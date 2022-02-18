США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, - глава Пентагона Остин

Наращивание РФ военного присутствия вдоль границ Украины, Беларуси и Черного моря приближает российские войска к "порогу" НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 17 февраля на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Приверженность США НАТО... остается нерушимой. Как сказал президент [США Джо] Байден пару дней назад, мы будем, если нужно, защищать каждый дюйм территории НАТО. Конечно, нет причин, чтобы это должно было произойти... точно так же, как нет причин для России снова вторгаться в Украину. Украина никому не угрожает, не говоря уже о своих российских соседях, и все же это то, во что Москва заставила бы нас поверить, и именно так [президент РФ Владимир] Путин продолжает оправдывать собрание значительной боевой мощи [у границ Украины]", – отметил глава Пентагона.

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Напомним, 7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).







