У границ Украины 149 тысяч российских военных. Никакого отвода не происходит, - Резников

В настоящее время у границ Украины находится около 149 тысяч российских военных.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь по ситуации вокруг Украины. Во-первых, мы не подтверждаем заявления российской стороны об отводе войск. Этого не происходит. Идет перемещение сил и средств. Во-вторых, сейчас мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет около 149 тысяч, - отметил министр.

"Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч человек", - добавил Резников.

"Так же мы ожидаем, что в Черное море зайдут еще три (российских. - Ред.) корабля", - заявил глава Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность вторжения РФ в Украину оцениваем как невысокую, - Резников

Кроме того, Резников напомнил, что одновременно в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022".

"Этот компонент также находится в поле нашего зрения", – резюмировал он.