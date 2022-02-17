Обстановка такая же напряженная, как и все 8 лет войны. Паниковать не надо, - советник главы ОП Беззубенко
Государство сохранит стабильность при любом сценарии, Украина выйдет из этого очередного обострения гораздо сильнее.
Об этом пишет в фейсбуке внештатный советник главы Офиса президента Николай Беззубенко, передает Цензор.НЕТ.
Он заверил, что обстановка на фронте сейчас – такая же напряженная, как и все 8 лет войны.
"Паника возникает не только от заведомо преувеличенных, но и от недостаточно конструктивных новостей. Нехватка обнадеживающей информации тоже порождает панику. Думаю, власть должна в такой момент быть максимально честной с обществом в оценке всех рисков и наших мер по предотвращению угрозы", - пишет Беззубенко.
Советник главы ОП отмечает, что все структуры безопасности и обороны мобилизуют новые ресурсы и возможности, отрабатывают боевые задания. А государство сохранит стабильность при любом сценарии.
"Поэтому когда мы говорим: "Не надо паники", - это не просто слова, за этим действительно стоит огромный труд сотен тысяч наших граждан, которые несут службу, работа сотен тысяч волонтеров, добровольцев, резервистов. Уверен, что Украина выйдет из этого очередного обострения гораздо сильнее", - пишет он.
"Люди должны знать, что руководство государства делает все возможное для предупреждения войны и обеспечения мира в нашей стране!" – подытожил Беззубенко.
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цей знається на обороні Держави...
я не панікер, але з такою кротівнею-корупцівнею бездарних рукожопів Україна пропаде.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1956184-zmi-rozpovili-yak-radnik-yermaka-bezzubenko-zbuduvav-skhemi-na-mitnitsi
То давайте позитивні новини, не розганяйте паніку. Найбільші панікери - це зелені та їх лохторат.
Это даже не пятое колесо от телеги. Но тоже о чем то рассуждает. Оно нам надо?!
https://fr24.com/XCCRM/2ad9a688
нехай вже копитом по грудях себе вдарить і щось гугукне по своему,
по зеленому....
ох і не прав був Дарвін, не всі мавпи дорозвивалися,
переодяглися тільки і хвости в штаніни поховали.
Дефицит солярки же имеет место быть повсюду в мире, потому как мировых производителей два: Рф и Китай, и они на настоящий момент союзники.
Захотят - постявят солярку, не захотят - не поставят.
Но чтобы этого не предусмотреть - это надо быть не просто придурками.
Это надо быть иностранными агентами, то есть по-просту предателями.
Обстановка настолько хорошая в Украине и денег так много в казне, что можно продолжать ковидобеситься.
Жду, что Ляшко локдауны введет, а Педалик запретит Силам Теробороны принимать в свои ряды без 3-го бустера.
Продолжайте ковидобесие, вбейте остатки экономики Украины в пыль, помогите, подонки на Банковой, подонки в Минздраве Украины сдать страну соседям.
На крайний случай будете жить, как в Мельбурне Австралия, городе - мировом рекордсмене по локдаунам.
В Мельбурне уже закрылись физиотерапевты, к которым ходил мой муж.
Сегодня узнали, что мозалистка (podiatrist - это высшее образование в Австралии, между прочим), больше не работает. Она нам еще в декабре прошлого года жаловалась, что пациентов у нее больше нет. Вероятно, уехала на родину, в Японию (Мики - японка), из нашей мельбурнской клоаки что ей здесь делать без работы?
Следующие на закрытие - врачи общего профиля и оптометристы.
Давай, Ляшко.
Давайте, Банковая.
Вбейте экономику Украины в пыль, подонки, как это сделали в Австралии.