Военные учения армии РФ с пуском крылатых и баллистических ракет под руководством Путина состоятся 19 февраля
Минобороны РФ объявило о запланированных на 19 февраля учениях сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.
"К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов", - сообщили в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
В министерстве уточнили, что учение было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
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схоже що усіх упирів від натискання червоною кнопки "пуск" МБР оргазм пробива
до речі, а буба велишайчише кацапського *****, чи таке й те саме?
ОТ ЭТО БЫЛА БЫ РАКЕТА!!! И Ирину Фарион по всем каналам!!!