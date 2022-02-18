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Новости Война
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У границ Украины 149 тысяч российских военных. Никакого отвода не происходит, - Резников

У границ Украины 149 тысяч российских военных. Никакого отвода не происходит, - Резников

В настоящее время у границ Украины находится около 149 тысяч российских военных.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь по ситуации вокруг Украины. Во-первых, мы не подтверждаем заявления российской стороны об отводе войск. Этого не происходит. Идет перемещение сил и средств. Во-вторых, сейчас мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет около 149 тысяч, - отметил министр.

"Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч человек", - добавил Резников.

"Так же мы ожидаем, что в Черное море зайдут еще три (российских. - Ред.) корабля", - заявил глава Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность вторжения РФ в Украину оцениваем как невысокую, - Резников

Кроме того, Резников напомнил, что одновременно в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022".

"Этот компонент также находится в поле нашего зрения", – резюмировал он.

Автор: 

Резников (1169)


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Топ комментарии
+12
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18.02.2022 11:19
+9
Стесняюсь спросить, Как там Юля? Вчера прямо в студии скопытилась, лабутены подвели. Осуждает она такое скопление кацапвойска, чи переймаеться тока подраными при падения колготами?
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18.02.2022 11:14
+8
Саме час "пєрєстатьстрєлять", чи не так, свідки Голобородьки?
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18.02.2022 11:11
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***** непередбачуване
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18.02.2022 11:04 Ответить
Чотирі місяці таскати 100 тисяч вояків восени і зимою біля кордонів України. Ночують мокші в палатках. Вони за цей час купалися хоча б раз? Що там з завошивленістю грізної армії?
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18.02.2022 11:12 Ответить
Ну, що є привід знов вам зробити усміхнені фотки з командуючим. Німецькі каски не забутьте одіти.
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18.02.2022 11:07 Ответить
Кацапская тактика - засрать всю приграничную зону, как акт устрашения ЗСУ.
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18.02.2022 11:07 Ответить
149 тысяч, блин, та нафиг мне ваше нагнiтання. и без вас амеры уже оповестили.
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18.02.2022 11:10 Ответить
Саме час "пєрєстатьстрєлять", чи не так, свідки Голобородьки?
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18.02.2022 11:11 Ответить
Сьогодні чув розмови двох "свідків" що то інформаційний кіпіш Заходу. Телевізор працює, ментальна близкість з зеленими перекриє будь-які зародки логіки.
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18.02.2022 11:29 Ответить
Та да! І засмутити черговий "День вітання". Чого "вітання"? А х.з. Щоб не повторюватись. А чого "єднання"?
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18.02.2022 11:55 Ответить
Тричі х.з.
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18.02.2022 12:05 Ответить
Колєбєється разом з лінією "партії".То є загроза, то нема,то знову є.А Зелений ************ ***** при цьому все намагається знову заглянути в очко ***** і розгледіти там "бажання" до миру.
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18.02.2022 11:11 Ответить
Що там наший сцікун миротворчий?
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18.02.2022 11:14 Ответить
Стесняюсь спросить, Как там Юля? Вчера прямо в студии скопытилась, лабутены подвели. Осуждает она такое скопление кацапвойска, чи переймаеться тока подраными при падения колготами?
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18.02.2022 11:14 Ответить
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18.02.2022 11:19 Ответить
Тада , ну и поделом ей.
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18.02.2022 11:21 Ответить
Каароч, хромая лошадь-2.
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18.02.2022 11:23 Ответить
Тебя дурбецало Юля интересует или российская орда у наших ворот?
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18.02.2022 13:31 Ответить
Ну если бы было желание,вы бы легко нашли информацию «шо там Юля»,а не картинно прикидывались лобзиком тут,на форуме.
Богдан сразу услужливо подсунул вам старьё,хотя есть более свежая инфа,но Богдан её не показал,потому что она ему не выгодна,ибо выставляет Юлю в лучшем свете.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5.html https://www.economics-prorok.com/2022/02/даже-не-думайте-тимошенко-предосте.html
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18.02.2022 12:20 Ответить
Резников ты шо (ука ,Арахамии не веришь, он же сказал ,что это все происки США
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18.02.2022 11:15 Ответить
ні нагнітай, ета атпугіваіт інвєстаров, і мішаіт красть на дорогах
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18.02.2022 11:17 Ответить
Крім реальної загрози може виявитись ,що вся ця вакханалія навколо кордону, що триває з минулого року має лиш одну мету - просто підірвати економіку України, посіяти паніку, щоб не було інвестицій, щоб не дай бог рівень життя в Україні став вищим ніж в РФ. Бо насправді єдиний фактор , який дестабілізує трон царя - це коли споживчий кошик українця стане кращий ніж у "кримнаша". Бо у "кримнаша" ,як у крайнєпримітивної форми життя, є лиш один критерій цінності свого буття - "cколько колбасы и водки можна купить на получку\пенсию" і від цього ************** весь подальший "мыслительный процесс и последующие выводы" . А от коли наш кошик стане більший за їхній то у царя лишиться лиш два виходи - або пряма агресія або залізний кордон з глушилками і повним перекриттям будь-яких коммунікацій
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18.02.2022 11:18 Ответить
Даже резников увидел?
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18.02.2022 11:24 Ответить
Ога...
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18.02.2022 11:28 Ответить
Шо це було, сервер с минуту лежал. Походу уже приловчились противостоять кацапам.
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18.02.2022 11:29 Ответить
Отправьте пару инструкторов из Правого сектора в Казахстан, пусть научат казахов правильно ломить п***ы, глядишь, если у казахов получится вся эта армия ломанёт туда. На беларусов надежды нет
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18.02.2022 11:34 Ответить
оно просто дегенерат...
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18.02.2022 11:50 Ответить
Мы ни в коем случае не уменьшаем угрозу. Но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом", Министр Резник.
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18.02.2022 12:22 Ответить
Йому бабка нагадала, чи приснилось...
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18.02.2022 14:30 Ответить
Помниться мне Осел Оманский пару лет назад бил себя пяткой в грудь и верещал , что если через год оно не добьётся мира то добровольно свалит в отставку . Ну так уже год прошел , как ему пора возглавить команду идущих на хер , а сей час самый идеальный момент для этого. Выйдет , перед зелебобиками и скажет , что оно тупорылый кусок говна и пустопорожний балабол , потому и сваливает.
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18.02.2022 12:47 Ответить
Пане Резніков, перестаньте розводити паніку, зелена бібізяна з Сухумського бібізянника говорить що все добре.
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18.02.2022 12:52 Ответить
Зеленский настоящий европейский политик,молодой и подтянутый,не то что эти совковые пузатые старпёры.
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18.02.2022 12:52 Ответить
Може імовірність вторгнення і не висока. Но меня совсем не радуют участившиеся обстрелы из тяжёлого вооружения. Опять разрушения, опять возможность гибели людей
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18.02.2022 13:03 Ответить
и что 40миллионов готовы сдаться 140тысячам? нах тогда такой народ ничтожный нужен?представьте себе 40 мил. Чеченов и чтобы они сдались горстке ванюшек да они бы с ножом в руке бы победили повырезали бы этот скот нахер а тут трусы обделаные готовы сдать свою страну без боя бо там аж целых 140 тыс.
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18.02.2022 13:49 Ответить
Памперси армії не потрібні, вони потрібні владі.
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18.02.2022 14:34 Ответить
Будет как-то так!!

https://www.youtube.com/watch?v=CioCoR-vw_4


Без вариантов
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18.02.2022 14:38 Ответить
 
 