Час вопросов к правительству, пенсии и День Украинской Государственности, - повестка дня Рады
Рада на сегодняшнем заседании заслушает министров и главу правительства, а также рассмотрит ряд вопросов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.
Так, парламентарии заслушают министра финансов Украины по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, нуждающихся в неотложном решении, министра обороны Украины по ситуации на границах Украины ее деэскалации и о состоянии комплектования Сил территориальной обороны и премьер-министра Украины относительно состояния энергетической безопасности Украины.
Также нардепы рассмотрят законопроекты:
- об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683-2683-3);
- об установлении праздничного дня – День Украинской Государственности (№5864);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины по определенным вопросам управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины (№5801);
- о социальной защите пожилых людей (№4285);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины, направленные на обеспечение дополнительных гарантий социальной защиты ветеранов войны (№6350);
- о противодействии нарушению прав в сфере труда (№5748);
Также нардепы рассмотрят ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами, а также с Евросоюзом.
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На черговому засіданніhttps://kyiv.ukrainianwall.com/86487-do-5-rokiv-v-yaznici-u-radi-pridumali-nove-pokarannya-dlya-ukrajinciv-cherez-dovgiy-yazik-vlipnuti-mozhe-kozhen Верховної Ради України 17 лютого депутати підтримали зміни до Закону"Про статус народного депутата". Цей документ містить в собі також пункти про заробітні плати і премії представникам парламенту. Так, у https://www.youtube.com/watch?v=eSEl-Bpaa3k час засідання народні обранці проголосували за підвищення їх заробітної плати шляхом надбавок.
Варто зазначити, що депутати проголосували "За" без додаткового обговорення: поправки, які підвищують оплату їхньої праці, підтримали 305 народних обранця. Тепер заробітна плата народного депутата складатиметься з посадового окладу та надбавки, яка діяла станом на 1 січня 2020 року.
305 дегенератов - конституционное большинство. Единство как никогда. Вот и все, что нужно знать о монобольшинстве и жесткой оппозиции уродов
По фракціях, будьте ласкаві.
(она вчера так неосторожно упала ).
https://t.me/megerini/1030
Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко упала в студии программы "Право на владу" на канале "1+1". Видео падения депутата опубликовал 18 февраля Telegram-канал "Megerini".