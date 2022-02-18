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Новости Агрессия России против Украины Война
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Террористы "ЛНР" приняли предварительное решение о массовых обстрелах позиций ВСУ ночью 18 февраля, - Аваков

Террористы

Российские оккупанты, находящиеся в Луганской области, предварительно решили вести массовые обстрелы позиций украинских военнослужащих ночью 18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У меня сейчас данные нашей разведки есть. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во 2-м армейском корпусе, это, как россияне называют, "армия ЛНР". Там предварительно принято решение о массовых обстрелах позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия и минометов по всей линии соприкосновения 2-го армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрелов – 00.30 по киевскому времени", – сказал он.

Кроме того, отметил Аваков, около половины боевиков получили российские паспорта.

"18 числа они объявляют так называемые республиканские учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав "армии ЛНР". Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара – Счастье, Славяносербск и Желтое", – сообщил он.

Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.

"Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 22:00 зафиксировано 50 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, - пресс-центр ОС

Автор: 

Аваков Арсен (3444) обстрел (27036) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+48
.
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18.02.2022 01:04
+23
Это наши союзники, твои союзники с другой стороны.
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18.02.2022 01:46
+17
не друг друга, а идиотов

и зачем откладывать до выборов?
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18.02.2022 01:24
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18.02.2022 01:04 Ответить
Ну так на следующих президентских выборах перестреляем друг друга)
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18.02.2022 01:14 Ответить
не друг друга, а идиотов

и зачем откладывать до выборов?
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18.02.2022 01:24 Ответить
+ 100 !

ЗЕбуіни не повинні заважати людям
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18.02.2022 02:13 Ответить
Кончені порохоботи також.
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18.02.2022 07:44 Ответить
Навпаки, будемо ввічливі і відноситись з повагою один до одного. А пацани з району будуть казати: вельмишановний пане, чи не буде грубістю з нашої сторони, розуміючи і визнаючи свою провину за те що ми віднімаємо ваш цінний час і відволікаємо вас від ваших роздумів попросити у вас цигарку.
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18.02.2022 01:24 Ответить
Який вишуканий стиль! Прямо часи благородних лицарів..
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18.02.2022 09:14 Ответить
Мені два.
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18.02.2022 09:11 Ответить
Зебик ща баючкае?
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18.02.2022 01:05 Ответить
Так уже должно было начатся?
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18.02.2022 01:05 Ответить
Началось. И с интернетом проблемы.
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18.02.2022 01:11 Ответить
Там везде сейчас стрельба. Цель простая - получить ответку и обвинить Украину.
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18.02.2022 01:12 Ответить
Как же ты тогда коменты пишешь, мудило?
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18.02.2022 09:14 Ответить
Донецким оркам больше нравиться спать, чем воевать! Они б сами задушили подстрекателя гаденыша Вову, но опять же... кто тогда их будет харчевать ?!
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18.02.2022 01:11 Ответить
Говорят что Путин отдал команду к началу войны. Короче, вот такая вот штука детки. Если правда, то война началась.
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18.02.2022 01:13 Ответить
Лять
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18.02.2022 01:15 Ответить
Если у тебя в голове что-то кому-то говорит, это имеет медицинское определение - шизофрения. Лечись, дружок
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18.02.2022 01:16 Ответить
Так говорят британцы.
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18.02.2022 01:20 Ответить
Они вместе с американцами п****ят об этом три месяца
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18.02.2022 01:23 Ответить
Пока что они были во всем правы.
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18.02.2022 01:23 Ответить
В чем именно - в "неотвратимом наступлении" на новый год, в средине января, в начале февраля, 15-16 февраля?
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18.02.2022 01:29 Ответить
Они оглашают планы. Эти планы прекрасно кореллируют с русским поведением и никак им не противоречат. А то что они там не угадали дату или еще что-то такое, ну это такое.
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18.02.2022 01:31 Ответить
А где ты видишь "корреляцию"? россиянцы постоянно говорили, что не собираются нападать и не выдвигались ударными группировками к границе - это в своих обзорах признает даже Бутусов, а уж он любит понагнетать. Не угадали дату? - а когда угадают? когда назовут все 365 дней? Ну так какое поведение "коррелирует" с пи****жом наших союзничков?
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18.02.2022 01:37 Ответить
Это наши союзники, твои союзники с другой стороны.
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18.02.2022 01:46 Ответить
Лагеря в 10 км от границы - это не выдвигались? Мне тяжело себе представить, что ты называешь "выдвигаются". Когда они под Киевом стоять будут?
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18.02.2022 01:53 Ответить
Весь смысл этой затеи - это шантаж и запугивание Украины. Для этого все делается максимально правдоподобно - переброска войск аж с Дальнего Востока, полевые госпитали, пункты переливания крови и т.п., всё как на настоящей войне. И теперь они ждут, кто первый дрогнет - мы, Штаты или они. У Штатов, немцев и проч. тоже свои планы, не всегда совпадающие с нашими. Короче идет серьезная партия, на кону большие ставки, не удивительно, что все участники блефуют и ждут кто первый не выдержит и откроет свои карты.
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18.02.2022 09:15 Ответить
Это всё понятно,вопрос в другом. Лагеря на границе с Украиной - это максимально возможные приготовления к войне, которые ещё не переходят черту. Говорить о том что они "не собираются нападать" при этом просто нелепо. Собираются. Нападут или нет, это уже вопрос второй. Но это уже не просто абстрактные угрозу по телевизору, а вполне конкретные действия, обеспечивающие быстрый и эффективный военный удар в случае принятия решения нападать. Это не блеф, это открытая угроза. Блеф - это когда Соловьев в телевизоре обещает Америку превратить в радиоактивный пепел. А 150 тысяч солдат, мерзнущих зимой на границе в палатках - это не блеф.
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19.02.2022 08:06 Ответить
Рускій, ти не заблукав часом?
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18.02.2022 01:27 Ответить
Ідіотський початок, ні арта ні ППО не подавлені.
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18.02.2022 01:17 Ответить
Речь исключительно то, что Путин решился. Раньше он мог повернуть назад, а теперь уже всё решено.
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18.02.2022 01:21 Ответить
Ну так пусть себе взад решит !
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18.02.2022 01:23 Ответить
И шо? Ну решил значит решил. По крайней мере ясность.
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18.02.2022 01:25 Ответить
Никакой войны не будет. Максимум - заберут Донбасс и успокоятся
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18.02.2022 04:31 Ответить
Якщо Путін не окупує всю Україну, то через 30 років Росія стане мусульманською державою.
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18.02.2022 07:39 Ответить
Кровью умоются, а не заберут. Никто им не позволит существенно продвинуться на Донбассе. А о том чтобы полностью его забрать могут даже не мечтать. Сейчас расклад таков, что забрать Донбасс без полномасштабной войны со всеми вытекающими не получится аж никак. Фейки про шахтерев нашедших танки в шахтах и завоевавшие Донбасс у профессиональной армии с мощным вооружением уже не сработают от слова совсем. Так что кацапские рога и копыта будут видны за сотни километров. Потому и не получиццо.
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18.02.2022 12:43 Ответить
Кем решено? Теми кто уже навоевался в 3 часа ночи 16 февраля?
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18.02.2022 04:47 Ответить
Що таке "Стрільба на тривоження противника" "вогнева провокація" і "розвідка боєм" знаєш? Коли іде безладна стрілянина на різних ділянках а не наносяться точні удари по місцях розташування бойових позицій та місцях складування МТО і *********** - це звичайні провокативні дії з якоюсь метою Може буть "розвідка боєм" - але вона проводиться коли противнику не відомі ні точне розташування вогневих засобів (батарей артилерії і танків) ні схема влаштування системи оборони Але наша артилерія і танки в тилу - зустрічать наступаючі сили будуть ПТРК і кулемети А вони розпорошені по окремих вогневих точках так що бить артилерією по них - все одно що по горобцях Тому це - звичайні провокативні дії щоб викликать у відповідь вогневу активність противника
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18.02.2022 06:17 Ответить
Откуда инфа?
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18.02.2022 01:41 Ответить
Хорош фейки раздувать, паникеров в войну расстреливали
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18.02.2022 04:29 Ответить
Это пишет Таймс с ссылкой на свой неназванный источник.
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18.02.2022 04:41 Ответить
Все эти таймсы уже обосрались со своим вангованием на 3 часа ночи 16 февраля Тиражируют свои же фейки
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18.02.2022 04:46 Ответить
Без паники ! Будем бить российско-фашистких захватчиков горячим свенцом до последнего патрона !
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18.02.2022 01:18 Ответить
Даже если орки применят ВЕСЬ свой арсенал, обосрутся. Без поддержки рашки (а тем более авиации и ОТРК) они ничто. Могут только граджанских шпынять. Не вписывайся за них рашка, давно бы вымели сраной метлой.
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18.02.2022 01:20 Ответить
Основні напрямки удару - Щастя, Слов'яносербськ та Жовте"
...шумова завіса для входження на території основного контингенту з РФ?
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18.02.2022 01:26 Ответить
Я не знаю, честно. Сами орки в телеге пишут что чуть ли не руководство "ЛНР" сливает Украине инфу
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18.02.2022 01:31 Ответить
Если и произойдет конфликт то человеческий материал не будет разгуливать по Украине. Как Израиль нанесут ракетные удары по объектам военной структуры: склады вооружений, аэродромы, крупные воинские соединения и скопления боевой техники. Может еще стратегические мосты, дамбы Днепровского каскада. По городам шмалить ракетами не станут, лишено всякого военного смысла. Оккупировать 40-миллионную страну, а потом ее кормить и восстанавливать - полный идиотизм. На это рашка не пойдет никогда. Кроме того зачем им десятки тысяч цинковых гробов, если все можно решить дистанционно ценой отключения от СВИФТ?!
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18.02.2022 04:40 Ответить
Проблема в том, что у них ракет нет толком, а те что есть, через раз стреляют но никуда не попадают, остается только кальсоны бомбить..
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18.02.2022 08:13 Ответить
смотрю у меня одного повис вопрос в воздухе откуда у БЫВШЕГО министра ВНУТРЕННИХ дел данные ВОЕННОЙ разведки? кому интересно еще разведка докладывается?
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18.02.2022 01:31 Ответить
Это просто любитель истории про Джеймса Бонда Гондон, прошу прощения Гордон, шоу делает на том что по факту и так происходит, артдуэль и не прекращалась вчера.
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18.02.2022 01:37 Ответить
Аваков дуже обізнана людина, в розвідці служить купа його бувших підлеглих.
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18.02.2022 01:38 Ответить
ВСЕ ПРОСТО! ОНИ ЕМУ ВЕРЯТ! НЕ ОДНОМУ ЖЕ ЕРМАКУ С ДЕМЧЕНКОМ(ЧТОБ ОНИ #ДОХЛИ) ДОКЛАДЫВАТЬ! РАЗВЕДКА МАЛАДЦОМ !!!
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18.02.2022 01:42 Ответить
Бухал вместе со своим бившим замом гогой и его кентом развеччиком будановим, по пяне язики развязались
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18.02.2022 07:48 Ответить
Все це дійство виглядає як прихована штучна спільна ескалація конфлікту владами обох країн з метою утримання народів України та Росії в стійлі
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18.02.2022 01:31 Ответить
Ця версія ламається об борти з Джавелінами.
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18.02.2022 01:38 Ответить
Навпаки.
Якщо брати до уваги той факт, що влада як в Україні, так і в Росії, абсолютно антинародна, що ні в кого не викликає сумніву, то все виглядає цілком логічно
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18.02.2022 01:50 Ответить
Go away
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18.02.2022 04:08 Ответить
Ходімо разом, я втру тобі носика ))
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18.02.2022 05:43 Ответить
кацапам в стійлі спокійніше ! а ти цак вдягни і сиди в піпелаці ескалатор ...
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18.02.2022 01:45 Ответить
Зеленський може їхати куди завгодно, обіцяти або підписувати що завгодно. Але без голосування в раді конституційною більшістю в 300 голосів, виконати умови Мінську не можливо.
А 300 голосів, в нашій раді не набереться, щоб тут не трапилось.
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18.02.2022 01:42 Ответить
***** таки почало. Як казала одна відьма трампістка - американці накаркають. Таки накаркали.
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18.02.2022 01:43 Ответить
Никуда они не войдут! А как войдут так и выйдут !!
С началом этих движений ихний рубль и все остальное обвалиться так ЧТО фюрер прозреет... и он это знает! Вова попугает другого Вову, и тот поскачет СМОТРЕТЬ В ГЛАЗ и подписывать Минск 3...
Кто Зеленьку мозг вставит !? Будем надеяться на мистера Байдена и мамину сковородку!
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18.02.2022 01:44 Ответить
а шо кацапія тих падлюк питала?
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18.02.2022 01:48 Ответить
Аваков це той який садить добровольців і волонтерів, за якогось шеремета?
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18.02.2022 02:29 Ответить
Вчора кілька годин лежав сайт міністерства закордонних справ параші.
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18.02.2022 04:00 Ответить
А чого чорт коментує то що не потрібно йому коментувати, ти чого ще втік як твій дегенерат Кива шарікоффф, якого ти привів? Який в АТО займався здирництвом на блокпостах. Це ти замість рефоми поліції збудував злочинне угруповання, це ти Сабаков пересадив патріотів по тюрмах..В тебе є ще совість коментувавти і гавкати..Це ти гнида і твої ставленики "пітушиний МАРШАЛ" Жуков-шокер і доужок твого синочка укурок Зозуля по вказівці Монастирського приховали відео з Трухою. Мразь яка під виглядом реформ накрала більше чим річний бюджет ОЗУ під назвою МВС.
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18.02.2022 06:11 Ответить
Екс-міністр усього на світі барсен арісовіч розпочинає своі президентські перегони...
Шановні украінці, не ведіться на уловки цієі кримінальноі гниди. Чорт є чортом та чортом залишиться назавжди! Будьте пильними до прихованих ворогів Націі.
Слава Украіні!
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18.02.2022 08:28 Ответить
Сєня швидкогороші
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18.02.2022 09:43 Ответить
Цікаво,А звідки у дона Арсена дані розвідки???
Він кто такий.?
Аааааа...він друг Всесвітньо Відомого шпійона Джеймса Гордона..то він йому злив на флешці ці розвіддані.

Афігєнно.
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18.02.2022 06:22 Ответить
Докладывают тому кто в состоянии предпринять какие-то действия, а не нюхнуть и записать видосик
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18.02.2022 08:30 Ответить
Гордону?
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18.02.2022 09:44 Ответить
Как только фартовый на передок поехал, сразу обстрелы. Оно на оружие смотрит как на музейные экспонаты.
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18.02.2022 06:30 Ответить
И пока оно там было - обстрелов не было.
Да и зассало бы оно туда поехать, если бы знало что обстрел возможен.
Оно - резидент.
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18.02.2022 06:57 Ответить
Звідки у Авакова дані розвідки? Він хто?
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18.02.2022 07:11 Ответить
Він армянина вони з рашкою в одкб,ось він все і знає.
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18.02.2022 07:43 Ответить
кацапи дуже хочуть відповіді від ЗСУ, щоб завити, що Україна нападає
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18.02.2022 08:25 Ответить
Україна на своїй території, що хоче те і робить.
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18.02.2022 09:18 Ответить
Треба вчити історію.

-грузи́нська війна́ 2008 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройний конфлікт між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузією з одного боку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росією і сепаратистськими угрупованнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%8F Південної Осетії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Абхазії з іншого. Війна розпочалася навколо збройного протистояння в Південній Осетії у серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 року. У військових діях проти Грузії, крім регулярних збройних сил Південної Осетії і Росії, брали участь бойовики з Росії і Абхазії. Сторони звинувачували одна одну у провокуванні бойових дій. Вранці 7 серпня

2008 року російські регулярні, не миротворчі військові сили перетнули кордон Грузії через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Рокський тунель і вторглися на територію Грузії, хоча в російських ЗМІ представляють ситуацію так, ніби вони увійшли на грузинську територію після початку військових дій грузинською стороною, а саме 8 серпняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008)#cite_note-5 [5] .

У ніч на https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний лад» на території невизнаної республіки і в результаті боїв зайняли більшу частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96 Цхінвалі . Того ж дня Росія «офіційно» втрутилась у конфлікт на стороні південноосетинських сепаратистів та ввела війська, в тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 танкові бригади , на територію Грузії, піддала бомбардуванню грузинські міста, порти та військові об'єкти. Військові дії поширилися далеко за межі Південної Осетії на інші міста Грузії та Абхазію, де з'єднання абхазьких загонів та російських «добровольців» атакували позиції грузинських військ та захопили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Кодорську ущелину . Після окупації частини Грузії російськими військами та етнічних чисток грузинських сіл навколо Південної Осетії за участі міжнародних посередників було досягнуто припинення вогню. Згідно з досягнутими домовленостями, вивід російських військ з грузинської території мав закінчитись до 1 жовтня 2008 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008)#cite_note-6 [6]
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18.02.2022 08:27 Ответить
Обычная КГБшная отработка, кремлёвский Фюрер другому не обучен, а открыто мочить русскоговорящих в Украине для Московии вредно ,будет много врагов у руского мира.
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18.02.2022 08:56 Ответить
Чешется,ой как чешется и зудит пукыну Украина!А низзя...Як не з'їм,то хоч понадкусюю.
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18.02.2022 08:30 Ответить
Надеюсь эти данные Аваков получил не из Испании от своего заместителя, которому он присвоил досрочное звание, в бытность министром МВД, Кивы трижды контуженного на колчаковских фронтах.
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18.02.2022 08:56 Ответить
Если человек с российским паспортом (вне зависимости от его прописки) взял оружие в руки и стреляет в сторону Украины - жто уже есть война россии против Украины. Если россия не сторона конфликта, а вооружённый боевик просто съехал с катушек, то его сама россия обязана арестовать и посадить.

И нет необходимости озвучивать лишнехромосомным дополнительные "красные линии", после которых война будет официально признана войной с последуюшими санкциями
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18.02.2022 09:04 Ответить
Бандюки зібрали сходняк і вирішили.
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18.02.2022 09:20 Ответить
Крайне неприятная личность. С низким интеллектом. Думает,что украинцы лохи и их можно сбить с толку приятными лозунгами. - Мы смотрим на дела и как они могут совмещаться со словами. Его детки - голубан,кива......
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18.02.2022 09:22 Ответить
украинцы просят военнослужащих РФ сосредоточенных у границ Украины на всякий случай положить в карманы семена плодовых деревьев . что бы это все обрело хоть какой то смысл . кроме танкистов . танкисты могут не брать . там все равно бессмысленно
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18.02.2022 09:23 Ответить
Непонятная херня, если есть какие-то разведданные о том что боевики собираются обстрелять украинские позиции, то может надо было не трубить на всю округу, а подготовить контрмеры и нанести удар первыми за минуту до?
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18.02.2022 09:59 Ответить
 
 