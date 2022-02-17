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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не планируем никаких наступательных операций, но в оккупированном Донецке готовят эвакуацию населения, - заявление Залужного

Мы не планируем никаких наступательных операций, но в оккупированном Донецке готовят эвакуацию населения, - заявление Залужного

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный выступил с официальным заявлением относительно информации об эвакуации населения на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления обнародован в официальном фейсбуке главнокомандующего.

В заявлении отмечается: "По поступающей из ОРДО информации в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.

Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер.

Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.

Смотрите также: Активно отслеживаем возможные провокации со стороны РФ и ОРДЛО – Залужный. ВИДЕО

Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.

В заявлении подчеркивается: "По состоянию на 19 часов текущих суток со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник совершил прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры. Используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины.

Грубые нарушения минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого – заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля".

Автор: 

эвакуация (2069) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+26
Какое }{уйло гуманное. Из Донецка эвакуируют, а в Москве их просто взрывали с домами.
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17.02.2022 22:53
+25
Значить будуть бомбити...це ж москалі.
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17.02.2022 22:53
+23
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17.02.2022 22:54
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Значить будуть бомбити...це ж москалі.
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17.02.2022 22:53 Ответить
Угроза может быть из монастырей и лавр московских попов. Много монахов с военной выправкой и охранные структуры из так называемых козаков. Там - гадюшники ФСБ и ГРУ.
Помним, как попы прятали боевиков и оружие в Святогорской лавре.
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17.02.2022 23:37 Ответить
Какое }{уйло гуманное. Из Донецка эвакуируют, а в Москве их просто взрывали с домами.
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17.02.2022 22:53 Ответить
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17.02.2022 22:55 Ответить
Эвакуируют в москву, чтобы потом ещё раз взорвать в домах под снос.
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18.02.2022 01:02 Ответить
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17.02.2022 22:54 Ответить
Орда, тільки 21 століття! Їх гнати потрібно мінімум за Урал!
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17.02.2022 22:58 Ответить
за Уралом уже китайчатина
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17.02.2022 23:03 Ответить
то нехай в горах сидять
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17.02.2022 23:27 Ответить
ну то китайці їх і зїдять, "запеченими"
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18.02.2022 08:38 Ответить
Портрет , прагнуть хочет заклика на подпись)))) Тут я лично рад еще и эгоизму зелика который кривится на того кто подписал из-за личной неприязни)))) бздят.... если получат мясорубку сразу - обосрутся- на 3 мировую не пойдет.... все толстосумы из рашки в Европе прозреют.... тут настроения плохие- боятся за свою жизнь. завалят своиже а свалят на нациков. шато Бордо куршавель
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18.02.2022 01:31 Ответить
Будут кацапы даунбасовцев в фарш превращать для казус белли
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17.02.2022 22:56 Ответить
они ж кричали Расея Расея Расеяя, чо хотели то и получили
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17.02.2022 23:44 Ответить
100% у них уже де Юре паспорта эрэфи
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18.02.2022 01:32 Ответить
Будуть сєпари місити донєцк...
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17.02.2022 23:01 Ответить
Ну так он это и заслужил, как шо пусть месят, сами же призвали к себе Мордор придурки дамбасские. Вот терь и получается шо не мала баба клокоту - купила порося...
А мир сейчас как под микроскопом всё видит шо тут делается в Украине, так шо кто куда стреляет и вообще что делает они знают первее, чем в Киеве и мацкве.
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17.02.2022 23:07 Ответить
аби агенти кремля не розкачували лодку, різними фейковими демонстраціями, фейковими новинами і т.п. то і не було б таких дурнів... вони готувались до цього дуже давно, як мінімум з 2004 року, коли був "Ющенко - ТАК"
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17.02.2022 23:29 Ответить
А потім буде помста українським ахресорам за зруйновані міста ордили
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18.02.2022 04:59 Ответить
Та нехай евакуюють разом з орками, за поребрик.
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17.02.2022 23:02 Ответить
так это же прекрасно-освобождайте город
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17.02.2022 23:05 Ответить
Очі, дайте йому очі, або хоч куди поглянути
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17.02.2022 23:06 Ответить
Мав на увазі нелоха
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17.02.2022 23:07 Ответить
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17.02.2022 23:06 Ответить
Так може вже треба планувати наступальну операцію?
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17.02.2022 23:11 Ответить
мо і планують, хто нам скаже
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17.02.2022 23:30 Ответить
тільки зелені генерали не планують звільняти українську землю ! скільки можно ховатись за мінськими домовленостями , кацапи підтерлись ними тисячу разів ?
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17.02.2022 23:13 Ответить
от це і зветься провокаціею.
кацапня довбила цілий день по Україні і кацапня сама собі готуе евакуацію і ось оно те про що казав Блінкен - кацпровокація.
а дурко фото з котикамі постить...
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17.02.2022 23:15 Ответить
але в окупованому Донецьку готують евакуацію населення...

========
Лучше чтобы далеко и навсегда...меньше будет работы для очищеного сбу
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17.02.2022 23:17 Ответить
Те у кого паспорта РФ в первую очередь. Остальные пусть завидуют и скорее давай получать! Вот бы было здорово это. Если же блефуют этим---а это скорее, то возможно будут провокации и сильнее чем сегодня. Народ нужен тем утыркам как щит. Если ума хватит народу наконец там---пусть разбегаются если могут и есть куда.
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17.02.2022 23:17 Ответить
во будет то радости эвакуируемым. красоту сибирей и крайних северов скоро своими глазами увидят с их знаменитыми морозами и скульптурами из говна ))
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17.02.2022 23:19 Ответить
на окупованій території Росія може вчиняти любі військові злочини та геноцид якщо їм буде так потрібно,бо це вже доказано історією.
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17.02.2022 23:26 Ответить
"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв'язку із можливим загостренням. Джерело:
Кремляндії це не допоможе зберегтись від знищення як державі з імперськими амбіціями.
Процес кастрації Кремля почався
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17.02.2022 23:29 Ответить
Ваші б слова.....
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18.02.2022 00:26 Ответить
Я так думаю, що сьогоднішнім обстрілом мирняка кацапи намагалися спровокувати нас на вогонь у відповідь, під прикриттям якого підірвати пару будинків чи зупинку, повну своїх же людей і піти в наступ для "засчіти рускаязичних"
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17.02.2022 23:32 Ответить
Zoren Facktus@zorenfaktus

Як було при ПП?
Є такий обсріл - на 2 тижні закривають ВСІ КПВВ.
Якщо хоч десь є якесь хвилювання - же на тиждень.
Через місяць, коли вольним рюзьке людям стає ***** шо жрать, а в магазинах кінчаються продукти - якось постріли зникають.
Але то треба мать яйко
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17.02.2022 23:45 Ответить
А куди їх евакують, в мацкву? Ото радість для мєстного насєлєнія , панаєдуть
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17.02.2022 23:36 Ответить
куда их эвакуировать?)..туда братву от попандопуло кавказского подогнали, грабить до исподнего будут...
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17.02.2022 23:55 Ответить
Если бы у Осла были мозги , патриотом оно точно не станет не когда , но просто если бы оно умело думать , то сей час ему надо объединиться с Педро , ради Украины и создать коалицию с ЕС и Голосом и назначить его премьером , но увы у власти мы имеем тупорылого имбецила наркомана , который умеет только нюхать и воровать.
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17.02.2022 23:55 Ответить
Рассейское быдло - это раковая опухоль на земле , от которой страдает весь цивилизованный мир !

Ху@ ло перед смертью разбушевался😠
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17.02.2022 23:59 Ответить
Україна чекала, коли рф стягне на кордон 150 к. військових, щоб почати наступ на Донбасі...
пздц, це ж якими тупорилими треба бути, щоб в це вірити !? Кацапи вони таки...
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18.02.2022 00:35 Ответить
...а коли Росія піде в наступ , будуть бомбити...?……
.....
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18.02.2022 00:47 Ответить
навряд чи, але ми цього не дiзнаемось - ракетнi удари вiдключать ЛЕП, i-нет, тощо...
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18.02.2022 03:46 Ответить
Так это же хорошо. Как эвакуируют мирняк из Донецка, можно все ровнять с землей.
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18.02.2022 01:31 Ответить
Как может нести ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях Российская Федерация если это украинская территория? Были же уже инциденты на этих территориях когда ответственность на Россию взвалить так и не получилось?
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18.02.2022 04:26 Ответить
Якщо я ввалюсь до тебе в дім ( на твою територію ) і влаштую там погром , хто буде в цьому винуватим , ти чи я . ?
Вмикай же мозок , хоч трішки . .
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18.02.2022 05:25 Ответить
Вы имеете в виду Турцию на Северном Кипре или Идлибе? Мир двуличен нынче - сейчас истина это то что выгодно мне, и никакие принципы не работают. Работает лишь принцип силы.
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18.02.2022 05:33 Ответить
Жирік ще коли казав що їм необхідно декілька мільйонів за Урал.Цих і потягнуть,хто хитрожопий поховається почнуть шукати снарядами,чухнуть аж в тундру,тільки ще й за свій рахунок.
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18.02.2022 05:27 Ответить
"Проект ЛДНР" больше не нужен и потому его требуется закрыть.
Не нужен стал "проект ЛДНР" по следующим причинам:
- НАТО в Украине нет (и в ближайшем будущем не будет, этой своей цели Кремль добился, будем справедливы и отдадим им должное)
- траффик метамфетаминов из ЛДНР прекращен. Попытка восстановления траффика наркоты из ЛДНР путем наступления российских танковых армий предотвращена предупреждением руководства Украины, что ударят по Стиролу и тогда по железной дороге Горловка-Мариуполь подштанцы будут уголь из ахметовских копанок возить, а не метамфетамины. Оно надо, уложить столько кадровых 200-х ради угля Ахметова?
- содержать ЛДНР Кремль больше не может, эта черная дыра жрет денег, как не в себя. Печатный станок в РФ с февраля остановлен из-за угрозы гиперинфляции (они помнят, как устроили гиперинфляцию в 90-х, чтобы обесценить сбережения населения, скупить все активы за бесценок и списать номенклатуру ЦК КПСС, а сейчас гиперинфляция спишет в утиль уже номенклатуру РФ, а оно им не надо). Именно из-за того, что в февраля в ЛДНР перестали поступать денежные транши, там начались взрывы, обстрелы и прочие "игрища" обдроченчев: это они так денег просят. Причем ситуация в ЛНР "намного более"(С) хуже, чем в ДНР

Итак, проект ЛДНР идет на списание.
Вопрос: что делать Кремлю с Пушилиным и Пасечником?
Утилизировать?
Как то неловко, ведь это верные служивые люди.
Может, наградить и заменить Пасечником мэра Москвы Собянина, а Пушилиным - мэра Питера Беглова?
Чем не вариант?

P.S. Об острой нехватке денежных средств в РФ из-за выключения денежного станка говорит и тот факт, что за последний месяц "трудовые" мигранты в РФ:
- убили (забили до смерти) продавщицу продмага в Подмосковье
- избили до сотрясения мозга и перелома ноги мать с дочерью в Е-бурге
- избили семью в Обнинске (это где ядерный реактор)

И потому Патрушев, глава Совбеза (!) РФ, селекторное совещание с уралькими губерами поводит, мигрантскую проблему будут решать.
Напомню, что саксаульных мигрантов в РФ только официальных одиннадцать миллионов (!) душ, а сколько неофициальных даже Аллах не знает, и что характерно - все мигранты жарть хотят, а деньги закончились, оттого и события с убийствами и избиениями. То ли еще будет.
И это, как говорится, не может не вселять надежду в то, что в РФ власти скоро будут очень заняты, только не сказочными бИндерами в кисельвизоре, а саксаульными аллах-бабаховцами в реале.
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18.02.2022 06:31 Ответить
Якось занадто все просто з транзитом наркоти зі Стиролу....
А можна посилання на першоджерело?
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18.02.2022 08:11 Ответить
Вот сообщение, в котором открытым текстом сказано, что сделают с Украиной, если ВСУ ударит по Стиролу.
https://www.politforums.net/foreign/1644732290.html#1644752677

А тот факт, что производство метамфетанимов является "побочным" производства коксохима, настолько широко известен, что ищете в Гугле сами.

Или Вы думаете, что Пушилин устроил для мировой прессы официальный пресс-релиз и перерезал красную ленточку на официальном открытии линии производства метамфетаминов Стирола?
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18.02.2022 14:40 Ответить
Самые последние новости по теме:

https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&img_num=0 https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&im...

МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе на территории Донецкой Народной Республики и эскалации конфликта.

Так, сегодня, 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода «Стирол» в г.Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь.

На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы Республики."
https://www.politforums.net/ukraine/1645187364.html#1645187507

(текст выделен мной)

Для того, чтобы проследить химичский процесс производства метамфетаминов требуются:
- базовые знания школьной химии
- Википедия
- номеклатура химических продуктов Стирола и коксохима Донбасса
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18.02.2022 15:06 Ответить
Девушка, политика это не ваша сильная сторона...
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19.02.2022 03:57 Ответить
Бабушка, расскажите про химические реакции, которые используются при производстве метамфетаминов?
Я Вам подскажу: из возможных реацкий (их несколько), выберите ту, в которой используется аммиак.
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19.02.2022 05:13 Ответить
Вы и в науке слабы... вот уверен с приготовлением борща у вас проблем быть не должно... внученька.
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19.02.2022 06:26 Ответить
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19.02.2022 05:14 Ответить
На Саакашвили в молодости чем-то похож... когда он ширялся и домашним порно видеосъемками промышлял.
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19.02.2022 06:29 Ответить
И с борщом у меня прекрасно, и книга есть, ищите на Amazon, я пишу под своим именем.
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19.02.2022 07:24 Ответить
Верю, но про борщ вы написали в ответ про Саакашвили... про борщ смотрите выше
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19.02.2022 20:20 Ответить
Решила почитать о Пасечнике (понимаю, что вошь, но не все же о веких людях читать, можно и о насекомых).
Глубокие связи у Пасечника с уроженцами города Стаханов, что в ЛНР.
Самым видным государственным деятелем в ЛНР из Стаханов был Болотов.
Помер, правда, скоропостижно в Москве, испил кофейку - и откинулся, "инфарк микарда, от такой рубец" (С)

Посмотрела на градообразующие предприятия Стаханова, ибо экономика, как известно, основа политики.
Среди градообразующих предприятий указано коксохимическое производство, одно из крупнейших в Европе, правда, в 90-е обанкроченное Это они зря, это они обмишулились, потому что "Перед началом первой мировой войны здесь был построен бензольный цех, вырабатывавший 200 - 280 тонн сырого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB бензола в месяц.
В совейское время
"Завод производил литейный кокс, термоантрацит и каменноугольную смолу." (Википедия)

А каменноугольная смола, то есть бензол - это и есть основной компонент метамфетаминов, по методу Лейкарта:
"Основным прекурсором, применяющимся в таких синтезах, является
3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон (также известный под названиями
3,4-МДП-2-П, 3,4-метилендиоксифенилацетон, пиперонилметилкетон, или
ПМК). 3,4-МДП-2-П - это прекурсор, имеющийся в продаже и находящийся
под международным контролем.
МДМА также можно синтезировать из сафрола (3,4-метилендиоксиаллилбензола), непосредственно или через изосафрол, получаемый изомеризацией
сафрола. Сам сафрол имеется в продаже или его можно экстрагировать из масла сассафраса или других содержащих большое количество сафрола эфирных
масел или частей растений. Еще одним возможным прекурсором для синтеза
3,4-МДП-2-П является пиперонал (гелиотропин, 3,4-метилендиоксибензальдегид) - химикат, широко применяющийся в промышленности.
Самым прямым методом синтеза МДМА является восстановительное
аминирование 3,4-МДП-2-П метиламином и газообразным водородом над
платиновым катализатором (каталитическое восстановление с использованием металла). Синтез также можно обеспечить путем восстановления растворенным металлом с использованием амальгамы алюминия (алюминиевой
фольги и хлорида ртути) или восстановления гидридом металла с использованием цианборогидрида натрия (см. рис. V).
Заменяя метиламин этиламином, можно получить МДЭ; использование
газообразного аммиака п"
https://www.unodc.org/documents/scientific/Recommended_methods_for_the_identification_and_analysis_of_Amphetamine_Methamphetamine_in_SM-R.pdf

Лохи педальные, кто же такое предприятие банкротит?
Разве что конкуренты из соседской респблики Пушилина, дружественной, но столь отличной от ЛНР по нацианальной самоидентификации.
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19.02.2022 07:40 Ответить
Забыла добавить, извините.
Откуда взялись вот эти вот предсказания Блумберг, CNN и Reuters о "РФ нападет на Украину 16 февраля"?
У новостных агентств есть кроты в Генштабе МО РФ?
Нет, кротов нету.
Просто Блумберг и прочие CNN знают, когда из РФ в ЛДНР траншы денежные должны были прийти...
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18.02.2022 06:47 Ответить
Ну и правильно, кстати, решили эвакуировать. Люди могут пострадать. А обстрелы идут с обеих сторон.
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18.02.2022 08:38 Ответить
По-перше, зараз Україна обстрілів не веде.
По-друге, Донецьк окупований вже 7 років, а чому евакуацію вирішили розпочати саме зараз?
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18.02.2022 09:33 Ответить
А ты уверен, что не ведут ответный огонь? Так во всех сообщениях пишут, что наши воины дали достойный ответ окупантам. Думаешь достойный ответ в чем заключается? Отвечают наши и обстрелы идут в две стороны. Обострение. Людей эвакуировали правильно. Из нашей Станицы тоже неплохо бы эвакуировать. Зачем людей под обстрелами оставлять.
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18.02.2022 14:22 Ответить
Да взорвите пару разрушенных домов (зафиксируйте) на нашей территории....и дайте достойную ответку.....сами они не отстанут.
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18.02.2022 11:57 Ответить
Это называется провокация. А это плохо.
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18.02.2022 14:24 Ответить
так война же..... гибридная.))
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18.02.2022 14:32 Ответить
 
 