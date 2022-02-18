За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 17 февраля в Украине зафиксированы 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 17 февраля в Украине:

зафиксированы 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2879, медработников - 870);

65 089 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3323 человека;

летальных случаев – 282;

выздоровели - 29 254 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 672 198 человек;

выздоровели - 3 896 009 человек;

летальных случаев – 104 106;

проведено ПЦР-тестирований - 19 288 823.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки", - рассказали в Минздраве.





