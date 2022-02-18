Франция, Германия и еще ряд стран Европы призвали РФ не признавать "ДНР" и "ЛНР"
Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к РФ не признавать независимость т.н. "ДНР" и "ЛНР".
Об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, представлявший заявление стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - заявил Николя де Ривьер
"Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы минских договоренностей", - отметил он.
Напомним, 15 февраля Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.
Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость "ДНР" и "ЛНР".
Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.
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хочь один літак з Франціі?
ерманьскі каски + заклик низки стран?
казала кума - язиком бовтати, не мішки ворочять.
Украине заморозка выгодна, т.к. в настоящее время нет возможности силового освобождения и вопрос лучше отложить.
Кремляди не признают лугандон, демарш госдуры - всего лишь шаг для запугивания. И он говорит о том, что все инструменты кремлядей уже исчерпаны, а вторжение они не могут себе позволить экономически и идеологически.
спасибо !
Ждём ,господа ,реальных ,действенных жёстких санкций по отношению
к зарвавшейся ,потерявшей берега путинской россии .
Ждём их сейчас ,немедленно ,а не после возможного вторжения
врага в Украину .