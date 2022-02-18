Семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в оккупированном Крыму по законам России, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семья народного депутата Украины от ОПЗЖ Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала свое недвижимое имущество в оккупированном Крыму по законам Российской Федерации, признав таким образом юрисдикцию Кремля на украинском полуострове. Речь идет о имении и большом земельном участке в поселке Симеиз на южном берегу Крыма. Кроме того, семья Шуфричей покупала недвижимость здесь и после аннексии, удостоверяя эти соглашения только по российским законам. Сам Шуфрич подтвердил, что у его семьи недвижимость на оккупированном полуострове, и заявил, что украинское законодательство позволяет оформлять имущество в Крыму по российским законам, хотя это не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Шуфрич, Крым, признание законов РФ?" программы "Схемы" (проект Радио Свобода на телеканале UA: Первый).

Журналисты выяснили, что незадолго до аннексии семья Шуфрича приобрела у Виктора Медведчука недостроенную виллу площадью 4500 квадратных метров на берегу моря по соседству с его имением в поселке Симеиз. Эта территория, которая раньше отошла в частные руки под предлогом строительства профилактория для спортсменов "Динамо-Киев", а затем оказалась в распоряжении Виктора Медведчука, имеет свой собственный, приватизированный пляж, – вопреки украинскому законодательству, говорится в расследовании.

В результате сделки купли-продажи этот объект был оформлен как собственность украинской компании "Авто бизнес групп", основанной отцом Шуфрича и его помощником. В украинском реестре недвижимого имущества это еще собственность украинской фирмы.

Объект еще не достроен, но владельцы его не забросили – в 2021 году здесь появилась охрана и табличка с надписью "частная собственность".

Схемы выяснили, что в российском реестре недвижимости это имение и несколько земельных участков под ним с 2019 года числятся как собственность российской компании "Эстейт холдинг групп", зарегистрированной в Москве. Учредители этой фирмы те же – отец депутата Нестора Шуфрича – Иван и помощник депутата Виктор Сидорук.

Журналисты обратили внимание, что оформление крымской недвижимости на российскую фирму состоялось не открыто, а через схему, которую сложно проследить.

В частности, украинская "Авто бизнес групп" стала основательницей российской "Эстейт холдинг групп" и как долю в уставный капитал внесла упомянутую крымскую недвижимость. На это указывает и тот факт, что в этот период капитал "Эстейт холдинг групп" резко увеличился до нескольких сотен миллионов рублей. После этого российские органы власти внесли запись о праве собственности российской фирмы Шуфричей на эту недвижимость в государственные реестры Российской Федерации.

"Схемы" также выяснили, что семья народного депутата не только оформила по российским законам свою недвижимость, имевшую до аннексии. Но и расширяла свои владения уже после аннексии Крыма – приобретя по российским законам здесь еще больше имущества, а именно – еще больше земли вокруг недостроенного имения.

В 2017 году бывший депутат Симеизского поселкового совета Тимур Шемшединов, также в статусе соучредителя "Эстейт холдинг групп", внес на ее баланс двухэтажный летний домик и два земельных участка у пляжа – суммарной площадью в 25 соток – и за несколько месяцев вышел из состава учредителей компании. В конце концов, в конечных бенефициарах фирмы остались только отец (через украинскую компанию. – Ред.) и помощник народного депутата Украины Нестора Шуфрича. После чего российские органы власти тоже внесли запись о праве собственности российской фирмы Шуфричей и на эту крымскую землю в государственные реестры Российской Федерации.

При этом в украинском кадастре это до сих пор земля предыдущего владельца. Это означает, что соглашение не заверили в Украине и не провели по украинским законам – для Украины такие договоренности не легитимны, говорится в расследовании "Схем".

В комментарии журналистам Нестор Шуфрич подтвердил, что его семья владеет недвижимостью в Крыму, но о ее регистрации в юрисдикции РФ общаться не захотел.

В то же время депутат заявил, что оформление имущества в Крыму по российским нормам "разрешено украинскими законами".

"Это разрешено украинским законом. И это нормально. Вы не знаете? В 2019 году было принято 2 специальных закона, которые позволили ради защиты имущественных прав наших граждан в АРК, временно действовать по тем правилам, которые были установлены российской стороной", – заявил Шуфрич в комментарии журналисту "Схем".

Правоведы и официальные представители профильных органов государственной власти, с которыми поговорили журналисты, опровергли, что такие законы когда-либо принимались в Украине.

"Мне неизвестно, о каких законах может идти речь и какие конкретно законы, принятые в 2019 году – тем более. Мы не признаем деятельность так называемых органов власти, которые РФ в нарушение украинского законодательства и норм международного права создала на этих территориях, и мы не признаем какие-либо акты, решения и документы, которые эти так называемые органы оккупационные продуцируют, выносят, или какими меняют определенные правоотношения на этой оккупированной территории", – сообщила первая заместительница постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова.

Помощник нардепа Виктор Сидорук не хотел комментировать сделки. Он отметил, что по этому вопросу с журналистами свяжутся его юристы. Также "Схемы" передали просьбу о комментарии Тимуру Шемшединову. Ответа до публикации не получили.