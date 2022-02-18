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Новости
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Экономическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой. Есть средства для финансирования всех расходов, – Шмыгаль

Экономическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой. Есть средства для финансирования всех расходов, – Шмыгаль

У государства достаточно средств для финансирования всех расходов. У НБУ достаточно резервов, чтобы курс национальной валюты был стабильным.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время "Часа вопросов к Правительству", передает Цензор.НЕТ.

"У НБУ достаточно резервов, чтобы курс был стабильным. На счетах правительства достаточно средств, чтобы профинансировать все расходы, все запланированные повышение зарплат и пенсий для украинцев", - отметил он.

По словам Шмыгаля, информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой.

Шмыгаль напомнил, что Правительство в оперативном порядке приняло решение о выделении средств обеспечения бесперебойности авиасообщения с Украиной.

"Мы видим, что это решение успокоило ситуацию. Нам также удалось обеспечить прохождение торговых кораблей в украинские порты, чтобы украинские экспортеры продолжали работать", - отметил глава правительства.

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Премьер-министр добавил, что Украина каждый день общается с международными партнерами, чтобы сформировать дополнительный пакет поддержки для нашего государства.

Автор: 

армия РФ (18994) Кабмин (14023) курс (2094) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+3
да тут ни дня не проходит, без безвозвратной финансовой помощи или кредитов Запада, то ЭС 1200000000 евро, то США 400 млн, то Канада, то Великобритания, даже немцы рожают по пару десятков евро, и все эти миллиарды (даже в виде кредитов) идут в зачёт украинского ВВП.

А зеленый опарыш будет рассказывать, как при нём растёт ВВП
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18.02.2022 12:37
+2
Правда?

А почему ж ЗП военным без поднятия ренты на добычу газа (убийства своей газодобычи) поднять нельзя?

И почему соврали насчет прошлого поднятия ЗП военным?

И почему есть задолженность по ЗП военным?

И почему вместо ВСУ бабло выделяется на ******* и Большое крадивныцтво, если денег на все хватает?
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18.02.2022 12:20
+2
У каждой зекрысы своя личная нюхательная дурь -по другому этот сюр не объяснишь
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18.02.2022 12:54
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ясное дело что есть деньги - монетерная масса за год на 20% увеличена - станок печатает не переставая
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18.02.2022 12:16 Ответить
Шмыгаль говорит, что есть средства? После такого разворовывания как идет при зеленой власти удивительно, что есть средства. Эти средства дает Запад под проценты наверное. Пусть Шмыгаль расскажет почему не закупают наше современное оружие для украинской армии, нет заказов. Путин уже стоит месяц у наших границ, а где закупки? А почему нет запаса жилетов, касок? А почему нет достаточного количества топлива для военных? Почему тероборона до сих пор без оружия? Почему людям не дают права на оружие когда такая опасность нападения и депутаты с олигархами уехали из страны? Вы там совсем уже сошли с ума? Сами не можете людей защитить и им не даете самостоятельно защищаться?
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18.02.2022 12:59 Ответить
хавала великому зе и поклонится)
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18.02.2022 12:17 Ответить
Ещё и лучше!!
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18.02.2022 12:18 Ответить
окрім армії?
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18.02.2022 12:18 Ответить
Правда?

А почему ж ЗП военным без поднятия ренты на добычу газа (убийства своей газодобычи) поднять нельзя?

И почему соврали насчет прошлого поднятия ЗП военным?

И почему есть задолженность по ЗП военным?

И почему вместо ВСУ бабло выделяется на ******* и Большое крадивныцтво, если денег на все хватает?
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18.02.2022 12:20 Ответить
Ага-а і риба по 8 гривень.
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18.02.2022 12:33 Ответить
да тут ни дня не проходит, без безвозвратной финансовой помощи или кредитов Запада, то ЭС 1200000000 евро, то США 400 млн, то Канада, то Великобритания, даже немцы рожают по пару десятков евро, и все эти миллиарды (даже в виде кредитов) идут в зачёт украинского ВВП.

А зеленый опарыш будет рассказывать, как при нём растёт ВВП
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18.02.2022 12:37 Ответить
Шмыгаль - с финансами всё хорошо!Правда,5 миллионов стариков голодают,но то такое...
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18.02.2022 12:49 Ответить
У каждой зекрысы своя личная нюхательная дурь -по другому этот сюр не объяснишь
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18.02.2022 12:54 Ответить
А как на счёт рабочих мест,притока настоящих инвестиций,уровня,правильно посчитанной инфляции,уровня жизни большинства простых граждан,свободы предпринимательства и других показателей развития экономики.
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18.02.2022 13:16 Ответить
Экономика растет значит: растут зарплаты, цены снижаются ... за энергоносители еще и доплачивают потребителям.
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18.02.2022 15:19 Ответить
эти обкуренные твари долго еще врать будут?
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18.02.2022 16:21 Ответить
 
 