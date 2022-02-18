Войска РФ ведут огонь из населенных пунктов и размещают свои артсистемы вблизи жилых домов. С начала суток уже 20 обстрелов, - штаб ООС

Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск, зафиксированы 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

"Весь цинизм ситуации состоит в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - говорится в сообщении

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", - сообщили в пресс-центре ОС.

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Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий были ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских.