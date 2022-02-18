В Украине смертность от COVID-19 на 9% ниже, чем в Польше и на 11% - чем в Испании, - Ляшко

В Украине смертность от коронавирусной болезни будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Смертность – отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, спадать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, ожидается, что она будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель", – уточнил он.

По его словам, ряд стран Европы имеют отличную систему определения понятия "ковид-смертей". В Дании это только смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР-теста. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно доказанные госпитальные погибели. В Англии – на усмотрение и заключение врача, и результаты лабораторного теста не играют важную роль.

Ляшко отметил, что это еще одна причина определенного завышения данных по "ковидной" смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами.

"По данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень "ковидной" смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании, например", - добавил министр.

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