Понтонный мост, наведенный через Припять на российско-белорусских военных учениях, исчез, - CNN
Мост, который навели через реку Припять в Беларуси во время военных учений русской и белорусской армий, исчез.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Отмечается, что согласно новым спутниковым снимкам, понтонный мост, построенный через реку в Беларуси, менее чем в четырех милях от украинской границы - сняли.
Западная разведка и военные чиновники внимательно отслеживали строительство моста. Пока не ясно, почему его построили и в конце концов демонтировали. Возможно, мост использовался как часть учений.
Также возможно, что развернутые там российские или белорусские силы — силы, которые могут быть использованы для вторжения в Украину с севера — уже переправили все, что было нужно, через реку и больше не нуждаются в этом мосту.
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південніше Припяті, біля українського кордону "образовалась" нова батальонно-тактична група
а пакость они могут придумать какую угодно.но все меньше тех,кто им поверит.
Так і з твоїм ЗРК - сам подумай: навіщо гнать техніку туди де вона може буть захоплена ворогом чи знищена? Заради одного пуску? Це ж тобі не "Шмєль" одноразовий!
Швидше за все його притопили хитрющі в'єтнамці ((
От радиации они теперь большие и жрут всё вплоть до танков.
П.С. Ну это блеф. Рашка может бить только в спину, нихрена они не нападут.
Днем навели мост - вечером разобрали,
Вечером навели мост - ночью разобрали.
Ну, вы поняли.
Трудно ли умеючи.
Не знала.