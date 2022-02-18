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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине нужно готовиться к обороне в зоне ООС: на Донбассе возможна масштабная война, - нардеп "Голоса" Рахманин

Украине нужно готовиться к обороне в зоне ООС: на Донбассе возможна масштабная война, - нардеп

Обострение на Донбассе происходит, когда Россия ощущает необходимость усилить давление на Украину.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса", член комитета ВРУ по национальной безопасности Сергей Рахманин.

"Если вы посмотрите хронологию боевых действий и обстрелов в зоне сначала АТО, а затем ООС, вы увидите, что всегда количество обстрелов и использования тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, происходит в тот момент, когда россияне чувствуют, что нужно немного поднажать. Они всегда этим пользуются. Считают, что это вносит дополнительную панику, что это прямое давление на украинские власти, а они, соответственно, будут более гибкими. Это очень банальный шаг", - отметил он.

Рахманин считает, что от России можно ожидать провокаций в Донбассе, поэтому Украине нужно готовиться к обороне, не зависимо от количества российских войск на украинской границе, ведь Россия может всегда перебросить в зону ООС дополнительные воинские части.

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По словам нардепа, если бы речь шла о полномасштабном вторжении России в Украину, на украинской границе были бы танковые армии, воздушно-десантные дивизии и воздушные армии.

"Стандартный мотострелковый полк вооруженных сил РФ – это примерно 2,5 тысячи человек, примерно 40 танков и 120 БТРов или БМП, а мы там (возле границ Украины. – Ред.) не видим ни одного полноценного мотострелкового полка. Так вот, что такое мотострелковый полк. В условиях интенсивных боевых действий он примерно использует 400 тонн боеприпасов в сутки и по меньшей мере 120-150 тонн горючего в сутки. Покажите мне пожалуйста на наших границах, даже на тех картах, которые есть, такое количество горючего и боеприпасов, которые находятся в непосредственной близости к нашим границам, потому что они отстреляют один день и что будут делать дальше? То есть на сегодня там (на границе. – Ред.) нет маркеров, которые позволяют говорить, что завтра нас ждет полномасштабное вторжение, но значит ли это, что не будет войны?Нет. Потому что она может быть масштабной, но направлена на какой-то конкретный участок действий. Например, оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и прилегающие к ним территории с украинской стороны. Там ситуация более сложная, потому что есть два корпуса, которые входят в состав 8-й армии Российской Федерации, и позади целая армия, разворачивающаяся с 2017 года интенсивными темпами", - детализировал политик.

Автор: 

армия РФ (18994) граница (5256) россия (95308) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) Рахманин (120)


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Топ комментарии
+2
Покажіть мені будь ласка на наших кордонах, навіть на тих картах, які є, таку кількість пального і *********** Джерело:
Показываю пальчиком - Мозырский НПЗ. 65 км от границы с Украиной. Это в белорусском направлении. Склады боеприпасов у белорусов тоже имеются, не?
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18.02.2022 11:43
+2
Простите, а что Вы делали с апреля 2019 года? Где были? Что говорили?
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18.02.2022 12:05
+1
За словами нардепа, якби сьогодні йшлося про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на українському кордоні були б танкові армії, повітряно-десантні дивізії та повітряні армії.

"Стандартний мотострілецький полк збройних сил РФ - це приблизно 2,5 тисячі людей, приблизно 40 танків та 120 БТРів чи БМП, а ми там (біля кордонів України. - Ред.) не бачимо жодного повноцінного мотострілецького полку, Сергію, Ванга в труні перевернулася, всі бачуть війска а ти не бачишь, може треба в окопі трохи з нашими бійцями посидити та послухати що вони кажуть.
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18.02.2022 11:38
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Правила форума Совет форумчан
За словами нардепа, якби сьогодні йшлося про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, на українському кордоні були б танкові армії, повітряно-десантні дивізії та повітряні армії.

"Стандартний мотострілецький полк збройних сил РФ - це приблизно 2,5 тисячі людей, приблизно 40 танків та 120 БТРів чи БМП, а ми там (біля кордонів України. - Ред.) не бачимо жодного повноцінного мотострілецького полку, Сергію, Ванга в труні перевернулася, всі бачуть війска а ти не бачишь, може треба в окопі трохи з нашими бійцями посидити та послухати що вони кажуть.
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18.02.2022 11:38 Ответить
Коли на ток шоу попадають люди, що дійсно воюють на Донбасі. Перша їх відповідь на страшилки мокшанської агресії : " там такі протитанкові мінні поля..." Вже деякі експерти порівнюють там наші укріплення з лінією Манненгейма. Не рахуючи Стугн та Джавелінів.
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18.02.2022 11:51 Ответить
Покажіть мені будь ласка на наших кордонах, навіть на тих картах, які є, таку кількість пального і *********** Джерело:
Показываю пальчиком - Мозырский НПЗ. 65 км от границы с Украиной. Это в белорусском направлении. Склады боеприпасов у белорусов тоже имеются, не?
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18.02.2022 11:43 Ответить
****, ВЫ ТУПОГОЛОВЫЕ ХОТЯ БЫ ИНФОРМАЦИЮ КОНСОЛИДИРОВАННО ПОДАВИЛИ. РЕЗНИКОВ ОДНО ГАВКНУЛ, РАХМАНИН ДРУГОЕ.
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18.02.2022 11:50 Ответить
Рахманін - це та половинка Галаса, що приєдналася до на їх думку єдиної дійсно патріотичної сили в Україні.
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18.02.2022 11:53 Ответить
была команда голос..?
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18.02.2022 11:58 Ответить
Широкомасштабним наступом на Донбасі відтягнуть наші сили і нападуть з інших напрямків також.
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18.02.2022 12:02 Ответить
Думаю, таке наші командири передбачили
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18.02.2022 12:06 Ответить
Простите, а что Вы делали с апреля 2019 года? Где были? Что говорили?
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18.02.2022 12:05 Ответить
А шо там готовиться? Больше половины слуг на чемоданах.
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18.02.2022 12:12 Ответить
рахманін той ще військовий експерт, точніше ніякий.
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18.02.2022 12:13 Ответить
Готовиться надо было все 3 года и армию восстанавливать а не дороги делать которых нет
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18.02.2022 12:24 Ответить
Они специально пытаются оттянуть больше наших войск на Донбасс, чтобы потом взять их в кольцо атакуют в обход Харькова и с Крыма с одновременным отвлекающим ударом на Киев
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18.02.2022 12:30 Ответить
Тобто на сьогодні там (на кордонах. - Ред.) немає маркерів, - Рахманін як маленька наївна дитина, котра вірить рашисту,що він візьме в свої кроваві руки маркери і буде спеціально для Рахманіна щось там маркувати."ИХТАМНЕТ" ,також і в Криму відбувалося те ж саме "без маркерів"
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18.02.2022 12:30 Ответить
Ну и чудик, топлива и боеприпасов нет???
Эшелон взял и подогнал к границе.
Вот это иксперд.
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18.02.2022 13:01 Ответить
 
 