже сейчас надо отменить автономный статус Крыма, и сделать его просто крымской многонациональной областью Украины..

сейчас не совсем до Крыма, но этот вопрос станет уже в 2023..
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17.02.2022 23:37 Ответить
Когда у кацапов начнется жопа,а она точно начнется,желаю вам ,тварям, что бы вас поддержало во всем мире столько же людей,сколько на вашей помойке вышли поддержать Украину.
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17.02.2022 22:59 Ответить
Відповідь яка?!
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17.02.2022 23:17 Ответить
Фото зели с котиком. Мало?
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18.02.2022 00:07 Ответить
УВАЖАЕМЫЕ УКРАИНЦЫ! В 2016 ГОДУ ПУТИНСКИЕ АГРЕССОРЫ БОМБИЛИ БОЛЬНИЦЫ В АЛЕППО И СУПЕРМАРКЕТЫ ДАБЫ ЛИШИТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ ПРОДУКТОВ! ЭТО СРАВНИМО С ХОЛОКОСТОМ! В СИРИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ИДЛИБ КОТОРУЮ УТЮЖИЛИ С 2015 ПО 2021 ГОДЫ МИЛЫЕ ВКС РФ НИКОГДА НЕ БЫЛО НИКАКОГО ИГИЛ! МОЖЕТ ТОЛЬКО МАЛЫЕ ОТРЯДЫ ЧЕРТЕЙ ИГИЛОВЦНВ БЫЛИ ТАМ! ТАМ БЫЛИ УМЕРЕННЫЕ ПОВСТАНЦЫ И МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ СИРИИ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ УСТАВА ООН!! ОСТАНОВИМ ПУТИНСКУЮ МАШИНУ! МОИ КОЛЛЕГИ КОММУНИСТЫ РАССКАЗЫВАЯ БАЙКИ О ''ПОВТАНЦАХ ШАХТЕРАХ'' И ''ТРАКТОРИСТАХ'' НЕ ПРАВЫ! ЭТИ ШАХТЕРЫ И ТРАКТОРИСТЫ НАЧАЛИ ИНОГДА ПОКЛОНЯТЬСЯ САМОМУ ГИТЛЕРУ! ПРИМЕР СКИНХЕДЫ! ДОЧЬ КОТОРУЮ ЗАБИЛИ СКИНХЕДЫ НА ГЛАЗАХ ЕЕ ОТЦА ЦЕПЯМИ ЗА ЕЕ СМУГЛОЕ ТЕЛО И ЗА ЕЕ СКУЛЫ ПРИМЕР ЭТИХ ''ШАХТЕРОВ И ТРАКТОРИСТОВ''!
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18.02.2022 00:48 Ответить
Ну и что, армия не будет защищать своих? Будете считать потери?
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18.02.2022 07:20 Ответить
 
 