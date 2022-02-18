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Украина готова идти на жертвы и сдала свой экзамен. Сегодня именно Запад проходит тест на доверие, - Дуда

Украина готова идти на жертвы и сдала свой экзамен. Сегодня именно Запад проходит тест на доверие, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины является экзаменом для западного сообщества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он написал в колонке для немецкого издания Welt.

По словам Дуды, Украина и ее народ доказали в последние годы и еще яснее в последние дни, что они хотят быть демократическими, уважать общие западные ценности, быть частью Запада.

"Для этого Украина готова идти на жертвы, идет на жертвы и проводит необходимые реформы. Она готова за это бороться. Она сдала свой экзамен", - отметил польский президент.

"Сегодня именно западный мир проходит тест на доверие, который должен доказать, действительно ли его ценности что-то значат. Если Украиной и ее западными стремлениями пожертвуют ради спокойствия, экономических интересов или политических амбиций, это будет серьезным ударом не только для украинского общества, но и для западного сообщества в целом", - подчеркнул он.

Именно поэтому, по мнению Дуды, единство и общая и решительная позиция в отношении России столь важны для всего западного сообщества.

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"Мы не должны позволить себя разделить в эти тяжелейшие дни. Только вместе мы сможем эффективно преодолеть этот серьезный кризис" - заявил он.

В то же время, президент Польши подчеркнул, что в поиске дипломатического выхода из кризиса нельзя жертвовать западными стремлениями Украины и пытаться найти решение за спиной Украины.

Кроме того, по его словам, никто не заинтересован в унижении России.

"Надо искать выход из ситуации, который позволит всем сторонам сохранить лицо", - считает Дуда.

Как сообщалось, 17 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества.

Автор: 

Польша (8390) Дуда (754)


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Топ комментарии
+11
ИМЕННО УКРАИНА сегодня стали лидером в МИРЕ ,нет более прекрасной и гордой страны !!!
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18.02.2022 11:49
+9
Мудрые слова..
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18.02.2022 11:45
+6
Дуді за здоровий глузд-респект...
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18.02.2022 12:01
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Мудрые слова..
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18.02.2022 11:45 Ответить
ИМЕННО УКРАИНА сегодня стали лидером в МИРЕ ,нет более прекрасной и гордой страны !!!
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18.02.2022 11:49 Ответить
Лидером СВОБОДНОГО мира.
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18.02.2022 14:10 Ответить
Дуді за здоровий глузд-респект...
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18.02.2022 12:01 Ответить
Про збереження морди ***** було зайве. Це воно сприйме, як заохочення та слабкість.
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18.02.2022 12:03 Ответить
Это дипломатия. Так просто заведено...
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18.02.2022 13:37 Ответить
До всіх давно дійшло, що воно понти колоте. І зупиняють таких тільки - сходу поіпалу. А жодним чином не вмовляння
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18.02.2022 14:13 Ответить
обо всем и ни о чем!
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18.02.2022 12:15 Ответить
Достойное заявление достойного политика. Браво, Дуда.
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18.02.2022 12:50 Ответить
Венгрия - не сдала.
Австрия - не сдала.
Германия - ищет зачётку.
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18.02.2022 15:44 Ответить
 
 