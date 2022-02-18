Франция, Германия и еще ряд стран Европы призвали РФ не признавать "ДНР" и "ЛНР"

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к РФ не признавать независимость т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, представлявший заявление стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - заявил Николя де Ривьер

"Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы минских договоренностей", - отметил он.

Напомним, 15 февраля Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Также читайте: "Признание "ЛДНР" будет означать полный отказ РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей, - Блинкен

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость "ДНР" и "ЛНР".

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.