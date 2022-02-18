В Украине смертность от COVID-19 на 9% ниже, чем в Польше и на 11% - чем в Испании, - Ляшко
В Украине смертность от коронавирусной болезни будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.
"Смертность – отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, спадать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, ожидается, что она будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель", – уточнил он.
По его словам, ряд стран Европы имеют отличную систему определения понятия "ковид-смертей". В Дании это только смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР-теста. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно доказанные госпитальные погибели. В Англии – на усмотрение и заключение врача, и результаты лабораторного теста не играют важную роль.
Ляшко отметил, что это еще одна причина определенного завышения данных по "ковидной" смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами.
"По данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень "ковидной" смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании, например", - добавил министр.
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Відчутний удар по антиваксерству!
Ukraine Deaths: 104,106
население Украины 41,38 млн.
Spain Deaths:97,710
население Испании 47,35 млн.
Так что твоя антиваксерская брехня снова не прошла.
Если посмотреть сбоку, то сверху кажется, что снизу ничего нету.
А по рівню брехні зепокидькі - чемпіони світу!
Вітаємо їх вболівальників - 73 дупоголових
Польша - 622935
Украина - 672083
Складывается впечатление что у нас и нету медицины а есть бизнесорганизации которые не лечат или ставят диагнозы а осваивают отпущеные государством средства именно на болезнь КОВИД.
У нас ПЦР-тесты делают только тогда, когда человек идет на больничный или вообще, попадает в больницу.
По этому, 95% всех легких случаев НЕ ПОПАДАЕТ в статистику!
Потому и смертность такая "низкая".
2019 год
Сентябрь - 400
Октябрь - 579
Ноябрь - 514
2021 год
Сентябрь - 1,014
Октябрь - 3,517
Ноябрь - 4,755
При этом за ноябрь 2021 года от ковида умерло - 21,867 человек. То есть примерно 20% умерших от ковида не досчитали. https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics
Так що високий рівень вакцинації відчутно знижує ймовірнісь смертей від ковіда.