Двое украинских воинов и двое гражданских ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 60 раз срывали "тишину", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пивденне и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

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Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.

Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку и Сизое - из артиллерии калибра 122 мм.

Авдеевку, Шумы, Травневе, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное - из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное".

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - говорится в сообщении.

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Также, в штабе напомнили, что вчера от вражеских обстрелов было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены 2 частных дома в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотеное и Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Шумы – из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.



