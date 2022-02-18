РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11379 посетителей онлайн
Новости
1 965 19

Час вопросов к правительству, пенсии и День Украинской Государственности, - повестка дня Рады

Час вопросов к правительству, пенсии и День Украинской Государственности, - повестка дня Рады

Рада на сегодняшнем заседании заслушает министров и главу правительства, а также рассмотрит ряд вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

Так, парламентарии заслушают министра финансов Украины по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, нуждающихся в неотложном решении, министра обороны Украины по ситуации на границах Украины ее деэскалации и о состоянии комплектования Сил территориальной обороны и премьер-министра Украины относительно состояния энергетической безопасности Украины.

Также нардепы рассмотрят  законопроекты:

- об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683-2683-3);

- об установлении праздничного дня – День Украинской Государственности (№5864);

- о внесении изменений в некоторые законы Украины по определенным вопросам управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины (№5801);

- о социальной защите пожилых людей (№4285);

- о внесении изменений в некоторые законы Украины, направленные на обеспечение дополнительных гарантий социальной защиты ветеранов войны (№6350);

- о противодействии нарушению прав в сфере труда (№5748);

Также читайте: В Раде создали межфракционное объединение "Евроатлантическая Украина"

Также нардепы рассмотрят ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами, а также с Евросоюзом.

Автор: 

ВР (29234) Резников Алексей (1170) Марченко Сергей (298) Шмыгаль Денис (2680)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Де гроші на армію.
показать весь комментарий
18.02.2022 09:28
+4
А о том что обстрелы идут и т.д. Это их не интересует?
показать весь комментарий
18.02.2022 09:34
+3
"Улыбнуло"... накопичувальне пенсійне забезпечення ... Вот же ж настырность не производить , а стяжать - у этих зедегенератов.
показать весь комментарий
18.02.2022 09:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де обіцяна доплата до пенсії, поц криворогий?
показать весь комментарий
18.02.2022 09:23 Ответить
Там какая-то подачка пенсионерам которым - за 80, как и военным, намечается на 1 марта.
показать весь комментарий
18.02.2022 09:32 Ответить
А нахвалявся що тим кому за 70.
показать весь комментарий
18.02.2022 09:47 Ответить
Вроде, упоминалось и про 75 рочкiв...
показать весь комментарий
18.02.2022 10:37 Ответить
https://finance.liga.net/pension/novosti/kabmin-odobril-indeksatsiyu-pensiy-dlya-10-mln-ukraintsev-s-1-marta-komu-podnimut-i-naskolko#:~:text=%D0%A1%201%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%2014,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%83%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC. Кабмин одобрил индексацию пенсий с 1 марта. Кому ...
показать весь комментарий
18.02.2022 10:48 Ответить
Підвищать аж на 100 гривень. Це на 2 пачки сигарет "Прима" без фільтру по 48 гривень за пачку. Дякуєм, дуже дякуєм.
показать весь комментарий
18.02.2022 11:00 Ответить
Де гроші на армію.
показать весь комментарий
18.02.2022 09:28 Ответить
"Улыбнуло"... накопичувальне пенсійне забезпечення ... Вот же ж настырность не производить , а стяжать - у этих зедегенератов.
показать весь комментарий
18.02.2022 09:31 Ответить
А о том что обстрелы идут и т.д. Это их не интересует?
показать весь комментарий
18.02.2022 09:34 Ответить
Онє будуть слухати казки міністра про ДЕескалацію. Про ескалації їм слухати страшно. "министра обороны Украины по ситуации на границах Украины ее деэскалации Источник:
показать весь комментарий
18.02.2022 09:42 Ответить
Можно ссылку.
показать весь комментарий
18.02.2022 09:38 Ответить
Я с телефона не умею,но запись есть у меня в тви
показать весь комментарий
18.02.2022 09:44 Ответить
Депутати Верховної Ради проголосували за свої ж зарплати

На черговому засіданніhttps://kyiv.ukrainianwall.com/86487-do-5-rokiv-v-yaznici-u-radi-pridumali-nove-pokarannya-dlya-ukrajinciv-cherez-dovgiy-yazik-vlipnuti-mozhe-kozhen Верховної Ради України 17 лютого депутати підтримали зміни до Закону"Про статус народного депутата". Цей документ містить в собі також пункти про заробітні плати і премії представникам парламенту. Так, у https://www.youtube.com/watch?v=eSEl-Bpaa3k час засідання народні обранці проголосували за підвищення їх заробітної плати шляхом надбавок.
Варто зазначити, що депутати проголосували "За" без додаткового обговорення: поправки, які підвищують оплату їхньої праці, підтримали 305 народних обранця. Тепер заробітна плата народного депутата складатиметься з посадового окладу та надбавки, яка діяла станом на 1 січня 2020 року.

305 дегенератов - конституционное большинство. Единство как никогда. Вот и все, что нужно знать о монобольшинстве и жесткой оппозиции уродов
показать весь комментарий
18.02.2022 09:49 Ответить
У ВР 450 депутатів.
По фракціях, будьте ласкаві.
показать весь комментарий
18.02.2022 10:06 Ответить
эй...самый главный вопрос - как там Йуля ?
(она вчера так неосторожно упала ).

https://t.me/megerini/1030

Лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко упала в студии программы "Право на владу" на канале "1+1". Видео падения депутата опубликовал 18 февраля Telegram-канал "Megerini".
показать весь комментарий
18.02.2022 10:01 Ответить
Я же говорил, шо лабутены до добра не доведут... Даже лабутены против баб Юльки.
показать весь комментарий
18.02.2022 10:31 Ответить
Мабуть, колготы - в дрантя?
показать весь комментарий
18.02.2022 10:32 Ответить
Это ей за отжим ломбардов, при помощи ФОПовской титушни. Страна - в опасности, а баб Юлька - против кассовых аппаратов.
показать весь комментарий
18.02.2022 10:34 Ответить
 
 