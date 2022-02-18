Откаты на строительстве дорог составляют 30%. Их производят в криптовалюте, - бывший "дорожный король" Амирханян

Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине - до 30%.

Об этом заявил бизнесмен Амик Амирханян, компании которого занимались строительством дорог, в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в тендерах в рамках "Большой стройки" происходит искусственное завышение стоимости дорожного строительства и дополнительный расход средств.

"Думаю, процентов на 30 работы [по строительству дорог] могли бы стоить дешевле. Просто, знаете, ни одна финансовая инспекция не сможет определить то, что мы можем определить. Только дорожник может вычислить, где воруют деньги на дорогах", – сказал Амирханян.

По его словам, откаты на "Большой стройке" производятся в криптовалютах и ​​их получает, в частности, Служба безопасности за "крышивание".

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"У меня есть информация, что сегодня даже СБУ от всех тендеров получает за прикрытие дорожников 0,5%. Это получают в криптовалюте", – заявил бизнесмен.