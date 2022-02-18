Террористы "ЛНР" приняли предварительное решение о массовых обстрелах позиций ВСУ ночью 18 февраля, - Аваков

Российские оккупанты, находящиеся в Луганской области, предварительно решили вести массовые обстрелы позиций украинских военнослужащих ночью 18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У меня сейчас данные нашей разведки есть. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во 2-м армейском корпусе, это, как россияне называют, "армия ЛНР". Там предварительно принято решение о массовых обстрелах позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия и минометов по всей линии соприкосновения 2-го армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрелов – 00.30 по киевскому времени", – сказал он.

Кроме того, отметил Аваков, около половины боевиков получили российские паспорта.

"18 числа они объявляют так называемые республиканские учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав "армии ЛНР". Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара – Счастье, Славяносербск и Желтое", – сообщил он.

Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.

"Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся", – добавил он.

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