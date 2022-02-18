Откаты на строительстве дорог составляют 30%. Их производят в криптовалюте, - бывший "дорожный король" Амирханян
Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине - до 30%.
Об этом заявил бизнесмен Амик Амирханян, компании которого занимались строительством дорог, в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в тендерах в рамках "Большой стройки" происходит искусственное завышение стоимости дорожного строительства и дополнительный расход средств.
"Думаю, процентов на 30 работы [по строительству дорог] могли бы стоить дешевле. Просто, знаете, ни одна финансовая инспекция не сможет определить то, что мы можем определить. Только дорожник может вычислить, где воруют деньги на дорогах", – сказал Амирханян.
По его словам, откаты на "Большой стройке" производятся в криптовалютах и их получает, в частности, Служба безопасности за "крышивание".
"У меня есть информация, что сегодня даже СБУ от всех тендеров получает за прикрытие дорожников 0,5%. Это получают в криптовалюте", – заявил бизнесмен.
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"Ну і што, зато Валодя по тисячє раздал!"
- Безграмотный ишак, ни хера не умеет, организовать работу экономики не может, руководить армией не в состоянии и т.п.
А зебилы им:
- А зато чессссный! ни-варуить! Неумение управлять компенсируется отсутствием воровства!
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И что мы видим в реале?
И руководить не умеет.
И воруют не меньше, а больше.
Но тольку ступеньки у кого-то выше, а у кого-то ниже.
Кто-то умееть управлять сложной структурой, а кто-то - не умеет.
Так вот важно, чтоб РУКОВОДИТЕЛЬ УМЕЛ РУКОВОДИТЬ. А не членом по роялю.
Уж там олигарх этот руководитель или нет.
Везде политические партии завязаны на крупный бизнес.
Но кому-то оно мешает, а кому-то нет.
Кому-то (Бангладеш или Зимбабве) мешает очень сильно.
Кому-то (Украина) мешает так себе.
Кому-то (США) вовсе не мешает.
Значит, дело не в олигархах, а в чем-то другом.
До речі, неважко дати відповідь на питання чому ми не в НАТО, в ЄС і багато інших)
Об этом сообщает телеграм-канал https://t.me/zamkadomby/12325 «Беларусь за МКАДом» .
«В военном обозе - машины с топливом, людьми и военной техникой, и они явно едут не к российской границе», - отмечают очевидцы.
Напомним, что сегодня Путин должен объявить решение насчет российских войск, находящихся на территории Беларуси.
Те що їх у нас легалізували - нічого дивного. Так легше стригти баранів.
Подрядчики при покупке крипты осуществляют банковскую операцию. Ты видишь счет, на который эта крипта переводилась и куда она перечислялась в дальнейшем. И когда и где эту сумму попытаются обналичить, ты тоже увидишь.
1. Он не один, кто это говорит - об этом говорят все, кто касался вел-крадивныцтва.
2. Есть прекрасная возможность опровергнуть.
Я так и вижу, как зебильные дорогостроители сейчас с цифрами и пруфами докажут, что себестоимость не выросла на 30%, а снизилась...
Может, он и из мафии, может - котиков и белочек в парках подкармливает.
Мне это фиолетово.
Но если человек говорит, что зебуин и его камарилья тупо крадут, и тычет цифрами - проще всего его цифрами же и опровергнуть.
Например: 1 погонный км дороги при плохом дяде Порошенко стОил 1 млн., а сейчас - вот посмотрИте! - всего 0,7 млн.
Вот пруфы, вот себестоимость, вот километраж, вот потраченные средства и т.д.
А когда начинается "а он сам дурак (мафиози, с автоматом бегал, ко-ко-коррупцианер", то похоже, "чувак" говорит истинную правду
Речь не о личности говорящего, а о том, правду ли он говорит.
Мерзавец может вполне говорить и правду.
Напр., может Амирханян и мошенник-мафиози, но в то, что зележопые - воры, я охотно верю.
Доколе?
Эти зебилы решили, что они самые умные? Сомневаюсь...