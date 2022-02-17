Понтонный мост, наведенный через Припять на российско-белорусских военных учениях, исчез, - CNN

Мост, который навели через реку Припять в Беларуси во время военных учений русской и белорусской армий, исчез.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что согласно новым спутниковым снимкам, понтонный мост, построенный через реку в Беларуси, менее чем в четырех милях от украинской границы - сняли.

Западная разведка и военные чиновники внимательно отслеживали строительство моста. Пока не ясно, почему его построили и в конце концов демонтировали. Возможно, мост использовался как часть учений.

Также возможно, что развернутые там российские или белорусские силы — силы, которые могут быть использованы для вторжения в Украину с севера — уже переправили все, что было нужно, через реку и больше не нуждаются в этом мосту.

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