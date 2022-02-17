Обстановка такая же напряженная, как и все 8 лет войны. Паниковать не надо, - советник главы ОП Беззубенко

Государство сохранит стабильность при любом сценарии, Украина выйдет из этого очередного обострения гораздо сильнее.

Об этом пишет в фейсбуке внештатный советник главы Офиса президента Николай Беззубенко, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что обстановка на фронте сейчас – такая же напряженная, как и все 8 лет войны.

"Паника возникает не только от заведомо преувеличенных, но и от недостаточно конструктивных новостей. Нехватка обнадеживающей информации тоже порождает панику. Думаю, власть должна в такой момент быть максимально честной с обществом в оценке всех рисков и наших мер по предотвращению угрозы", - пишет Беззубенко.

Советник главы ОП отмечает, что все структуры безопасности и обороны мобилизуют новые ресурсы и возможности, отрабатывают боевые задания. А государство сохранит стабильность при любом сценарии.

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"Поэтому когда мы говорим: "Не надо паники", - это не просто слова, за этим действительно стоит огромный труд сотен тысяч наших граждан, которые несут службу, работа сотен тысяч волонтеров, добровольцев, резервистов. Уверен, что Украина выйдет из этого очередного обострения гораздо сильнее", - пишет он.

"Люди должны знать, что руководство государства делает все возможное для предупреждения войны и обеспечения мира в нашей стране!" – подытожил Беззубенко.