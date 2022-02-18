По разведанным США, Россия под чужим флагом может совершить химическую атаку, - WР
Объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был умышленными уловками, чтобы замаскировать свои истинные намерения – разведданные свидетельствуют, что РФ может под чужим флагом совершить химическую атаку.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом пишет The Washington Post.
В частности, американский чиновник заявил, что Вашингтон получил "достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы ввести США в заблуждение". Два других официальных лица США и один европейский чиновник независимо друг от друга подтвердили, что они знакомы с разведданными. Все четыре чиновника разговаривали на условиях анонимности.
Двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, указывающие на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.
Официальным лицам США еще предстоит предоставить большую часть доказательств, лежащих в основе их утверждений о передвижении войск или операциях под чужим флагом.
Выступая в Совете Безопасности ООН в четверг, госсекретарь Энтони Блинкен перечислил возможности, которые Россия может использовать в качестве поводов для вторжения, включая организацию атаки с использованием химического оружия. Блинкен сказал, что потенциальные российские действия под чужим флагом могут включать "сфабрикованный так называемый террористический акт на территории России", фальшивую массовую могилу, инсценированную атаку беспилотников на гражданских лиц или "фальшивую, даже настоящую атаку с применением химического оружия".
Напомним, 17 февраля Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.
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МГБ ДНР зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта, направленного на создание предпосылок к масштабной экологической катастрофе на территории Донецкой Народной Республики и эскалации конфликта.
Так, сегодня, 18 февраля 2022 года около 4 утра по московскому времени украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода «Стирол» в г.Горловке. Во время указанной попытки диверсионно-террористического акта ранен охранник предприятия 1957 года рождения, которому оказана необходимая медицинская помощь.
На месте работают правоохранительные органы и спецслужбы Республики."
https://mgbdnr.ru/news.php?id=20220218_00&img_num=0
Расскажите, зачем нужен аммиак?
Очень люботыно послушать про промышленный выпуск метамфетаминов.
Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
то ОН https://www.radiosvoboda.org/a/news-lukashenko-********-kordony/31585015.html ВСТУПИТ В ВОЙНУ НА СТОРОНЕ РОССИИ.
вспоминая "боинг с трупами", кацапы могут пойти на все...