У границ Украины 149 тысяч российских военных. Никакого отвода не происходит, - Резников
В настоящее время у границ Украины находится около 149 тысяч российских военных.
Об этом заявил сегодня во время часа вопросов правительству министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Теперь по ситуации вокруг Украины. Во-первых, мы не подтверждаем заявления российской стороны об отводе войск. Этого не происходит. Идет перемещение сил и средств. Во-вторых, сейчас мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морским и авиационным компонентом их количество составляет около 149 тысяч, - отметил министр.
"Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч человек", - добавил Резников.
"Так же мы ожидаем, что в Черное море зайдут еще три (российских. - Ред.) корабля", - заявил глава Минобороны.
Кроме того, Резников напомнил, что одновременно в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022".
"Этот компонент также находится в поле нашего зрения", – резюмировал он.
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Богдан сразу услужливо подсунул вам старьё,хотя есть более свежая инфа,но Богдан её не показал,потому что она ему не выгодна,ибо выставляет Юлю в лучшем свете.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5.html https://www.economics-prorok.com/2022/02/даже-не-думайте-тимошенко-предосте.html
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Без вариантов