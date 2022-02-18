Украине нужно готовиться к обороне в зоне ООС: на Донбассе возможна масштабная война, - нардеп "Голоса" Рахманин
Обострение на Донбассе происходит, когда Россия ощущает необходимость усилить давление на Украину.
Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса", член комитета ВРУ по национальной безопасности Сергей Рахманин.
"Если вы посмотрите хронологию боевых действий и обстрелов в зоне сначала АТО, а затем ООС, вы увидите, что всегда количество обстрелов и использования тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, происходит в тот момент, когда россияне чувствуют, что нужно немного поднажать. Они всегда этим пользуются. Считают, что это вносит дополнительную панику, что это прямое давление на украинские власти, а они, соответственно, будут более гибкими. Это очень банальный шаг", - отметил он.
Рахманин считает, что от России можно ожидать провокаций в Донбассе, поэтому Украине нужно готовиться к обороне, не зависимо от количества российских войск на украинской границе, ведь Россия может всегда перебросить в зону ООС дополнительные воинские части.
По словам нардепа, если бы речь шла о полномасштабном вторжении России в Украину, на украинской границе были бы танковые армии, воздушно-десантные дивизии и воздушные армии.
"Стандартный мотострелковый полк вооруженных сил РФ – это примерно 2,5 тысячи человек, примерно 40 танков и 120 БТРов или БМП, а мы там (возле границ Украины. – Ред.) не видим ни одного полноценного мотострелкового полка. Так вот, что такое мотострелковый полк. В условиях интенсивных боевых действий он примерно использует 400 тонн боеприпасов в сутки и по меньшей мере 120-150 тонн горючего в сутки. Покажите мне пожалуйста на наших границах, даже на тех картах, которые есть, такое количество горючего и боеприпасов, которые находятся в непосредственной близости к нашим границам, потому что они отстреляют один день и что будут делать дальше? То есть на сегодня там (на границе. – Ред.) нет маркеров, которые позволяют говорить, что завтра нас ждет полномасштабное вторжение, но значит ли это, что не будет войны?Нет. Потому что она может быть масштабной, но направлена на какой-то конкретный участок действий. Например, оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и прилегающие к ним территории с украинской стороны. Там ситуация более сложная, потому что есть два корпуса, которые входят в состав 8-й армии Российской Федерации, и позади целая армия, разворачивающаяся с 2017 года интенсивными темпами", - детализировал политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Стандартний мотострілецький полк збройних сил РФ - це приблизно 2,5 тисячі людей, приблизно 40 танків та 120 БТРів чи БМП, а ми там (біля кордонів України. - Ред.) не бачимо жодного повноцінного мотострілецького полку, Сергію, Ванга в труні перевернулася, всі бачуть війска а ти не бачишь, може треба в окопі трохи з нашими бійцями посидити та послухати що вони кажуть.
Показываю пальчиком - Мозырский НПЗ. 65 км от границы с Украиной. Это в белорусском направлении. Склады боеприпасов у белорусов тоже имеются, не?
Эшелон взял и подогнал к границе.
Вот это иксперд.