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Новости
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"Сценарий взят из российских методичек": глава Пентагона Остин о недавних кибератаках против Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что разведывательное ведомство США продолжает оценивать недавние кибератаки на украинские государственные сайты и банки, однако их "сценарий взят из российских методичек".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Ллойд заявил на брифинге в Брюсселе, передает пресс-служба Пентагона.

"Касаемо подтверждения того, что за этим стоит Россия, мы, как разведывательное сообщество, продолжаем оценивать, то, что там произошло. Но я хотел бы просто указать вам... указать вам, что это сценарий, взятый из российских методичек", - отметил Остин.

"Вы знаете, мы ожидаем увидеть перед любой атакой кибератаки, действия под ложным флагом, усиление риторики в информационном пространстве, и мы начинаем видеть все больше и больше этого", - добавил глава Пентагона.

Читайте: Глава Пентагона Остин обсудил с европейскими коллегами важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины

Глава Пентагона отметил, что ответа на кибератаку со стороны Штатов не будет, пока она не заденет США или элементы НАТО.

Напомним, ранее Остин заявил, что Пентагон фиксирует переброску войск России ближе к границам Украины. По его данным, Россия также пополняет запасы крови.

Кроме того, разведка США констатирует повышение наступательных позиций РФ в оккупированном Крыму.

Автор: 

Пентагон (1449) хакер (1181) кибербезопасность (673) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+5
кто про что, но кацапы СРАЗУ переходят на свои скрепные "сральные" темы..
вот и ты зашкварилось на этом))
прав был Фрейд - что кацап ощущает, о чем думает - о том и истерит
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18.02.2022 09:37
+4
щось не чути нашої відповіді,може главсцикун дасть обратку?
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18.02.2022 09:17
+3
кацап, таки да - тебя вместе с расеей выбросили на помойку
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18.02.2022 09:35
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Пентагону-респект...
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18.02.2022 08:57 Ответить
"Глава Пентагону зазначив, що відповіді на кібератаку з боку Штатів не буде, поки вона не зачепить США або елементи НАТО."

Так была ж атака непосредственно на США. И США заплатили дань паРашке. Это когда паРашка заблокировала вирусом нефтепровод в США. (не хочу ссылы искать)
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18.02.2022 09:03 Ответить
а ничо,что остин говорит не об исторических прецедентах,а конкретно о сегодняшнем дне?
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18.02.2022 09:08 Ответить
США обещали санкции за кибератаки. рашка проверила получит ли она действительно санкции. Как видим проверила.
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18.02.2022 09:07 Ответить
щось не чути нашої відповіді,може главсцикун дасть обратку?
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18.02.2022 09:17 Ответить
... верховний главсцикун...
!
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18.02.2022 09:28 Ответить
Пентагон,НАТО и ЕС пракитсески согласились из ****** об том что в ближайшее время не бутут расширять и никого не принимать в свое общество.Иными словами нас выбросили на мусорку весь мир при том что украинцы готовы ради НАТО и ЕС готовы положить свои жизи.
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18.02.2022 09:26 Ответить
Да на убогих и номерных на форуме просто обижаться грешно.Понимаю что нагадить все сильны но у убогих как ты ума нехватает ответить что-то внятное только срать.
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18.02.2022 09:34 Ответить
кто про что, но кацапы СРАЗУ переходят на свои скрепные "сральные" темы..
вот и ты зашкварилось на этом))
прав был Фрейд - что кацап ощущает, о чем думает - о том и истерит
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18.02.2022 09:37 Ответить
кацап, таки да - тебя вместе с расеей выбросили на помойку
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18.02.2022 09:35 Ответить
Не положить жизни, а убивать кацапских оккупантов. А ЕС и НАТО-это вторично.
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18.02.2022 09:40 Ответить
не кизди!!ноеш как последний кацап!!ни кто кроме тебя самого не защитит твою семью,твой дом и твою страну!!касаемо того что вы ложите жизни за кого либо это всё от лукавого(и ты лучше меня это знаеш)но тебе выгодней ныть что не дали,не додали!! если и дали то мало дали!!а теперь задайся вопросом?кому дать??тем за кого во время войны ты и тебе подобные ,,прикололись"и выбрали откровенных бездарей!которые с утроенной силой грабят страну?(твою же страну заметь)через схемы выводят деньги туда откуда эти деньги дают!!устроили ,,велике крадивництво"раздача тысяч!,,*******" разного рода!!но все вокруг должны всё это оплачивать,и ещё и армию содержать!!(хотел ,,прикола"наслаждайся и прикалывайся а не переводи стрелки на кого либо)
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18.02.2022 10:06 Ответить
Так уж и быть,опущусь до уровня эмбриона каким ты являешся,и отвечу.Свою семью я защищу оружием оставшимся от деда и отца,так как на страну не расчитываю а вынужден его скрывать чтоб не посадили.Да и ныть я не привык так как прихолилось жить дез работы и субсидий и кормил семью как мог контробандой.А насчет прикола из выборами отвечу для слабоумных-где были 53% избирателей которые вместо того чтоб не допустить ЗЕ до власти валялись на диванах а теперь больше всех ноют и гадят на тех 73% процента оторые избрали ЗЕ из явившихся на выборы всего 47%.Думаю что для вашего ума этот ответ будет очень сложным и попробую ответить именно для ванего ума и так чоб вы поняли.Пошол ты убогий нахер.
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18.02.2022 10:21 Ответить
весь этот бред мог и не писать!достаточно было написать:,,нахер"и не пришлось бы употреблять,,Так уж быть опущусь" после таких фраз само собой понятно что перед тобой не оппонент а всего навсего,,опущенный" хорошего дня!(мой ты/вы уже сделал)спасибо! (не утруждайте себя ответом) заранее благодарен.
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18.02.2022 10:53 Ответить
Обвинить любого в чем-то проще прощего одним-двумя словами.А вот чтоб что-то ответить приходится писать целые абзацы для тех кто это обвинение прочитал.
Да и что-то вразумительное ответить таким бездарным хамам нужен хоть какой-то ум.
У меня всегда есть свое а не колективное мнение та ту или иную ситуацию,возможно и не правое но свое.
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18.02.2022 11:03 Ответить
Свою семью я защищу оружием оставшимся от деда и отца...
https://st.mega-xxx.pro/gallery/4/4180/72.jpg Скрепно!!!!
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18.02.2022 10:37 Ответить
 
 