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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 20 человек, выявлено 4 538 новых случаев. Среди заболевших 344 ребенка, – Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4538 больных коронавирусом. 20 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"4538 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 20 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8846 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 424 753", – сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 2611 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 1583 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 164 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 180 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 10 женщин от 43 до 84 лет и 10 мужчин от 64 до 85 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 91 больного коронавирусом и 171 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1941 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 356 049 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 1230, в Дарницком - 929 и в Соломенском районе - 379 случаев", - отметил Виталий Кличко.

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 20 человек, выявлено 4 538 новых случаев. Среди заболевших 344 ребенка, – Кличко 01

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Киев (25466) Кличко (4635) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Вот интересно мне , а любители жижи уже закончили с Ковидобесием или еще нет, как дела у них!? И какие настроения!? И 3-4 укол колоть будем или погодим, осмотримся, немного подумаем?
Может антиваксы были правы !?
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18.02.2022 13:01 Ответить
 
 