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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 17 февраля в Украине зафиксированы 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 17 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 34 938 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2879, медработников - 870);

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 65 089 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу – 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, бустерную дозу – 19 119 человек.

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы – 3323 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 282;

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 29 254 человека.

Также читайте: Сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 уменьшили из-за особенностей штамма "Омикрон", - Кузин

За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели – 4 672 198 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 896 009 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 104 106;

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 19 288 823.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 649 485 человек, из них получили первую дозу – 15 649 483 человека, получили две дозы – 15 071 517 человек, получили дополнительную дозу – 25 841 человек, бустерную дозу – 636 201 человек. В общей сложности проведено 31 383 042 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 34 938 новых случаев заболевания коронавирусом. 282 человека умерли, 29 254 - выздоровели, - Минздрав 12

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ну хз, уже тема короновируса стихать начала, так иногда ляпнут, на вакцыну уже не зазвают, та что там говорить у нас даже в АТБ уже все без масок, включая и работников, маски одевают только, если рядом кто то чихнул или кашлянул случайно. А вот интересно, а где статистика по заболеваемости и смертности от сезонного гриппа делась. Чет я не слышу, что кто то обычным гриппом болеет)))
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18.02.2022 08:18
+3
Закінчуйте вже цей короновірусний лохотрон
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18.02.2022 10:26
+3
В статье все правильно написано. Проверяйте:

4637260
.....34938
4672198

Потому что в статье новых случаев 34 938, а Вы прибавили 34398.
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18.02.2022 12:49
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Правила форума Совет форумчан
Число одужалих наближається до числа нових випадків. Значить, вже виходимо з хвилі
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18.02.2022 08:13 Ответить
Ну хз, уже тема короновируса стихать начала, так иногда ляпнут, на вакцыну уже не зазвают, та что там говорить у нас даже в АТБ уже все без масок, включая и работников, маски одевают только, если рядом кто то чихнул или кашлянул случайно. А вот интересно, а где статистика по заболеваемости и смертности от сезонного гриппа делась. Чет я не слышу, что кто то обычным гриппом болеет)))
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18.02.2022 08:18 Ответить
Ну вот как так можно считать?
Вчера Цензор сообщал, что было 33330 новых случаев, а общее количество заболевших с начала пандемии 4 637 260.

Сегодня Цензор сообщает, что за вчера выявлено новых случаев 34398. Значит, всего заболевших должно быть 4 671 658. (4637260+34398). А в статье пишут, что общее количество - 4 672 198. Разница 540 человек!
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18.02.2022 08:35 Ответить
В статье все правильно написано. Проверяйте:

4637260
.....34938
4672198

Потому что в статье новых случаев 34 938, а Вы прибавили 34398.
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18.02.2022 12:49 Ответить
Век живи, век учись.
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18.02.2022 13:41 Ответить
Німецька репортерка втратила свідомість на прямому телебаченні, лобіюючи мандат на вакцинацію

https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/german-reporter-faints-live-television-lobbying-vaccine-mandates-video/
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18.02.2022 08:57 Ответить
И?
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18.02.2022 08:58 Ответить
И вжик.
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18.02.2022 09:11 Ответить
А если бы она в это время теорему Пифагора доказывала, ты бы стала утверждать, что теорема Пифагора неверна?
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18.02.2022 13:37 Ответить
Может это ничего не означает, но уверенна, что доверия к уколизации явно не добавило.
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18.02.2022 14:33 Ответить
Перехвилювалась, мабуть ще совість тому важко брехати.
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18.02.2022 16:34 Ответить
А яка різниця між додатковою дозою та бустерною?
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18.02.2022 09:09 Ответить
Закінчуйте вже цей короновірусний лохотрон
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18.02.2022 10:26 Ответить
 
 