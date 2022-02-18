США в ОБСЕ: РФ не выполнила ни одного обязательства по Минским соглашениям
Россия до сих пор не выполнила полностью ни одно свое обязательство по Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
"Россия еще не выполнила полностью ни одно обязательство по Минскому пакету мер. Она не воплотила немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, не отвела тяжелое вооружение и не обеспечила доступ для эффективного мониторинга и верификации этих шагов. Самое главное, что она не разоружила незаконные вооруженные формирования и не вернула Украине контроль над украинской стороной международной границы", - заявил Карпентер.
Американский посол напомнил, что первым документом Минских договоренностей стал Минский протокол от 5 сентября 2014, предусматривавший немедленное прекращение огня, мониторинг и верификацию прекращения огня со стороны ОБСЕ, а также вывод с территории Украины незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также боевиков инаемников. Однако, "едва на этом соглашении высохли чернила, как Россия продолжила военную эскалацию, вопреки своим обязательствам".
После этого, как добавил Карпентер, 19 сентября был подписан Минский меморандум, запрещавший полеты боевой авиации над зоной безопасности, требовал вывода всех иностранных наемников и призвал прекратить все наступательные операции. "Опять же, несмотря на подписание как Протокола, так и Меморандума, Россия продолжила нарушать свои обязательства посредством действий марионеток на востоке Украины", - заявил американский посол.
Он указал на то, что подписанный в феврале 2015 года Минский комплекс мероприятий ждала та же участь: Россия не стала выполнять взятые на себя обязательства.
При этом Россия воплощает кампанию по массовой выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, одновременно осуществляя экономическую интеграцию украинских территорий в РФ. "Все это противоречит основным обязательствам по Минским договоренностям о полной социальной, экономической и политической реинтеграции контролируемых Россией частей Донбасса с остальной территории Украины", - заявил Карпентер.
Как сообщалось, 7 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов и Украины общие подходы к имплементации Минских договоренностей и ожидают от России выполнения ее обязательств по этим соглашениям.
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втолмачте це в бубіну башку, якому потрібна бумажка...
а чому в Україні іх не роблять, а тільки кладуть асфальт?
Как точно сказал.
Но чем кацапские ракеты сбивать?
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..
п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
Поэтому пора говорить правду про суть и содержание "соглашений" принятых под дулом пистолета у виска
Ты москаль?
Минские договорняки почему-то украинская власть проводит именно из теми кто не воюет в Украине так почему те кто не воюет ставит условия Украине относительно наших внутренних дел в Украине?Выходит что мы просто сами не хотим освобождать окупированые територии всеми наличными средствами.
О каких обязательствах России несет Карпентер? Россия - это агрессор, заставивший Украину принять "соглашения" уничтожающие государственность Украины.
До каких пор западные барыги будут нести муйню про позитив минских соглашений для Украины?
Это же 100% враньё!
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..
п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
Уже пора говорить правду по суть "соглашений" принятых вынуждено, имея российский пистолет у виска
Довожу до сведения кремлятины: изменения в Конституцию согласно Минским уже внесены, они называются "децентрализация". Этот пункт Украиной уже выполнен и не устраивает его выполнение именно кремлятину голимую, потому что они хотели другие изменения (федерализацию).