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Новости Агрессия России против Украины Война
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По разведанным США, Россия под чужим флагом может совершить химическую атаку, - WР

По разведанным США, Россия под чужим флагом может совершить химическую атаку, - WР

Объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был умышленными уловками, чтобы замаскировать свои истинные намерения – разведданные свидетельствуют, что РФ может под чужим флагом совершить химическую атаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом пишет The Washington Post.

В частности, американский чиновник заявил, что Вашингтон получил "достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение". Два других официальных лица США и один европейский чиновник независимо друг от друга подтвердили, что они знакомы с разведданными. Все четыре чиновника разговаривали на условиях анонимности.

Двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, указывающие на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

Официальным лицам США еще предстоит предоставить большую часть доказательств, лежащих в основе их утверждений о передвижении войск или операциях под чужим флагом.

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Выступая в Совете Безопасности ООН в четверг, госсекретарь Энтони Блинкен перечислил возможности, которые Россия может использовать в качестве поводов для вторжения, включая организацию атаки с использованием химического оружия. Блинкен сказал, что потенциальные российские действия под чужим флагом могут включать "сфабрикованный так называемый террористический акт на территории России", фальшивую массовую могилу, инсценированную атаку беспилотников на гражданских лиц или "фальшивую, даже настоящую атаку с применением химического оружия".

Напомним, 17 февраля Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.

Автор: 

агрессия (1704) разведка (4171) США (26528) химическое оружие (368)


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Топ комментарии
+63
Сєпари, вас московити будуть травити!
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18.02.2022 08:01
+35
Сєпари, ви мясо-тушонка для пуціна!
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18.02.2022 08:02
+34
Смердючі лапатнікі вже сторіччями смердять на увесь світ.Це і є хімічна атака...
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18.02.2022 08:03
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У разведки США очень богатая фантазия, ребята трудятся не покладая рук. Следующий шаг - инфа про ядерный удар и бесчисленные гулали! А, про гулаги уже было
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18.02.2022 13:26 Ответить
"

МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе на территории Донецкой Народной Республики и эскалации конфликта.

Так, сегодня, 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода «Стирол» в г.Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь.

На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы Республики."
https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&img_num=0

Расскажите, зачем нужен аммиак?
Очень люботыно послушать про промышленный выпуск метамфетаминов.
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18.02.2022 15:09 Ответить
Нашатырный спирт отрезвит слуг и всех поднебесных мира сего.
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18.02.2022 15:51 Ответить
Наверное начнут с парламента и дворцов олигархов. Нужно выставить карту с точными указаниями месторасположения онных. Я правильно пишу господин президент? Как раз для Вашей реформы то самое и дом Арахамии укажите.
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18.02.2022 15:49 Ответить
ТАК ДЕЛАЙТЕ ПРЕВЕНТИВНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР !!!
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18.02.2022 15:52 Ответить
ТАК РЕАЛЬНЕЙ БУДЕТ !) А ТО США МАРС ОСВОЯТ И ВООБЩЕ РОССИИ ПЗДА СРАЗУ !)
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19.02.2022 00:32 Ответить
Ну а чё, дома в мацквабаде взрывали, чёб не травануть ватников малёха...
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18.02.2022 16:54 Ответить
Виступаючи в Раді, РЕЗНІКОВ вкотре наголосив, що агресія України щодо білоруського народу неможлива в принципі, адже за таке "нас проклянуть наші нащадки".

Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
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18.02.2022 17:03 Ответить
Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками заявил, что если конфликт между Украиной и пророссийскими группировками в Донецке и Луганске - или непосредственно с Российской Федерацией - вспыхнет с новой силой,

то ОН https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-********-kordony/31585015.html ВСТУПИТ В ВОЙНУ НА СТОРОНЕ РОССИИ.
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18.02.2022 17:04 Ответить
Мальчика в трусиках газом травили..
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18.02.2022 18:27 Ответить
это они типа пердеть начнут.....
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18.02.2022 19:11 Ответить
Боже, они просто больные....
вспоминая "боинг с трупами", кацапы могут пойти на все...
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18.02.2022 23:04 Ответить
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