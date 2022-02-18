Украине нужно готовиться к обороне в зоне ООС: на Донбассе возможна масштабная война, - нардеп "Голоса" Рахманин

Обострение на Донбассе происходит, когда Россия ощущает необходимость усилить давление на Украину.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса", член комитета ВРУ по национальной безопасности Сергей Рахманин.

"Если вы посмотрите хронологию боевых действий и обстрелов в зоне сначала АТО, а затем ООС, вы увидите, что всегда количество обстрелов и использования тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, происходит в тот момент, когда россияне чувствуют, что нужно немного поднажать. Они всегда этим пользуются. Считают, что это вносит дополнительную панику, что это прямое давление на украинские власти, а они, соответственно, будут более гибкими. Это очень банальный шаг", - отметил он.

Рахманин считает, что от России можно ожидать провокаций в Донбассе, поэтому Украине нужно готовиться к обороне, не зависимо от количества российских войск на украинской границе, ведь Россия может всегда перебросить в зону ООС дополнительные воинские части.

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По словам нардепа, если бы речь шла о полномасштабном вторжении России в Украину, на украинской границе были бы танковые армии, воздушно-десантные дивизии и воздушные армии.

"Стандартный мотострелковый полк вооруженных сил РФ – это примерно 2,5 тысячи человек, примерно 40 танков и 120 БТРов или БМП, а мы там (возле границ Украины. – Ред.) не видим ни одного полноценного мотострелкового полка. Так вот, что такое мотострелковый полк. В условиях интенсивных боевых действий он примерно использует 400 тонн боеприпасов в сутки и по меньшей мере 120-150 тонн горючего в сутки. Покажите мне пожалуйста на наших границах, даже на тех картах, которые есть, такое количество горючего и боеприпасов, которые находятся в непосредственной близости к нашим границам, потому что они отстреляют один день и что будут делать дальше? То есть на сегодня там (на границе. – Ред.) нет маркеров, которые позволяют говорить, что завтра нас ждет полномасштабное вторжение, но значит ли это, что не будет войны?Нет. Потому что она может быть масштабной, но направлена на какой-то конкретный участок действий. Например, оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и прилегающие к ним территории с украинской стороны. Там ситуация более сложная, потому что есть два корпуса, которые входят в состав 8-й армии Российской Федерации, и позади целая армия, разворачивающаяся с 2017 года интенсивными темпами", - детализировал политик.