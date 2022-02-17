Мы не планируем никаких наступательных операций, но в оккупированном Донецке готовят эвакуацию населения, - заявление Залужного

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выступил с официальным заявлением относительно информации об эвакуации населения на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления обнародован в официальном фейсбуке главнокомандующего.

В заявлении отмечается: "По поступающей из ОРДО информации в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.

Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер.

Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.

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Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

В заявлении подчеркивается: "По состоянию на 19 часов текущих суток со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник совершил прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры. Используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины.

Грубые нарушения минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля".