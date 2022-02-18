За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 20 человек, выявлено 4 538 новых случаев. Среди заболевших 344 ребенка, – Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 4538 больных коронавирусом. 20 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"4538 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 20 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8846 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 424 753", – сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 2611 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 1583 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет. А также 164 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 180 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 10 женщин от 43 до 84 лет и 10 мужчин от 64 до 85 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 91 больного коронавирусом и 171 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 1941 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 356 049 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 1230, в Дарницком - 929 и в Соломенском районе - 379 случаев", - отметил Виталий Кличко.