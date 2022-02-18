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Двое украинских воинов и двое гражданских ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 60 раз срывали "тишину", - штаб ООС

Двое украинских воинов и двое гражданских ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 60 раз срывали

За прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пивденне и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

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Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку и Сизое - из артиллерии калибра 122 мм.

Авдеевку, Шумы, Травневе, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное - из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное".

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - говорится в сообщении.

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Также, в штабе напомнили, что вчера от вражеских обстрелов было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены 2 частных дома в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотеное и Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов и двое гражданских ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 60 раз срывали тишину, - штаб ООС 01
Двое украинских воинов и двое гражданских ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 60 раз срывали тишину, - штаб ООС 02

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обстрел (27036) ранение (3380) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Ну что, избиратели Зеленского. Остановил войну ваш Зеленский? Как там "надо просто перестать стрелять". Помогло?
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18.02.2022 08:24 Ответить
да какая разница , главное что дороги строит ...
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18.02.2022 08:38 Ответить
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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18.02.2022 08:33 Ответить
о какой "тиша" вообще речь ?..вы дебилы ?!! (риторический)
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18.02.2022 08:34 Ответить
 
 