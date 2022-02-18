Экономическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой. Есть средства для финансирования всех расходов, – Шмыгаль
У государства достаточно средств для финансирования всех расходов. У НБУ достаточно резервов, чтобы курс национальной валюты был стабильным.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время "Часа вопросов к Правительству", передает Цензор.НЕТ.
"У НБУ достаточно резервов, чтобы курс был стабильным. На счетах правительства достаточно средств, чтобы профинансировать все расходы, все запланированные повышение зарплат и пенсий для украинцев", - отметил он.
По словам Шмыгаля, информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой.
Шмыгаль напомнил, что Правительство в оперативном порядке приняло решение о выделении средств обеспечения бесперебойности авиасообщения с Украиной.
"Мы видим, что это решение успокоило ситуацию. Нам также удалось обеспечить прохождение торговых кораблей в украинские порты, чтобы украинские экспортеры продолжали работать", - отметил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что Украина каждый день общается с международными партнерами, чтобы сформировать дополнительный пакет поддержки для нашего государства.
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А почему ж ЗП военным без поднятия ренты на добычу газа (убийства своей газодобычи) поднять нельзя?
И почему соврали насчет прошлого поднятия ЗП военным?
И почему есть задолженность по ЗП военным?
И почему вместо ВСУ бабло выделяется на ******* и Большое крадивныцтво, если денег на все хватает?
А зеленый опарыш будет рассказывать, как при нём растёт ВВП