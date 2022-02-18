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Новости Война
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В результате вечернего обстрела в Станице Луганской пострадали 3 жилых дома и перебит газопровод, - ГСЧС

В результате вечернего обстрела Станицы Луганской со стороны российских оккупантов пострадали 3 жилых дома, в 2 местах перебит газопровод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСНС.

В результате вечернего обстрела в Станице Луганской пострадали 3 жилых дома и перебит газопровод, - ГСЧС 01

По состоянию на 23 часа 17 февраля, по факту получения сообщений о возникших пожарах в пгт Станица Луганская два отделения очередного караула ГСЧС выезжали по следующим адресам:

  • улица Магистральная - в результате обстрела разрушены перекрытия здания, выбиты стекла в 8 окнах. Пострадавших нет.
  • улица Магистральная - в результате обстрела разрушены перекрытия и покрытия, частично разрушен фронтон здания, выбиты стекла в 8 окнах. В результате того, что перебит газопровод, было возгорание кровли на площади 4 м.кв. Пострадавших нет.
  • улица Бузковая - возле нежилого дома перебит газопровод, идет утечка газа (без горения), напротив этого дома в результате обстрела поврежден фасад и выбиты стекла в 3 окнах. Пострадавших нет.
  • улица Магистральная и Ватутина - информация о пожаре не подтвердилась.

Также читайте: Попадание из тяжелого оружия в жилой дом произошло в Станице Луганской вечером 17 февраля, - Цаплиенко

Автор: 

обстрел (27036) ГСЧС (4958) операция Объединенных сил (6766) Станица Луганская (189)


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И КАК ВСЕГДА ЗЕЛЕНЬКО НАСЦ#Л CЕБЕ ВРОТ ! ХОТЯ ЧТО ОНО МОЖЕТ СКАЗАТЬ...
ОНО ЖЕ И ДАЛЬШЕ ХОЧЕТ ЗАГЛЯНУТЬ ПУЙЛУ В ГЛАЗ...
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18.02.2022 00:57 Ответить
А какое там количество населения? Возможно есть смысл эвакуировать?
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18.02.2022 08:33 Ответить
На фотографии нежилой дом.
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18.02.2022 09:16 Ответить
На вчорашньому відео він горів
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18.02.2022 09:34 Ответить
 
 