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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине смертность от COVID-19 на 9% ниже, чем в Польше и на 11% - чем в Испании, - Ляшко

В Украине смертность от COVID-19 на 9% ниже, чем в Польше и на 11% - чем в Испании, - Ляшко

В Украине смертность от коронавирусной болезни будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Смертность – отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, спадать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, ожидается, что она будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель", – уточнил он.

По его словам, ряд стран Европы имеют отличную систему определения понятия "ковид-смертей". В Дании это только смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР-теста. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно доказанные госпитальные погибели. В Англии – на усмотрение и заключение врача, и результаты лабораторного теста не играют важную роль.

Ляшко отметил, что это еще одна причина определенного завышения данных по "ковидной" смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами.

"По данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень "ковидной" смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании, например", - добавил министр.

Также читайте: Сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 уменьшили из-за особенностей штамма "Омикрон", - Кузин

Автор: 

Ляшко Олег (1642) Минздрав (4898) смертность (268) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
На 11% ниже, чем в сильно проколотой Испании. Серьёзный удар по вакцинобесию!
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18.02.2022 12:19
+5
"поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад"
А по рівню брехні зепокидькі - чемпіони світу!
Вітаємо їх вболівальників - 73 дупоголових
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18.02.2022 12:23
+3
У вас с математикой слабо очень. Всё какраз наоборот - чем выше охват тестами, тем ниже % смертности на заболевшего.
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18.02.2022 13:08
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рапортуни-все-гаразд - гоп до кучі!
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18.02.2022 11:43 Ответить
головне написати пневмонія і усьо
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18.02.2022 11:44 Ответить
Ну да, и асфальт на 9% толще...
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18.02.2022 11:49 Ответить
товщина від'ємна
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18.02.2022 14:07 Ответить
зажурилася гішпанія, аж жалко стало....
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18.02.2022 11:56 Ответить
маніпуляція!
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18.02.2022 12:08 Ответить
На 11% ниже, чем в сильно проколотой Испании. Серьёзный удар по вакцинобесию!
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18.02.2022 12:19 Ответить
В Іспанії поточна летальність ковіда 1,18%, а в Україні 2,60%.
Відчутний удар по антиваксерству!
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18.02.2022 13:49 Ответить
Где написано, что это главный показатель? Давай ссылку. Только учти, Ляшко говорил о дневной смертности, а она даже по одной стране нехило может меняться с течением времени. А в эпидемиологическом смысле смертность - это кол-во смертей от опр. болезни деленное на численность населения. Тут все видно и без вычислений:
Ukraine Deaths: 104,106
население Украины 41,38 млн.
Spain Deaths:97,710
население Испании 47,35 млн.

Так что твоя антиваксерская брехня снова не прошла.



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18.02.2022 16:27 Ответить
В нас просто не рахують тих, хто помирає вдома. От і все.
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18.02.2022 12:20 Ответить
Это не врач, а словесный эквилибрист:
Если посмотреть сбоку, то сверху кажется, что снизу ничего нету.
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18.02.2022 12:20 Ответить
Врач сказал в морг- значит в морг.
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18.02.2022 12:38 Ответить
ага ну да людей меньше стало, потому и смертность меньше.
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18.02.2022 12:22 Ответить
"поточний рівень "ковідної" смертності в Україні є на 9% нижчим, ніж у Польщі та на 11% нижчим, ніж в Іспанії, наприклад"
А по рівню брехні зепокидькі - чемпіони світу!
Вітаємо їх вболівальників - 73 дупоголових
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18.02.2022 12:23 Ответить
у нас статистику корректируют в минздраве и офисе. По понятным причинам. А зачем это полякам или испанцам? Но и тут врут. Болеют на сейчас
Польша - 622935
Украина - 672083
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18.02.2022 12:24 Ответить
Нашел чем хвастаться.А то что украинцы более чем 15% сидят дома без работы,,или это по вашему,, самоизоляция и не имеют даже возможности заразится это все херня?Или то что 1.5 миллиона наших украинцев за бугром и не болеют и в статистику невходят это тоже херня?А то что более чем 90% всех болезней населения списывают на КОВИД это тоже херня.
Складывается впечатление что у нас и нету медицины а есть бизнесорганизации которые не лечат или ставят диагнозы а осваивают отпущеные государством средства именно на болезнь КОВИД.
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18.02.2022 12:25 Ответить
У вас правильно складывается мнение, только надо делать поправку на то, что щас везде так.
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18.02.2022 13:05 Ответить
Все просто:
У нас ПЦР-тесты делают только тогда, когда человек идет на больничный или вообще, попадает в больницу.
По этому, 95% всех легких случаев НЕ ПОПАДАЕТ в статистику!
Потому и смертность такая "низкая".
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18.02.2022 12:25 Ответить
У вас с математикой слабо очень. Всё какраз наоборот - чем выше охват тестами, тем ниже % смертности на заболевшего.
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18.02.2022 13:08 Ответить
Чуть-чуть не так,только что сам из этого стула.ПРЛ делают всем и в 99% он позитивен и отправляют домой как минимум на 11 дней и примисывают кучу лекарств,мне навыписывали на 900 гривень.А вот как я прохожу по документам никто не знает и не контролирует.Возможно я по документам прохожу как тяжелобольной и на меня потратили 20-30-ть тысяч бюджетных денег.Хотя за эти 11 дней мне оплачивает предприятие.
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18.02.2022 13:13 Ответить
Кто как считает - это вообще отдельный вопрос. Вы могли вообще не приходить
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18.02.2022 13:15 Ответить
якщо свистЬож Ляшка і є правдою, то це не заслуга Зелі Ніякої та її Зеля Ностра, а тупо багатовіковий природній відбір вивів породу "витривалого українця", здатного виживати у середовищі кислотних дощів, радіації та "атмосфері місяця"..
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18.02.2022 12:45 Ответить
Скончались от гриппа и пневмонии (без ковида):
2019 год
Сентябрь - 400
Октябрь - 579
Ноябрь - 514
2021 год
Сентябрь - 1,014
Октябрь - 3,517
Ноябрь - 4,755
При этом за ноябрь 2021 года от ковида умерло - 21,867 человек. То есть примерно 20% умерших от ковида не досчитали. https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics

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18.02.2022 12:56 Ответить
Логічно . Українські антиваксери втрачали по 600-800 бійців щодоби . Зараз зі зменшенням кількості антиваксерів , втрати становлять 300 бійців на добу . Смертність серед антиваксерів буде щомісяця зменшуватись , зі зменшенням кількості самих антиваксерів аж до повного їх зникнення .
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18.02.2022 13:23 Ответить
Ляляля тапаля 140 млрд растрачено в том числе и на эти пестни ниачом.
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18.02.2022 13:27 Ответить
Це означає лишень одне - люди помирають,а чиновникам насрати від чого...
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18.02.2022 13:38 Ответить
В Іспанії поточна летальність ковіда 97710*100/(8216664+97710)=1,18%, а в Україні 104106*100/(3896009+104106)=2,60%.
Так що високий рівень вакцинації відчутно знижує ймовірнісь смертей від ковіда.
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18.02.2022 13:52 Ответить
Все по честному. От ковида в основном гибнут пожилые люди, а в Украине до тех возрастов до которых доживают в ЕС не доживают и без ковида, отсюда и более низкая смертность.
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18.02.2022 13:54 Ответить
Тобто всі старання влади по підняттю смертності в Україні коту під хвіст.
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18.02.2022 16:50 Ответить
Я провірив статистиці Іспанії і Польщі, але тільки не нашій. Бо наші ніколи не брехали?
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18.02.2022 18:38 Ответить
шлюшко хоть не думает что это его заслуга ?)
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18.02.2022 19:07 Ответить
 
 