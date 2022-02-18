Двое украинских воинов и двое гражданских ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 60 раз срывали "тишину", - штаб ООС
За прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли:
Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Пивденне и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.
Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Троицкое – из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
Зайцево – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
Зайцеве - з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.
Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую – дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм.
Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
Хрящевку и Сизое - из артиллерии калибра 122 мм.
Авдеевку, Шумы, Травневе, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное - из минометов калибра 120 мм.
Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего - средней тяжести, травмированного - удовлетворительное".
В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица", - говорится в сообщении.
Также, в штабе напомнили, что вчера от вражеских обстрелов было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены 2 частных дома в Станице Луганской. Три работника дошкольного учебного заведения получили контузии. Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.
Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Болотеное и Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.
Шумы – из минометов калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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