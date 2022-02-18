Войска РФ ведут огонь из населенных пунктов и размещают свои артсистемы вблизи жилых домов. С начала суток уже 20 обстрелов, - штаб ООС
Сегодня, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск, зафиксированы 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
"Весь цинизм ситуации состоит в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - говорится в сообщении
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", - сообщили в пресс-центре ОС.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий были ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- На меня напал какой-то гопник и нанес мне несколько ножевых ранений.
- У вас же в руках была бита, почему вы не сопротивлялись?
- Рядом с нами стояли ни в чём не повинные люди.
- А вам не приходило в голову, что нормальные люди, при виде такого замеса, обычно отходят куда подальше?
- Шо, правда?
Вуаля. Хфашизды геноцыдят детей!)
Ведь Крым ,,зеленые человечки,,захватывали таким же макаром,впереди пустили женщин с дельми а они с оружием плелись с зади.Метод фашистов на лицо.
Мы все нашим мирным путем
Решили --15 тыс погибшиш
Раненых и инвалидов минимум в четыре раза больше
https://www.youtube.com/watch?v=CioCoR-vw_4
А чому так? Бо ці бандити при владі згорнули всі військові частини в Києві, розпродали всі землі і забудували їх щільно висотним непотребом...
ВИСНОВОК: немає чого звинувачувати ворога, коли й самі такі ж самі!