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Новости Война
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Франция, Германия и еще ряд стран Европы призвали РФ не признавать "ДНР" и "ЛНР"

Франция, Германия и еще ряд стран Европы призвали РФ не признавать

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к РФ не признавать независимость т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, представлявший заявление стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - заявил Николя де Ривьер

"Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шел бы против духа и буквы минских договоренностей", - отметил он.

Напомним, 15 февраля Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

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Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость "ДНР" и "ЛНР".

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Автор: 

Германия (6943) Госдума (1261) Франция (3500) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+8
Опять эту крысу гэбэшную призывают не жрать человечину! Да нужно не призывать, а говорить, что мразь эта будет уничтожена! А они всё ему вылизывают.
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18.02.2022 09:06
+5
Хрюссии плевать на голословные призывы. Кацапское быдло мыслит критериями получу ответку\не получу ответку. Если на свинокацапский беспредел ощутимого ответа нет, то они продолжат пакостить с удвоенной силой.
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18.02.2022 09:06
+2
Відповіддю з українського боку повинно бути визнання Ічкерії незалежною державою, окупованою кацапами з керівництвом у екзилі(вигнанні).
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18.02.2022 09:38
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Опять эту крысу гэбэшную призывают не жрать человечину! Да нужно не призывать, а говорить, что мразь эта будет уничтожена! А они всё ему вылизывают.
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18.02.2022 09:06 Ответить
Хрюссии плевать на голословные призывы. Кацапское быдло мыслит критериями получу ответку\не получу ответку. Если на свинокацапский беспредел ощутимого ответа нет, то они продолжат пакостить с удвоенной силой.
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18.02.2022 09:06 Ответить
Відповіддю з українського боку повинно бути визнання Ічкерії незалежною державою, окупованою кацапами з керівництвом у екзилі(вигнанні).
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18.02.2022 09:38 Ответить
закликуни.
хочь один літак з Франціі?
ерманьскі каски + заклик низки стран?
казала кума - язиком бовтати, не мішки ворочять.
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18.02.2022 09:07 Ответить
А вот и "глубокая обеспокоенность" опять подъехала.
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18.02.2022 09:19 Ответить
Если кремляди признают лугандон, то это будет означать с их стороны официальное взятие под контроль оккупированной части границы и линию фронта. Т.е. это будет означать заморозку конфликта по типу Приднестровья. Кремлядям это не выгодно, т.к. им нужна вся Украина.

Украине заморозка выгодна, т.к. в настоящее время нет возможности силового освобождения и вопрос лучше отложить.

Кремляди не признают лугандон, демарш госдуры - всего лишь шаг для запугивания. И он говорит о том, что все инструменты кремлядей уже исчерпаны, а вторжение они не могут себе позволить экономически и идеологически.
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18.02.2022 09:30 Ответить
как же затрахали уже все эти призывы и обеспокоенности.....
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18.02.2022 09:31 Ответить
******, оккупируют а потом присоединяют как в Грузии, так Крым и так далее, они так привыкли безнаказано, пока хороших ******** им не навешают, и надо бы !
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18.02.2022 09:36 Ответить
окупація передбачає обов'язкове перебування в стані війни. Хто оголошував війну Рашi?
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18.02.2022 10:16 Ответить
За очередную глубокую озабоченность - очередное большое
спасибо !
Ждём ,господа ,реальных ,действенных жёстких санкций по отношению
к зарвавшейся ,потерявшей берега путинской россии .
Ждём их сейчас ,немедленно ,а не после возможного вторжения
врага в Украину .
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18.02.2022 09:53 Ответить
Расеяне пора вам уже, как при совке, за границу зась.
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18.02.2022 09:58 Ответить
Віктор, а ти знаєш, що американців Рашу, відвідують 3600 чол на рік, а в США росіян - 1100. Поясни в чому твій пост?
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19.02.2022 02:01 Ответить
Пояснюю, нема чого рабам по закордонах шастать, ще привезуть якоїсь демократичної зарази, залізний занавіс, як при совкє. Заслужили.
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19.02.2022 02:08 Ответить
Не зовсім зрозумів твій пост. Моя сестра 35 років як в США, буває відвідую, але що там робити? Цікавих місць з десяток, а ось КОВИД там зараз шкалить
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19.02.2022 02:32 Ответить
 
 