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Новости Агрессия России против Украины Война
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Понтонный мост, наведенный через Припять на российско-белорусских военных учениях, исчез, - CNN

Понтонный мост, наведенный через Припять на российско-белорусских военных учениях, исчез, - CNN

Мост, который навели через реку Припять в Беларуси во время военных учений русской и белорусской армий, исчез.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что согласно новым спутниковым снимкам, понтонный мост, построенный через реку в Беларуси, менее чем в четырех милях от украинской границы - сняли.

Западная разведка и военные чиновники внимательно отслеживали строительство моста. Пока не ясно, почему его построили и в конце концов демонтировали. Возможно, мост использовался как часть учений.

Также возможно, что развернутые там российские или белорусские силы — силы, которые могут быть использованы для вторжения в Украину с севера — уже переправили все, что было нужно, через реку и больше не нуждаются в этом мосту.

Читайте также: Российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины (обновлено). ФОТО

Автор: 

Беларусь (7889) мост (1027) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+28
Пропили мабудь).
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17.02.2022 23:29
+7
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17.02.2022 23:39
+5
Новая секретная модель понтонного моста это. Притопили от аэроразведки спрятали. Потом вдруг раз---и всплыл, танки промчались, ветер поднимая, и опять---опа ча---притопили. А потом всё сначала. Кулибин то был кацап!
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17.02.2022 23:34
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Пропили мабудь).
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17.02.2022 23:29 Ответить
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17.02.2022 23:39 Ответить
дивись стрім Бутусова:
південніше Припяті, біля українського кордону "образовалась" нова батальонно-тактична група
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18.02.2022 00:57 Ответить
"..развернутые там российские или белорусские силы - силы, которые могут быть использованы для вторжения в Украину с севера - уже переправили все, что было нужно, через реку и больше не нуждаются в этом мосту "
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18.02.2022 00:57 Ответить
Так шо можжа сжигать, сбегать некуда.
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18.02.2022 01:38 Ответить
Мені цікаво: Той хто написав - трохи тямить у тактиці і військових операціях? Загнать військове угрупування у "коридор" шириною в 4 км - з одного боку український кордон а з другого - річка з заболоченими берегами і відрізать від лінії забезпечення пальним і ************ - це треба буть "стратигом" типу "казкарів" Куликовської битви які розказували що після переправи для битви князь наказав потопить і спалить човни щоб воїнам відступать не було куди Ліквідацією переправи угрупування позбавляється можливості маневру і потрапляє під можливий удар СРЗВ Завезення купи *********** пального і МТО на передовий плацдарм обмежений територією і перебуваючий в радіусі удару СРЗО - ще дурніше виглядить Ну - напхають його туди А як ним потім розпоряджаться? У них там що - "окремий фронт" відкриваться буде? Адже якщо їх там "затиснуть" і зупинять наступ то вони змушені будуть обороняться то як їм потім перекидать резерви та підкріплення? А напхають туди "купу "в три поверхи" - то буде більша вірогідність що потраплять під вогневий удар А серйозних фортифікаційних споруд для укриття о/с техніки *********** і пального там немає Та й тримать значні запаси без діла там звідки їх взять не можна в потрібний момент - ідіотизм
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18.02.2022 07:13 Ответить
А якщо через міст переправили майже до нашого кордону якусь ракетну пускову установку? І орки лупануть як в 14 по MH-17.
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18.02.2022 08:29 Ответить
такие вещи не ставят на линии соприкосновения.такие ракеты и называются оперативно тактическими,и используются с глубины от 100 до 1500-2000 км.
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18.02.2022 08:38 Ответить
Я маю на увазі що можуть орки лупанутиб а сказати що це "хунта" бесчинствует і "нас там не било".
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18.02.2022 08:46 Ответить
так уже зафиксированно,что были и есть .
а пакость они могут придумать какую угодно.но все меньше тех,кто им поверит.
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18.02.2022 09:10 Ответить
"Казка" про "стрелявших хахлов" була придумана потім - коли вони зрозуміли "в яке гімно вляпалися" - бо до того вони були впевнені що збивають наш літак А на Поліссі в тому районі немає аеродромів тому літать там нікому - хіба-що вертольоти А для них і переносного ЗРК досить - який у надувному човні переправить можна
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18.02.2022 09:38 Ответить
А як ти її потім звідти виводить будеш? Знову міст наплавлять? Заради однієї установки? Для подібних ракет 4 км великої ролі не грають - це тобі не "Тунгуска" чи "Оса"
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18.02.2022 09:33 Ответить
А навіщо виводити? Пускову установку взірвати і втопити в поліському болоті.
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18.02.2022 09:49 Ответить
А ти знаєш СКІЛЬКИ вона коштує? Такого марнотратства навіть американці собі дозволить не можуть! А кацапня - тим більше! Казали хлопці що у них у військах стараються берегти ту техніку що при Союзі випускалася - вона якісніша А те що вже випущене в РФ - "гайками сере"
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18.02.2022 10:00 Ответить
Що це ти так за орків переживаєш? Забув мабуть один з девізів московії: "ми за ценой не постоім"? Я між ними прожив 10 років, то всяке бачив і чув.
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18.02.2022 10:11 Ответить
Я не "преживаю" а "реально дивлюся на ситуацію"
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18.02.2022 10:41 Ответить
Реально орків прорахувати мабуть неможливо. В 80-і в Польщі знайомий прапор з ДШБр розказував ,як при десантуванні пускали в утіль автотехніку. А з вертольтного полку, як те саме робили з бойовими машинами. Десь в 86 році літуни в н.п. Хоцянув влупили по фазенді і загинув польський фермер. Тоді ж біля н.п. Тшебінь взірвався склад ***********. Наша частина в Легніці була біля складу КЕЧ, то бачив як за ніч забрали все скло щоб засклити вікна полякаів. Це так що пригадав ....
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18.02.2022 11:09 Ответить
Я йому "стрижене" а він мені - брите"! Ти розумієш що одне - розбита вантажівка і зовсім інше - знищена доргуща бойова одиниця? А різницю між "розбитою випадково" і "знищеною навмисно" розумієш? За це стаття в КК РФ є! Бойова одиниця може буть знищена лише у випадку загрози потрапляння в руки ворога Чи ти надивився кіна "Гарячий сніг" коли з-за того що машина заглохла іі з мосту скинули (замість того щоб руками з мосту виштовхать на берег і на обочину)
Так і з твоїм ЗРК - сам подумай: навіщо гнать техніку туди де вона може буть захоплена ворогом чи знищена? Заради одного пуску? Це ж тобі не "Шмєль" одноразовий!
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18.02.2022 11:25 Ответить
...агась, угнали й здали в металобрухт
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17.02.2022 23:30 Ответить
Нацгвардійців що розгорнуті біля Київської ГЕС чекає доволі суттєве разове підвищення грошового забезпечення.
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17.02.2022 23:32 Ответить
хвалити Богу, хоч гроші все ж не в асфальт....
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18.02.2022 00:59 Ответить
Припять в Дніпро впадає, міст по течії дійде десь до греблі десь завтра.
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18.02.2022 01:07 Ответить
А був міст?
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17.02.2022 23:32 Ответить
Мост был. Но его разобрали. Надо будет снова соберут.
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17.02.2022 23:34 Ответить
Полетів у вирій. З кінцями.
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17.02.2022 23:35 Ответить
Вчора був. Сьогодні нема. Але може з'явитися знов. Буквально за кілька годин.
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17.02.2022 23:36 Ответить
Вчера его уже не было. Но цензор отстает в новостях на день-два часто.
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17.02.2022 23:39 Ответить
Ну это я образно выразился. Типа того что мост не стационарный, как говорится - сегодня тут, а завтра там.
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17.02.2022 23:54 Ответить
А патаму шо тяжєлєє вади (( он утанул ((
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17.02.2022 23:34 Ответить
Вазможно он аказался лєхче воздуха і єво унєсло парывом вєтра 🌪
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18.02.2022 00:57 Ответить
вьетнамці притоплювали переправи, але кацапи-рукожопи на таке не здатні - скоріш за все зняли і сховали у лісі подалі від нашої Вільхи
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18.02.2022 01:01 Ответить
Ви маєте рацію, можливо навіть не одну..
Швидше за все його притопили хитрющі в'єтнамці ((
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18.02.2022 01:09 Ответить
Новая секретная модель понтонного моста это. Притопили от аэроразведки спрятали. Потом вдруг раз---и всплыл, танки промчались, ветер поднимая, и опять---опа ча---притопили. А потом всё сначала. Кулибин то был кацап!
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17.02.2022 23:34 Ответить
Та пусть. Лишь бы плотины не стали строить---бобры отомстят потом.
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18.02.2022 00:00 Ответить
"литвина" работа)) на свою дачу уволок ))
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17.02.2022 23:35 Ответить
Його там нема, і ніколи не було!
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17.02.2022 23:35 Ответить
Іхтамнєт?
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17.02.2022 23:37 Ответить
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17.02.2022 23:37 Ответить
лохи, не смогли придумать как объяснить его существование, бо для учебных целей он бесполезен, если ты собираешься "типа обороняться"
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17.02.2022 23:38 Ответить
Ну понтонні мости складаються і розкладаються дуже-дуже швидко... На навчаннях відпрацювали і забрали, але ж за потреби можуть знову швидко розкласти...
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17.02.2022 23:38 Ответить
Вот бы еще и ордынское войско щезло, всьо до последнего солдата
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17.02.2022 23:42 Ответить
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17.02.2022 23:42 Ответить
Ну собрать обратно, это несколько часов работы.
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17.02.2022 23:53 Ответить
Магия млять. Ждите этот мост 23 февраля.
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17.02.2022 23:53 Ответить
Може і з кримським так можна)
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17.02.2022 23:55 Ответить
Бобры подсуетились.
От радиации они теперь большие и жрут всё вплоть до танков.
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17.02.2022 23:55 Ответить
Главное чтобы не пытались форсировать, сомы там тоже не менее агрессивные по той же причине что и бобры.
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18.02.2022 01:12 Ответить
" ОН УТОНУЛ..."
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18.02.2022 00:00 Ответить
Распалсся на атомы от радиации.
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18.02.2022 01:42 Ответить
Зараз хламідія розповість нам, що якби не всякі CNN, то ніхто б про цей міст не знав би і він і досі стояв би. Лізуть зі своїми попередженнями, заважають уйлу нападати. Хламідія в шоці.
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18.02.2022 00:05 Ответить
Так міст через Прип'ять, **** неясно? Снорки із Зони Відчуження шастали, от і розібрали на шматки.

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18.02.2022 00:06 Ответить
Многие сегодня так же маски носят.
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18.02.2022 02:11 Ответить
повінь змила.... разом з кацапськими танками...
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18.02.2022 00:44 Ответить
Он утонул
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18.02.2022 00:48 Ответить
Он просто под водой!
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18.02.2022 01:07 Ответить
Беспонтовый мост.
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18.02.2022 01:13 Ответить
Бєспонтовийнаномост одним словом
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18.02.2022 01:20 Ответить
Безмостовый понт.
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18.02.2022 02:12 Ответить
Так и будет. Будут подвозить запасы крови, запасы бурятов, отводить, опять подвозить. Они ж с Америкой воюют, но нападая на Украину.
П.С. Ну это блеф. Рашка может бить только в спину, нихрена они не нападут.
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18.02.2022 05:59 Ответить
Он картонный был. То декорация мосфильма.
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18.02.2022 06:02 Ответить
А может это были учения именно по установке и снятию мобильного понтонного моста?
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18.02.2022 06:11 Ответить
А может репетиция.
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18.02.2022 06:35 Ответить
Какая неожиданность. Понтонный мост исчез.
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18.02.2022 06:14 Ответить
Утром навели мост - днем разобрали.
Днем навели мост - вечером разобрали,
Вечером навели мост - ночью разобрали.

Ну, вы поняли.
Трудно ли умеючи.
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18.02.2022 06:42 Ответить
И проверяющий с секундомером. Классика жанра, на учениях.
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18.02.2022 07:03 Ответить
Правда?
Не знала.
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18.02.2022 07:54 Ответить
Можливо готують теракт на Чорноюильській АЕС і по цьому мосту перекинули все необхідне для цього.
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18.02.2022 09:25 Ответить
Сожгли мост, чтоб не возвращаться.
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18.02.2022 10:27 Ответить
 
 