За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 17 февраля в Украине зафиксированы 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 17 февраля в Украине:
зафиксированы 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2879, медработников - 870);
65 089 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3323 человека;
летальных случаев – 282;
выздоровели - 29 254 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 4 672 198 человек;
выздоровели - 3 896 009 человек;
летальных случаев – 104 106;
проведено ПЦР-тестирований - 19 288 823.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки", - рассказали в Минздраве.
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Вчера Цензор сообщал, что было 33330 новых случаев, а общее количество заболевших с начала пандемии 4 637 260.
Сегодня Цензор сообщает, что за вчера выявлено новых случаев 34398. Значит, всего заболевших должно быть 4 671 658. (4637260+34398). А в статье пишут, что общее количество - 4 672 198. Разница 540 человек!
4637260
.....34938
4672198
Потому что в статье новых случаев 34 938, а Вы прибавили 34398.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/german-reporter-faints-live-television-lobbying-vaccine-mandates-video/