Экономическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой. Есть средства для финансирования всех расходов, – Шмыгаль

У государства достаточно средств для финансирования всех расходов. У НБУ достаточно резервов, чтобы курс национальной валюты был стабильным.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время "Часа вопросов к Правительству", передает Цензор.НЕТ.

"У НБУ достаточно резервов, чтобы курс был стабильным. На счетах правительства достаточно средств, чтобы профинансировать все расходы, все запланированные повышение зарплат и пенсий для украинцев", - отметил он.

По словам Шмыгаля, информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой.

Шмыгаль напомнил, что Правительство в оперативном порядке приняло решение о выделении средств обеспечения бесперебойности авиасообщения с Украиной.

"Мы видим, что это решение успокоило ситуацию. Нам также удалось обеспечить прохождение торговых кораблей в украинские порты, чтобы украинские экспортеры продолжали работать", - отметил глава правительства.

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Премьер-министр добавил, что Украина каждый день общается с международными партнерами, чтобы сформировать дополнительный пакет поддержки для нашего государства.