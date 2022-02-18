"От 20 тыс. до миллиона": в Европе ожидают наплыва беженцев в случае вторжения РФ в Украину
Евросоюз ожидает большого наплыва беженцев при обострении кризиса в Украине и последующей эскалации со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью немецкому изданию WELT.
Он предупредил, что в случае дальнейшего обострения кризиса миграционное давление на Евросоюз может возрасти. "По оценкам, сюда могут прибыть от 20 тысяч до миллиона беженцев", – сказал Схинас.
Еврокомиссар отметил, что Комиссия поможет странам ЕС вывезти своих граждан из Украины в случае чрезвычайной ситуации.
"Сейчас в Украине проживают около 20 000 граждан ЕС, а также значительная часть населения с европейскими корнями, которым может понадобиться помощь. ЕС также готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите", - сказал Схинас.
Схинас подчеркнул, что беженцы, как это уже произошло в Беларуси, могут быть использованы против ЕС специально как средство давления.
Напомним, в Польше заявили, что продолжают готовиться к наплыву потенциальных беженцев из Украины в случае российского вторжения, несмотря на заявления РФ об отводе части войск.
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- піди і купи, я так давно зробив
Кулемет захований у стрісі
А вівчар жене отару плаєм
Тьохнув постріл - москаля немає.
Кто всю жизнь сидит в ...овне
И готовится к войне
??!
я угадал?
Вот то белая кость.
Зажопники , слуги наріту , всякі чинуші , їхні родини , їх напевно набереться - більше мільйона . .
Європа офігєє. Толерантність з Путіним Європі вилізе боком!
.Українці ім пофф..!
Тут земля моих предков...
С Домбабве уже убежали...теперь там 600 тыс. Колобоантов с узкими паспортами....
- Черт знает что такое! Меня обязали выступить перед конными матросами.
Скажи, ради Бога,что такое конные матросы?
- Не знаю,что такое конные матросы,-сумрачно отвечал Коровин,- но валить отсюда надо."
Якщо Путін піде далі Україною економіці ЄС, її валюті, безпеці прийде кінець теж!
Мільйони голодних біженців штурмуватимуть кордони ЄС, це призведе до гуманітарної катастрофи у самій ЄС. Мільйони голодних біженців будуть штурмувати супермаркети з продуктами, підвищиться криміногенна ситуація. Люди попросту заполонять європейські регіони і старатимуться вижити!
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Беженцев будет до 15 миллионов, а не эти смешные и наивные цифры!