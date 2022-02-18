Час вопросов к правительству, пенсии и День Украинской Государственности, - повестка дня Рады

Рада на сегодняшнем заседании заслушает министров и главу правительства, а также рассмотрит ряд вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

Так, парламентарии заслушают министра финансов Украины по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, нуждающихся в неотложном решении, министра обороны Украины по ситуации на границах Украины ее деэскалации и о состоянии комплектования Сил территориальной обороны и премьер-министра Украины относительно состояния энергетической безопасности Украины.

Также нардепы рассмотрят законопроекты:

- об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683-2683-3);

- об установлении праздничного дня – День Украинской Государственности (№5864);

- о внесении изменений в некоторые законы Украины по определенным вопросам управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины (№5801);

- о социальной защите пожилых людей (№4285);

- о внесении изменений в некоторые законы Украины, направленные на обеспечение дополнительных гарантий социальной защиты ветеранов войны (№6350);

- о противодействии нарушению прав в сфере труда (№5748);

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Также нардепы рассмотрят ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами, а также с Евросоюзом.