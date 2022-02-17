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Новости Война
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Обстановка такая же напряженная, как и все 8 лет войны. Паниковать не надо, - советник главы ОП Беззубенко

Обстановка такая же напряженная, как и все 8 лет войны. Паниковать не надо, - советник главы ОП Беззубенко

Государство сохранит стабильность при любом сценарии, Украина выйдет из этого очередного обострения гораздо сильнее.

Об этом пишет в фейсбуке внештатный советник главы Офиса президента Николай Беззубенко, передает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что обстановка на фронте сейчас – такая же напряженная, как и все 8 лет войны.

"Паника возникает не только от заведомо преувеличенных, но и от недостаточно конструктивных новостей. Нехватка обнадеживающей информации тоже порождает панику. Думаю, власть должна в такой момент быть максимально честной с обществом в оценке всех рисков и наших мер по предотвращению угрозы", - пишет Беззубенко.

Советник главы ОП отмечает, что все структуры безопасности и обороны мобилизуют новые ресурсы и возможности, отрабатывают боевые задания. А государство сохранит стабильность при любом сценарии.

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"Поэтому когда мы говорим: "Не надо паники", - это не просто слова, за этим действительно стоит огромный труд сотен тысяч наших граждан, которые несут службу, работа сотен тысяч волонтеров, добровольцев, резервистов. Уверен, что Украина выйдет из этого очередного обострения гораздо сильнее", - пишет он.

"Люди должны знать, что руководство государства делает все возможное для предупреждения войны и обеспечения мира в нашей стране!" – подытожил Беззубенко.

Автор: 

паника (45) Офис Президента (1796) Беззубенко Николай (1)


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Топ комментарии
+10
Позаштатний. Радник. Голови офису. Президента.

Это даже не пятое колесо от телеги. Но тоже о чем то рассуждает. Оно нам надо?!
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17.02.2022 23:06
+9
Пора усіх цих радників, вішати на гілляки, як і самого!

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17.02.2022 23:25
+7
А это кто такой успокаитель???
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17.02.2022 22:58
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оу охфис вавия подал голос а где видосик бидоси
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17.02.2022 22:55 Ответить
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента, екс-керівник першого управління ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ Микола Беззубенко може мати вплив на керівників щонайменше шести митниць та бути причетним до пов'язаних з ними корупційних схем. Про це пише https://delo.ua/economy/kak-vnestatnyi-sovetnik-glavy-op-andreya-ermaka-otstraivaet-sxemy-na-tamozne-389974/ Delo , передає УНН.

цей знається на обороні Держави...

я не панікер, але з такою кротівнею-корупцівнею бездарних рукожопів Україна пропаде.
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18.02.2022 01:06 Ответить
краще було б зубатий))
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17.02.2022 22:55 Ответить
А это кто такой успокаитель???
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17.02.2022 22:58 Ответить
Особа Приближенная к Императору
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18.02.2022 00:02 Ответить
ось тут про цього схематоза:

https://www.unn.com.ua/uk/news/1956184-zmi-rozpovili-yak-radnik-yermaka-bezzubenko-zbuduvav-skhemi-na-mitnitsi
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18.02.2022 01:08 Ответить
"Паніка виникає не лише від свідомо перебільшених, а й від недостатньо конструктивних новин."

То давайте позитивні новини, не розганяйте паніку. Найбільші панікери - це зелені та їх лохторат.
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17.02.2022 22:59 Ответить
Ну який "радник" з беззубенка?!
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18.02.2022 05:36 Ответить
хай краще розкаже нащо приймають рішення про дистанційне голосування!? опзж та інші будуть голосувать з Європи, куди побігли при загрозі....
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18.02.2022 09:49 Ответить
Сегодняшние заявления Зеленского это чистая истерика. Также как и у кучи властных прихлебателей. Так что какой пример вы подаете, так и реагируют.
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17.02.2022 23:02 Ответить
А шо це за дядя ??
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17.02.2022 23:04 Ответить
Николай Беззубенко - бывший начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ. В 2020 году покинул службу и начал заниматься бизнесом. Но юрист по специальности не до конца разорвал связи с государством и сейчас исполняет обязанности внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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18.02.2022 00:08 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1956184-zmi-rozpovili-yak-radnik-yermaka-bezzubenko-zbuduvav-skhemi-na-mitnitsi
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18.02.2022 01:09 Ответить
Позаштатний. Радник. Голови офису. Президента.

Это даже не пятое колесо от телеги. Но тоже о чем то рассуждает. Оно нам надо?!
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17.02.2022 23:06 Ответить
О така акула, руснi в дупу.
https://fr24.com/XCCRM/2ad9a688
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17.02.2022 23:06 Ответить
Ащо каже прибиральниця Офісу,баба Галя ?
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17.02.2022 23:07 Ответить
откуда они знают какая обстановка была все эти 8 лет?
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17.02.2022 23:08 Ответить
👏👏👏👏👏
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18.02.2022 05:15 Ответить
глядя на верховного найвеличнішого главнокамандующего запаникует даже Сфинкс.
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17.02.2022 23:10 Ответить
Пора усіх цих радників, вішати на гілляки, як і самого!

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17.02.2022 23:25 Ответить
на жаль той голод витравив в українців їхнє днк, перетворивши їх в "какая разница"
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18.02.2022 09:51 Ответить
випускайте вжеагромавпу.
нехай вже копитом по грудях себе вдарить і щось гугукне по своему,
по зеленому....
ох і не прав був Дарвін, не всі мавпи дорозвивалися,
переодяглися тільки і хвости в штаніни поховали.
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17.02.2022 23:32 Ответить
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17.02.2022 23:40 Ответить
той шо зліва друґий - це той коґо я мав на увазі
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17.02.2022 23:45 Ответить
забагато арахамій
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18.02.2022 02:10 Ответить
Не хочеться в це вірити, невже ця людина є радником ОП. Жах, хто нами керує.
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17.02.2022 23:34 Ответить
Рэкетир Беззубенко подал голос? https://youtu.be/M5FGv-8zRdg Каких отбросов собрал вокруг себя Зеленский))
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17.02.2022 23:42 Ответить
В ОПГ Зеленского без судимости не попадешь.
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18.02.2022 08:32 Ответить
Це той хто миє шампура після шашликів.
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17.02.2022 23:48 Ответить
без'яйченко
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17.02.2022 23:48 Ответить
после того как забыли купить уголь и соляру для военных - я вам верю
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18.02.2022 00:07 Ответить
Уголь они не забыли, уголь нынче очень дорог, и потому они уголь за валюту за рубеж загнали.
Дефицит солярки же имеет место быть повсюду в мире, потому как мировых производителей два: Рф и Китай, и они на настоящий момент союзники.
Захотят - постявят солярку, не захотят - не поставят.
Но чтобы этого не предусмотреть - это надо быть не просто придурками.
Это надо быть иностранными агентами, то есть по-просту предателями.
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18.02.2022 01:59 Ответить
"Обстановка такая же напряженная, как и все 8 лет войны. Паниковать не надо, - советник главы ОП Беззубенко" Источник: Нет. что Вы.
Обстановка настолько хорошая в Украине и денег так много в казне, что можно продолжать ковидобеситься.
Жду, что Ляшко локдауны введет, а Педалик запретит Силам Теробороны принимать в свои ряды без 3-го бустера.

Продолжайте ковидобесие, вбейте остатки экономики Украины в пыль, помогите, подонки на Банковой, подонки в Минздраве Украины сдать страну соседям.

На крайний случай будете жить, как в Мельбурне Австралия, городе - мировом рекордсмене по локдаунам.
В Мельбурне уже закрылись физиотерапевты, к которым ходил мой муж.
Сегодня узнали, что мозалистка (podiatrist - это высшее образование в Австралии, между прочим), больше не работает. Она нам еще в декабре прошлого года жаловалась, что пациентов у нее больше нет. Вероятно, уехала на родину, в Японию (Мики - японка), из нашей мельбурнской клоаки что ей здесь делать без работы?
Следующие на закрытие - врачи общего профиля и оптометристы.

Давай, Ляшко.
Давайте, Банковая.
Вбейте экономику Украины в пыль, подонки, как это сделали в Австралии.
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18.02.2022 01:56 Ответить
Ладно ОПГ послухали, а що говорить про обстановку представник банди Наріка ?
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18.02.2022 08:30 Ответить
а що з трухіним?!
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18.02.2022 09:52 Ответить
Я поражалась что есть должность глава АП...... но нет, есть ещё советник))))
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18.02.2022 10:29 Ответить
 
 