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США в ОБСЕ: РФ не выполнила ни одного обязательства по Минским соглашениям

США в ОБСЕ: РФ не выполнила ни одного обязательства по Минским соглашениям

Россия до сих пор не выполнила полностью ни одно свое обязательство по Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Россия еще не выполнила полностью ни одно обязательство по Минскому пакету мер. Она не воплотила немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, не отвела тяжелое вооружение и не обеспечила доступ для эффективного мониторинга и верификации этих шагов. Самое главное, что она не разоружила незаконные вооруженные формирования и не вернула Украине контроль над украинской стороной международной границы", - заявил Карпентер.

Американский посол напомнил, что первым документом Минских договоренностей стал Минский протокол от 5 сентября 2014, предусматривавший немедленное прекращение огня, мониторинг и верификацию прекращения огня со стороны ОБСЕ, а также вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков инаемников. Однако, "едва на этом соглашении высохли чернила, как Россия продолжила военную эскалацию, вопреки своим обязательствам".

После этого, как добавил Карпентер, 19 сентября был подписан Минский меморандум, запрещавший полеты боевой авиации над зоной безопасности, требовал вывода всех иностранных наемников и призвал прекратить все наступательные операции. "Опять же, несмотря на подписание как Протокола, так и Меморандума, Россия продолжила нарушать свои обязательства посредством действий марионеток на востоке Украины", - заявил американский посол.

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Он указал на то, что подписанный в феврале 2015 года Минский комплекс мероприятий ждала та же участь: Россия не стала выполнять взятые на себя обязательства.

При этом Россия воплощает кампанию по массовой выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, одновременно осуществляя экономическую интеграцию украинских территорий в РФ. "Все это противоречит основным обязательствам по Минским договоренностям о полной социальной, экономической и политической реинтеграции контролируемых Россией частей Донбасса с остальной территории Украины", - заявил Карпентер.

Как сообщалось, 7 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов и Украины общие подходы к имплементации Минских договоренностей и ожидают от России выполнения ее обязательств по этим соглашениям.

Автор: 

ОБСЕ (4876) россия (95441) США (26528) минские соглашения (3229) Карпентер Майкл (76)


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Топ комментарии
+23
Вообще забавно, что из-за полной импотенции Зеленского и его власти у нас приходится американским дипломатам выступать от имени украинцев. Потому что власть недееспособна вообще.
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18.02.2022 07:14
+14
кацапи не виконували, не виконують і ніколи не будуть виконувати жодне підписане забовязання.
втолмачте це в бубіну башку, якому потрібна бумажка...
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18.02.2022 07:11
+7
ви в мене питаете?
а чому в Україні іх не роблять, а тільки кладуть асфальт?
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18.02.2022 07:23
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Правила форума Совет форумчан
кацапи не виконували, не виконують і ніколи не будуть виконувати жодне підписане забовязання.
втолмачте це в бубіну башку, якому потрібна бумажка...
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18.02.2022 07:11 Ответить
ви в мене питаете?
а чому в Україні іх не роблять, а тільки кладуть асфальт?
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18.02.2022 07:23 Ответить
Будапештський меморандум це підтвержує. Але і інші підписанти пронього тільки зараз згадали.
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18.02.2022 08:09 Ответить
Расскажите это бубочке.
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18.02.2022 07:13 Ответить
Вообще забавно, что из-за полной импотенции Зеленского и его власти у нас приходится американским дипломатам выступать от имени украинцев. Потому что власть недееспособна вообще.
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18.02.2022 07:14 Ответить
Блин.
Как точно сказал.
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18.02.2022 07:18 Ответить
на превеликий жаль саме так і є.
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18.02.2022 07:19 Ответить
Я это заметил пару дней назад. Когда наши несут какую-то чушь, а потом выступает какой-то европейский или чаще американский дипломат и говорит то, что должны были наши говорить.
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18.02.2022 07:20 Ответить
гарна формуліровка, поважаю людей які двома словами можуть все сказати.
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18.02.2022 07:26 Ответить
Вони всі хворі, зелена влада, та повинна бути у психлікарні повним складом, як психічнохворі, вони не несуть відповідальність за свої дії, за них все роблять їх опікуни..
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18.02.2022 11:04 Ответить
Кацапам вірити-себе не поважати...
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18.02.2022 07:14 Ответить
Всё это очень мило и правильно.
Но чем кацапские ракеты сбивать?
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18.02.2022 07:16 Ответить
Уже есть мордва, не думай, всё равно это не твоё
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18.02.2022 09:18 Ответить
дякуемо Петру Лексєїчу за такі угоди! - не знаємо, як сховатися від них або втекти вже 7 років. І змусив ВР схвалити їх у темряві, у скандалах, таємниці і без обговорень.
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18.02.2022 07:17 Ответить
Вибачаюсь, а коли ВР їх схвалила?
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18.02.2022 09:24 Ответить
А що ж диверсант-підписант Пєтрушка мінських угод притих
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18.02.2022 07:21 Ответить
А він своє давно сказав - от тільки "хотєльщики ВСЬОГО і ВІДРАЗУ" (типу вас) цього розуміть не хотіли! А зараз ті, хто більше всього "сраку рвав" за "ЗЕ-команду" - ФОПи, Верховну Раду штурмують! Бо бачите - їх змушують платить за "прой*би" влади, яку вони самі три роки тому вибрали!
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18.02.2022 07:32 Ответить
В що не так? Поки як мінімум Дебальцеве не під контролем України,ціми угодами можна лише дупу витирати.
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18.02.2022 09:15 Ответить
благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..

п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
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18.02.2022 09:17 Ответить
Никто не отрицает, что минский протокол был успешно использован во благо украины и для восстановления ВСУ. Но время такого использования вышло - просто потому что кремляди больше не намерены ждать и идут на обострение.

Поэтому пора говорить правду про суть и содержание "соглашений" принятых под дулом пистолета у виска
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18.02.2022 09:46 Ответить
Смысл что-то выдумывать про суть, если там всё записано. Суть и содержание Минских заключается в разоружении и выводе российских формирований с территории Украины, к которой относится в том числе и Крым.
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18.02.2022 10:52 Ответить
"ваш зебанат," "использовать в нашу пользу ,как Порох,"

Ты москаль?
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18.02.2022 10:13 Ответить
Москали против Пороха.
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18.02.2022 10:53 Ответить
Понятно...
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18.02.2022 11:36 Ответить
А московиты в этой войне вообще нипричем.Было дело,регулярные части ,,заблудились,,.Было дело попытки прорыва о котором почему-то все умалкивают регулярными войсками ***** коридора в Крым.Но и об этом все молчат.Точно так умалкивают что на окупированых териториях Украины кроме мокшанских инструкторов войну ведут мокшанские ,,их там нету,,.Но гробы этих НЕТУ почему-то везут в мокшандию.
Минские договорняки почему-то украинская власть проводит именно из теми кто не воюет в Украине так почему те кто не воюет ставит условия Украине относительно наших внутренних дел в Украине?Выходит что мы просто сами не хотим освобождать окупированые територии всеми наличными средствами.
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18.02.2022 09:15 Ответить
Эко вы юный подстрекатель. не пробовали примерить на себя бронник и хотя бы окопы попробовать рыть?
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18.02.2022 10:19 Ответить
Вы правы,я всего этого не пробовал.Но мне приходилось у 1984-1986 годах пройти два боевых рейда по Монголо-Китайской границе про которых на фоне Афганской войны никто и не знал.И без броников и без кивларовой защиты.А все кого возвращали в цинках были умерщвены по ,,соей вине,, так как нарушали технику безопасности.
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18.02.2022 10:32 Ответить
Минские соглашения - это соглашения о придании Донбассу права на выход из Украины. Это соглашения о плане капитуляции Украины, о плане, где указано изменение конституции Украины.
О каких обязательствах России несет Карпентер? Россия - это агрессор, заставивший Украину принять "соглашения" уничтожающие государственность Украины.

До каких пор западные барыги будут нести муйню про позитив минских соглашений для Украины?

Это же 100% враньё!
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18.02.2022 09:21 Ответить
Скумбрию по восем! Срочно!
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18.02.2022 09:28 Ответить
О-гаплогрупные западного побережья пацпфик оушн, прежде чем использовать, ложат ту скумбрию в целлофановый пакет и - в темное место, на пяток дней, до начала процессов разложения, но шобы еще опарыши не полезли. Кушаешь такую рыбку - от цынги избавлен - актуально для каазламордых, ща у них наступают *********дни.
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18.02.2022 10:27 Ответить
благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..

п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
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18.02.2022 09:32 Ответить
Никто не отрицает, что минский протокол был использован с пользой для затягивания времени и восстановления ВСУ. Но время имитаций закончилось, потому что кремляди более не намерены ждать и идут на обострение.

Уже пора говорить правду по суть "соглашений" принятых вынуждено, имея российский пистолет у виска
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18.02.2022 09:51 Ответить
Смысл что-то выдумывать про суть, если там всё записано. Суть и содержание Минских заключается в разоружении и выводе российских формирований с территории Украины, к которой относится в том числе и Крым.
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18.02.2022 11:03 Ответить
Нет там такого смысла. Это текст кремлевский и против Украины. Советую однажды прочитать его
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18.02.2022 17:47 Ответить
Кремлятина тухлая про "западных барыг" закукарекала.

Довожу до сведения кремлятины: изменения в Конституцию согласно Минским уже внесены, они называются "децентрализация". Этот пункт Украиной уже выполнен и не устраивает его выполнение именно кремлятину голимую, потому что они хотели другие изменения (федерализацию).
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18.02.2022 11:02 Ответить
кремлятина - это ты, тупая. Орков не удовлетворяет изменение "децентрализация", они требуют федерализацию - т.е. право на выход из состава Украины - это было в минских соглашениях. и пока Украина не выполнит ИХ Минск, они будут стрелять.
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18.02.2022 18:52 Ответить
А из-за чего сыр-бор? Это что, международные соглашения, обязательные для выполнения? Даже и не Будапештский меморандум. Свою роль они сыграли, дали нам время воссоздать и укрепить Армию, а )(уйлу воспрепятствовали продолжению агрессии и "навесили" санкции. Нам лишь остаёться "выполнять" те Минские соглашения как их "выполняют" страны-гаранты Будапештского меморандума.
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18.02.2022 09:43 Ответить
Вам та Америка , шо бугаю использованый олвейс в критические дни. В минских есть обязательства каазлабада отвести за пределы Украины своих ихтамнетов, не использовать авиацию... Войска не выведены... Кацапоавиация пару дней назад нарушила наше воздушное пространство... И ко всему. Из Югославии амеры на дистанционке выперли кацапов, сейчас бывшие югославские республики , кто захотел, - уже и в нато и имеют больше привилегий по жизни , чем украинцы, ко всему те страны не имеют вид разбомбленных стран.
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18.02.2022 10:13 Ответить
Кто бы шо ни говорил, но вот какая мысль превуалирует.Мол, не важно кто бы у нас был у руля, дружественный США, задача США без большой крови завалить *********, как и СССР. Но для этого нужно время, бо расчет на экономический провал в лаптестане. Вот природа мать нам и подсунула инфантилов тупых на трон, чтобы не делали резких движух в сторону кремляди... Браття переживем каазлабад, СССР пережили.
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18.02.2022 10:06 Ответить
 
 