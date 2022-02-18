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Новости Агрессия России против Украины Война
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"От 20 тыс. до миллиона": в Европе ожидают наплыва беженцев в случае вторжения РФ в Украину

Евросоюз ожидает большого наплыва беженцев при обострении кризиса в Украине и последующей эскалации со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью немецкому изданию WELT.

Он предупредил, что в случае дальнейшего обострения кризиса миграционное давление на Евросоюз может возрасти. "По оценкам, сюда могут прибыть от 20 тысяч до миллиона беженцев", – сказал Схинас.

Еврокомиссар отметил, что Комиссия поможет странам ЕС вывезти своих граждан из Украины в случае чрезвычайной ситуации.

"Сейчас в Украине проживают около 20 000 граждан ЕС, а также значительная часть населения с европейскими корнями, которым может понадобиться помощь. ЕС также готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите", - сказал Схинас.

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Схинас подчеркнул, что беженцы, как это уже произошло в Беларуси, могут быть использованы против ЕС специально как средство давления.

Напомним, в Польше заявили, что продолжают готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.

Автор: 

беженцы (1637) вторжение (508) россия (95308) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+27
Всем ехать в Германию, желательно туда где ратовали за СП2. На работу не устраиваться, жить на социал, брать что плохо лежит. Язык не учить, жить закрытым обществом. Требовать качественные условия жизни. Разберемся с рашей - подтянемся туда, чтобы защитить украиноязычных. Мерседес - наш.
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18.02.2022 09:59
+12
🔷ЗАГАДКА🔷:
Кто всю жизнь сидит в ...овне
И готовится к войне
??!
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18.02.2022 09:56
+8
І ця квота буде одразу зайнята найпалкішими прибічниками "русского міра". Як показує практика, при наближенні своїх "братів" вони драпають першими.
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18.02.2022 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Отож давайте нам зброю.
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18.02.2022 09:55 Ответить
знаєш що не дадуть - московитам у разі чого можна здатися всім офісом президента, а народ капітуляції не прийме

- піди і купи, я так давно зробив
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18.02.2022 09:59 Ответить
не можна піти і купити, потрібно пройти херову купу інстанцій, чекати місяць чи навіть більше на висновок комісії якоїсь там.. простіше повіситись ніж застрелитись
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18.02.2022 10:04 Ответить
не знаю як зараз - але мої 300$ за всі прискорення вирішили питання за 10 днів - від вибору зброї, до появи її разом із дозволом у сейфі (Дніпро.обл)
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18.02.2022 10:09 Ответить
ну "300" то справа принципу, в черкаській обл. за 2000 usd можна й пенсію мінімальну отримати в 35 років, щоб не платити податок в пенс фонд, бачив таких на базарі, хизувались..
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18.02.2022 10:21 Ответить
я теж поважаю принципи - але іноді потрібні компроміси - дати хабар що б менти його відпрацювали для зброї - це краще ніж у майбутньому стати потерпілим або від гопників, або від якогось ванюшки з Рязані.
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18.02.2022 10:28 Ответить
Та ні все ж таки, принцип то принцип, не давати хабарів. І коли стаєш частиною мутняка то мутняк проти самого ж себе потім і вилізе.. Буде зброя, з часом когось завалить, плюс можливість отримати дозвіл за хабар, дає можливість думати що й відмазатись за застосування також можна за хабар, під час слідства випливе й хабар і т.д. ланцюгова реакція піде.. то не діло. А якщо вже рязані вдасться ( дуже сумніваюсь) аж в якихось областях опинитись тоді вже мисливська не допоможе, хіба що застрелитись..) На прикладі знайомої родини, син з другом завалили однолітка й пограбували, їх викрили й почали розкручувати умисне вбивство, батьки підприємці пішли порішать питання за хабар, а в них запитали а звідки в вас такі гроші..? Почали розкручувати, а там і ухилення від податків і незаконне відчуженяя.. Короче всі сидять і все конфісковане.. А починали можливо також - з 300..)
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18.02.2022 10:47 Ответить
ну ОК, я зрозумів, що зброю тобі не потрібно - тобі потрібен новий айфон. Нікто тебе і не заставляє - залишайся без зброї, но з принципами
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18.02.2022 10:51 Ответить
За які шиши? за пенсію?
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18.02.2022 10:09 Ответить
повинен давно мати ще від свого діда
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18.02.2022 10:16 Ответить
У діда лише були забиті в стіну 2 багнети які тримали полицю, та каска у дворі з якої кури пили воду.
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18.02.2022 10:30 Ответить
бач а поотрібно було ще і кулимет десь приховати а може ти не знаєш просто дід не зміг переказати своїй родині
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18.02.2022 10:36 Ответить
Знов зозулі голос чути в лісі
Кулемет захований у стрісі
А вівчар жене отару плаєм
Тьохнув постріл - москаля немає.
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18.02.2022 10:44 Ответить
давайте нам гроші, зброю і солдатів -будемо воювати
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18.02.2022 10:32 Ответить
🔷ЗАГАДКА🔷:
Кто всю жизнь сидит в ...овне
И готовится к войне
??!
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18.02.2022 09:56 Ответить
Невже вялікіє?
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18.02.2022 10:10 Ответить
"это он, это он, мелкий ботоксный гандон!"
я угадал?
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18.02.2022 10:45 Ответить
Всем ехать в Германию, желательно туда где ратовали за СП2. На работу не устраиваться, жить на социал, брать что плохо лежит. Язык не учить, жить закрытым обществом. Требовать качественные условия жизни. Разберемся с рашей - подтянемся туда, чтобы защитить украиноязычных. Мерседес - наш.
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18.02.2022 09:59 Ответить
они нас не возьмут на таких условиях. Мы ж не негры с арабами.
Вот то белая кость.
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18.02.2022 23:12 Ответить
До хрена еще евреев в стране.
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18.02.2022 10:00 Ответить
А може простіше країнам ЄС,зокрема і Німеччині, надати Україні допомогу, особливо ******** зброєю, щоб не було проблем з біженцями? Україна, як колись Київська Русь, стоїть як форпост для зупинення монголо-татарської навали, тільки ця навала вже кацапська.
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18.02.2022 10:01 Ответить
В тім то і річ, що Німеччина можливо (лише моє припущення) не надає зброю аби військовий конфлікт був недовгим та швидко закінчився. Бо чим довше триває війна, тим вища ймовірність, що по перше, буде велика кількість біженців, по друге, що в війну втягнуться і інші учасники, зокрема країни НАТО, і тоді Німеччині можливо доведеться так само воювати, чого вони дуже не хочуть.
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18.02.2022 10:25 Ответить
Політика умиротворення агресора не миру не приводить, підтверджено історією. І військовий конфлікт закінчується тільки капітуляцією однією із сторін, чого хоче Росія від України. Схоже, що і Нимеччина не проти цього.
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18.02.2022 10:50 Ответить
Членів опзж і олігархів у нас значно менше.
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18.02.2022 10:04 Ответить
оставить Украину на разграбление оркам? это то, о чем бредит кабаев..
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18.02.2022 10:04 Ответить
Може навіть бути і більше .
Зажопники , слуги наріту , всякі чинуші , їхні родини , їх напевно набереться - більше мільйона . .
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18.02.2022 10:05 Ответить
Израиль готовится к потоку украинских беженцев в случае вторжения - это может стать крупнейшей эвакуацией евреев...Польща теж тільки поляків з України буде приймати?
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18.02.2022 10:06 Ответить
ЄС ледве стримала тисячу біженців з Білорусі, а шо буде коли хлине 5 000 000 українців на кордоні?! Як їх стримати?!
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18.02.2022 10:08 Ответить
Мало, я думаю 5 000 000 - 15 000 000 біженців буде!
Європа офігєє. Толерантність з Путіним Європі вилізе боком!
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18.02.2022 10:07 Ответить
15 млн? То давай вже всі втечемо, бандерівець х..єв.
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18.02.2022 10:16 Ответить
Так вони су... для "своїх " тільки готуються.
.Українці ім пофф..!
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18.02.2022 10:07 Ответить
І ця квота буде одразу зайнята найпалкішими прибічниками "русского міра". Як показує практика, при наближенні своїх "братів" вони драпають першими.
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18.02.2022 10:07 Ответить
Цікаво як Европейські країни будуть визначати ,,біженців,,із України до міліона як що у їхніх країнах працюе офіційно більше як півтора міліона українців,що будуть півміліона видворяти із своїх країн?А хто буде у вас чистити за вами гівно та робити всі грязні роботи на які ви боїтель замастити свої руки?
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18.02.2022 10:08 Ответить
А хто за тобою гівно чистить?
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18.02.2022 10:13 Ответить
А я сам удобряю ним свою землю і виношу гівно за собою сам.
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18.02.2022 10:47 Ответить
Мне бежать не куда и не за что...
Тут земля моих предков...
С Домбабве уже убежали...теперь там 600 тыс. Колобоантов с узкими паспортами....
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18.02.2022 10:10 Ответить
"Однажды в пору революции Шаляпин пожаловался своему другу художнику Коровину:
- Черт знает что такое! Меня обязали выступить перед конными матросами.
Скажи, ради Бога,что такое конные матросы?
- Не знаю,что такое конные матросы,-сумрачно отвечал Коровин,- но валить отсюда надо."
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18.02.2022 10:15 Ответить
Доречі, ЄС ПРИХОДИТЬ КІНЕЦЬ !
Якщо Путін піде далі Україною економіці ЄС, її валюті, безпеці прийде кінець теж!
Мільйони голодних біженців штурмуватимуть кордони ЄС, це призведе до гуманітарної катастрофи у самій ЄС. Мільйони голодних біженців будуть штурмувати супермаркети з продуктами, підвищиться криміногенна ситуація. Люди попросту заполонять європейські регіони і старатимуться вижити!
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18.02.2022 10:16 Ответить
А Росії приходить кінець?
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18.02.2022 10:21 Ответить
скрепорогий, катись на мокша.ру, в украинском языке нет слов "путин" и "старатимуться".
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18.02.2022 10:22 Ответить
зачем ретранслиролвать немецкие помойки, которыми и подтереться западло?
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18.02.2022 10:17 Ответить
поэтому, в первую очередь, Украине и помогают.
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18.02.2022 11:13 Ответить
А може досить вже оце накручування проводить?
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18.02.2022 11:19 Ответить
"За оцінками, сюди можуть прибути від 20 000 до мільйона біженців"
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Беженцев будет до 15 миллионов, а не эти смешные и наивные цифры!
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18.02.2022 14:51 Ответить
 
 