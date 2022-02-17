Мы не планируем никаких наступательных операций, но в оккупированном Донецке готовят эвакуацию населения, - заявление Залужного
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выступил с официальным заявлением относительно информации об эвакуации населения на оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления обнародован в официальном фейсбуке главнокомандующего.
В заявлении отмечается: "По поступающей из ОРДО информации в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.
Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер.
Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.
Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.
Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.
В заявлении подчеркивается: "По состоянию на 19 часов текущих суток со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник совершил прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры. Используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины.
Грубые нарушения минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля".
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Помним, как попы прятали боевиков и оружие в Святогорской лавре.
А мир сейчас как под микроскопом всё видит шо тут делается в Украине, так шо кто куда стреляет и вообще что делает они знают первее, чем в Киеве и мацкве.
кацапня довбила цілий день по Україні і кацапня сама собі готуе евакуацію і ось оно те про що казав Блінкен - кацпровокація.
а дурко фото з котикамі постить...
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Лучше чтобы далеко и навсегда...меньше будет работы для очищеного сбу
Кремляндії це не допоможе зберегтись від знищення як державі з імперськими амбіціями.
Процес кастрації Кремля почався
Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
Ху@ ло перед смертью разбушевался😠
пздц, це ж якими тупорилими треба бути, щоб в це вірити !? Кацапи вони таки...
.....
Вмикай же мозок , хоч трішки . .
Не нужен стал "проект ЛДНР" по следующим причинам:
- НАТО в Украине нет (и в ближайшем будущем не будет, этой своей цели Кремль добился, будем справедливы и отдадим им должное)
- траффик метамфетаминов из ЛДНР прекращен. Попытка восстановления траффика наркоты из ЛДНР путем наступления российских танковых армий предотвращена предупреждением руководства Украины, что ударят по Стиролу и тогда по железной дороге Горловка-Мариуполь подштанцы будут уголь из ахметовских копанок возить, а не метамфетамины. Оно надо, уложить столько кадровых 200-х ради угля Ахметова?
- содержать ЛДНР Кремль больше не может, эта черная дыра жрет денег, как не в себя. Печатный станок в РФ с февраля остановлен из-за угрозы гиперинфляции (они помнят, как устроили гиперинфляцию в 90-х, чтобы обесценить сбережения населения, скупить все активы за бесценок и списать номенклатуру ЦК КПСС, а сейчас гиперинфляция спишет в утиль уже номенклатуру РФ, а оно им не надо). Именно из-за того, что в февраля в ЛДНР перестали поступать денежные транши, там начались взрывы, обстрелы и прочие "игрища" обдроченчев: это они так денег просят. Причем ситуация в ЛНР "намного более"(С) хуже, чем в ДНР
Итак, проект ЛДНР идет на списание.
Вопрос: что делать Кремлю с Пушилиным и Пасечником?
Утилизировать?
Как то неловко, ведь это верные служивые люди.
Может, наградить и заменить Пасечником мэра Москвы Собянина, а Пушилиным - мэра Питера Беглова?
Чем не вариант?
P.S. Об острой нехватке денежных средств в РФ из-за выключения денежного станка говорит и тот факт, что за последний месяц "трудовые" мигранты в РФ:
- убили (забили до смерти) продавщицу продмага в Подмосковье
- избили до сотрясения мозга и перелома ноги мать с дочерью в Е-бурге
- избили семью в Обнинске (это где ядерный реактор)
И потому Патрушев, глава Совбеза (!) РФ, селекторное совещание с уралькими губерами поводит, мигрантскую проблему будут решать.
Напомню, что саксаульных мигрантов в РФ только официальных одиннадцать миллионов (!) душ, а сколько неофициальных даже Аллах не знает, и что характерно - все мигранты жарть хотят, а деньги закончились, оттого и события с убийствами и избиениями. То ли еще будет.
И это, как говорится, не может не вселять надежду в то, что в РФ власти скоро будут очень заняты, только не сказочными бИндерами в кисельвизоре, а саксаульными аллах-бабаховцами в реале.
А можна посилання на першоджерело?
https://www.politforums.net/foreign/1644732290.html#1644752677
А тот факт, что производство метамфетанимов является "побочным" производства коксохима, настолько широко известен, что ищете в Гугле сами.
Или Вы думаете, что Пушилин устроил для мировой прессы официальный пресс-релиз и перерезал красную ленточку на официальном открытии линии производства метамфетаминов Стирола?
https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&img_num=0 https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&im...
МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе на территории Донецкой Народной Республики и эскалации конфликта.
Так, сегодня, 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода «Стирол» в г.Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь.
На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы Республики."
https://www.politforums.net/ukraine/1645187364.html#1645187507
(текст выделен мной)
Для того, чтобы проследить химичский процесс производства метамфетаминов требуются:
- базовые знания школьной химии
- Википедия
- номеклатура химических продуктов Стирола и коксохима Донбасса
Я Вам подскажу: из возможных реацкий (их несколько), выберите ту, в которой используется аммиак.
Глубокие связи у Пасечника с уроженцами города Стаханов, что в ЛНР.
Самым видным государственным деятелем в ЛНР из Стаханов был Болотов.
Помер, правда, скоропостижно в Москве, испил кофейку - и откинулся, "инфарк микарда, от такой рубец" (С)
Посмотрела на градообразующие предприятия Стаханова, ибо экономика, как известно, основа политики.
Среди градообразующих предприятий указано коксохимическое производство, одно из крупнейших в Европе, правда, в 90-е обанкроченное Это они зря, это они обмишулились, потому что "Перед началом первой мировой войны здесь был построен бензольный цех, вырабатывавший 200 - 280 тонн сырого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB бензола в месяц.
В совейское время
"Завод производил литейный кокс, термоантрацит и каменноугольную смолу." (Википедия)
А каменноугольная смола, то есть бензол - это и есть основной компонент метамфетаминов, по методу Лейкарта:
"Основным прекурсором, применяющимся в таких синтезах, является
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон (также известный под названиями
3,4-МДП-2-П, 3,4-метилендиоксифенилацетон, пиперонилметилкетон, или
ПМК). 3,4-МДП-2-П - это прекурсор, имеющийся в продаже и находящийся
под международным контролем.
МДМА также можно синтезировать из сафрола (3,4-метилендиоксиаллилбензола), непосредственно или через изосафрол, получаемый изомеризацией
сафрола. Сам сафрол имеется в продаже или его можно экстрагировать из масла сассафраса или других содержащих большое количество сафрола эфирных
масел или частей растений. Еще одним возможным прекурсором для синтеза
3,4-МДП-2-П является пиперонал (гелиотропин, 3,4-метилендиоксибензальдегид) - химикат, широко применяющийся в промышленности.
Самым прямым методом синтеза МДМА является восстановительное
аминирование 3,4-МДП-2-П метиламином и газообразным водородом над
платиновым катализатором (каталитическое восстановление с использованием металла). Синтез также можно обеспечить путем восстановления растворенным металлом с использованием амальгамы алюминия (алюминиевой
фольги и хлорида ртути) или восстановления гидридом металла с использованием цианборогидрида натрия (см. рис. V).
Заменяя метиламин этиламином, можно получить МДЭ; использование
газообразного аммиака п"
https://www.unodc.org/documents/scientific/Recommended_methods_for_the_identification_and_analysis_of_Amphetamine_Methamphetamine_in_SM-R.pdf
Лохи педальные, кто же такое предприятие банкротит?
Разве что конкуренты из соседской респблики Пушилина, дружественной, но столь отличной от ЛНР по нацианальной самоидентификации.
Откуда взялись вот эти вот предсказания Блумберг, CNN и Reuters о "РФ нападет на Украину 16 февраля"?
У новостных агентств есть кроты в Генштабе МО РФ?
Нет, кротов нету.
Просто Блумберг и прочие CNN знают, когда из РФ в ЛДНР траншы денежные должны были прийти...
По-друге, Донецьк окупований вже 7 років, а чому евакуацію вирішили розпочати саме зараз?