В результате вечернего обстрела в Станице Луганской пострадали 3 жилых дома и перебит газопровод, - ГСЧС
В результате вечернего обстрела Станицы Луганской со стороны российских оккупантов пострадали 3 жилых дома, в 2 местах перебит газопровод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСНС.
По состоянию на 23 часа 17 февраля, по факту получения сообщений о возникших пожарах в пгт Станица Луганская два отделения очередного караула ГСЧС выезжали по следующим адресам:
- улица Магистральная - в результате обстрела разрушены перекрытия здания, выбиты стекла в 8 окнах. Пострадавших нет.
- улица Магистральная - в результате обстрела разрушены перекрытия и покрытия, частично разрушен фронтон здания, выбиты стекла в 8 окнах. В результате того, что перебит газопровод, было возгорание кровли на площади 4 м.кв. Пострадавших нет.
- улица Бузковая - возле нежилого дома перебит газопровод, идет утечка газа (без горения), напротив этого дома в результате обстрела поврежден фасад и выбиты стекла в 3 окнах. Пострадавших нет.
- улица Магистральная и Ватутина - информация о пожаре не подтвердилась.
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