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Новости Агрессия России против Украины Война
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США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, - глава Пентагона Остин

США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, - глава Пентагона Остин

Наращивание РФ военного присутствия вдоль границ Украины, Беларуси и Черного моря приближает российские войска к "порогу" НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 17 февраля на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Приверженность США НАТО... остается нерушимой. Как сказал президент [США Джо] Байден пару дней назад, мы будем, если нужно, защищать каждый дюйм территории НАТО. Конечно, нет причин, чтобы это должно было произойти... точно так же, как нет причин для России снова вторгаться в Украину. Украина никому не угрожает, не говоря уже о своих российских соседях, и все же это то, во что Москва заставила бы нас поверить, и именно так [президент РФ Владимир] Путин продолжает оправдывать собрание значительной боевой мощи [у границ Украины]", – отметил глава Пентагона.

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Напомним, 7 декабря 2021 года Путин во время разговора с Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).



Автор: 

вторжение (508) НАТО (9931) Пентагон (1445) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+6
Який же облом мокшам, вони ж думали, що побряцають зброєю, налякають Європу і їм здадуть Естонію, Латвію і Литву, а потім Польщу. Скиглячи відповзайте кацапи в свої смердючі болота.
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18.02.2022 10:58
+4
***** не переробиш.
***** можна тільки винести ногами уперед.
з нетерпінням чекаемо іншого ***** на лапненогії - цей вже набрид...
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18.02.2022 11:12
+3
Якщо хтось забув,то смердючі лапатні вбивці вже заперлись в Ураїну ще у 2014-у,та досі продовжують вбивати українських громадян...
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18.02.2022 11:00
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Який же облом мокшам, вони ж думали, що побряцають зброєю, налякають Європу і їм здадуть Естонію, Латвію і Литву, а потім Польщу. Скиглячи відповзайте кацапи в свої смердючі болота.
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18.02.2022 10:58 Ответить
Ну и прислали бы с десяток першингов, так сказать в качестве гуманитарной помощи А мы по мацквабаду хрясь!!!
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18.02.2022 11:14 Ответить
Все нормально. Через два роки повернеться Пастор і реальний головнокомандувач і почнемо випускати "Нептуни" і ще купу ракет, проекти були в розробці на 800-1000 км.
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18.02.2022 11:41 Ответить
Якщо хтось забув,то смердючі лапатні вбивці вже заперлись в Ураїну ще у 2014-у,та досі продовжують вбивати українських громадян...
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18.02.2022 11:00 Ответить
Ківі, Шуфричу, Ахметову вже пофіг вони і так на території НАТО а інші холопи то таке ....
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18.02.2022 11:03 Ответить
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18.02.2022 11:10 Ответить
***** не переробиш.
***** можна тільки винести ногами уперед.
з нетерпінням чекаемо іншого ***** на лапненогії - цей вже набрид...
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18.02.2022 11:12 Ответить
То вже можна мочити козломордих на попередження, згадати, як вони Крим окупували, щоб там не було НАТО.
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18.02.2022 11:15 Ответить
в Крым они полезли спасать рускагаварящих, в лугандонию полезли спасать распятого рускагаварящего младенца, НАТО ***** придумало месяц назад и выставила ультиматум - возврат к 97 году, поле этого европа очухалась и зашевелилась, никакого НАТО в 2014 году не было в планах *****, обычное нападение на соседей. как там ********* говорила - ***** собиратель земель русских.
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18.02.2022 12:05 Ответить
Что-то они про НАТО все заладили в последнее время.

- Как вы будете защищать Украину?
- США будут защищать каждый дюйм территории НАТО!
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18.02.2022 11:18 Ответить
Вони не зобов'язані нас захищати, буде добре якщо доставлять залишок військової допомоги, яку вони пообіцяли надати Україні,бо останнім часом не прилітають подарунки
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18.02.2022 11:41 Ответить
как не обязаны?? а будапештский меморандум??? там что написано?? англичане и американцы навезли оружия за две недели больше чем за 30 лет и почему? а потому что финиш всё равно будет в Гааге и у судьи к подписантам могут появится вопросы, не к ***** с ним всё и так ясно, а к другим переживающим за атомное оружие в давние времена.
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18.02.2022 12:17 Ответить
Вам же сказано что НАТО будет защищать каждый дюйм територии а не метр.Так что мы сами остались в ответе за защиту каждого сантиметра своей територии.
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18.02.2022 11:18 Ответить
Срати москалям на НАТО.Їм потрібна Україна.Сказав би краще,що ви закриєте небо над Україною
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18.02.2022 11:20 Ответить
https://otvet.imgsmail.ru/download/293820598_607928a3b20db9fc91564ec5588108a3_800.jpg
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18.02.2022 11:21 Ответить
ядерное оружие верни украине..
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18.02.2022 11:25 Ответить
Если Америка не хочет базу НАТО в Украине!! Разрешите нам базы Американских наемников за деньги!!! Или Талибов- ЗА ДЕНЬГИ!!!!
Наши ребятам - это будет моральная поддержка , а россияне усруться- ведь они сцыклявые твари!!
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18.02.2022 11:37 Ответить
Можно начать с защиты посёлка Нью Йорк на Донбассе.
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18.02.2022 11:38 Ответить
США - країна можливостей! Навіть темношкірий Президент США не такий презентабельний виглад має, як Колін Пауел, Ллойд Остін. Жесть! Аж мурашки по спині. Такі собі - темні демони війни.
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18.02.2022 11:39 Ответить
нам от того ни горячо ни холодно
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18.02.2022 12:42 Ответить
Нам дууужеприємно це ч4ти,але не радісно. За Будапештський меморандум не згадаєте? Кравчук,курча мати твоя!!!
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18.02.2022 13:19 Ответить
А потом удивляются почему Украина, Грузия, Молдова ( по сути и Азербайджан, да думаю и многие другие) так рвутся в НАТО.. Именно ради защиты.. А защиты от кого.. отгадайте с одного раза...
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18.02.2022 15:03 Ответить
и это после того как драпали с афгана - зашитнички.памперсы пошейте себе
что б на весь мир не вонять.
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18.02.2022 16:24 Ответить
 
 